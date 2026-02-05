Συνεχίζεται το τσουνάμι αποκαλύψεων μετά τη δημοσιοποίηση των αρχείων του Τζέφρι Έπσταϊν. Ο καταιγιστικός ρυθμός που φτάνουν οι πληροφορίες προκαλούν σεισμό στον χώρο της πολιτικής, της ψυχαγωγίας και των επιχειρήσεων.

Τα αρχεία του Έπσταϊν ρίχνουν περισσότερο φως στις προσπάθειες του Μπάνον να επηρεάσει την ευρωπαϊκή πολιτική

Στα έγγραφα του αμερικανού, καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα, εμφανίζονται εκατοντάδες ονόματα και επιβεβαιώνουν τις διασυνδέσεις του με την παγκόσμια ελίτ.

Στο τελευταίο κύμα εγγράφων, δεκάδες μηνύματα αποκαλύπτουν τις προσπάθειες του πρώην επικεφαλής στρατηγικού σχεδιασμού του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Μπάνον, να αξιοποιήσει τον Τζέφρι Έπσταϊν για υποστήριξη και χρηματοδότηση με σκοπό την ενίσχυση των ευρωπαϊκών ακροδεξιών κομμάτων.

Τα ταξίδια του Μπάνον

Ο Guardian φιλοξενεί στις σελίδες του εκτενές ρεπορτάζ με τα μηνύματα να χρονολογούνται κυρίως από το 2018 και το 2019, όταν ο Μπάνον, μετά την απόλυσή του από τον Τραμπ, επισκεπτόταν τακτικά την Ευρώπη στην προσπάθειά του να δημιουργήσει ένα κίνημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα ένωνε τις ακροδεξιές και ευρωσκεπτικιστικές δυνάμεις από διάφορες χώρες, όπως η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Σουηδία και η Αυστρία.

Ο αποκαλούμενος «αρχιτέκτονας» της νίκης Τραμπ το 2016 και κύριος εκφραστής του οικονομικού εθνικισμού πλησίασε αρχικά τον Ματέο Σαλβίνι, τον Ιταλό αναπληρωτή πρωθυπουργό και ηγέτη της ακροδεξιάς Λέγκας, ο οποίος εκείνη την εποχή βρισκόταν στο αποκορύφωμα της πολιτικής του δύναμης.

Τα ιταλικά κόμματα της αντιπολίτευσης προέτρεψαν αυτή την εβδομάδα τον Σαλβίνι να διευκρινίσει εάν ο Έπσταϊν κρυβόταν πίσω από την άνοδο της Λέγκας, αφού το όνομα του Σαλβίνι αναφέρθηκε αρκετές φορές σε μηνύματα που αντάλλαξαν ο Μπάνον και ο Έπσταϊν.

Στη Γαλλία, το αριστερό κόμμα «Ανυπότακτη Γαλλία» ζήτησε επίσης τη διεξαγωγή διακομματικής κοινοβουλευτικής έρευνας, αφού αρκετές γαλλικές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων ο πρώην υπουργός Πολιτισμού Jack Lang και η κόρη του εμφανίστηκαν στην τελευταία έκδοση με τα αρχεία του Έπσταϊν αλλά και η επιθυμία του Μπάνον να συγκεντρώσει χρήματα για την ακροδεξιά ηγέτιδα Μαρί Λεπέν.

Στη Γερμανία, τα αρχεία αποκάλυψαν ανταλλαγές μεταξύ του Έπσταϊν και του Μπάνον που προωθούσαν το επίσης ακροδεξιό κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD). Σε κείμενα του 2018, ο Μπάνον καυχιόταν για την επιρροή του ως «σύμβουλος» των λαϊκιστών δεξιών και έβλεπε τα «κέρδη» των κομμάτων στην Ευρώπη ως μια ευκαιρία να τα χρησιμοποιήσει προς όφελός του αλλά και προς όφελος του και του Έπσταϊν.

Σαλβίνι και Λεπέν

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν την ύπαρξη άμεσων σχέσεων μεταξύ του Σαλβίνι και του Έπσταϊν, ούτε ότι ο Σαλβίνι είχε εμπλακεί στο δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης του αμερικανού που σε ηλικία 66 ετών πέθανε στο κελί του.

Σε ένα μήνυμα που περιέχεται σε ένα από τα αρχεία και έχει ημερομηνία 5 Μαρτίου 2019, λίγους μήνες πριν από τις ευρωεκλογές, ο Μπάνον γράφει ότι «εστιάζει στη συγκέντρωση χρημάτων για τη Λεπέν και τον Σαλβίνι, ώστε να μπορέσουν να παρουσιάσουν άρτιες λίστες υποψηφίων».

Τα «μαγειρέματα» σε Ιταλία και Γαλλία

Άλλα μηνύματα περιγράφουν λεπτομερώς τα ταξίδια του Μπάνον στην Ευρώπη εκείνη την περίοδο και την φιλοδοξία του για αύξηση της εθνικιστικής δύναμης στις Βρυξέλλες, όπως υπογραμμίζεται σε μια σειρά ανταλλαγών μεταξύ των δύο ανδρών κατά τη διάρκεια των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα τέλη Μαΐου 2019.

Τα μηνύματα αναφέρονται επίσης στη συνάντηση του Μπάνον με τον Σαλβίνι στο Μιλάνο τον Μάρτιο του 2018, λίγες μόνο ημέρες μετά τις ιταλικές βουλευτικές εκλογές που οδήγησαν στη συγκρότηση κυβέρνησης από τη Λέγκα και το λαϊκιστικό Κίνημα των Πέντε Αστέρων.

Ο Μπάνον συναντήθηκε ξανά με τον Σαλβίνι στην Ιταλία τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, όταν η Λέγκα εντάχθηκε στην αντιευρωπαϊκή οργάνωσή του, «The Movement». Τον επόμενο καλοκαίρι, ο Σαλβίνι βρισκόταν στην αντιπολίτευση, μετά την κατάρρευση της συμμαχίας της Λέγκα με το Κίνημα των Πέντε Αστέρων, σε μια αποτυχημένη προσπάθεια να προκληθούν πρόωρες εκλογές.

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο Έπσταϊν χρηματοδότησε τη Λέγκα, η οποία επέστρεψε στην κυβέρνηση το 2022 ως σύμμαχος της κυβερνητικής συμμαχίας της Τζιόρτζια Μελόνι και άλλα ευρωπαϊκά ακροδεξιά κόμματα. Ωστόσο, φαίνεται ότι ο Μπάνον προσπάθησε να τον προσεγγίσει για χρηματοδότηση.

Ο Μπάνον αρνήθηκε να σχολιάσει στα αμερικανικά ΜΜΕ τις ανταλλαγές που περιέχονται στα τελευταία αρχεία. Το κόμμα Λέγκα του Σαλβίνι απέρριψε τις εικασίες ότι ο Έπσταϊν ενδέχεται να έχει συνεισφέρει οικονομικά ως «αβάσιμες». Πρόσθεσε ότι το κόμμα «ποτέ δεν ζήτησε ούτε έλαβε χρηματοδότηση» και θα υπερασπιστεί τον εαυτό του «με κάθε δυνατό τρόπο».

Γαλλικά… κλειδιά

Στη Γαλλία, ο Lang, που είναι επικεφαλής του Institut du Monde Arabe, ενός πολιτιστικού οργανισμού, παραδέχτηκε ότι γνώριζε τον Έπσταϊν, λέγοντας ότι ήταν «σε μια εποχή που τίποτα δεν υποδείκνυε ότι βρισκόταν στο επίκεντρο ενός εγκληματικού δικτύου». Η κόρη του, Κάρολαϊν, παραγωγός ταινιών, παραιτήθηκε αυτή την εβδομάδα από την Ένωση Ανεξάρτητων Παραγωγών της Γαλλίας, αφού τα ηλεκτρονικά μηνύματα αποκάλυψαν ότι είχε ιδρύσει μια offshore εταιρεία με τον Έπσταϊν το 2016 για να επενδύσει στο έργο νέων καλλιτεχνών. Δεν υπήρχε καμία υπόνοια παρανομίας. Δήλωσε ότι παραιτήθηκε από την εταιρεία όταν αποκαλύφθηκαν οι εγκληματικές πράξεις του Έπσταϊν.

Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έδειξαν επίσης συνεχή επικοινωνία μεταξύ του Έπσταϊν και του Olivier Colom, πρώην διπλωματικού συμβούλου του πρώην δεξιού προέδρου της Γαλλία, Νικολά Σαρκοζί.

Ο «στρατηγός» του Τραμπ

Θυμίζουμε πως ο Μπάνον δεν είναι ένας κλασικός πολιτικός σύμβουλος.

Ανέλαβε την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ το 2016, δίνοντάς της έναν έντονα αντισυστημικό και λαϊκιστικό χαρακτήρα.

Υπηρέτησε ως Στρατηγικός Σύμβουλος (Chief Strategist) του προέδρου των ΗΠΑ, αλλά η θητεία του κράτησε μόλις επτά μήνες λόγω συγκρούσεων με άλλα στελέχη της κυβέρνησης.

Μετά την αποχώρησή του, ίδρυσε το «The Movement» με στόχο να ενώσει τα ακροδεξιά, εθνικιστικά και λαϊκιστικά κινήματα στην Ευρώπη και τον κόσμο.