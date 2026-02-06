magazin
Σημαντική είδηση:
06.02.2026 | 20:00
Τρεις σεισμικές δονήσεις μέσα σε δέκα λεπτά στην Κρήτη
Σημαντική είδηση:
06.02.2026 | 20:53
Παράσυρση πεζού στη Μαραθώνος - Δύο τραυματίες στο «Γεννηματάς»
Όπλα στους τάφους, μνήμη στο χώμα: Τι μας λένε τα αγγλοσαξονικά σπαθιά στις παιδικές ταφές του Μεσαίωνα
Culture Live 06 Φεβρουαρίου 2026, 21:30

Όπλα στους τάφους, μνήμη στο χώμα: Τι μας λένε τα αγγλοσαξονικά σπαθιά στις παιδικές ταφές του Μεσαίωνα

Τέσσερα πρώιμα αγγλοσαξονικά σπαθιά και οι τάφοι δύο παιδιών, θαμμένων με όπλα και σύμβολα εξουσίας, αποκαλύπτουν ότι στον πρώιμο Μεσαίωνα τα όπλα δεν όριζαν μόνο τη μάχη, αλλά τη μνήμη, τη γενεαλογία και τις ανεκπλήρωτες ζωές που χαράσσονταν στο τοπίο

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης αρχαιολογικής ανασκαφής στην οποία συμμετείχα, αποκαλύψαμε τέσσερα πρώιμα αγγλοσαξονικά σπαθιά. Το καθένα αφηγείται μια διαφορετική ιστορία για το πώς οι κοινότητες της πρώιμης μεσαιωνικής Αγγλίας αντιλαμβάνονταν τα όπλα – όχι μόνο ως μέσα πολέμου, αλλά ως φορείς μνήμης, αξιών και κοινωνικής ταυτότητας.

Η πιο συγκλονιστική ανακάλυψη, ωστόσο, δεν ήταν κάποιο από τα σπαθιά. Ήταν ο τάφος ενός παιδιού, θαμμένου με δόρυ και ασπίδα.

Ήταν το παιδί ένας ανήλικος πολεμιστής; Ή μήπως τα όπλα λειτουργούσαν ως σύμβολα, ακόμη και όταν ο νεκρός δεν είχε ποτέ τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσει;

Τα όπλα ως σύμβολα και όχι απλώς εργαλεία

Τα όπλα είναι πάντοτε φορτισμένα με αξίες. Σύμφωνα με τον Duncan Sayer, καθηγητή Αρχαιολογίας στο University of Lancashire, ακόμη και σήμερα, σε έναν κόσμο drones, πυραύλων και απομακρυσμένου πολέμου, ο συμβολισμός του ξίφους παραμένει ισχυρός. Σε πολλές χώρες, οι αξιωματικοί εξακολουθούν να φέρουν τελετουργικά σπαθιά – και ο λάθος τρόπος που φοριούνται μπορεί να αποκαλύψει έναν σφετεριστή.

Η πολιτισμική αυτή δύναμη των όπλων δεν διαφέρει ουσιαστικά από εκείνη που βλέπουμε στους πρώιμους αγγλοσαξονικούς τάφους. Τα σπαθιά δεν «λένε» μόνο ότι κάποιος πολέμησε. Λένε ποιος ήταν, από πού ερχόταν και σε ποια γενεαλογική γραμμή ανήκε.

Η ανασκαφή και τα σπαθιά

Η ανασκαφή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον αρχαιολόγο Andrew Richardson και επικεντρώθηκε σε ένα πρώιμο μεσαιωνικό νεκροταφείο. Μέχρι στιγμής έχουν ανασκαφεί περίπου 40 τάφοι από ομάδα του University of Lancashire και του Isle Heritage, ενώ τα ευρήματα παρουσιάστηκαν και στη σειρά του BBC2 Digging for Britain.

Ένα από τα σπαθιά διαθέτει διακοσμημένο ασημένιο πόμολο και δακτύλιο στερεωμένο στη λαβή. Πρόκειται για αντικείμενο υψηλού κύρους του 6ου αιώνα, φυλαγμένο σε θήκη επενδεδυμένη με γούνα κάστορα. Ένα δεύτερο σπαθί συνδυάζει στοιχεία διαφορετικών εποχών: μικρή ασημένια λαβή και πλατύ, ραβδωτό, επιχρυσωμένο στόμιο θήκης, στοιχεία με διαφορετική χρονολόγηση και καλλιτεχνική προέλευση.

Αυτού του είδους η «συναρμολόγηση» δεν είναι τυχαία. Το Staffordshire Hoard, που ανακαλύφθηκε το 2009, περιλάμβανε δεκάδες εξαρτήματα σπαθιών από διαφορετικούς αιώνες. Στον πρώιμο Μεσαίωνα, τα σπαθιά – ή τα μέρη τους – διατηρούνταν, ανακυκλώνονταν και κληροδοτούνταν. Τα παλαιά όπλα συχνά είχαν μεγαλύτερη αξία από τα καινούργια.

«Ο σύντροφος του ώμου του πολεμιστή»

Το έπος Beowulf μιλά για παλιά και αρχαία σπαθιά, για κειμήλια που περνούν από γενιά σε γενιά, αλλά και για όπλα «σκληρά από πληγές». Στο Exeter Book, ένα ποιητικό χειρόγραφο του 10ου αιώνα, το ίδιο το σπαθί αυτοχαρακτηρίζεται ως «σύντροφος του ώμου του πολεμιστή».

Η φράση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν δούμε τον τρόπο ταφής. Στους τάφους που αποκαλύφθηκαν, η λαβή του σπαθιού ήταν τοποθετημένη στον ώμο του νεκρού και το χέρι του έμοιαζε να αγκαλιάζει το όπλο. Παρόμοιες ταφές έχουν καταγραφεί στο Kent, στο Wiltshire και στο Suffolk, όμως η παρουσία τεσσάρων τέτοιων περιπτώσεων στο ίδιο νεκροταφείο είναι εξαιρετικά σπάνια.

Τάφοι και αναγραφές μνήμης

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι οι τάφοι αυτοί δεν ήταν «σιωπηλοί». Αν και δεν διαθέτουν επιγραφές με γράμματα, ήταν σαφώς αναγραφόμενοι και μαρκαρισμένοι με υλικό και χωρικό τρόπο.

Οι ταφές με όπλα οργανώνονται γύρω από έναν βαθύ, παλαιότερο τάφο, ο οποίος περιβαλλόταν από κυκλική τάφρο και πιθανότατα έφερε τύμβο. Ο τύμβος αυτός λειτουργούσε ως μνημειακός δείκτης: δήλωνε παρουσία, μνήμη και καταγωγή. Οι μεταγενέστεροι τάφοι «διαβάζουν» τον χώρο και τοποθετούνται σε σχέση με αυτόν.

Η διάταξη των τάφων, η επιλογή των κτερισμάτων και η επαναλαμβανόμενη χρήση του ίδιου σημείου αποτελούν μια μορφή αναγραφής – όχι με λέξεις, αλλά με πράξεις. Η μνήμη χαράσσεται στο τοπίο.

Παιδικοί τάφοι και ανεκπλήρωτες ταυτότητες

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο σύνθετη με την παρουσία παιδικών τάφων. Ένα παιδί ηλικίας περίπου 10–12 ετών είχε θαφτεί με δόρυ και ασπίδα, παρότι η παραμόρφωση της σπονδυλικής του στήλης καθιστά απίθανο να μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει.

Σε έναν δεύτερο τάφο, ενός παιδιού μόλις δύο ή τριών ετών, βρέθηκε μια μεγάλη ασημένια πόρπη ζώνης – αντικείμενο που συνδέεται συνήθως με ενήλικες άνδρες και αξιώματα εξουσίας, όπως δείχνουν και τα ευρήματα του Sutton Hoo.

Τα αντικείμενα αυτά δεν περιγράφουν τη ζωή των παιδιών, αλλά το μέλλον που δεν πρόλαβαν να ζήσουν.

Γενεαλογία, απώλεια και πένθος

Πρόσφατες γενετικές έρευνες δείχνουν τη σημασία της ανδρικής καταγωγής και της οικογενειακής συνέχειας. Σε άλλες θέσεις, όπως στο West Heslerton στο ανατολικό Yorkshire, το DNA αποκάλυψε βιολογικούς δεσμούς ανάμεσα σε άνδρες θαμμένους κοντά, με τους βαρύτερα οπλισμένους προγόνους να λειτουργούν ως κεντρικοί πόλοι μνήμης.

Τα όπλα στους τάφους δεν είναι απλώς αποδείξεις πολεμικής δραστηριότητας. Φέρουν σημάδια χρήσης, αλλά ταυτόχρονα λειτουργούν ως σύμβολα πένθους, φόβου και συνέχειας. Όπως δείχνει το Beowulf, οι πολεμιστές δεν έκρυβαν τη θλίψη τους. Την έκαναν μνημείο.

«Ο λαός των Γεατών έστησε την πυρά για τον Μπέογουλφ,

τη στόλισε και τη στήριξε ώσπου στάθηκε τετράγωνη,

κρεμασμένη με κράνη, βαριές πολεμικές ασπίδες

και λαμπερές πανοπλίες, όπως ο ίδιος είχε ορίσει.

Ύστερα οι πολεμιστές τον έβαλαν στο κέντρο της,

θρηνώντας έναν άρχοντα ξακουστό και αγαπητό»

Τα σπαθιά, τα δόρατα και οι πόρπες στους παιδικούς τάφους μιλούν για τους άνδρες που αυτά τα παιδιά ίσως να γίνονταν. Είναι ιστορίες χαραγμένες στο μέταλλο και στο χώμα – αναγραφές μνήμης σε έναν κόσμο χωρίς επιτύμβιες επιγραφές.

World
Ευρώ: Προς τα 1,20 δολ. «βλέπει» το ευρωπαϊκό νόμισμα η HSBC – Αστερίσκος για ισχυρότερο ρόλο

Ευρώ: Προς τα 1,20 δολ. «βλέπει» το ευρωπαϊκό νόμισμα η HSBC – Αστερίσκος για ισχυρότερο ρόλο

World
Bank of America: Δύο νέες μειώσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ το 2027

Bank of America: Δύο νέες μειώσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ το 2027

inWellness
inTown
Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Stream magazin
Οι διπλωματικές απαντήσεις είναι passé, γι’αυτό και ο Μαρκ Ράφαλο λέει στον Κέβιν Ο’Λίρι να «το βουλώσει»
«Γαμ@ την ICE» 06.02.26

Οι διπλωματικές απαντήσεις είναι passé, γι’αυτό και ο Μαρκ Ράφαλο λέει στον Κέβιν Ο’Λίρι να «το βουλώσει»

Ο Κέβιν Ο'Λίρι επιτέθηκε στην Μπίλι Άιλις, η οποία εκτόξευσε πυρά εναντίος της δολοφονικής δράσης της ICE ενόσω βρισκόταν στη σκηνή των Grammy και, ο Μαρκ Ράφαλο του έδωσε μια πληρωμένη απάντηση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μιχαήλ Άγγελος: Χαμένο σκίτσο πωλήθηκε σε δημοπρασία του Christie’s για 27 εκατομμύρια δολάρια – Πώς βρέθηκε
Τιμή ρεκόρ 06.02.26

Μιχαήλ Άγγελος: Χαμένο σκίτσο πωλήθηκε σε δημοπρασία του Christie’s για 27 εκατομμύρια δολάρια – Πώς βρέθηκε

Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Christie’s, ο Μιχαήλ Άγγελος δημιούργησε το σκίτσο γύρω στο 1511-12, λίγο πριν ξεκινήσει το δεύτερο μισό της τεράστιας τοιχογραφίας στην Καπέλα Σιξτίνα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Μαράια Κάρεϊ θα τραγουδάει στα ιταλικά, όσο η ICE «παρελαύνει» στην τελετή έναρξης
«ICE OUT» 06.02.26

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Μαράια Κάρεϊ θα τραγουδάει στα ιταλικά, όσο η ICE «παρελαύνει» στην τελετή έναρξης

Αναβρασμός στην Ιταλία ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων - Διαδηλωτές/ριες ζητούν οι πράκτορες της ICE, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα για «λόγους προστασίας» να φύγουν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Τροία δεν ήταν πόλη πολέμου: Πώς άντεξε αιώνες πριν καεί ολοσχερώς μέσα σε ένα βράδυ
Εποχή του Χαλκού 06.02.26

Η Τροία δεν ήταν πόλη πολέμου: Πώς άντεξε αιώνες πριν καεί ολοσχερώς μέσα σε ένα βράδυ

Πολύ πριν ο Όμηρος καθιερώσει την εικόνα της φλεγόμενης Τροίας, η πόλη λειτουργούσε ως σταθερός κόμβος συνεργασίας και εμπορίου. Ανάλυση του Στέφαν Μπλουμ δείχνει γιατί η ειρήνη, όχι ο πόλεμος, εξηγεί τη μακρά της αντοχή.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι ΗΠΑ κάνουν ένα ακόμη βήμα προς τη δυστοπία – Πολιτεία απαγορεύρει στους φυλακισμένους την πρόσβαση σε βιβλία
Λογοκρισία; 05.02.26

Οι ΗΠΑ κάνουν ένα ακόμη βήμα προς τη δυστοπία – Πολιτεία απαγορεύρει στους φυλακισμένους την πρόσβαση σε βιβλία

Το Αρκάνσας, πολιτεία των ΗΠΑ, προσπαθεί να περάσει ένα μέτρο απαγόρευσης της αποστολής βιβλίων στους κρατουμένους/ες, με πρόσχημα την «πάταξη της εισόδου ναρκωτικών».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οφείλουμε ο ένας στον άλλον αξιοπρέπεια: Η Τζένιφερ Εσπόζιτο έχασε το σπίτι της για να γυρίσει την ταινία Fresh Kills
Όλα για την τέχνη 05.02.26

Οφείλουμε ο ένας στον άλλον αξιοπρέπεια: Η Τζένιφερ Εσπόζιτο έχασε το σπίτι της για να γυρίσει την ταινία Fresh Kills

Η γνωστή ηθοποιός Τζένιφερ Εσπόζιτο, με ένα βίντεο στα social media, αποκάλυψε ότι το πριν από μερικά χρόνια υποθήκευσε το σπίτι της για να γυρίσει το φιλμ Fresh Kills. Και τώρα πρέπει να το εγκαταλείψει.

Σύνταξη
Ο Άλεξ Χόνολντ πληρώθηκε λιγότερο από 1 εκατομμύριο δολάρια για το «Skyscraper Live» – Μήπως είναι λίγα;
Παραδόξως, λειτουργεί 05.02.26

Ο Άλεξ Χόνολντ πληρώθηκε λιγότερο από 1 εκατομμύριο δολάρια για το «Skyscraper Live» – Μήπως είναι λίγα;

«Τα χρήματα που πήρα είναι λιγότερα από όσα ήλπιζε ο ατζέντης μου», είπε ο Άλεξ Χόνολντ σε πρόσφατη συνέντευξή του στους New York Times. «Αλλά θα το έκανα και δωρεάν», πρόσθεσε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
Θα γινόταν πόλεμος για τη «μαύρη» Ελένη;
Το μήλον της Έριδος 05.02.26

Θα γινόταν πόλεμος για τη «μαύρη» Ελένη;

Προ των πυλών νέος πολιτισμικός πόλεμος με αφορμή την πληροφορία ότι η Λουπίτα Νιόνγκο θα μπορούσε να υποδυθεί την Ελένη στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν - Τρεις άνθρωποι του πολιτισμού σχολιάζουν

Μαίρη Αδαμοπούλου
Ξεκίνησε το σκάκι στα 5 της, ήταν βασίλισσα στα 12 – Το «πείραμα» που νίκησε Καρπόφ και Κασπάροφ
Ρουά ματ 04.02.26

Ξεκίνησε το σκάκι στα 5 της, ήταν βασίλισσα στα 12 – Το «πείραμα» που νίκησε Καρπόφ και Κασπάροφ

Η Judit Polgar (Γιούντιτ Πόλγκαρ) έπρεπε να προπονείται μέρα και νύχτα από την ηλικία των πέντε ετών. Παρά το «δολοφονικό» της ένστικτο, παραμένει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα - η νέα ταινία του Netflix καταδύεται στην ιδιοφυΐα από την Ουγγαρία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έρευνα στην Ιταλία για τον άγγελο που μοιάζει με την Τζόρτζια Μελόνι σε εκκλησιαστική τοιχογραφία
Culture Live 04.02.26

Έρευνα στην Ιταλία για τον άγγελο που μοιάζει με την Τζόρτζια Μελόνι σε εκκλησιαστική τοιχογραφία

Αντιδράσεις σε Εκκλησία και πολιτικό κόσμο προκαλεί η αποκατάσταση τοιχογραφίας σε ναό της Ρώμης, μετά από καταγγελίες ότι άγγελος απεικονίζει την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
F1: To Όσκαρ, ο Μπραντ Πιτ και το χρυσό στοίχημα της Apple TV ανεβάζει γκάζια για σίκουελ
Υπάρχει αντίλογος 04.02.26

F1: To Όσκαρ, ο Μπραντ Πιτ και το χρυσό στοίχημα της Apple TV ανεβάζει γκάζια για σίκουελ

Με τον Μπραντ Πιτ στο τιμόνι, η κινηματογραφική μεταφορά της Formula 1 έγινε ένα παγκόσμιο φαινόμενο που διεκδικεί Όσκαρ ενώ πλανάρει την επέκταση του franchise στο μέλλον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο σκηνοθέτης του Melania διαψεύδει οποιαδήποτε σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών μαζί του
«Ήταν αρραβωνιαστικιά μου» 04.02.26

Ο σκηνοθέτης του Melania διαψεύδει οποιαδήποτε σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών μαζί του

Ο σκηνοθέτης Μπρετ Ράτνερ διέψευσε οποιαδήποτε προσωπική σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν, μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφίας τους στα πρόσφατα αρχεία του Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για μία και μοναδική παλαιά συνάντηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Είναι αυτά τα παιδιά εισβολείς;»: Αιχμηρή απάντηση Αποστολόπουλου σε Καρυστιανού για την τραγωδία στη Χίο
«Να ανασκευάσετε» 06.02.26

«Είναι αυτά τα παιδιά εισβολείς;»: Αιχμηρή απάντηση Αποστολόπουλου σε Καρυστιανού για την τραγωδία στη Χίο

Ο Ιάσονας Αποστολόπουλος αναρωτιέται πώς είναι δυνατόν να χαρακτηρίζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο μικρά, σοβαρά τραυματισμένα μεταναστόπουλα. Η ανάρτησή του για την επίμαχη δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού.

Σύνταξη
Κρήτη: Το σπαρακτικό αντίο της κόρης στη μητέρα της που χάθηκε στο φονικό τροχαίο στον ΒΟΑΚ
Ελλάδα 06.02.26

Κρήτη: Το σπαρακτικό αντίο της κόρης στη μητέρα της που χάθηκε στο φονικό τροχαίο στον ΒΟΑΚ

Η 59χρονη γυναίκα σκοτώθηκε χθες ενώ τρεις ακόμη τραυματίστηκαν μετά τη σφοδρή σύγκρουση τριών ΙΧ αυτοκινήτων στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης κοντά στον κόμβο του Πλατανιά.

Σύνταξη
Έξι νεκροί σε Ισπανία – Πορτογαλία από την καταιγίδα Λεονάρντο – Τεράστιες ζημιές στο Μαρόκο
Ακραία φαινόμενα 06.02.26

Έξι νεκροί σε Ισπανία – Πορτογαλία από την καταιγίδα Λεονάρντο – Τεράστιες ζημιές στο Μαρόκο

Η καταιγίδα Λεονάρντο σαρώνει Ισπανία και Πορτογαλία αφήνοντας πίσω της 6 νεκρούς, ενώ απειλεί το Μαρόκο και την Γαλλία, τεράστιες υλικές ζημιές στην Ιβηρική

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια 109-77: Καταιγιστικός, με ασταμάτητους Βεζένκοφ – Ντόρσεϊ!
Μπάσκετ 06.02.26

Ολυμπιακός – Βίρτους 109-77: Καταιγιστικός, με ασταμάτητους Βεζένκοφ - Ντόρσεϊ!

Με τους Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ να έχουν 20 και 18 πόντους αντίστοιχα, ακόμη τρεις παίκτες διψήφιους και με εξαιρετικά ποσοστά, ο Ολυμπιακός συνέτριψε τη Βίρτους Μπολόνια την οποία «φιλοδώρησε» με 109 πόντους!

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας θέλει να απελάσει τον 5χρονο Λίαμ που συνελήφθη στη Μινεσότα
Κόσμος 06.02.26

ΗΠΑ: Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας θέλει να απελάσει τον 5χρονο Λίαμ που συνελήφθη στη Μινεσότα

Η υπόθεση του 5χρονου, ο οποίος φωτογραφήθηκε συνοφρυωμένος, φορώντας ένα σκουφάκι με αυτιά και κρατώντας μια σχολική τσάντα έξω από το σπίτι του, με τους ομοσπονδιακούς πράκτορες που τον συνέλαβαν, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε όλες τις ΗΠΑ και έστρεψε την προσοχή στις επιχειρήσεις της ICE στη Μινεσότα

Σύνταξη
Σκάνδαλο στη Ρέιντζερς: Παίκτες χρησιμοποιούσαν δωμάτια φυσικοθεραπείας για τα ερωτικά ραντεβού τους!
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Σκάνδαλο στη Ρέιντζερς: Παίκτες χρησιμοποιούσαν δωμάτια φυσικοθεραπείας για τα ερωτικά ραντεβού τους!

Αντί για συνεδριάσεις φυσικοθεραπείας όπως έλεγαν, παίκτες του σκωτσέζικου συλλόγου χρησιμοποιούσαν δωμάτια ξενοδοχείου προκειμένου να πραγματοποιούν τα ερωτικά ραντεβού τους!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τους υπουργούς Εργασίας της ΝΔ δίνει η Στρατινάκη σε απάντησή της – Την τελική απόφαση και υπογραφή για τα κονδύλια είχε ο εκάστοτε υπουργός
«Εγώ έκανα για δύο» 06.02.26

Τους υπουργούς Εργασίας της ΝΔ δίνει η Στρατινάκη σε απάντησή της – Την τελική απόφαση και υπογραφή για τα κονδύλια είχε ο εκάστοτε υπουργός

Η πρώην Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας τονίζει ότι την αποκλειστική αρμοδιότητα για τις τελικές αποφάσεις και την υπογραφή των σχετικών πράξεων είχαν οι εκάστοτε Υπουργοί Εργασίας.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Predator: Απειλή για το δημοκρατικό πολίτευμα – Παραβιάζει βάναυσα προσωπικά δεδομένα
Επικαιρότητα 06.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για Predator: Απειλή για το δημοκρατικό πολίτευμα – Παραβιάζει βάναυσα προσωπικά δεδομένα

«Ο κ. Μητσοτάκης φρόντισε να μπαζώσει τις προφανείς ευθύνες του για αυτή τη δυσώδη υπόθεση. Ωστόσο, ό,τι κι αν κάνει, η αλήθεια δεν πρόκειται να κρυφτεί», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Βιολάντα: Τραντάχτηκε χωριό 5 χιλιόμετρα μακριά – Στο «σημείο μηδέν» της φονικής έκρηξης εστιάζουν οι Αρχές
Ελλάδα 06.02.26

Βιολάντα: Τραντάχτηκε χωριό 5 χιλιόμετρα μακριά – Στο «σημείο μηδέν» της φονικής έκρηξης εστιάζουν οι Αρχές

Σε νέο βίντεο από το χωριό Αγναντερό, σε απόσταση σχεδόν 5 χιλιομέτρων από το σημείο της φονικής έκρηξης, καταγράφεται η δόνηση από κάμερα ασφαλείας κλειστού καταστήματος.

Σύνταξη
Κατασκοπεία: Πώς στρατολογήθηκε ο σμήναρχος – Τα βιογραφικά στα social media και το ταξίδι στην Κίνα
Ελλάδα 06.02.26

Κατασκοπεία: Πώς στρατολογήθηκε ο σμήναρχος – Τα βιογραφικά στα social media και το ταξίδι στην Κίνα

Εκτός από την ποινική δίωξη που έχει ασκήσει ο εισαγγελέας και τη διαθεσιμότητα στην οποία έχει τεθεί ο σμήναρχος, έχει διαταχθεί ΕΔΕ και είναι σε εξέλιξη έρευνα για να διαπιστωθεί η έκταση και η βαρύτητα των πληροφοριών που είχε μεταδώσει προς την Κίνα.

Σύνταξη
Χιλιάδες κόσμου στην κηδεία του γιου του Μουαμάρ Καντάφι, Σαΐφ στη Λιβύη
Κόσμος 06.02.26

Χιλιάδες κόσμου στην κηδεία του γιου του Μουαμάρ Καντάφι, Σαΐφ στη Λιβύη

Λίγες χιλιάδες νοσταλγοί του Μουαμάρ Καντάφι, αλλά και πολιτικοί φίλοι του ίδιου του Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι, συγκεντρώθηκαν στο Μπάνι Ουαλίντ, στη Λιβύη για να θρηνήσουν για τον δολοφονημένο ηγέτη.

Σύνταξη
Ο Παρασκευαΐδης ξαναξέχασε ότι ανήκει στο ΠΑΣΟΚ και μιλάει για κοινό πνεύμα και αγαστή συνεργασία με τον Αθανασίου της ΝΔ
Παρασκήνιο 06.02.26

Ο Παρασκευαΐδης ξαναξέχασε ότι ανήκει στο ΠΑΣΟΚ και μιλάει για κοινό πνεύμα και αγαστή συνεργασία με τον Αθανασίου της ΝΔ

Όταν δεν εκφράζει ακροδεξιές απόψεις, συντάσσεται με τη δεξιά και τη ΝΔ ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, που όμως παραμένει βουλευτής Λέσβου του ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη φορά έπλεξε το εγκώμιο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπου Αθανασίου, μιλώντας για «κοινό πνεύμα» και συνεργασία, δημιουργώντας νέα ερωτήματα για τις επιλογές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 06.02.26

LIVE: Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 25η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Περισσότερα από 4 εκατομμύρια κορίτσια κινδυνεύουν με ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων, σύμφωνα με τον ΟΗΕ
ΟΗΕ 06.02.26

Περισσότερα από 4 εκατομμύρια κορίτσια κινδυνεύουν με ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων το 2026

Ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων αποτελεί σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μια μορφή βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών

Σύνταξη
Εθνική πόλο Γυναικών: Αποθεωτική υποδοχή για τα κορίτσια της ελληνικής υδατοσφαίρισης (vids+pics)
Άλλα Αθλήματα 06.02.26

Εθνική πόλο: Αποθεωτική υποδοχή για τα «χάλκινα» κορίτσια (vids+pics)

Την αποθέωση γνώρισε η αποστολή της Εθνικής ομάδας πόλο Γυναικών στο «Ελ. Βενιζέλος», κατά την επιστροφή της από τη Μαδέιρα της Πορτογαλίας όπου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Σύνταξη
Τραγωδία στη Χίο: Σε ιδιωτικό χώρο φυλάσσεται το μοιραίο σκάφος του Λιμενικού – Θα ελεγχθεί από πραγματογνώμονες
Ελλάδα 06.02.26

Τραγωδία στη Χίο: Σε ιδιωτικό χώρο φυλάσσεται το μοιραίο σκάφος του Λιμενικού – Θα ελεγχθεί από πραγματογνώμονες

Η ΕΔΕ για το δυστύχημα στη Χίο είναι σε εξέλιξη με το σκάφος του Λιμενικού να ελέγχεται από εμπειρογνώμονες για τα σημάδια κατά τη σύγκρουση, ενώ την ίδια ώρα σφοδρή είναι η αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει σε πολιτικό επίπεδο.

Σύνταξη
Αμετακίνητες οι θέσεις Ιράν και ΗΠΑ – Μια «καλή αρχή» βλέπει ο Ιρανός ΥΠΕΞ – Νέες κυρώσεις από την Ουάσινγκτον
Μέση Ανατολή 06.02.26

Αμετακίνητες οι θέσεις Ιράν και ΗΠΑ – Μια «καλή αρχή» βλέπει ο Ιρανός ΥΠΕΞ – Νέες κυρώσεις από την Ουάσινγκτον

Οι θέσεις του Ιράν και των ΗΠΑ παρέμειναν αμετακίνητες μετά τις παράλληλες διαπραγματεύσεις στο Ομάν. «Καλή αρχή» είδε ο Αμπάς Αραγκτσί, με νέες κυρώσεις και επίδειξη δύναμης απάντησαν οι ΗΠΑ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

