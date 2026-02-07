Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026
07.02.2026
Hellenic Train: Ακυρώνονται δρομολόγια του Οδοντωτού λόγω πτώσης δέντρων
07.02.2026 | 09:33
Αυτοκίνητο έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην Πάργα – Νεκρός 42χρονος οδηγός
Στην «Γη της Ελιάς», ο έρωτας οδηγεί σε επικίνδυνες επιλογές – Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια
Στην «Γη της Ελιάς», ο έρωτας οδηγεί σε επικίνδυνες επιλογές – Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια

Οι ήρωες στη σειρά του MEGA «Η γη της Ελιάς» έρχονται αντιμέτωποι με τα αποτελέσματα των πράξεων τους - Τι θα συμβεί;

Ο έρωτας οδηγεί σε επικίνδυνες επιλογές και η αλήθεια απειλεί να βγει στο φως. Ένα σοβαρό ατύχημα, μυστικές σχέσεις και παρασκηνιακά παιχνίδια φέρνουν τους ήρωες αντιμέτωπους με τις συνέπειες των πράξεών τους, στη δραματική σειρά του MEGA «Η γη της ελιάς».

Ο Παυλής δίνει μάχη για τη ζωή του μετά από σοβαρό τροχαίο.
Η κρυφή σχέση της Φρύνης με τον Κωνσταντίνο δυναμώνει και γεννά συνεχώς υποψίες στον Παρασκευά.
Πίσω από την πλάτη της Ασπασίας στήνονται δολοπλοκίες, που κανείς δεν υπολογίζει ότι κινδυνεύoυν να αποκαλυφθούν.
Μία νέα αστυνομικός, η Μυρτώ, φτάνει στη Μάνη, την ώρα που ο Κουράκος τίθεται σε διαθεσιμότητα.

Αναλυτικά οι περιλήψεις των επεισοδίων που θα μεταδοθούν από την Κυριακή 8 έως και την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου στις 22:20:

Επεισόδιο 81 (Κυριακή 8 Φεβρουαρίου)

Ο Παρασκευάς ζητάει συγγνώμη από τη Φρύνη, της μιλάει για την ανασφάλειά του και της υπόσχεται να σταματήσει να την κατασκοπεύει. Δεν θα κρατήσει, όμως, την υπόσχεσή του και θα την παρακολουθήσει πάλι την ώρα που εκείνη θα πηγαίνει στο ραντεβού της με τον Κωνσταντίνο. Ο Παυλής, αφού έχει πει στη Δάφνη ότι βάζει μπροστά το διαζύγιο, εξομολογείται στην Ερωφίλη πόσο πολύ ερωτεύτηκε και αγάπησε τη γυναίκα του. Η Φρύνη και ο Κωνσταντίνος έρχονται ακόμα πιο κοντά και σχεδιάζουν να περάσουν ένα διήμερο στην Αθήνα. Μια νέα αστυνομικός, η Μυρτώ (Κατερίνα Μπαξεβανάκη), πηγαίνει στη Μάνη για να υπηρετήσει στο Τμήμα και ο Κουράκος την υποδέχεται. Η Ξένια και η Μαριλένα, με αντάλλαγμα ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, πείθουν τη Χρυσούλα να ψευδομαρτυρήσει στη δίκη εναντίον της Ασπασίας. Η Αλεξάνδρα, πάνω στη συζήτηση με τον Ορέστη, του αναφέρει ότι η Χριστιάνα είχε ένα ατύχημα που της άφησε ένα σημάδι στην πλάτη. Ο Αντώνης ταξιδεύει στην Αθήνα για να δώσει στη γυναίκα που τον εκβιάζει τα χρήματα που του ζήτησε. Ο Παυλής πηγαίνει στο λατομείο μεθυσμένος και η Αλεξάνδρα, πολύ θυμωμένη μαζί του τον διώχνει. Ο Ορέστης μπαίνει στο μπάνιο τη στιγμή που κάνει ντους η Χριστιάνα προκειμένου να δει το σημάδι. Ο Μανώλης αποκαλύπτει στην Αλεξάνδρα πώς έμειν έγκυος η Δάφνη. Ο Παυλής οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ και εμπλέκεται σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα με το αυτοκίνητό του.

Επεισόδιο 82 (Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου)

Οι γιατροί παλεύουν να κρατήσουν τον Παυλή στη ζωή. Βυθισμένος στις υποψίες, ο Παρασκευάς πιέζει τη Βασιλική να παρακολουθήσει τη Φρύνη. Εκείνη ταλαντεύεται και τελικά του λέει ένα ψέμα που σύντομα θα αποδειχθεί μοιραίο. Η Ισμήνη νιώθει πως ο κόσμος της γκρεμίζεται, ενώ την ίδια στιγμή, ο Κωνσταντίνος και η Φρύνη συνεχίζουν τα κρυφά ραντεβού και, για πρώτη φορά, παραδέχεται ο ένας στον άλλο τον έρωτά του. Η Ξένια και η Μαριλένα χρηματίζουν τη Χρυσούλα για να καταθέσει ψευδώς εναντίον της Ασπασίας, όμως κάποιος φωτογραφίζει τη συναλλαγή. Στο μεταξύ, ο Πότης ενθουσιάζεται με τη νέα αρχιφύλακα, τη Μυρτώ, και, με την καθοδήγηση της Κούλας, ξεκινά μια προσπάθεια για να κερδίσει την καρδιά της. Ο Παρασκευάς ψάχνει τα πράγματα της Φρύνης και βρίσκει την κάρτα του Κωνσταντίνου που συνόδευε τα λουλούδια. Παράλληλα, η Ανωτέρα καλεί τον Κουράκο να απολογηθεί, καθώς το όνομά του εμπλέκεται στην υπόθεση της μαφίας. Λόγω μιας επιπλοκής, η κατάσταση του Παυλή χειροτερεύει και η ζωή του κρέμεται από μια κλωστή.

Επεισόδιο 83 (Τρίτη 10 Φεβρουαρίου)

Ο Παυλής διασωληνώνεται και η Αλεξάνδρα με τα παιδιά περνούν ώρες αγωνίας παρακολουθώντας την εξέλιξη της υγείας του. Η Φρύνη προσπαθεί να κρύψει την απιστία της από τον Παρασκευά, ενώ ο Κωνσταντίνος προχωρά στην αγορά του οικοπέδου της. Η Δάφνη προσπαθεί να βρει τον Μανώλη στο τηλέφωνο, αλλά εκείνος την αποφεύγει από φόβο μην καρφωθεί για την κατάσταση του Παυλή. Ο Μιχάλης ανακοινώνει στη Χριστιάνα ότι θα πάει στη Μάνη, προκειμένου να προετοιμαστεί για τη δίκη της Ασπασίας. Ο Κουράκος μπαίνει σε διαθεσιμότητα και πέφτει πολύ ψυχολογικά. Ο Κωνσταντίνος βγάζει την Φρύνη έξω για να γιορτάσουν την αγορά του οικοπέδου, αλλά για κακή τους τύχη πέφτουν πάνω στον Στέφανο και τη Βασιλική.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου
Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ
Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου
Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Ορέστης, ο Νίκος Νικολάου

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

