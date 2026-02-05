Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τη λίστα του για το Europa League με τρία νέα πρόσωπα
Οι τρεις αλλαγές που έκανε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στην ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ για τα νοκ-άουτ παιχνίδια του Europa League.
Γνωστές έγιναν οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για τη νέα λίστα του ΠΑΟΚ στα νοκ-άουτ του Europa League, ενόψει των δύο αναμετρήσεων με τη Θέλτα στα πλέι οφ της διοργάνωσης.
Μέσα είναι οι Ζαφείρης, Γερεμέγεφ και Σάντσες, παίρνοντας τις θέσεις των Τσάλοφ (που συνεχίζει στην Καϊσέρισπορ), Σάστρε και Ιβανούσετς.
Αναλυτικά η λίστα του ΠΑΟΚ:
Λίστα Α:
Μπάμπα, Τάισον, Μπιάνκο, Καμαρά, Γερεμέγεφ, Ντεσπόντοβ, Γιακουμάκης, Ζαφείρης, Κεντζιόρα, Κένι, Κωνσταντέλιας, Λόβρεν, Μεϊτέ, Μιχαηλίδης, Μύθου, Οζντόεφ, Παβλένκα, Πέλκας, Σάντσες, Τέιλορ, Θυμιάνης, Τσιφτσής, Τσοπούρογλου, Βολιάκο, Αντρίγια Ζίβκοβιτς.
Λίστα Β:
Μπαταούλας, Χατσίδης, Μπέρδος, Ντούνγκα, Γκιτέρσος, Κοσίδης, Κωττάς, Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Πολυκράτης, Σνάουτσνερ.
#UEL Η λίστα στην UEFA για τα νοκ άουτ του Europa League #PAOK #OurWay
Διαβάστε αναλυτικά εδώ 👇https://t.co/XFwTjCJ81D pic.twitter.com/VhYarpuf4m
— PAOK FC (@PAOK_FC) February 5, 2026
