Ο ΠΑΟΚ θα νικούσε, Ράφα και παίκτες τον διευκόλυναν

Η επικράτηση του ΠΑΟΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης» ήταν εξαρχής το πιο φυσιολογικό αποτέλεσμα. Όσο και να πονάει τον κόσμο του Παναθηναϊκού η παραδοχή, είναι η απόλυτη αλήθεια. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δουλεύει για πέμπτο χρόνο στην Τούμπα και έχει εκπαιδεύσει ένα γκρουπ, που είναι ταγμένο στη φιλοσοφία του Ρουμάνου και την υπηρετεί πιστά. Αντιθέτως, ο Ράφα Μπενίτεθ είναι ο έκτος προπονητής που εργάζεται στο «Γεώργιος» εδώ και μία διετία.

Άρα, φυσιολογικά ο ΠΑΟΚ έχει συνοχή, ομοιογένεια και στιβαρότητα και ο Παναθηναϊκός δεν διακρίνεται από τις αντίστοιχες αρετές. Οι ποδοσφαιριστές του Λουτσέσκου ξέρουν ανά πάσα στιγμή πως θα αντεπιτεθούν, που θα κινηθεί ο συμπαίκτης του, πως θα πρεσάρουν όλοι μαζί. Οι «πράσινοι» προσπάθησαν να πράξουν κάτι αντίστοιχο, αλλά δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, δεν έχουν μάθει να ακολουθούν τυφλά ο ένας τον άλλο.

Προφανώς, το ρόστερ του ΠΑΟΚ δεν έχει μείνει αναλλοίωτο. Αλλά όταν οι πιο πολλοί ξέρουν τη δουλειά τους απ’ έξω και ανακατωτά, αφομοιώνουν εύκολα τρία-τέσσερα νέα πρόσωπα. Στον αντίποδα, όταν το δυναμικό του Παναθηναϊκού μεταβάλλεται σχεδόν κατά το 1/3 σε κάθε μεταγραφική περίοδο και αυτός ο οποίος το διαμορφώνει, αλλάζει εξίσου γρήγορα, είναι αδύνατο να συντελεστεί πρόοδος.

Πρόκειται για την αλφαβήτα του ποδοσφαίρου και εξηγεί γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν το φαβορί για την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου. Δικαίως έφυγε νικητής από το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ήταν ανώτερος και δύσκολα δεν θα προκριθεί στην Τούμπα. Στον αντίποδα, η αναμενόμενη ανωτερότητα του Δικεφάλου, δεν δικαιολογεί την αποκαρδιωτική εικόνα (για άλλη μία φορά) του Παναθηναϊκού.

Δεν φταίει για όλα ο Ράφα, αλλά κάπου φταίει

Θα ήταν άδικο να κατηγορήσουμε τον Ράφα Μπενίτεθ για όλα τα στραβά του Τριφυλλιού. Είναι λίγο καιρό εδώ για να είναι ο υπαίτιος και οι πραγματικές αιτίες τον υπερβαίνουν. Ωστόσο, είναι αδύνατον να συνεχίσουμε να βλέπουμε αυτή την κατρακύλα και ο προπονητής να μην ευθύνεται καθόλου.

Ο Ράφα συνεχίζει να πειραματίζεται και να μην βελτιώνει την ομάδα. Ο Παναθηναϊκός χειροτερεύει και χάνει τα ντέρμπι με χαρακτηριστική ευκολία. Οι παίκτες δεν συγκεντρώνονται, δείχνουν να μην έχουν δυνάμεις και σίγουρα δεν έχουν αυτοπεποίθηση. Ένα τετράμηνο με τον Μπενίτεθ στον πάγκο και ο Παναθηναϊκός βιώνει μία κατακόρυφη πτώση με ελάχιστες καλές εκλάμψεις.

Αδυνατώ να εξηγήσω το γιατί, όμως μία εξήγηση ίσως να σχετίζεται με την προαναγγελθείσα ανοικοδόμηση του ρόστερ. Τον πρώτο μήνα της άφιξης του Μπενίτεθ, όλοι παίκτες σκίζονταν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του και το Τριφύλλι είχε ανοδική πορεία. Όμως, όσο πλησίαζε η μεταγραφική περίοδος και κατέστη σαφές πως ο Μπενίτεθ και η διοίκηση της ΠΑΕ σχεδίαζαν ολικό λίφτινγκ, σαν να… κατέβηκε ο διακόπτης.

Ίσως πολλοί παίκτες να κατάλαβαν πως είτε τον Ιανουάριο, είτε τον Ιούνιο θα φύγουν από το Κορωπί, όσο και να προσπαθήσουν. Άρα, δεν είχε νόημα να παίζουν για τον προπονητή τους και να προασπίζονται τα συμφέροντα του συλλόγου. Είχε χαθεί το κίνητρο, που ένιωθαν όλοι όταν ήρθε ο Ράφα.

Οι ποδοσφαιριστές κατάλαβαν ότι θα φύγουν και σταμάτησαν

Ο οργανισμός του Παναθηναϊκού αποπειράθηκε μεσούσης της σεζόν, αυτό που σε κανονικές συνθήκες συντελείται το καλοκαίρι: την ανακατασκευή του. Οι νέοι επικεφαλής με τον νέο προπονητή και με την ευλογία του ιδιοκτήτη, πήραν το ρίσκο και τώρα υφίστανται τις παρενέργειες. Πως τα πιο πολλά μέλη μιας ομάδας που αντιλαμβάνονται ότι έχουν ημερομηνία λήξης, να διεκδικήσουν στόχους; Δεν θα το κάνουν. Οι περισσότεροι από εμάς στη δουλειά μας, αν καταλαβαίναμε πως σύντομα θα μας απολύσουν, μάλλον θα χάναμε την όρεξη μας ή δεν μας ενδιαφέρε πλέον. Απλώς θα περιμέναμε την απόλυση για να σκεφτούμε το μέλλον μας…

Τι σημαίνει αυτό; Πως μέχρι το τέλος της σεζόν, ας οπλιστούμε για υπομονή και ας προετοιμαστούμε για πολύ δύσκολα βράδια. Βέβαια, ο κίνδυνος είναι άλλος: να ξενερώσουν όσοι ήρθαν τον Ιανουάριο ή όσοι υπολογίζονται για την επόμενη σεζόν. Κυρίως, ο Μπενίτεθ να απαξιωθεί στη συνείδηση των οπαδών και να κάψει το κεφάλαιο που έφερε με το κύρος και το βιογραφικό του…

Υ.Γ.: Οι αποδοκιμασίες των οπαδών, τα σφυρίγματα, τα έντονα παράπονα έξω από το γήπεδο είναι φυσιολογικά και αναμενόμενα σε μία τέτοια αγωνιστική κρίση. Αυτοί που πληρώνουν, έχουν το δικαίωμα να διαμαρτυρηθούν σε αυτούς που πληρώνονται.

Επιβάλλεται, όμως, να υπάρχει κοινή λογική. Ο Τάσος Μπακασέτας είναι αρχηγός, Έλληνας, από τους πιο ακριβοπληρωμένους και φυσικά δέχεται μεγάλο όγκο της δυσαρέσκειας. Από αυτό, μέχρι να πάμε στις θεωρίες συνομωσίας ότι φτιάχνει την ενδεκάδα, κανονίζει τις μεταγραφές και δίνει χαρτάκι στον Μπενίτεθ, μία θεωρία συνομωσίας που διακινείται ευρέως στο Διαδίκτυο και έχει απήχηση, η απόσταση είναι τεράστια. Όταν οι Έλληνες θα δέχονται αυτή τη συμπεριφορά, ας μην απορούμε γιατί το καλοκαίρι ο Γιαννούλης και ο κάθε Γιαννούλης θα επιλέγουν τον Πειραιά, την Τούμπα και τη Νέα Φιλαδέλφεια.