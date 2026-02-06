Davis Cup: Έτοιμη η Εθνική για το tie με το Μεξικό – Το πρόγραμμα των αγώνων

Ανοίγει η αυλαία της συνάντησης της Ελληνικής Εθνικής ομάδας με το Μεξικό, στο πλαίσιο των play-offs του World Group 1 του Davis Cup, που θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του γηπέδου Tae Kwon Do.

Όπως προέκυψε από την κλήρωση που διενεργήθηκε σήμερα Παρασκευή, στον πρώτο αγώνα του Σαββάτου που θα αρχίσει στις 17.00, o Στέφανος Σακελλαρίδης θα αντιμετωπίσει τον Rodrigo Pacheco Méndez. Στη συνέχεια ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα παίξει με τον Alan Magadan.

Το πρόγραμμα της Κυριακής θα αρχίσει στις 17:00 με το διπλό, όπου οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Στέφανος Σακελλαρίδης, θα βρεθούν αντιμέτωποι με τους Rodrigo Pacheco Méndez και Alex Hernández.

Για τη σημασία της συνάντησης της Ελληνικής Εθνικής ομάδας Hellenic Energy με το Μεξικό, μίλησε ο πρόεδρος της ΕΦΟΑ, Θεόδωρος Γκλαβάς.

«H συνάντηση πραγματοποιείται σε αυτή την εγκατάσταση, η οποία φιλοξένησε το αγώνισμα του Tae Kwon Do κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. Η τοποθεσία αυτή έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία, καθώς εδώ αποβιβάστηκε ο Απόστολος Παύλος το 50 μ.Χ. για να εκφωνήσει το περίφημο κήρυγμά του προς τους Αθηναίους για τον «Άγνωστο Θεό».

Επιπλέον, σύμφωνα με τη μυθολογική παράδοση, από το ίδιο σημείο αναχώρησαν ο Ιάσονας και οι Αργοναύτες για να ανακτήσουν το Χρυσόμαλλο Δέρας από την αρχαία Κολχίδα, που ταυτίζεται γενικά με τη σημερινή Γεωργία, στη Μαύρη Θάλασσα. Στη μακρά ιστορία του Davis Cup, η Ελλάδα και το Μεξικό συναντώνται για πρώτη φορά.

Παράλληλα, καλούμε όλους τους φίλους του τένις να έρθουν στο γήπεδο, να στηρίξουν την εθνική μας ομάδα και να παρακολουθήσουν ζωντανά τένις πραγματικά υψηλού επιπέδου. Καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες!».

Απόστολος Τσιτσιπάς: «Μεγάλη πρόκληση, είμαστε έτοιμοι»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της Εθνικής ομάδας, άπαντες δήλωσαν έτοιμοι για τους αγώνες με το Μεξικό. «Η ομάδα προετοιμάστηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όλοι οι αθλητές έδειξαν υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης και επαγγελματισμού.

Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στη μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας.», τόνισε ο captain της Εθνικής Απόστολος Τσιτσιπάς, ο οποίος θα έχει στη διάθεσή του τους, τον Στέφανο Τσιτσιπά, τον Στέφανο Σακελλαρίδη, τον Ιωάννη Ξυλά, τον Δημήτρη Αζωίδη και τον Ιωάννη Κουντουράκη.