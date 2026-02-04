Πρόβλημα με Σισοκό στον Παναθηναϊκό – Εκτός αποστολής με ΠΑΟΚ
Ατυχία για τον Παναθηναϊκό, ο Μουσά Σισοκό χτύπησε στην προπόνηση και μένει εκτός από τη σημαντική αναμέτρηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson κόντρα στον ΠΑΟΚ.
Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ (4/2, 20:30) για την πρώτη αναμέτρηση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Λίγες ώρες πριν τη σέντρα, προέκυψε πρόβλημα με τον Μούσα Σισοκό, με αποτέλεσμα ο Ράφα Μπενίτεθ να μην μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του 36χρονου μέσου.
Συγκεκριμένα, το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «πρασίνων» ο Σισοκό υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, καθώς ένιωθε ενοχλήσεις μετά από ένα χτύπημα που δέχθηκε στην προπόνηση της Τρίτης (3/2).
Χάνει ΠΑΟΚ ο Σισοκό και… βλέπουμε
Αξίζει να σημειωθεί πως η εξέταση έδειξε ότι υπάρχει οίδημα στην περιοχή, με αποτέλεσμα ο παίκτης να μείνει εκτός αποστολής για το παιχνίδι με τον «Δικέφαλο του Βορρά», μόλις λίγες μέρες πριν
Η κατάσταση του Γάλλου χαφ θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες μέρες, ώστε να καθοριστεί η ακριβής διάρκεια της απουσίας του και το πλάνο αποκατάστασης, αλλά και το αν θα προλάβει να είναι έτοιμος για την αναμέτρηση του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό.
