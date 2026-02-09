Κάθε γενιά πιστεύει ότι πέρασε δύσκολα, αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι η Gen Z σήμερα, μπορεί να έχει βάσιμους λόγους να λέει ότι ξεχείλισε το ποτήρι.

Όλοι αισθάνονται άγχος από το αυξανόμενο κόστος και την αβέβαιη οικονομία. Για τη Γενιά Ζ, οι επιπτώσεις είναι ιδιαίτερα έντονες και επηρεάζουν τον τρόπο που ζουν τώρα και ίσως μπορέσουν να το κάνουν στο μέλλον.

Για πολλούς νέους ενήλικες σήμερα, τα παραδοσιακά ορόσημα της ενηλικίωσης – η αγορά σπιτιού, η δημιουργία οικογένειας ή ακόμα και η διατήρηση ενός ισχυρού λογαριασμού ταμιευτηρίου – μοιάζουν περισσότερο με μακρινούς μύθους παρά με εφικτούς στόχους.

Οι οικονομικές προκλήσεις της Gen Z

Η Gen Z εισέρχεται στο απόγειο των πρώτων χρόνων της επαγγελματικής της ζωής σε μια περίοδο πρωτοφανούς οικονομικής πολυπλοκότητας.

Ενώ συχνά χαρακτηρίζονται ως η πιο ψηφιακά έξυπνη και κοινωνικά συνειδητοποιημένη γενιά, αντιμετωπίζουν επίσης ένα οικονομικό τοπίο που φαίνεται δραστικά διαφορετικό από αυτό που βίωσαν οι γονείς τους ή ακόμα και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία Millennials.

Όταν μιλάμε για οικονομικές προκλήσεις της Γενιάς Ζ, αναφερόμαστε στο συγκεκριμένο σύνολο οικονομικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν όσοι γεννήθηκαν περίπου μεταξύ 1997 και 2012.

Αυτή η δημογραφική ομάδα αντιμετωπίζει επί του παρόντος μια «τέλεια καταιγίδα» υψηλού πληθωρισμού, έλλειψης κατοικιών και μεταβαλλόμενης αγοράς εργασίας.

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες γενιές που μπορεί να αντιμετώπιζαν μία ή δύο σημαντικές υφέσεις, η είσοδος της Gen Z στο εργατικό δυναμικό έχει καθοριστεί, σύμφωνα με middleportal.com από την παγκόσμια αστάθεια και την αποσύνδεση της παραγωγικότητας από την αύξηση των μισθών, καθιστώντας το τυπικό «σχέδιο για την επιτυχία» ολοένα και πιο ξεπερασμένο.

1. Η αυξανόμενη κρίση κόστους ζωής

Το πιο άμεσο εμπόδιο για κάθε νέο επαγγελματία σήμερα είναι το τεράστιο κόστος ύπαρξης.

Από τα είδη παντοπωλείου μέχρι τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, η τιμή των βασικών αγαθών έχει αυξηθεί με ρυθμό που ξεπερνά κατά πολύ τα γενικά επίπεδα άνεσης.

Για τη Γενιά Ζ, δεν πρόκειται απλώς για παράλειψη ενός καθημερινού latte. Πρόκειται για μια θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο κατανέμουν το μηνιαίο εισόδημά τους.

Όταν το κόστος των αυγών, των καυσίμων και του ηλεκτρικού ρεύματος αυξάνεται ταυτόχρονα, το περιθώριο σφάλματος σε έναν προσωπικό προϋπολογισμό εξαφανίζεται, αφήνοντας πολλούς να αισθάνονται σαν να τρέχουν σε έναν διάδρομο που γίνεται όλο και πιο γρήγορος.

2. Στάσιμοι μισθοί έναντι υψηλού πληθωρισμού

Ενώ οι μισθοί εισαγωγικού επιπέδου έχουν δει κάποιες ονομαστικές αυξήσεις τα τελευταία χρόνια, σε μεγάλο βαθμό δεν έχουν καταφέρει να συμβαδίσουν με τον αυξανόμενο ρυθμό πληθωρισμού.

Αυτό δημιουργεί μια «κρυφή» μείωση μισθών όπου, παρά το γεγονός ότι κερδίζουν περισσότερα από ό,τι θα μπορούσαν να έχουν πριν από δύο χρόνια, η πραγματική αγοραστική τους δύναμη έχει μειωθεί.

Αυτό το χάσμα μεταξύ κερδών και εξόδων καθιστά δύσκολο να κάνουν κάτι περισσότερο από το να φτάσουν στο νεκρό σημείο, μετατρέποντας το όνειρο της «προόδου» σε έναν καθημερινό αγώνα απλώς για να παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο.

3. Ανέφικτες τιμές στέγασης και ενοικίου

Η στέγαση έχει γίνει ίσως ο πιο ορατός δείκτης της οικονομικής δυσκολίας της Gena Ζ.

Σε πολλά αστικά κέντρα, το ενοίκιο καταναλώνει περισσότερο από το μισό του καθαρού μισθού ενός νεαρού εργαζομένου. Ο παραδοσιακός «κανόνας του 30%» -όπου κάποιος δεν πρέπει να ξοδεύει περισσότερο από το τριάντα τοις εκατό του εισοδήματός του για στέγαση- είναι πλέον μια πολυτέλεια που λίγοι μπορούν να αντέξουν οικονομικά.

Αυτό το υψηλό κατώτατο όριο ενοικίου εμποδίζει τους νέους να οικοδομήσουν την ίδια περιουσία που οι προηγούμενες γενιές χρησιμοποιούσαν ως θεμέλιο για τον μακροπρόθεσμο πλούτο τους.

4. Η έλλειψη ταμείων έκτακτης ανάγκης για αποταμίευση

Όταν το εισόδημά σας καταπίνεται από το ενοίκιο και τα χρέη, απομένουν ελάχιστα για μια «βροχερή μέρα».

Ένα σημαντικό μέρος της Γενιάς Ζ αναφέρει ότι έχει λιγότερα από 1.000 ευρώ σε αποταμιεύσεις, γεγονός που την καθιστά εξαιρετικά ευάλωτη σε απρόβλεπτα έξοδα. Μια επισκευή αυτοκινήτου ή ένας ιατρικός λογαριασμός δεν είναι απλώς μια ταλαιπωρία.

Μπορεί να είναι μια οικονομική καταστροφή που οδηγεί σε χρέος πιστωτικών καρτών με υψηλό επιτόκιο, επιδεινώνοντας περαιτέρω τη μακροπρόθεσμη οικονομική πίεση.

5. Η αποτυχία των παραδοσιακών χρηματοοικονομικών προτύπων

Οι συμβουλές του παρελθόντος —εξοικονομήστε 20%, επενδύστε σε ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα και αγοράστε ένα σπίτι— συχνά φαίνονται να μην έρχονται σε επαφή με τη σημερινή πραγματικότητα.

Πολλοί νέοι πιστεύουν ότι τα χρηματοοικονομικά συστήματα που δημιούργησαν οι προηγούμενες γενιές δεν είχαν σχεδιαστεί για την οικονομία της περιστασιακής απασχόλησης ή το τρέχον πληθωριστικό περιβάλλον.

Υπάρχει μια αυξανόμενη αίσθηση ότι οι «παλιοί κανόνες» δεν ισχύουν πλέον, οδηγώντας πολλούς να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους για να διαχειριστούν τα χρήματά τους ή να ορίσουν τι σημαίνει να είναι κανείς οικονομικά επιτυχημένος.

6. Σημαντικά εμπόδια στην ιδιοκτησία κατοικίας

Για πολλούς στη Γενιά Ζ, η ιδέα της ιδιοκτησίας ενός σπιτιού μοιάζει με άπιαστο όνειρο.

Με τις τιμές των κατοικιών σε ιστορικά υψηλά και τα επιτόκια να παραμένουν πεισματικά υψηλά, το εμπόδιο εισόδου είναι υψηλότερο από ποτέ. Το σπίτι έχει ουσιαστικά εξαφανιστεί σε πολλές αγορές, αντικατασταθεί από πολυτελή διαμερίσματα ή ενοικιαζόμενα ακίνητα που ανήκουν σε εταιρείες.

Αυτή η μετατόπιση δεν επηρεάζει μόνο τον τόπο κατοικίας των ανθρώπων. Αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μια γενιά βλέπει το μερίδιό της στις τοπικές κοινότητες και την ικανότητά της να οικοδομεί γενεαλογικό πλούτο.

7. Ο ψυχολογικός αντίκτυπος του οικονομικού άγχους

Η συνεχής οικονομική πίεση έχει βαρύ αντίκτυπο στην ψυχική υγεία.

Η «χρηματική δυσμορφία» και το χρόνιο οικονομικό άγχος γίνονται πλέον συνηθισμένοι όροι μεταξύ της Γενιάς Ζ, περιγράφοντας το αίσθημα της διαρκούς καθυστέρησης, ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά εργάζεται κανείς.

Αυτό το άγχος μπορεί να οδηγήσει σε επαγγελματική εξουθένωση, αίσθημα απελπισίας και δισταγμό να αναλάβει κανείς ρίσκα στην καριέρα του , καθώς ο φόβος της απώλειας ενός σταθερού μισθού υπερτερεί των πιθανών οφελών μιας νέας επιχείρησης.

Εν κατακλείδι…

Ενώ το οικονομικό τοπίο για τη Γενιά Ζ είναι αναμφισβήτητα δύσκολο, αναπαράγει επίσης μια γενιά εξαιρετικά έξυπνων και ρεαλιστών ατόμων. Αναγνωρίζοντας τα συστημικά εμπόδια – από το κόστος στέγασης έως τους στάσιμους μισθούς – μπορούμε να απομακρυνθούμε από την επίρριψη ευθυνών σε άτομα και να αρχίσουμε να αναζητούμε συλλογικές λύσεις.

Η Gen Z δεν ζητά ελεημοσύνη, πλοηγείται σε μια νέα πραγματικότητα με σθένος και δημιουργικότητα.

Καθώς συνεχίζουν να επαναπροσδιορίζουν την έννοια της επιτυχίας, η ανθεκτικότητά τους προσφέρει μια ελπιδοφόρα ματιά σε ένα μέλλον όπου η οικονομική ευρωστία δεν μετριέται μόνο από το υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού, αλλά και από την ικανότητα προσαρμογής και άνθησης.