Πέπλο ομίχλης κάλυψε τη Θεσσαλονίκη – Καθυστερήσεις στις πτήσεις στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Πέπλο ομίχλης κάλυψε από νωρίς το πρωί, Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, τη Θεσσαλονίκη, κρύβοντας πολλά από τα κτίρια αλλά και τα μνημεία της πόλης.

Λόγω της ομίχλης σημειώθηκαν μικρές καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις και στις αφίξεις των πτήσεων στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Προβλήματα έχουν παρουσιαστεί κυρίως σε πτήσεις από και προς Κωνσταντινούπολη, Τελ Αβίβ και Αθήνα, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των επιβατών.

Προβλήματα και στην κυκλοφορία

Ακόμη, η ορατότητα των οδηγών κατά την κυκλοφορία των οχημάτων, ακόμη και στο κεντρικούς δρόμους, ήταν περιορισμένη και απαιτούνταν ιδιαίτερη προσοχή.

Παρά τα μικροπροβλήματα, η ομίχλη που κάλυψε τη Θεσσαλονίκη προσέφερε ξεχωριστές εικόνες στους κατοίκους και τους επισκέπτες, ιδιαίτερα του παραλιακού μετώπου, δίνοντάς τους τη δυνατότητα για άπειρες φωτογραφίες.