Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τη λίστα του για το Europa League με τρία νέα πρόσωπα

Γνωστές έγιναν οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για τη νέα λίστα του ΠΑΟΚ στα νοκ-άουτ του Europa League, ενόψει των δύο αναμετρήσεων με τη Θέλτα στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Μέσα είναι οι Ζαφείρης, Γερεμέγεφ και Σάντσες, παίρνοντας τις θέσεις των Τσάλοφ (που συνεχίζει στην Καϊσέρισπορ), Σάστρε και Ιβανούσετς.

Αναλυτικά η λίστα του ΠΑΟΚ:

Λίστα Α:

Μπάμπα, Τάισον, Μπιάνκο, Καμαρά, Γερεμέγεφ, Ντεσπόντοβ, Γιακουμάκης, Ζαφείρης, Κεντζιόρα, Κένι, Κωνσταντέλιας, Λόβρεν, Μεϊτέ, Μιχαηλίδης, Μύθου, Οζντόεφ, Παβλένκα, Πέλκας, Σάντσες, Τέιλορ, Θυμιάνης, Τσιφτσής, Τσοπούρογλου, Βολιάκο, Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Λίστα Β:

Μπαταούλας, Χατσίδης, Μπέρδος, Ντούνγκα, Γκιτέρσος, Κοσίδης, Κωττάς, Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Πολυκράτης, Σνάουτσνερ.