Η γη της ελιάς: Μυστικά, αποκαλύψεις και νέοι έρωτες
Όλα όσα θα δούμε στη δραματική σειρά Η γη της ελιάς. Απόψε, στις 22.20, στο MEGA.
- Δραματική μαρτυρία από την πλημμύρα στη Γλυφάδα: «Βγήκαν κολυμπώντας από τα παράθυρα - Το νερό έφτασε το 1,60»
- Βίντεο ντοκουμέντα από τη σπείρα που λήστευε καταστήματα στη Δυτική Αττική
- Κόλαφος η ΕΕΔΑ: Το νομοσχέδιο Πλεύρη οδηγεί στην ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής δράσης
- Ενδοοικογενειακό επεισόδιο στο Χαλάνδρι: Επιτέθηκε στην αδερφή του και την τραυμάτισε στα μάτια
Μυστικά του παρελθόντος και επικίνδυνες αποκαλύψεις απειλούν να τινάξουν τα πάντα στον αέρα, στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειρας Η γη της ελιάς.
Οι έρευνες για το πτώμα της Στέλλας σφίγγουν τον κλοιό γύρω από τον Αντώνη.
Παράλληλα, ένας νέος έρωτας αρχίζει να γεννιέτα, ενώ η πρόταση γάμου του Ορέστη στην Αλεξάνδρα δοκιμάζει τις αντοχές τής Χριστιάνας.
Απόψε, στις 22.20, στο MEGA.
Αναλυτικά η περίληψη του σημερινού επεισοδίου
Η αστυνομία εντείνει τις έρευνες γύρω το πτώμα της Στέλλας που εντοπίστηκε στον Διόνυσο, κι ο Αντώνης με τον Ρούσσο ανησυχούν μήπως αποκαλυφθεί η εμπλοκή τους σε αυτή την υπόθεση. Ο Πότης γνωρίζει τη Δάφνη κι εντυπωσιάζεται, ενώ ο Παυλής συνεχίζει να βασανίζεται από την απουσία της.
Η Αλεξάνδρα ανακοινώνει στην Ερωφίλη πως ο Ορέστης της έκανε πρόταση γάμου κι εκείνη της προτείνει να δεχτεί. Την ίδια ώρα, ο Ορέστης πασχίζει να θυμηθεί από πού γνωρίζει τη Χριστιάνα και δεν θα αργήσει να τη συσχετίσει με την ιταλική μαφία. Ο Κουράκος στριμώχνει τον Βαγιάκο προκειμένου να ανακαλύψει αν ήταν το τσιράκι του Δημοσθένη. Οι συναντήσεις του Κωνσταντίνου και της Φρύνης αρχίζουν να πυκνώνουν, ενώ η κατάσταση στο σπίτι με την Ισμήνη παραμένει αφόρητη.
Ο Λυκούργος πιέζει την Κούλα και τον Λεοντιάδη να του αποκαλύψουν όσα μεσολάβησαν μέχρι η Ασπασία να οδηγηθεί στο φονικό.
Δείτε το trailer
Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου
Σενάριο: Βάνα Δημητρίου
Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη
Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη
Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ
Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου
Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος
Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης
Ορέστης, ο Νίκος Νικολάου
Και οι:
Στέλα Φυρογένη
Κούλλης Νικολάου
Βάσια Παναγοπούλου
Μάριος Αθανασίου
Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου
Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου
Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη
Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου
Guest star, Μάρω Κοντού
Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA
#GiTisElias
- ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης φέρει ακέραια την ευθύνη για την εξόντωση της ελληνικής κτηνοτροφίας
- Το έκτακτο δελτίο της ρουμανικής τηλεόρασης για το δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ (vid)
- Βιολάντα: Ανατριχιαστικές οι εικόνες από τα Τρίκαλα μετά την έκρηξη – Η επόμενη ημέρα στο μοιραίο εργοστάσιο
- Εξακολουθεί να «φλερτάρει» με το MAGA κίνημα η Νίκι Μινάζ
- Ναύπλιο: Αναβαθμίστηκε ιστορικό κτίριο της πόλης
- Παπασταύρου: Αναστολή οικοδομικών εργασιών στη Μήλο για το πεντάστερο ξενοδοχείο στο Σαρακήνικο
- Με Μιλουτίνοφ κόντρα στη Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός
- BAFTA 2026: Πέντε υποψηφιότητες η Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου – Σαρώνουν τα One Battle After Another και Sinners
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις