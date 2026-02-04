sports betsson
Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
Πρόβλημα με Σισοκό στον Παναθηναϊκό – Εκτός αποστολής με ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 04 Φεβρουαρίου 2026, 13:11

Πρόβλημα με Σισοκό στον Παναθηναϊκό – Εκτός αποστολής με ΠΑΟΚ

Ατυχία για τον Παναθηναϊκό, ο Μουσά Σισοκό χτύπησε στην προπόνηση και μένει εκτός από τη σημαντική αναμέτρηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Spotlight

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ (4/2, 20:30) για την πρώτη αναμέτρηση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Λίγες ώρες πριν τη σέντρα, προέκυψε πρόβλημα με τον Μούσα Σισοκό, με αποτέλεσμα ο Ράφα Μπενίτεθ να μην μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του 36χρονου μέσου.

Συγκεκριμένα, το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «πρασίνων» ο Σισοκό υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, καθώς ένιωθε ενοχλήσεις μετά από ένα χτύπημα που δέχθηκε στην προπόνηση της Τρίτης (3/2).

Χάνει ΠΑΟΚ ο Σισοκό και… βλέπουμε

Αξίζει να σημειωθεί πως η εξέταση έδειξε ότι υπάρχει οίδημα στην περιοχή, με αποτέλεσμα ο παίκτης να μείνει εκτός αποστολής για το παιχνίδι με τον «Δικέφαλο του Βορρά», μόλις λίγες μέρες πριν

Η κατάσταση του Γάλλου χαφ θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες μέρες, ώστε να καθοριστεί η ακριβής διάρκεια της απουσίας του και το πλάνο αποκατάστασης, αλλά και το αν θα προλάβει να είναι έτοιμος για την αναμέτρηση του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό.

Markets
BofA για ΧΑ: Στις πιο ελκυστικές αγορές – Top pick η ΔΕΗ

BofA για ΧΑ: Στις πιο ελκυστικές αγορές – Top pick η ΔΕΗ

Business
Metlen: Συμφωνία με Schroders Greencoat για τη πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών

Metlen: Συμφωνία με Schroders Greencoat για τη πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Stream sports
Ουκρανική αντίδραση για τη σκέψη της FIFA να άρει τον αποκλεισμό της Ρωσίας: «Αποσύνδεση από την πραγματικότητα»
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Ουκρανική αντίδραση για τη σκέψη της FIFA να άρει τον αποκλεισμό της Ρωσίας: «Αποσύνδεση από την πραγματικότητα»

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο και η FIFA ετοιμάζονται να άρουν τον αποκλεισμό της Ρωσίας προκειμένου να μην... μπλέξουν οι ΗΠΑ ελέω Τραμπ και η πρώτη ουκρανική αντίδραση ήρθε από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Σαχτάρ Ντόνετσκ...

Σύνταξη
Κατηγορητήριο-καταπέλτης για τον Ηλιόπουλο
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Κατηγορητήριο-καταπέλτης για τον Ηλιόπουλο

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ κλήθηκε σε απολογία με δυο άρθρα. Το ένα προβλέπει απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο από 2-6 μήνες και το άλλο (με τον τίτλο παραγράφου «επεισόδια σε βάρος αξιωματούχων αγώνα. Άσκηση βίας») μέχρι πέντε έτη. Δίωξη και από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα

Βάιος Μπαλάφας
Πειθαρχική δίωξη σε Ηλιόπουλο και ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Πειθαρχική δίωξη σε Ηλιόπουλο και ΑΕΚ

Πειθαρχική δίωξη ασκήθηκε τόσο στην ΠΑΕ ΑΕΚ όσο και στον ιδιοκτήτη της, Μάριο Ηλιόπουλο, για όσα δήλωσε μετά το πρόσφατο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Πέντε φορές που επιχειρήθηκε η πολιτική αξιοποίησή τους
Τρανταχτά παραδείγματα 04.02.26

Πέντε φορές που επιχειρήθηκε η πολιτική αξιοποίηση των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Οι φετινοί Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες θα φιλοξενηθούν σε Μιλάνο και Κορτίνα ντ' Αμπέτσο - Η αξιοποίηση της διοργάνωσης από τον Χίτλερ μέχρι τους Ρίγκαν και Πούτιν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο Γιαμπουσέλε επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον από Ευρώπη: «Δεν κλείνω την πόρτα σε κανέναν»
Euroleague 04.02.26

Ο Γιαμπουσέλε επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον από Ευρώπη: «Δεν κλείνω την πόρτα σε κανέναν»

Η διορία των μεταγραφών στο NBA ολοκληρώνεται την Πέμπτη (5/2) και ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μίλησε για πιθανή αποχώρησή του από τους Νιου Γιορκ Νικς με προορισμό την Ευρώπη...

Σύνταξη
Κατάθεση ψυχής από τον Γκραντ: Ήταν το πρωί στο νοσοκομείο και το βράδυ «ξέρανε» τη Ρεάλ
Euroleague 04.02.26

Κατάθεση ψυχής από τον Γκραντ: Ήταν το πρωί στο νοσοκομείο και το βράδυ «ξέρανε» τη Ρεάλ

Ο Τζέριαν Γκραντ έπαιξε αδιάθετος κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς το πρωί ήταν στο νοσοκομείο, όμως ήταν αυτός που χάρισε τη νίκη στον Παναθηναϊκό, χάρη στο σπουδαίο καλάθι που πέτυχε στο φινάλε.

Σύνταξη
Ιταλία: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 22χρονη αδερφή του επειδή άκουγε δυνατά μουσική
Στην Ιταλία 04.02.26

Άγριο έγκλημα: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 22χρονη αδερφή του επειδή άκουγε δυνατά μουσική

Όπως αναφέρουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης φέρεται να άφησε την άτυχη κοπέλα, που ψυχορραγούσε, μπροστά σε νοσοκομείο και να απομακρύνθηκε με το αυτοκίνητο

Σύνταξη
Τραγωδία στη Χίο: Συνεχίζονται οι έρευνες – Άγνωστος ο αριθμός των αγνοουμένων – Δέκα παιδιά στους τραυματίες
15 νεκροί 04.02.26

Συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενους στη Χίο - Δέκα παιδιά στους τραυματίες και τέσσερις στη ΜΕΘ - Τα κρίσιμα ερωτήματα

Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των αγνοουμένων από το ναυάγιο στη Χίο με τους 15 νεκρούς και τους δεκάδες τραυματίες - Ερωτήματα για τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία και τους σοβαρούς τραυματισμούς προσφύγων

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι αυτόνομη πορεία και μονομέτωπος απέναντι στη ΝΔ
Πολιτική 04.02.26

Τσουκαλάς: Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι αυτόνομη πορεία και μονομέτωπος απέναντι στη ΝΔ

«Σε αυτή τη στρατηγική εγώ δεν έχω ακούσει κάποιον να διαφωνεί έως τώρα» επισήμανε ο Κώστας Τσουκαλάς - Επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει «μία ολοκληρωμένη πρόταση αναθεώρησης» και δεν θα δώσει «λευκή επιταγή στην πρόταση της κυβέρνησης»

Σύνταξη
«Γνώρισα την 14χρονη Άρτι μια μέρα πριν τον γάμο της. Η αυτοκτονία της έξι χρόνια αργότερα με συγκλόνισε»
Φρίκη επί γης 04.02.26

«Γνώρισα την 14χρονη Άρτι μια μέρα πριν τον γάμο της. Η αυτοκτονία της έξι χρόνια αργότερα με συγκλόνισε»

Παρά το γεγονός ότι είναι παράνομος, ο γάμος ανηλίκων εξακολουθεί να είναι συνηθισμένος σε μεγάλο μέρος της Ινδίας. Η φωτορεπόρτερ Saumya Khandelwal παρακολούθησε την τραγική ιστορία ενός κοριτσιού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ουκρανική αντίδραση για τη σκέψη της FIFA να άρει τον αποκλεισμό της Ρωσίας: «Αποσύνδεση από την πραγματικότητα»
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Ουκρανική αντίδραση για τη σκέψη της FIFA να άρει τον αποκλεισμό της Ρωσίας: «Αποσύνδεση από την πραγματικότητα»

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο και η FIFA ετοιμάζονται να άρουν τον αποκλεισμό της Ρωσίας προκειμένου να μην... μπλέξουν οι ΗΠΑ ελέω Τραμπ και η πρώτη ουκρανική αντίδραση ήρθε από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Σαχτάρ Ντόνετσκ...

Σύνταξη
