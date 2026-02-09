Ηράκλειο: Τρόμος για 60χρονη – Της επιτέθηκε ο γιος της μέσα στο κομμωτήριό της
Ο 37χρονος γιος της γυναίκας συνελήφθη μετά το περιστατικό
Στιγμές τρόμου έζησε μία 60χρονη γυναίκα, όταν το μεσημέρι του Σαββάτου ο 37χρονος γιος της εισέβαλε στο κομμωτήριο που διατηρεί σε περιοχή του Ηρακλείου, την απείλησε, την εξύβρισε και στη συνέχεια τη χτύπησε.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης, που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, χτυπούσε με γροθιές την 60χρονη, με αποτέλεσμα εκείνη να ειδοποιήσει τις Αρχές, προχωρώντας σε καταγγελία εις βάρος του για απειλές, εξύβριση και ξυλοδαρμό.
O 37χρονος συνέχισε τις απειλές και μετά την σύλληψή του
Η αστυνομία, σύμφωνα με το neakriti, εντόπισε και συνέλαβε τον 37χρονο, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας.
Πηγές αναφέρουν ότι ο 37χρονος εξακολουθούσε να απειλεί τη μητέρα του ακόμη και μετά που οδηγήθηκε στα κρατητήρια.
Ο δράστης αναμένεται να οδηγηθεί στο Αυτόφωρο Δικαστήριο, όπου θα κριθεί για την πράξη του, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στη γειτονιά όπου διαμένει η οικογένεια.
