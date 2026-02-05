Το σκοτεινό ταξίδι των γυναικών από τη Λατινική Αμερική στα χέρια διεθνούς κυκλώματος trafficking στην Αλβανία

Τα τελευταία χρόνια, οι αρχές ερευνούν ολοένα και περισσότερες υποθέσεις διακίνησης γυναικών που καταλήγουν εγκλωβισμένες σε δίκτυα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, μέσα από υποσχέσεις για εργασία και μια καλύτερη ζωή. Στην Αλβανία, οι αποκαλύψεις για κυκλώματα που στρατολογούν γυναίκες από την Κολομβία και άλλες χώρες φωτίζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί μια αόρατη, αλλά καλά οργανωμένη αγορά εκμετάλλευσης, όπου τα θύματα συχνά συνειδητοποιούν πολύ αργά το πραγματικό τίμημα του ταξιδιού τους.

Στην Κολομβία, η αστυνομία διερευνά υπόθεση δεκάδων γυναικών από το Μεντεγίν και τη Μπογκοτά που στάλθηκαν στην Αλβανία ως θύματα trafficking. Την υπόθεση αποκάλυψε η δημοσιογράφος Anila Hoxha και το Top Channel.

Πολλές από τις γυναίκες ταξίδεψαν αρχικά με τη θέλησή τους, χωρίς να ξέρουν τι θα αντιμετώπιζαν. Στο δίκτυο του Lucas Betancur και του πατέρα του, που θεωρούνται οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης, οι γυναίκες έπεφταν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Οι έρευνες δείχνουν ότι σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ πέρασαν μέσα από το δίκτυο, με τα θύματα να εργάζονται ως escorts στην Αλβανία και να εκπορνεύονται σε όλη τη χώρα, ενώ ορισμένες μεταφέρονταν σε Σερβία, Κροατία και Ισπανία. Το φαινόμενο έχει ενταθεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια και αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για την Αλβανία.

Το δίκτυο του Betancur δεν είναι το μοναδικό. Στην Αλβανία καταγράφονται καθημερινά γυναίκες από Βενεζουέλα, Ισημερινό, Βραζιλία, Ουκρανία, Κίνα, Αφγανιστάν, Τουρκία και Ρουμανία, με παρόμοιες μεθόδους στρατολόγησης και εκμετάλλευσης.

Η στρατολόγηση γίνεται μέσω εξαπάτησης, με υποσχέσεις για καλύτερη ζωή ή υψηλότερο εισόδημα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι γυναίκες εγκλωβίζονται λόγω πλασματικού χρέους. Έτσι, γυναίκες 19 έως 40 ετών, άλλοτε παρουσιάζονται ως μασέζ και άλλοτε διαφημίζονται «κατά βούληση», και τελικά αναγκάζονται να εργάζονται σε έναν κόσμο που είναι ταυτόχρονα αόρατος και δημόσια εκτεθειμένος σε πλατφόρμες escort.

«Μας είπαν ψέματα»

Η Βαλεντίνα, μια από τις γυναίκες που πέρασαν από το δίκτυο, αφηγείται την εμπειρία της: «Ήρθα στην Αλβανία με μια φίλη, που μου πρότεινε να ταξιδέψουμε. Δεν ήξερα ότι θα εργαζόμουν ως σεξεργάτρια. Στην Κολομβία η σεξεργασία είναι νόμιμη και η δουλειά μου ήταν στην αισθητική, αλλά χρειαζόμουν χρήματα για να ζήσω και να στηρίξω την οικογένειά μου».

«Μας είπαν ψέματα. Ο διακινητής μας προειδοποίησε ότι η δουλειά μας μπορεί να μας δημιουργήσει προβλήματα με το νόμο. Έμεινα τέσσερις μήνες χωρίς να δω τα χρήματα που έβγαλα. Στην Αλβανία η σεξεργασία είναι έγκλημα. Τώρα έχουμε νομικά προβλήματα και το αφεντικό είναι στη φυλακή».

Η ιστορία της Βαλεντίνας αντικατοπτρίζει την εμπειρία πολλών γυναικών που συνελήφθησαν σε πάνω από 75 αστυνομικές επιχειρήσεις στην Αλβανία μέσα σε έναν χρόνο. Πολλές γνώριζαν ότι θα εργάζονταν ως σεξεργάτριες, αλλά δεν περίμεναν την πλήρη απώλεια ελέγχου πάνω στη ζωή και τα εισοδήματά τους. Με ψεύτικα στοιχεία και ταυτότητες, εμφανίζονται σε ψηφιακές πλατφόρμες, ενώ η εκμετάλλευσή τους προβάλλεται ανοιχτά σε ψηφιακές πλατφόρμες.