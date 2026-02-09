newspaper
Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Gen Z: Από τα ακριβά ενοίκια στους χαμηλούς μισθούς – Οι 7 λόγοι που την κρατούν πίσω
Οικονομία 09 Φεβρουαρίου 2026, 15:10

Gen Z: Από τα ακριβά ενοίκια στους χαμηλούς μισθούς – Οι 7 λόγοι που την κρατούν πίσω

Για πολλούς νέους ενήλικες της Gen Z σήμερα, τα παραδοσιακά ορόσημα της ενηλικίωσης - η αγορά σπιτιού, η δημιουργία οικογένειας - μοιάζουν περισσότερο με μακρινούς μύθους παρά με εφικτούς στόχους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΕπιμέλειαΧρυσάνθη Ρουμελιώτου
A
A
Vita.gr
Κ2: Η άγνωστη αλλά σημαντική για τον οργανισμό μας βιταμίνη

Κ2: Η άγνωστη αλλά σημαντική για τον οργανισμό μας βιταμίνη

Spotlight

Κάθε γενιά πιστεύει ότι πέρασε δύσκολα, αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι η Gen Z σήμερα, μπορεί να έχει βάσιμους λόγους να λέει ότι ξεχείλισε το ποτήρι.

Όλοι αισθάνονται άγχος από το αυξανόμενο κόστος και την αβέβαιη οικονομία. Για τη Γενιά Ζ, οι επιπτώσεις είναι ιδιαίτερα έντονες και επηρεάζουν τον τρόπο που ζουν τώρα και ίσως μπορέσουν να το κάνουν στο μέλλον.

Για πολλούς νέους ενήλικες σήμερα, τα παραδοσιακά ορόσημα της ενηλικίωσης – η αγορά σπιτιού, η δημιουργία οικογένειας ή ακόμα και η διατήρηση ενός ισχυρού λογαριασμού ταμιευτηρίου – μοιάζουν περισσότερο με μακρινούς μύθους παρά με εφικτούς στόχους.

Οι οικονομικές προκλήσεις της Gen Z

Η Gen Z εισέρχεται στο απόγειο των πρώτων χρόνων της επαγγελματικής της ζωής σε μια περίοδο πρωτοφανούς οικονομικής πολυπλοκότητας.

Ενώ συχνά χαρακτηρίζονται ως η πιο ψηφιακά έξυπνη και κοινωνικά συνειδητοποιημένη γενιά, αντιμετωπίζουν επίσης ένα οικονομικό τοπίο που φαίνεται δραστικά διαφορετικό από αυτό που βίωσαν οι γονείς τους ή ακόμα και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία Millennials.

Όταν μιλάμε για οικονομικές προκλήσεις της Γενιάς Ζ, αναφερόμαστε στο συγκεκριμένο σύνολο οικονομικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν όσοι γεννήθηκαν περίπου μεταξύ 1997 και 2012.

Αυτή η δημογραφική ομάδα αντιμετωπίζει επί του παρόντος μια «τέλεια καταιγίδα» υψηλού πληθωρισμού, έλλειψης κατοικιών και μεταβαλλόμενης αγοράς εργασίας.

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες γενιές που μπορεί να αντιμετώπιζαν μία ή δύο σημαντικές υφέσεις, η είσοδος της Gen Z στο εργατικό δυναμικό έχει καθοριστεί, σύμφωνα με middleportal.com από την παγκόσμια αστάθεια και την αποσύνδεση της παραγωγικότητας από την αύξηση των μισθών, καθιστώντας το τυπικό «σχέδιο για την επιτυχία» ολοένα και πιο ξεπερασμένο.

1. Η αυξανόμενη κρίση κόστους ζωής

Το πιο άμεσο εμπόδιο για κάθε νέο επαγγελματία σήμερα είναι το τεράστιο κόστος ύπαρξης.

Από τα είδη παντοπωλείου μέχρι τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, η τιμή των βασικών αγαθών έχει αυξηθεί με ρυθμό που ξεπερνά κατά πολύ τα γενικά επίπεδα άνεσης.

Για τη Γενιά Ζ, δεν πρόκειται απλώς για παράλειψη ενός καθημερινού latte. Πρόκειται για μια θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο κατανέμουν το μηνιαίο εισόδημά τους.

Όταν το κόστος των αυγών, των καυσίμων και του ηλεκτρικού ρεύματος αυξάνεται ταυτόχρονα, το περιθώριο σφάλματος σε έναν προσωπικό προϋπολογισμό εξαφανίζεται, αφήνοντας πολλούς να αισθάνονται σαν να τρέχουν σε έναν διάδρομο που γίνεται όλο και πιο γρήγορος.

2. Στάσιμοι μισθοί έναντι υψηλού πληθωρισμού

Ενώ οι μισθοί εισαγωγικού επιπέδου έχουν δει κάποιες ονομαστικές αυξήσεις τα τελευταία χρόνια, σε μεγάλο βαθμό δεν έχουν καταφέρει να συμβαδίσουν με τον αυξανόμενο ρυθμό πληθωρισμού.

Αυτό δημιουργεί μια «κρυφή» μείωση μισθών όπου, παρά το γεγονός ότι κερδίζουν περισσότερα από ό,τι θα μπορούσαν να έχουν πριν από δύο χρόνια, η πραγματική αγοραστική τους δύναμη έχει μειωθεί.

Αυτό το χάσμα μεταξύ κερδών και εξόδων καθιστά δύσκολο να κάνουν κάτι περισσότερο από το να φτάσουν στο νεκρό σημείο, μετατρέποντας το όνειρο της «προόδου» σε έναν καθημερινό αγώνα απλώς για να παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο.

3. Ανέφικτες τιμές στέγασης και ενοικίου

Η στέγαση έχει γίνει ίσως ο πιο ορατός δείκτης της οικονομικής δυσκολίας της Gena Ζ.

Σε πολλά αστικά κέντρα, το ενοίκιο καταναλώνει περισσότερο από το μισό του καθαρού μισθού ενός νεαρού εργαζομένου. Ο παραδοσιακός «κανόνας του 30%» -όπου κάποιος δεν πρέπει να ξοδεύει περισσότερο από το τριάντα τοις εκατό του εισοδήματός του για στέγαση- είναι πλέον μια πολυτέλεια που λίγοι μπορούν να αντέξουν οικονομικά.

Αυτό το υψηλό κατώτατο όριο ενοικίου εμποδίζει τους νέους να οικοδομήσουν την ίδια περιουσία που οι προηγούμενες γενιές χρησιμοποιούσαν ως θεμέλιο για τον μακροπρόθεσμο πλούτο τους.

4. Η έλλειψη ταμείων έκτακτης ανάγκης για αποταμίευση

Όταν το εισόδημά σας καταπίνεται από το ενοίκιο και τα χρέη, απομένουν ελάχιστα για μια «βροχερή μέρα».

Ένα σημαντικό μέρος της Γενιάς Ζ αναφέρει ότι έχει λιγότερα από 1.000 ευρώ σε αποταμιεύσεις, γεγονός που την καθιστά εξαιρετικά ευάλωτη σε απρόβλεπτα έξοδα. Μια επισκευή αυτοκινήτου ή ένας ιατρικός λογαριασμός δεν είναι απλώς μια ταλαιπωρία.

Μπορεί να είναι μια οικονομική καταστροφή που οδηγεί σε χρέος πιστωτικών καρτών με υψηλό επιτόκιο, επιδεινώνοντας περαιτέρω τη μακροπρόθεσμη οικονομική πίεση.

5. Η αποτυχία των παραδοσιακών χρηματοοικονομικών προτύπων

Οι συμβουλές του παρελθόντος —εξοικονομήστε 20%, επενδύστε σε ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα και αγοράστε ένα σπίτι— συχνά φαίνονται να μην έρχονται σε επαφή με τη σημερινή πραγματικότητα.

Πολλοί νέοι πιστεύουν ότι τα χρηματοοικονομικά συστήματα που δημιούργησαν οι προηγούμενες γενιές δεν είχαν σχεδιαστεί για την οικονομία της περιστασιακής απασχόλησης ή το τρέχον πληθωριστικό περιβάλλον.

Υπάρχει μια αυξανόμενη αίσθηση ότι οι «παλιοί κανόνες» δεν ισχύουν πλέον, οδηγώντας πολλούς να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους για να διαχειριστούν τα χρήματά τους ή να ορίσουν τι σημαίνει να είναι κανείς οικονομικά επιτυχημένος.

6. Σημαντικά εμπόδια στην ιδιοκτησία κατοικίας

Για πολλούς στη Γενιά Ζ, η ιδέα της ιδιοκτησίας ενός σπιτιού μοιάζει με άπιαστο όνειρο.

Με τις τιμές των κατοικιών σε ιστορικά υψηλά και τα επιτόκια να παραμένουν πεισματικά υψηλά, το εμπόδιο εισόδου είναι υψηλότερο από ποτέ. Το  σπίτι έχει ουσιαστικά εξαφανιστεί σε πολλές αγορές, αντικατασταθεί από πολυτελή διαμερίσματα ή ενοικιαζόμενα ακίνητα που ανήκουν σε εταιρείες.

Αυτή η μετατόπιση δεν επηρεάζει μόνο τον τόπο κατοικίας των ανθρώπων. Αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μια γενιά βλέπει το μερίδιό της στις τοπικές κοινότητες και την ικανότητά της να οικοδομεί γενεαλογικό πλούτο.

7. Ο ψυχολογικός αντίκτυπος του οικονομικού άγχους

Η συνεχής οικονομική πίεση έχει βαρύ αντίκτυπο στην ψυχική υγεία.

Η «χρηματική δυσμορφία» και το χρόνιο οικονομικό άγχος γίνονται πλέον συνηθισμένοι όροι μεταξύ της Γενιάς Ζ, περιγράφοντας το αίσθημα της διαρκούς καθυστέρησης, ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά εργάζεται κανείς.

Αυτό το άγχος μπορεί να οδηγήσει σε επαγγελματική εξουθένωση, αίσθημα απελπισίας και δισταγμό να αναλάβει κανείς ρίσκα στην καριέρα του , καθώς ο φόβος της απώλειας ενός σταθερού μισθού υπερτερεί των πιθανών οφελών μιας νέας επιχείρησης.

Εν κατακλείδι…

Ενώ το οικονομικό τοπίο για τη Γενιά Ζ είναι αναμφισβήτητα δύσκολο, αναπαράγει επίσης μια γενιά εξαιρετικά έξυπνων και ρεαλιστών ατόμων. Αναγνωρίζοντας τα συστημικά εμπόδια – από το κόστος στέγασης έως τους στάσιμους μισθούς – μπορούμε να απομακρυνθούμε από την επίρριψη ευθυνών σε άτομα και να αρχίσουμε να αναζητούμε συλλογικές λύσεις.

Η Gen Z δεν ζητά ελεημοσύνη, πλοηγείται σε μια νέα πραγματικότητα με σθένος και δημιουργικότητα.

Καθώς συνεχίζουν να επαναπροσδιορίζουν την έννοια της επιτυχίας, η ανθεκτικότητά τους προσφέρει μια ελπιδοφόρα ματιά σε ένα μέλλον όπου η οικονομική ευρωστία δεν μετριέται μόνο από το υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού, αλλά και από την ικανότητα προσαρμογής και άνθησης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κ2: Η άγνωστη αλλά σημαντική για τον οργανισμό μας βιταμίνη

Κ2: Η άγνωστη αλλά σημαντική για τον οργανισμό μας βιταμίνη

Economy
Στουρνάρας για Νόμο Κατσέλη: Έχουν ληφθεί όλες οι πρόνοιες για να μη θιγεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Στουρνάρας για Νόμο Κατσέλη: Έχουν ληφθεί όλες οι πρόνοιες για να μη θιγεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα

inWellness
inTown
Stream newspaper
ΗΠΑ: Μνήμες Μεγάλης Ύφεσης στην αγορά εργασίας – Ρεκόρ απολύσεων τον Γενάρη
Ρεκόρ απολύσεων 09.02.26

ΗΠΑ: Μνήμες Μεγάλης Ύφεσης στην αγορά εργασίας - Ο χειρότερος Γενάρης από το 2009

Ο Τραμπ χάρισε στις ΗΠΑ τον χειρότερο Γενάρη από την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης, δηλώνουν αναλυτές. Τόσες πολλές απολύσεις τέτοιο μήνα έχουν να γίνουν από το 2009, εν μέσω της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το κλειδί για να βγάλεις χρήματα από τον χρυσό είναι η αστάθεια, λέει έμπορος πολύτιμων μετάλλων
Διεθνής Οικονομία 09.02.26

Το κλειδί για να βγάλεις χρήματα από τον χρυσό είναι η αστάθεια, λέει έμπορος πολύτιμων μετάλλων

Στην Κίνα τους τελευταίους μήνες οι πωλητές χονδρικής πώλησης είχαν αρχίσει ακόμη και να πωλούν ράβδους χαλκού για να αξιοποιήσουν τη ζήτηση για μέταλλα

Σύνταξη
ΕΡΓΑΝΗ: Το 2025 έκλεισε με βροχή απολύσεων – Τι μας περιμένει το 2026
Αγορά εργασίας 09.02.26

ΕΡΓΑΝΗ: Το 2025 έκλεισε με βροχή απολύσεων – Τι μας περιμένει το 2026

Σχεδόν 1 εκατ. άτομα έχασαν τη δουλειά τους το δ' τρίμηνο του 2025, ενώ το ισοζύγιο απασχόλησης ήταν αρνητικό κατά -240.000 θέσεις εργασίας. Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πώς να προστατευτείτε από τις κατασχέσεις – Οι λύσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 08.02.26

Πώς να προστατευτείτε από τις κατασχέσεις – Οι λύσεις

Στο στόχαστρο τραπεζικοί λογαριασμοί, ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία, αλλά προβλέπονται συγκεκριμένες εξαιρέσεις και όρια προστασίας, όπως το ακατάσχετο ποσό σε μισθούς, συντάξεις, καταθέσεις.

Σύνταξη
Στέγαση: Πόσο επηρεάζει το κόστος της την καθημερινότητά μας – Αριθμοί που δείχνουν τη σκληρή πραγματικότητα
Δυσβάσταχτο κόστος 08.02.26

Στεγαστική κρίση: Πόσο επηρεάζει την καθημερινότητά μας - Οι αριθμοί που δείχνουν τη σκληρή πραγματικότητα

Η στέγαση δεν μπορεί να αφήνεται αποκλειστικά στους νόμους της αγοράς όταν αυτοί απειλούν την κοινωνική συνοχή.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Δημογραφικό: Βαθαίνει η κρίση στην Ελλάδα – Γιατί οι γεννήσεις συνεχίζουν να μειώνονται
ΕΛΣΤΑΤ / ΙΔΕΜ 08.02.26

Βαθαίνει η δημογραφική κρίση στην Ελλάδα - Γιατί οι γεννήσεις συνεχίζουν να μειώνονται

Όσο ο πληθυσμός των γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία βαίνει μειούμενος θα καταγράφονται όλο και λιγότερες γεννήσεις, τονίζει ο διευθυντής ερευνών του ΙΔΕΜ, Βύρωνας Κοτζαμάνης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΑΑΔΕ: Τη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα για διορθώσεις λαθών σε αιτήσεις αγροτικών ενισχύσεων
Η προθεσμία 08.02.26

Ανοίγει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για διορθώσεις λαθών σε αιτήσεις αγροτικών ενισχύσεων

Αγρότες και κτηνοτρόφοι θα μπορούν τις επόμενες εβδομάδες να προχωρήσουν σε διορθώσεις στις αιτήσεις τους μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ προκειμένου να τους καταβληθούν οι σωστές ενισχύσεις

Σύνταξη
Πότε ανοίγει η πλατφόρμα ρύθμισης δανείων σε ελβετικό φράγκο – Τα κριτήρια (πίνακες)
Οικονομικές Ειδήσεις 08.02.26

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα ρύθμισης δανείων σε ελβετικό φράγκο - Τα κριτήρια (πίνακες)

Οι δύο επιλογές που έχουν οι οφειλέτες δανείων σε ελβετικό φράγκο - Η διαδικασία που ακολουθείται ώστε να προχωρήσει η ρύθμιση του δανειολήπτη

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Super Bowl LX: Λάνθιμος, εταιρικοί πόλεμοι, AI και το σκάνδαλο Έπσταϊν στο πιο ακριβό prime time
Διαφημίσεις 09.02.26

Super Bowl LX: Λάνθιμος, εταιρικοί πόλεμοι, AI και το σκάνδαλο Έπσταϊν στο πιο ακριβό prime time

Το Super Bowl LX εξελίχθηκε και φέτος σε σκηνή υψηλού κόστους διαφημίσεων. Ανάμεσά τους, δύο σποτ του Γιώργου Λάνθιμου, οι δημόσιες αντιπαραθέσεις εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και η παρουσία διαφήμισης για την υπόθεση Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη ενόψει της συνάντησης με τον Ερντογάν
Επικαιρότητα 09.02.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη ενόψει της συνάντησης με τον Ερντογάν

Στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας τέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και οι προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων εντός του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένα Έθνη.

Σύνταξη
Ιδού γιατί η Twiggy εξακολουθεί να είναι το απόλυτο supermodel της Βρετανίας στα 76 της
Woman 09.02.26

Ιδού γιατί η Twiggy εξακολουθεί να είναι το απόλυτο supermodel της Βρετανίας στα 76 της

Δεν έχει νόημα να πούμε «η Twiggy επέστρεψε», γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έφυγε ποτέ. Η νέα καμπάνια της Burberry μας θύμισε κάτι που η Βρετανία γνωρίζει από πάντα: ότι η Dame Lesley Lawson, με το κούρεμα που έφερε στη μόδα τα φράντζα και το σώμα που έφερε στη μόδα τις δίαιτες, παραμένει το πιο αγαπητό και διαχρονικό supermodel.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μάλλον ο Ταμπόρδα δεν είναι τόσο απείθαρχος
Η αναγεννηση 09.02.26

Μάλλον ο Ταμπόρδα δεν είναι τόσο απείθαρχος

Ένας ποδοσφαιριστής που έμοιαζε τελειωμένος πριν 3 εβδομάδες, άντεξε και από το περιθώριο, μετατράπηκε στον πρωταγωνιστή του ντέρμπι. Ο Βιθέντε Ταμπόρδα έδωσε απαντήσεις σε όλους μας...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο πρώην παίκτης της Premier League που είχε υπογράψει συμβόλαιο με ρήτρα που απαγόρευε ταξίδι… στο διάστημα!
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Ο πρώην παίκτης της Premier League που είχε υπογράψει συμβόλαιο με ρήτρα που απαγόρευε ταξίδι… στο διάστημα!

Ο Στέφαν Σβαρτς αγωνίστηκε από το 1999 έως το 2003 στη Σάντερλαντ έχοντας μία καθόλα παράξενη ρήτρα στο συμβόλαιό του, που του απαγόρευε ταξίδι στο διάστημα!

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Έντονες αντιδράσεις από τους Παλαιστίνιους για τα νέα μέτρα του Ισραήλ – «De facto προσάρτηση»
Ανησυχία και οργή 09.02.26

«De facto προσάρτηση»: Έντονες αντιδράσεις από τους Παλαιστίνιους για τα νέα μέτρα του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς κάλεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να παρέμβουν μετά την απόφαση του Ισραήλ για τη Δυτική Όχθη

Σύνταξη
Φάμελλος για Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Είμαστε υπερήφανοι που καθιερώθηκε με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Μήνυμα 09.02.26

Φάμελλος για Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Είμαστε υπερήφανοι που καθιερώθηκε με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

«Στόχος μας ήταν η στήριξη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και του έργου των κοινοτήτων της ελληνικής Διασποράς για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Από το Hamnet στο H is for Hawk: Γυναίκες, γεράκια και η αθόρυβη ανατροπή των έμφυλων στερεοτύπων
Μεσαίωνας 09.02.26

Από το Hamnet στο H is for Hawk: Γυναίκες, γεράκια και η αθόρυβη ανατροπή των έμφυλων στερεοτύπων

Από το Hamnet στο H is for Hawk, τα γεράκια λειτουργούν ως γέφυρα ανάμεσα στον κινηματογράφο και την Ιστορία, αποκαλύπτοντας πώς οι μεσαιωνικές γυναίκες χρησιμοποίησαν τη γερακοτροφία για να διεκδικήσουν εξουσία, ταυτότητα και ρόλο σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το τελευταίο «αντίο» στον θρύλο της νύχτας – Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Λάκη Ραπτάκη
Ελλάδα 09.02.26

Το τελευταίο «αντίο» στον θρύλο της νύχτας – Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Λάκη Ραπτάκη

Ο θρύλος της νύχτας και ο άνθρωπος που όρισε τη διασκέδαση στην Ελλάδα για τέσσερις δεκαετίες, ο Λάκης Ραπτάκης, άφησε την τελευταία του πνοή την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική παρέμβαση για τα επεισόδια πέριξ του ΑΠΘ – Τα τρία ερωτήματα της έρευνας
Θεσσαλονίκη 09.02.26

Εισαγγελική παρέμβαση για τα επεισόδια πέριξ του ΑΠΘ - Τα τρία ερωτήματα της έρευνας

Με εντολή του προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών Θεσσαλονίκης ζητεί να διεξαχθεί έρευνα για τα επεισόδια πέριξ του ΑΠΘ

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο