Ποιοι 18άρηδες θα πρέπει να υποβάλουν φέτος φορολογική δήλωση

Η αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις έχει ξεκινήσει.

Με βάση το σχεδιασμό, η ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων θα τεθεί σε λειτουργία στις 16 Μαρτίου του 2026, ενώ προβλέπεται διεύρυνση του αριθμού των προσυμπληρωμένων και προεκκαθαρισμένων δηλώσεων, οι οποίες αναμένεται να ξεπεράσουν το 1,5 εκατομμύριο.

Χιλιάδες νέοι και νέες που έκλεισαν το 18ο έτος της ηλικίας τους το 2025 και απέκτησαν οποιουδήποτε ύψους πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα θα πρέπει φέτος να υποβάλουν τη δική τους φορολογική δήλωση.

Ακόμη και τα ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα οφείλουν να υποβάλουν δήλωση εφόσον απέκτησαν εισόδημα από εργασία ή επαγγελματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του 2025 ή έχουν στο όνομά τους κατοικία ή αυτοκίνητο.

Οι φορολογικές δηλώσεις

Οι νέοι που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους, εντός του 2025, υποχρεούνται φέτος να υποβάλουν τη δική τους φορολογική δήλωση, εφόσον:

Δεν συγκατοικούν στο ίδιο σπίτι με τους γονείς τους αλλά διαμένουν σε κατοικία στην οποία κατέχουν ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή σε κατοικία που τους παραχωρήθηκε δωρεάν από τους γονείς τους.

Κατέχουν οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο που λαμβάνεται υπόψη ως τεκμήριο διαβίωσης, όπως αυτοκίνητο.

Απέκτησαν εντός του 2025 οποιασδήποτε μορφής εισόδημα, όπως από μισθούς, επιδόματα, ενοίκια, αγροτικές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες, υπεραξίες από μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ.

Ίδρυσαν εντός του 2025 επιχείρηση στο όνομά τους.

Προχώρησαν εντός του 2025 σε έναρξη ελευθέριου επαγγέλματος.

Είναι έγγαμοι τη στιγμή της υποβολής της φορολογικής δήλωσης.

Οι εξαιρέσεις

Οι μόνοι 18άρηδες που δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν φέτος δική τους δήλωση φορολογίας εισοδήματος είναι όσοι το προηγούμενο έτος δεν είχαν καθόλου εισοδήματα ούτε περιουσιακά στοιχεία που να αποτελούν τεκμήρια (κατοικία, αυτοκίνητο κ.λπ.), εφόσον φιλοξενήθηκαν σε σπίτια γονέων, άλλων συγγενών ή φίλων, ή εφόσον είναι φοιτητές και λόγω σπουδών διαμένουν με ενοίκιο σε άλλη πόλη από αυτήν στην οποία ζουν οι γονείς τους.

Πηγή: OT