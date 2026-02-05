newspaper
05.02.2026
Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρό βρέφος 6 μηνών
Τζέφρι Έπσταϊν: Αποκαλύψεις «φωτιά» για την ενίσχυση ευρωπαϊκών ακροδεξιών κομμάτων
Κόσμος 05 Φεβρουαρίου 2026

Τζέφρι Έπσταϊν: Αποκαλύψεις «φωτιά» για την ενίσχυση ευρωπαϊκών ακροδεξιών κομμάτων

«Σεισμό» προκαλεί η δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν. Οι νέες αποκαλύψεις φωτίζουν ακόμα περισσότερο τον ρόλο που έχει ο πρώην επικεφαλής στρατηγικού σχεδιασμού του Ντόναλντ Τραμπ και γιατί είχε τακτικές επισκέψεις στην Ευρώπη.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
A
A
Spotlight

Συνεχίζεται το τσουνάμι αποκαλύψεων μετά τη δημοσιοποίηση των αρχείων του Τζέφρι Έπσταϊν. Ο καταιγιστικός ρυθμός που φτάνουν οι πληροφορίες προκαλούν σεισμό στον χώρο της πολιτικής, της ψυχαγωγίας και των επιχειρήσεων.

Τα αρχεία του Έπσταϊν ρίχνουν περισσότερο φως στις προσπάθειες του Μπάνον να επηρεάσει την ευρωπαϊκή πολιτική

Στα έγγραφα του αμερικανού, καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα, εμφανίζονται εκατοντάδες ονόματα και επιβεβαιώνουν τις διασυνδέσεις του με την παγκόσμια ελίτ.

Στο τελευταίο κύμα εγγράφων, δεκάδες μηνύματα αποκαλύπτουν τις προσπάθειες του πρώην επικεφαλής στρατηγικού σχεδιασμού του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Μπάνον, να αξιοποιήσει τον Τζέφρι Έπσταϊν για υποστήριξη και χρηματοδότηση με σκοπό την ενίσχυση των ευρωπαϊκών ακροδεξιών κομμάτων.

Τα ταξίδια του Μπάνον

Ο Guardian φιλοξενεί στις σελίδες του εκτενές ρεπορτάζ με τα μηνύματα να χρονολογούνται κυρίως από το 2018 και το 2019, όταν ο Μπάνον, μετά την απόλυσή του από τον Τραμπ, επισκεπτόταν τακτικά την Ευρώπη στην προσπάθειά του να δημιουργήσει ένα κίνημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα ένωνε τις ακροδεξιές και ευρωσκεπτικιστικές δυνάμεις από διάφορες χώρες, όπως η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Σουηδία και η Αυστρία.

Ο αποκαλούμενος «αρχιτέκτονας» της νίκης Τραμπ το 2016 και κύριος εκφραστής του οικονομικού εθνικισμού πλησίασε αρχικά τον Ματέο Σαλβίνι, τον Ιταλό αναπληρωτή πρωθυπουργό και ηγέτη της ακροδεξιάς Λέγκας, ο οποίος εκείνη την εποχή βρισκόταν στο αποκορύφωμα της πολιτικής του δύναμης.

Τα ιταλικά κόμματα της αντιπολίτευσης προέτρεψαν αυτή την εβδομάδα τον Σαλβίνι να διευκρινίσει εάν ο Έπσταϊν κρυβόταν πίσω από την άνοδο της Λέγκας, αφού το όνομα του Σαλβίνι αναφέρθηκε αρκετές φορές σε μηνύματα που αντάλλαξαν ο Μπάνον και ο Έπσταϊν.

Στη Γαλλία, το αριστερό κόμμα «Ανυπότακτη Γαλλία» ζήτησε επίσης τη διεξαγωγή διακομματικής κοινοβουλευτικής έρευνας, αφού αρκετές γαλλικές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων ο πρώην υπουργός Πολιτισμού Jack Lang και η κόρη του εμφανίστηκαν στην τελευταία έκδοση με τα αρχεία του Έπσταϊν αλλά και η επιθυμία του Μπάνον να συγκεντρώσει χρήματα για την ακροδεξιά ηγέτιδα Μαρί Λεπέν.

Στη Γερμανία, τα αρχεία αποκάλυψαν ανταλλαγές μεταξύ του Έπσταϊν και του Μπάνον που προωθούσαν το επίσης ακροδεξιό κόμμα  «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD). Σε κείμενα του 2018, ο Μπάνον καυχιόταν για την επιρροή του ως «σύμβουλος» των λαϊκιστών δεξιών και έβλεπε τα «κέρδη» των κομμάτων στην Ευρώπη ως μια ευκαιρία να τα χρησιμοποιήσει προς όφελός του αλλά και προς όφελος του και του Έπσταϊν.

Σαλβίνι και Λεπέν

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν την ύπαρξη άμεσων σχέσεων μεταξύ του Σαλβίνι και του Έπσταϊν, ούτε ότι ο Σαλβίνι είχε εμπλακεί στο δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης του αμερικανού που σε ηλικία 66 ετών πέθανε στο κελί του.

Σε ένα μήνυμα που περιέχεται σε ένα από τα αρχεία και έχει ημερομηνία 5 Μαρτίου 2019, λίγους μήνες πριν από τις ευρωεκλογές, ο Μπάνον γράφει ότι «εστιάζει στη συγκέντρωση χρημάτων για τη Λεπέν και τον Σαλβίνι, ώστε να μπορέσουν να παρουσιάσουν άρτιες λίστες υποψηφίων».

Τα «μαγειρέματα» σε Ιταλία και Γαλλία

Άλλα μηνύματα περιγράφουν λεπτομερώς τα ταξίδια του Μπάνον στην Ευρώπη εκείνη την περίοδο και την φιλοδοξία του για αύξηση της εθνικιστικής δύναμης στις Βρυξέλλες, όπως υπογραμμίζεται σε μια σειρά ανταλλαγών μεταξύ των δύο ανδρών κατά τη διάρκεια των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα τέλη Μαΐου 2019.

Τα μηνύματα αναφέρονται επίσης στη συνάντηση του Μπάνον με τον Σαλβίνι στο Μιλάνο τον Μάρτιο του 2018, λίγες μόνο ημέρες μετά τις ιταλικές βουλευτικές εκλογές που οδήγησαν στη συγκρότηση κυβέρνησης από τη Λέγκα και το λαϊκιστικό Κίνημα των Πέντε Αστέρων.

Ο Μπάνον συναντήθηκε ξανά με τον Σαλβίνι στην Ιταλία τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, όταν η Λέγκα εντάχθηκε στην αντιευρωπαϊκή οργάνωσή του, «The Movement». Τον επόμενο καλοκαίρι, ο Σαλβίνι βρισκόταν στην αντιπολίτευση, μετά την κατάρρευση της συμμαχίας της Λέγκα με το Κίνημα των Πέντε Αστέρων, σε μια αποτυχημένη προσπάθεια να προκληθούν πρόωρες εκλογές.

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο Έπσταϊν χρηματοδότησε τη Λέγκα, η οποία επέστρεψε στην κυβέρνηση το 2022 ως σύμμαχος της κυβερνητικής συμμαχίας της Τζιόρτζια Μελόνι και άλλα ευρωπαϊκά ακροδεξιά κόμματα. Ωστόσο, φαίνεται ότι ο Μπάνον προσπάθησε να τον προσεγγίσει για χρηματοδότηση.

Ο Μπάνον αρνήθηκε να σχολιάσει στα αμερικανικά ΜΜΕ τις ανταλλαγές που περιέχονται στα τελευταία αρχεία. Το κόμμα Λέγκα του Σαλβίνι απέρριψε τις εικασίες ότι ο Έπσταϊν ενδέχεται να έχει συνεισφέρει οικονομικά ως «αβάσιμες». Πρόσθεσε ότι το κόμμα «ποτέ δεν ζήτησε ούτε έλαβε χρηματοδότηση» και θα υπερασπιστεί τον εαυτό του «με κάθε δυνατό τρόπο».

Γαλλικά… κλειδιά

Στη Γαλλία, ο Lang, που είναι επικεφαλής του Institut du Monde Arabe, ενός πολιτιστικού οργανισμού, παραδέχτηκε ότι γνώριζε τον Έπσταϊν, λέγοντας ότι ήταν «σε μια εποχή που τίποτα δεν υποδείκνυε ότι βρισκόταν στο επίκεντρο ενός εγκληματικού δικτύου». Η κόρη του, Κάρολαϊν, παραγωγός ταινιών, παραιτήθηκε αυτή την εβδομάδα από την Ένωση Ανεξάρτητων Παραγωγών της Γαλλίας, αφού τα ηλεκτρονικά μηνύματα αποκάλυψαν ότι είχε ιδρύσει μια offshore εταιρεία με τον Έπσταϊν το 2016 για να επενδύσει στο έργο νέων καλλιτεχνών. Δεν υπήρχε καμία υπόνοια παρανομίας. Δήλωσε ότι παραιτήθηκε από την εταιρεία όταν αποκαλύφθηκαν οι εγκληματικές πράξεις του Έπσταϊν.

Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έδειξαν επίσης συνεχή επικοινωνία μεταξύ του Έπσταϊν και του Olivier Colom, πρώην διπλωματικού συμβούλου του πρώην δεξιού προέδρου της Γαλλία, Νικολά Σαρκοζί.

Ο «στρατηγός» του Τραμπ

Θυμίζουμε πως ο Μπάνον δεν είναι ένας κλασικός πολιτικός σύμβουλος.

Ανέλαβε την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ το 2016, δίνοντάς της έναν έντονα αντισυστημικό και λαϊκιστικό χαρακτήρα.

Υπηρέτησε ως Στρατηγικός Σύμβουλος (Chief Strategist) του προέδρου των ΗΠΑ, αλλά η θητεία του κράτησε μόλις επτά μήνες λόγω συγκρούσεων με άλλα στελέχη της κυβέρνησης.

Μετά την αποχώρησή του, ίδρυσε το «The Movement» με στόχο να ενώσει τα ακροδεξιά, εθνικιστικά και λαϊκιστικά κινήματα στην Ευρώπη και τον κόσμο.

Συνάλλαγμα
Δολάριο: Ανέτειλε η εποχή της αστάθειας

Δολάριο: Ανέτειλε η εποχή της αστάθειας

Business
ΑΔΜΗΕ: Πατήθηκε το κουμπί για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ

ΑΔΜΗΕ: Πατήθηκε το κουμπί για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ

inWellness
inTown
Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Stream newspaper
Τραμπ: λέει ότι έχει ανάγκη να κερδίζει τις εκλογές για το εγώ του – «Στον στρατό μας όλοι μοιάζουν με τον Τομ Κρουζ»
Ντελίριο 05.02.26

Ο Τραμπ λέει ότι έχει ανάγκη να κερδίζει τις εκλογές για το εγώ του - «Στον στρατό μας όλοι μοιάζουν με τον Τομ Κρουζ»

«Έπρεπε να τις κερδίσω. Το χρειαζόμουν για το εγώ μου. Τώρα έχω πραγματικά μεγάλο εγώ. Το να νικήσω αυτούς τους σνομπ ήταν απίστευτο», είπε για τις εκλογές του 2020 ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μία παραληρηματική ομιλία

Σύνταξη
Μακρόν: Έστειλε τον διπλωματικό του σύμβουλο στη Μόσχα για να προετοιμάσει τον διάλογο με τον Πούτιν
Κόσμος 05.02.26

Μακρόν: Έστειλε τον διπλωματικό του σύμβουλο στη Μόσχα για να προετοιμάσει τον διάλογο με τον Πούτιν

Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Βλαντίμιρ Πούτιν μίλησαν τελευταία φορά στις αρχές Ιουλίου, κυρίως για τις διπλωματικές προσπάθειες για την επίβλεψη του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος

Σύνταξη
Ιμάμογλου: Απευθύνει έκκληση από τη φυλακή για επικαιροποίηση της τελωνειακής ένωσης ΕΕ – Τουρκίας
Κόσμος 05.02.26

Έκκληση για επικαιροποίηση της τελωνειακής ένωσης ΕΕ - Τουρκίας απευθύνει από τη φυλακή ο Ιμάμογλου

Ο φυλακισμένος Εκρέμ Ιμάμογλου συνδέει τη μεταρρύθμιση της τελωνειακής ένωσης με τη δημοκρατική πορεία της χώρας του και επαναβεβαιώνει τη στήριξή του στην ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ

Σύνταξη
Ιράν: Ανάπτυξη προηγμένων βαλλιστικών πυραύλων με βεληνεκές 2.000 χλμ.
Κόσμος 05.02.26

Ιράν: Ανάπτυξη προηγμένων βαλλιστικών πυραύλων με βεληνεκές 2.000 χλμ.

Η Τεχεράνη έχει διαμηνύσει πως οι αυριανές συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Ομάν θα πρέπει να περιοριστούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, απορρίπτοντας οποιαδήποτε διαπραγμάτευση σχετικά με το πρόγραμμα κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων

Σύνταξη
Η Βαρσοβία ερευνά τις σχέσεις Επστάιν με την Πολωνία – Ενδέχεται να ζητηθούν απόρρητα έγγραφα από τις ΗΠΑ
Στο μικροσκόπιο 05.02.26

Η Βαρσοβία ερευνά τις σχέσεις Επστάιν με την Πολωνία – Ενδέχεται να ζητηθούν απόρρητα έγγραφα από τις ΗΠΑ

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Βάλντεμαρ Ζούρεκ ανέλαβε επικεφαλής της ομάδας. «Όπως το γνωρίζετε, χάρη στα ΜΜΕ, το περιβάλλον του Επστάιν περιελάμβανε Πολωνούς», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης της Πολωνίας

Σύνταξη
ΕΕ: Δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία – Πώς θα βοηθήσει;
Κόσμος 05.02.26

ΕΕ: Δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία – Πώς θα βοηθήσει;

Η ΕΕ εγκρίνει πακέτο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία για την άμυνα και τις δημόσιες υπηρεσίες, με εξαιρέσεις, πρόσβαση «pay to play» για βρετανικές εταιρείες και ταχεία ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο

Σύνταξη
Το σκοτεινό ταξίδι των γυναικών από τη Λατινική Αμερική στα χέρια διεθνούς κυκλώματος trafficking στην Αλβανία
Κόσμος 05.02.26

Το σκοτεινό ταξίδι των γυναικών από τη Λατινική Αμερική στα χέρια διεθνούς κυκλώματος trafficking στην Αλβανία

Εκατοντάδες γυναίκες από τη Λατινική Αμερική πέφτουν θύματα διεθνούς κυκλώματος trafficking, που τις μεταφέρει στην Αλβανία υπό καθεστώς σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι – Σε ανταλλαγή αιχμαλώτων συμφώνησαν Κίεβο και Μόσχα
Η ανάρτηση Γουίτκοφ 05.02.26

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι - Σε ανταλλαγή αιχμαλώτων συμφώνησαν Κίεβο και Μόσχα

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν και ότι αναμένεται επιπρόσθετη πρόοδος τις ερχόμενες εβδομάδες

Σύνταξη
Καταιγίδα Λεονάρντο: Σαρώνει την Ιβηρική – Ένας νεκρός και μια αγνοούμενη
Βίντεο και φωτογραφίες 05.02.26

Σαρώνει την Ιβηρική η καταιγίδα Λεονάρντο - Ένας νεκρός και μια αγνοούμενη

Ισπανία και Πορτογαλία επλήγησαν από την καταιγίδα - Στη Μάλαγα, ένα κορίτσι αγνοείται αφού παρασύρθηκε από τον ποταμό Τουρβίγια ενώ προσπαθούσε να σώσει τον σκύλο της

Σύνταξη
Κίνα: Το Πεκίνο δεν θα μετάσχει σε συνομιλίες για τον πυρηνικό αφοπλισμό «σε αυτό το στάδιο»
Η ανακοίνωση 05.02.26

Το Πεκίνο δεν θα μετάσχει σε συνομιλίες για τον πυρηνικό αφοπλισμό «σε αυτό το στάδιο»

Η συζήτηση γύρω από τα πυρηνικά έχει ανάψει μετά τη λήξη της συνθήκης New START - Η Κίνα λέει ότι οι πυρηνικές δυνατότητες της «είναι σε μια εντελώς διαφορετική κλίμακα από αυτές των ΗΠΑ και Ρωσίας»

Σύνταξη
Ιράν: Απεργία πείνας πραγματοποιεί η έγκλειστη ακτιβίστρια – κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί
Κόσμος 05.02.26

Ιράν: Απεργία πείνας πραγματοποιεί η έγκλειστη ακτιβίστρια – κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί

Η οικογένεια της Μοχαμαντί ενημερώθηκε για την απεργία πείνας της από έναν αποφυλακισμένο κρατούμενο - Η τελευταία επικοινωνία της φυλακισμένης ακτιβίστριας με συγγενείς της ήταν στις 14 Δεκεμβρίου

Σύνταξη
Ζελένσκι: 55.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο – Νέες ρωσικές επιθέσεις
Δείτε βίντεο 05.02.26

Ζελένσκι: 55.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο - Νέες ρωσικές επιθέσεις

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε μια σπάνια αναφορά στον αριθμό των Ουκρανών στρατιωτών που έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο που συμπληρώνει τα τέσσερα χρόνια του

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκαρέ
Ποδόσφαιρο 05.02.26

Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκαρέ

Παίκτης του Άρη κι επίσημα ο Μπέντζαμιν Γκαρέ καθώς οι κίτρινοι τον ανακοίνωσαν με τη μορφή δανεισμού για ένα ημερολογιακό έτος από τη Βάσκο, ενώ στη συμφωνία υπάρχει και οψιόν αγοράς.

Σύνταξη
Ο άνθρωπος που οραματίστηκε τη νύχτα και όρισε τη διασκέδαση για τέσσερις δεκαετίες: Ο «θρύλος» Λάκης Ραπτάκης δεν μένει πια εδώ
Stories 05.02.26

Ο άνθρωπος που οραματίστηκε τη νύχτα και όρισε τη διασκέδαση για τέσσερις δεκαετίες: Ο «θρύλος» Λάκης Ραπτάκης δεν μένει πια εδώ

Για περισσότερα από 40 χρόνια συνέδεσε το όνομά του με τη διασκέδαση, τους διάσημους, τα μαγαζιά που έγραψαν ιστορία. Ο Λάκης Ραπτάκης, ο θρύλος της νυχτερινής ζωής της Ελλάδας, «έφυγε» από τη ζωή.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
LIVE: Παρτιζάν – Παναθηναϊκός
Euroleague 05.02.26

LIVE: Παρτιζάν – Παναθηναϊκός

LIVE: Παρτιζάν – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρτιζάν – Παναθηναϊκός για την 27η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Τραμπ: λέει ότι έχει ανάγκη να κερδίζει τις εκλογές για το εγώ του – «Στον στρατό μας όλοι μοιάζουν με τον Τομ Κρουζ»
Ντελίριο 05.02.26

Ο Τραμπ λέει ότι έχει ανάγκη να κερδίζει τις εκλογές για το εγώ του - «Στον στρατό μας όλοι μοιάζουν με τον Τομ Κρουζ»

«Έπρεπε να τις κερδίσω. Το χρειαζόμουν για το εγώ μου. Τώρα έχω πραγματικά μεγάλο εγώ. Το να νικήσω αυτούς τους σνομπ ήταν απίστευτο», είπε για τις εκλογές του 2020 ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μία παραληρηματική ομιλία

Σύνταξη
Παυλίδης: «Θα έρθει και το χρυσό όταν πρέπει, εκεί που πρέπει» (vid)
Πόλο γυναικών 05.02.26

Παυλίδης: «Θα έρθει και το χρυσό όταν πρέπει, εκεί που πρέπει» (vid)

Η Εθνική ομάδα νίκησε την Ιταλία στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και μετά το τέλος του αγώνα, ο Χάρης Παυλίδης δήλωσε ότι η ομάδα του έχει πολύ μέλλον και πως το χρυσό θα έρθει στο κατάλληλο σημείο...

Σύνταξη
Ο Γιαπ Σταμ βρήκε τον ιδανικό προπονητή για την Γιουνάιτεντ
On Field 05.02.26

Ο Γιαπ Σταμ βρήκε τον ιδανικό προπονητή για την Γιουνάιτεντ

Ο παλαίμαχος κεντρικός αμυντικός έδωσε την… συμβουλή του στην διοίκηση του αγγλικού συλλόγου για τον προπονητή που πρέπει ν’ αναλάβει το καλοκαίρι, την τεχνική ηγεσία της Γιουνάιτεντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τζάνετ Τζάκσον: Χειραφέτηση, πατροκτονία και η ιστορία του άλμπουμ που άλωσε την ποπ – «40 χρόνια Control»
The Good Life 05.02.26

Τζάνετ Τζάκσον: Χειραφέτηση, πατροκτονία και η ιστορία του άλμπουμ που άλωσε την ποπ – «40 χρόνια Control»

40 χρόνια πριν, η Τζάνετ Τζάκσον κοίταξε κατάματα το παγκόσμιο στερέωμα της μουσικής βιομηχανίας και δήλωσε πως το μέλλον της ανήκει αποκλειστικά στην ίδια, μακριά από τη σκιά των αδελφών της και βέβαια του Μάικλ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εθνική πόλο Γυναικών: Έφτασε τα 16 μετάλλια – Αναλυτικά οι «Γαλανόλευκες» διακρίσεις
Πόλο Γυναικών 05.02.26

Εθνική πόλο Γυναικών: Έφτασε τα 16 μετάλλια – Αναλυτικά οι «Γαλανόλευκες» διακρίσεις

Μετά τη νίκη επί της Ιταλίας στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, Εθνική ομάδα πόλο γυναικών έφτασε τα 16 μετάλλια σε επίσημες διοργανώσεις. Αναλυτικά τα μετάλλια της «γαλανόλευκης».

Σύνταξη
Βιολάντα: Βίντεο-ντοκουμέντα από το «σημείο μηδέν» της έκρηξης – Η ρωγμή στην ένωση των σωλήνων του προπανίου
Ελλάδα 05.02.26

Βιολάντα: Βίντεο-ντοκουμέντα από το «σημείο μηδέν» της έκρηξης – Η ρωγμή στην ένωση των σωλήνων του προπανίου

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού κατόρθωσε να εντοπίσει το ακριβές σημείο όπου έγινε η διαρροή η οποία προκάλεσε τη μοιραία έκρηξη στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα»

Σύνταξη
Νέες αποκαλύψεις για τη δασκάλα γιόγκα – Οι περίεργες αναρτήσεις της στα social media για τις εμπρηστικές επιθέσεις
Ελλάδα 05.02.26

Νέες αποκαλύψεις για τη δασκάλα γιόγκα – Οι περίεργες αναρτήσεις της στα social media για τις εμπρηστικές επιθέσεις

Την ίδια ώρα, συγγενείς θύματος της γυναίκας περιγράφει πως η ίδια «καραδοκούσε στην γειτονιά» για να τοποθετήσει τους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Σύνταξη
Μακρόν: Έστειλε τον διπλωματικό του σύμβουλο στη Μόσχα για να προετοιμάσει τον διάλογο με τον Πούτιν
Κόσμος 05.02.26

Μακρόν: Έστειλε τον διπλωματικό του σύμβουλο στη Μόσχα για να προετοιμάσει τον διάλογο με τον Πούτιν

Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Βλαντίμιρ Πούτιν μίλησαν τελευταία φορά στις αρχές Ιουλίου, κυρίως για τις διπλωματικές προσπάθειες για την επίβλεψη του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος

Σύνταξη
Κομοτηνή: Οδηγός παρασύρθηκε από χείμαρρο – Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του
Ελλάδα 05.02.26

Κομοτηνή: Οδηγός παρασύρθηκε από χείμαρρο – Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Έρευνες διεξάγει η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κομοτηνής για τον εντοπισμό οδηγού ΙΧ που σύμφωνα με μαρτυρία προσπάθησε να διασχίσει ιρλανδική διάβαση, στην περιοχή του Ηφαίστου

Σύνταξη
Είναι οριστικό, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, παραμένει στους Μπακς!
Μπάσκετ 05.02.26

Είναι οριστικό, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, παραμένει στους Μπακς!

Με ανάρτησή του ο γνωστός αναλυτής του NBA Σαμς Σαράνια γνωστοποίησε ότι οι Μιλγουόκι Μπας ξεκαθάρισαν πως δεν προτίθενται να παραχωρήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο τη δεδομένη μεταγραφική περίοδο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Γιάννης Παναγόπουλος: Τα ποσά και οι διαδρομές χρήματος που ερευνά η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΓΣΕΕ 05.02.26

Γιάννης Παναγόπουλος: Τα ποσά και οι διαδρομές χρήματος που ερευνά η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

«Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της Δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου», απαντά ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος.

Σύνταξη
Κατρίνης: Να ενημερώσει άμεσα το ΥΠΕΘΑ για τη σύλληψη Έλληνα αξιωματικού για κατασκοπεία
ΠΑΣΟΚ 05.02.26

Κατρίνης: Να ενημερώσει άμεσα το ΥΠΕΘΑ για τη σύλληψη Έλληνα αξιωματικού για κατασκοπεία

«Η σύλληψη Έλληνα αξιωματικού με την κατηγορία της κατασκοπείας υπέρ άλλης χώρας είναι εξαιρετικά σοβαρή και αφορά ευθέως την εθνική ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς», τονίζει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης

Σύνταξη
Ιμάμογλου: Απευθύνει έκκληση από τη φυλακή για επικαιροποίηση της τελωνειακής ένωσης ΕΕ – Τουρκίας
Κόσμος 05.02.26

Έκκληση για επικαιροποίηση της τελωνειακής ένωσης ΕΕ - Τουρκίας απευθύνει από τη φυλακή ο Ιμάμογλου

Ο φυλακισμένος Εκρέμ Ιμάμογλου συνδέει τη μεταρρύθμιση της τελωνειακής ένωσης με τη δημοκρατική πορεία της χώρας του και επαναβεβαιώνει τη στήριξή του στην ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ

Σύνταξη
Ναυπακτία: Άνδρας απειλούσε να πέσει από αερογέφυρα – Τραυματίστηκε παρασύροντας πυροσβέστη – Συγκλονιστικό βίντεο
Ναυπακτία 05.02.26

Άνδρας απειλούσε να πέσει από αερογέφυρα - Τραυματίστηκε παρασύροντας πυροσβέστη - Συγκλονιστικό βίντεο

Όταν ένας πυροσβέστης προσπάθησε να τον απομακρύνει από το σημείο ο άνδρας αντιστάθηκε με συνέπεια να παρασυρθούν και οι δύο στον γκρεμό και να τραυματιστεί

Σύνταξη
Η Λίβερπουλ έχει έτοιμο τον «διάδοχο» του Φαν Ντάικ και είναι Ολλανδός
On Field 05.02.26

Η Λίβερπουλ έχει έτοιμο τον «διάδοχο» του Φαν Ντάικ και είναι Ολλανδός

Οι «κόκκινοι» προσπάθησαν για την απόκτηση του Μίκι Βαν Ντε Βεν από την Τότεναμ αλλά δεν τα κατάφεραν, ωστόσο οι πρωταθλητές Αγγλίας είναι αποφασισμένοι να επιστρέψουν το καλοκαίρι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ιράν: Ανάπτυξη προηγμένων βαλλιστικών πυραύλων με βεληνεκές 2.000 χλμ.
Κόσμος 05.02.26

Ιράν: Ανάπτυξη προηγμένων βαλλιστικών πυραύλων με βεληνεκές 2.000 χλμ.

Η Τεχεράνη έχει διαμηνύσει πως οι αυριανές συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Ομάν θα πρέπει να περιοριστούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, απορρίπτοντας οποιαδήποτε διαπραγμάτευση σχετικά με το πρόγραμμα κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Ιταλία
Πόλο γυναικών 05.02.26

LIVE: Ελλάδα – Ιταλία

LIVE: Ελλάδα – Ιταλία. Παρακολουθήστε live στις 19:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Ιταλία για τον μικρό τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
