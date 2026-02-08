Τραγωδία με δύο νεκρούς μετανάστες στο Διδυμότειχο του Έβρου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, τα θύματα επιχείρησαν να περάσουν το ποτάμι.

Οι δύο άτυχοι άνδρες, ηλικίας 30 έως 40 ετών, εντοπίστηκαν σε παρέβρια περιοχή παγωμένοι, εξαιτίας των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν.

Ο ένας από τους δύο κατέληξε στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις τους.

Ο ένας διακομίστηκε ήδη νεκρός, ενώ ο δεύτερος έφερε αρχικά σημεία ζωής.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών για ανάνηψη, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί η Αστυνομία, ενώ αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου των δύο ανδρών.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι δύο μετανάστες φέρεται να προσπάθησαν να περάσουν τον ποταμό Έβρο για να εισέλθουν στη χώρα.

Η στάθμη του ποταμού είναι ιδιαίτερα υψηλή και φτάνει περίπου τα έξι μέτρα.