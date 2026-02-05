Ώρα μεταλλίου για την Εθνική: Κοντράρεται για το χάλκινο με την Ιταλία
Η Εθνική πόλο γυναικών κοντράρεται απόψε (19:15) με την Ιταλία, στοχεύοντας στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.
Η Εθνική πόλο γυναικών αντιμετωπίζει απόψε την Ιταλία (19:15) στο μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, με στόχο την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου!
Η Ελλάδα έχει κοντραριστεί με την Ιταλία αρκετές φορές, ενώ η προϊστορία δείχνει κυριαρχία της γαλανόλευκης, αφού και στο πιο πρόσφατο ματς ανάμεσα στις δύο χώρες, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε επικρατήσει της «σκουάντρα ατζούρα» με 15-10 στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού.
Ο μεγάλος στόχος για την Εθνική
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα θα επιδιώξει να προσθέσει το δεύτερο χάλκινο μετάλλιο της στη διοργάνωση, ενώ στη συλλογή της γαλανόλευκης υπάρχουν και τέσσερα ασημένια.
Απεναντίας, η Ιταλία έχει κατακτήσει περισσότερα μετάλλια, καθώς έχει συνολικά εννέα (πέντε χρυσά, δυο ασημένια και δυο χάλκινα).
Υπενθυμίζεται ότι ο τελικός του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο θα διεξαχθεί απόψε στις 21:15, ανάμεσα σε Ουγγαρία και Ολλανδία που διεκδικούν το χρυσό μετάλλιο.
