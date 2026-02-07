Γιώργος Παπαστεφάνου – Η απάντηση που έδωσε στον Μάνο Χατζιδάκι κι οδήγησε στη δυσμενή μετάθεσή του

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε ο Γιώργος Παπαστεφάνου, το μεσημέρι του Σαββάτου, στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και τον δημοσιογράφο Βλάση Κωστούρο για τον Alpha. Μεταξύ άλλων, ο κορυφαίος ραδιοφωνικός παραγωγός και παρουσιαστής αναφέρθηκε στην γνωριμία που είχε πριν από πολλά χρόνια με τον ηθοποιό Γιάννη Βόγλη στον οποίο δάνεισε 20 δραχμές, όπως θυμήθηκε.

Ο Γιάννης Βόγλης και η Αρλέτα

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Παπαστεφάνου εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως ο Κακογιάννης θα γύριζε μια ταινία του Κοσμά Πολίτη και είχε αναγγείλει ότι θα έκανε οντισιόν. «Ένας παιδικός μου φίλος μού είπε να πάμε για πλάκα αλλά, όταν με είδε ο Μιχάλης, μου λέει “εσύ μείνε, σε θέλω”. Ήταν στο γύρισμα και ένας νέος ηθοποιός, ο οποίος με πλησίασε και αρχίσαμε να μιλάμε» θυμάται ο Γιώργος Παπαστεφάνου.

«Μου λέει ο νέος αυτός ηθοποιός “μου δανείζεις 20 δραχμές γιατί μ’ αρέσει αυτή εκεί η κοπέλα και θέλω να της κολλήσω;”. Του έδωσα αυτές τις 20 δραχμές, τις οποίες δεν πήρα ποτέ πίσω γιατί αυτή την κοπέλα, ο Γιάννης Βόγλης που ήταν ο νέος ηθοποιός, την παντρεύτηκε» συμπλήρωσε ο Παπαστεφάνου.

«Όταν κάποτε, μετά από πολλά χρόνια τον συνάντησα μαζί με τη γυναίκα του, εκείνη μου είπε “εμείς σας χρωστάμε 20 δραχμές”. “Κρατήστε τις, είναι το γαμήλιο δώρο μου” τους απάντησα» πρόσθεσε γελώντας ο Γιώργος Παπαστεφάνου ενώ μίλησε για την πρώτη του συνάντηση με την Αρλέτα:

«Ανακάλυψα την Αρλέτα, στην Ύδρα, σε εκείνη την ωραία εκδρομή… καθώς φεύγαμε άκουσα μια κοπέλα με την κιθάρα της να τραγουδάει Μίκη Θεοδωράκη από το Άξιον Εστί. Θυμάμαι ότι έμεινα άφωνος. Και είπα στους φίλους μου ότι αυτή είναι έτοιμη τραγουδίστρια. Και πράγματι στο καράβι της επιστροφής από την Ύδρα, έφτασε εκεί η Αρλέτα … λίγο αμπλαούμπλα… έψαχνε μια καρέκλα να καθίσει. Της λέω θα σου δώσω εγώ καρέκλα εάν ακούσεις αυτά που έχω να σου πω. Έχεις σκεφτεί να γίνεις τραγουδίστρια; Όχι, μου λέει, εγώ πάω για ζωγράφος, είμαι στη Σχολή Καλών Τεχνών. Ανταλλάξαμε τηλέφωνα, δώσαμε ένα ραντεβού και βεβαίως την πήγα στον Αλέκο Πατσιφά της δισκογραφικής Lyra».

Όχι, του λέω, θα γράψω τα πράγματα όπως έγιναν κι έγραψα μια απάντηση η οποία ενόχλησε πάρα πολύ τον Χατζιδάκι. Και μετά από δυο-τρεις μέρες με μεταθέσανε στις οικονομικές υπηρεσίες»

Η κόντρα με τον Μάνο Χατζιδάκι

Στη συνέχεια ο Γιώργος Παπαστεφάνου μιλάει για την αγάπη που είχε στον Μάνο Χατζιδάκι και την άτυχη συνάντησή τους:

«Ο Μάνος Χατζιδάκις υπήρξε από τους έρωτες της ζωής μου. Τόσο πολύ με μάγευε και με ταξίδευε που ήταν ένα από τα πρόσωπα που ήθελα να γνωρίσω. Το 1975 ο Μάνος αποφάσισε να γίνει δημόσιος υπάλληλος και ήρθε στην ΕΡΤ σαν διευθυντής στο ραδιόφωνο. Έφερε μαζί του και διάφορους παρατρεχάμενους, ένας από αυτούς ήταν κι ο συνθέτης Μάικ Ροζάκης, ο οποίος έκανε κάτι για το οποίο τον προειδοποίησα να προσέξει γιατί υπήρχε κίνδυνος να γίνει λάθος.

»Το λάθος έγινε κι αντί να ζητήσουν ευθύνη από τον εκείνον ζήτησαν από εμένα γιατί στα χαρτιά εγώ φαινόμουν υπεύθυνος. Όταν πήρα την κλήση σε απολογία πήγα στον Μάικ και τον ρώτησα τι είναι αυτό και αυτός μου απάντησε τίποτα μωρέ, γράψε εκεί μια μπούρδα και θα πάει στην άκρη. Όχι, του λέω, θα γράψω τα πράγματα όπως έγιναν κι έγραψα μια απάντηση η οποία ενόχλησε πάρα πολύ τον Χατζιδάκι. Και μετά από δυο-τρεις μέρες με μεταθέσανε στις οικονομικές υπηρεσίες».

