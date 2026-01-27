Η γη της ελιάς: Μυστικά, αποκαλύψεις και νέοι έρωτες

Μυστικά του παρελθόντος και επικίνδυνες αποκαλύψεις απειλούν να τινάξουν τα πάντα στον αέρα, στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειρας Η γη της ελιάς.

Οι έρευνες για το πτώμα της Στέλλας σφίγγουν τον κλοιό γύρω από τον Αντώνη.

Παράλληλα, ένας νέος έρωτας αρχίζει να γεννιέτα, ενώ η πρόταση γάμου του Ορέστη στην Αλεξάνδρα δοκιμάζει τις αντοχές τής Χριστιάνας.

Απόψε, στις 22.20, στο MEGA.

Αναλυτικά η περίληψη του σημερινού επεισοδίου

Η αστυνομία εντείνει τις έρευνες γύρω το πτώμα της Στέλλας που εντοπίστηκε στον Διόνυσο, κι ο Αντώνης με τον Ρούσσο ανησυχούν μήπως αποκαλυφθεί η εμπλοκή τους σε αυτή την υπόθεση. Ο Πότης γνωρίζει τη Δάφνη κι εντυπωσιάζεται, ενώ ο Παυλής συνεχίζει να βασανίζεται από την απουσία της.

Η Αλεξάνδρα ανακοινώνει στην Ερωφίλη πως ο Ορέστης της έκανε πρόταση γάμου κι εκείνη της προτείνει να δεχτεί. Την ίδια ώρα, ο Ορέστης πασχίζει να θυμηθεί από πού γνωρίζει τη Χριστιάνα και δεν θα αργήσει να τη συσχετίσει με την ιταλική μαφία. Ο Κουράκος στριμώχνει τον Βαγιάκο προκειμένου να ανακαλύψει αν ήταν το τσιράκι του Δημοσθένη. Οι συναντήσεις του Κωνσταντίνου και της Φρύνης αρχίζουν να πυκνώνουν, ενώ η κατάσταση στο σπίτι με την Ισμήνη παραμένει αφόρητη.

Ο Λυκούργος πιέζει την Κούλα και τον Λεοντιάδη να του αποκαλύψουν όσα μεσολάβησαν μέχρι η Ασπασία να οδηγηθεί στο φονικό.

Δείτε το trailer

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Ορέστης, ο Νίκος Νικολάου

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Κούλλης Νικολάου

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

