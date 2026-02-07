Γέμισε ο Θερμαϊκός στη Θεσσαλονίκη με χιλιάδες πλαστικά, καλαμιές και φελιζόλ

Χιλιάδες καλαμιές, φελιζόλ, πλαστικές συσκευασίες επιπλέουν στα νερά του Θερμαϊκού Κόλπου, στη Θεσσαλονίκη δημιουργώντας ένα αποκρουστικό θέαμα που προκαλεί την αγανάκτηση των πολιτών.

Από την προβλήτα του λιμανιού Θεσσαλονίκης έως το Μέγαρο Μουσικής είναι εμφανής η ρύπανση στην επιφάνεια των νερών.

«Βλέπω να επιπλέουν αυτά τα σκουπίδια, η εικόνα είναι αποκρουστική. Θα πρέπει άμεσα οι αρμόδιοι να καθαρίσουν τη θάλασσα», έλεγε διερχόμενος πολίτης, σύμφωνα με το voria.gr, που έκανε τη βόλτα με την οικογένεια του, ενώ αντίστοιχα σχολίαζαν και άλλοι πολλοί περαστικοί.

Δείτε βίντεο:

Σημειώνεται ότι προ ημερών έληξε η σύμβαση έργου που αφορά τον επιφανειακό καθαρισμό του Θερμαϊκού Κόλπου, με αποτέλεσμα το θαλάσσιο μέτωπο της Θεσσαλονίκης να μείνει χωρίς το ειδικό σκάφος «Αλκίππη».