Μια νύχτα μόνο: Αλήθειες και πανικός
Συγκλονιστικές οι εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς Μια νύχτα μόνο. Απόψε, στις 21.00, στο MEGA.
Το 36ο επεισόδιο της επιτυχημένης δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», απόψε στις 21:00.
Ο Οδυσσέας είναι αποφασισμένος να βρει την Αρετή, με κάθε κόστος.
Η Ελένη θα έρθει αντιμέτωπη με μία αλήθεια, που θα τη σοκάρει.
Η επιστροφή του Σάββα στο σπίτι πυροδοτεί νέες κόντρες στις ήδη τεταμένες σχέσεις με την οικογένειά του.
Όλα όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς Μια νύχτα μόνο
Η εξαφάνιση της Αρετής σκορπά πανικό. Ο Οδυσσέας, παλεύοντας με την απελπισία του, ρίχνεται στο κυνήγι της, ενώ η αστυνομία πλησιάζει στα ίχνη του ανθρώπου που την κρατά αιχμάλωτη. Την ίδια ώρα, η Αρετή περνά δύσκολες στιγμές, καθώς η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο. Ο Σταύρος ζητά από την Ελένη να ξεκαθαρίσουν το θέμα τους και η Ελένη έρχεται αντιμέτωπη με μια αλήθεια, που ανατρέπει όσα πίστευε. Η επιστροφή του Σάββα στο σπίτι, αντί να εξομαλύνει τις καταστάσεις, τις πυροδοτεί με νέες κόντρες. Ο Πετράκης αναζητά τη μητέρα του, ενώ ο Οδυσσέας φτάνει στα όριά του, αποφασισμένος να βρει την Αρετή, με κάθε κόστος.
Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.
Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα
Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης
Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη
Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης
Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου
Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη
Μουσική: Νίκος Τερζής
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA
«ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ»
ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21:00, ΣΤΟ MEGA
#MiaNyxtaMono
Δείτε το τρέιλερ του αποψινού επεισοδίου
