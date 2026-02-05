Παναθηναϊκός: Ένταση με Μπακασέτα και οπαδούς μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ
Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με 1-0 και μετά το ματς υπήρξε μεγάλη ένταση με τον Τάσο Μπακασέτα και οπαδούς του τριφυλλιού.
Ο Παναθηναϊκός έχασε από τον ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με 1-0, χάρη σε εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Γιακουμάκη στο δεύτερο ημίχρονο και είναι με την πλάτη στον τοίχο, ενόψει της ρεβάνς στην Τούμπα.
Οι πράσινοι δεν έπαιξαν καλά, ήταν κατώτεροι των περιστάσεων για ακόμη μια φορά και όπως ήταν λογικό μετά το τέλος της αναμέτρησης υπήρξε έντονη γιούχα, τόσο κατά των παικτών όσο και κατά της διοίκησης και του προπονητή, Ράφα Μπενίτεθ.
Ο Παναθηναϊκός αναχώρησε με γιούχα, ένταση με Μπακασέτα
Από εκεί και πέρα, αφού οι παίκτες επέστρεψαν στα αποδυτήρια και όταν ο Παναθηναϊκός αναχώρησε από το γήπεδο της Λεωφόρου υπήρξε μεγάλη ένταση του Τάσου Μπακασέτα με δεκάδες οπαδούς του Παναθηναϊκού.
Συγκεκριμένα, οι παρευρισκόμενοι οπαδοί του τριφυλλιού έξω από τη Λεωφόρο, απευθύνθηκαν στον αρχηγό του Παναθηναϊκού, Τάσο Μπακασέτα, με βαρύτατες εκφράσεις, οι οποίες, μεταξύ άλλων, περιελάμβαναν και το παρελθόν του στην ΑΕΚ. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Τάσος Μπακασέτας δεν απάντησε σε όσα άκουσε από τους φιλάθλους και η ένταση ολοκληρώθηκε χωρίς περαιτέρω συνέχεια.
