Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
05.02.2026 | 13:28
Σύλληψη στρατιωτικού για κατασκοπεία
Ο ΠΑΟΚ θα νικούσε, Ράφα και παίκτες τον διευκόλυναν
On Field 05 Φεβρουαρίου 2026, 12:40

Ο ΠΑΟΚ θα νικούσε, Ράφα και παίκτες τον διευκόλυναν

Εδώ και χρόνια ο ΠΑΟΚ σέβεται το ποδόσφαιρο και ο Παναθηναϊκός. Αυτή η κομβική λεπτομέρεια ήταν η διαφορά των ομάδων στο χορτάρι, μαζί με τις αποφάσεις προπονητή και ποδοσφαιριστών του Τριφυλλιού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Η επικράτηση του ΠΑΟΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης» ήταν εξαρχής το πιο φυσιολογικό αποτέλεσμα. Όσο και να πονάει τον κόσμο του Παναθηναϊκού η παραδοχή, είναι η απόλυτη αλήθεια. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δουλεύει για πέμπτο χρόνο στην Τούμπα και έχει εκπαιδεύσει ένα γκρουπ, που είναι ταγμένο στη φιλοσοφία του Ρουμάνου και την υπηρετεί πιστά. Αντιθέτως, ο Ράφα Μπενίτεθ είναι ο έκτος προπονητής που εργάζεται στο «Γεώργιος» εδώ και μία διετία.

Άρα, φυσιολογικά ο ΠΑΟΚ έχει συνοχή, ομοιογένεια και στιβαρότητα και ο Παναθηναϊκός δεν διακρίνεται από τις αντίστοιχες αρετές. Οι ποδοσφαιριστές του Λουτσέσκου ξέρουν ανά πάσα στιγμή πως θα αντεπιτεθούν, που θα κινηθεί ο συμπαίκτης του, πως θα πρεσάρουν όλοι μαζί. Οι «πράσινοι» προσπάθησαν να πράξουν κάτι αντίστοιχο, αλλά δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, δεν έχουν μάθει να ακολουθούν τυφλά ο ένας τον άλλο.

Προφανώς, το ρόστερ του ΠΑΟΚ δεν έχει μείνει αναλλοίωτο. Αλλά όταν οι πιο πολλοί ξέρουν τη δουλειά τους απ’ έξω και ανακατωτά, αφομοιώνουν εύκολα τρία-τέσσερα νέα πρόσωπα. Στον αντίποδα, όταν το δυναμικό του Παναθηναϊκού μεταβάλλεται σχεδόν κατά το 1/3 σε κάθε μεταγραφική περίοδο και αυτός ο οποίος το διαμορφώνει, αλλάζει εξίσου γρήγορα, είναι αδύνατο να συντελεστεί πρόοδος.

Πρόκειται για την αλφαβήτα του ποδοσφαίρου και εξηγεί γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν το φαβορί για την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου. Δικαίως έφυγε νικητής από το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ήταν ανώτερος και δύσκολα δεν θα προκριθεί στην Τούμπα. Στον αντίποδα, η αναμενόμενη ανωτερότητα του Δικεφάλου, δεν δικαιολογεί την αποκαρδιωτική εικόνα (για άλλη μία φορά) του Παναθηναϊκού.

Δεν φταίει για όλα ο Ράφα, αλλά κάπου φταίει

Θα ήταν άδικο να κατηγορήσουμε τον Ράφα Μπενίτεθ για όλα τα στραβά του Τριφυλλιού. Είναι λίγο καιρό εδώ για να είναι ο υπαίτιος και οι πραγματικές αιτίες τον υπερβαίνουν. Ωστόσο, είναι αδύνατον να συνεχίσουμε να βλέπουμε αυτή την κατρακύλα και ο προπονητής να μην ευθύνεται καθόλου.

Ο Ράφα συνεχίζει να πειραματίζεται και να μην βελτιώνει την ομάδα. Ο Παναθηναϊκός χειροτερεύει και χάνει τα ντέρμπι με χαρακτηριστική ευκολία. Οι παίκτες δεν συγκεντρώνονται, δείχνουν να μην έχουν δυνάμεις και σίγουρα δεν έχουν αυτοπεποίθηση. Ένα τετράμηνο με τον Μπενίτεθ στον πάγκο και ο Παναθηναϊκός βιώνει μία κατακόρυφη πτώση με ελάχιστες καλές εκλάμψεις.

Αδυνατώ να εξηγήσω το γιατί, όμως μία εξήγηση ίσως να σχετίζεται με την προαναγγελθείσα ανοικοδόμηση του ρόστερ. Τον πρώτο μήνα της άφιξης του Μπενίτεθ, όλοι παίκτες σκίζονταν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του και το Τριφύλλι είχε ανοδική πορεία. Όμως, όσο πλησίαζε η μεταγραφική περίοδος και κατέστη σαφές πως ο Μπενίτεθ και η διοίκηση της ΠΑΕ σχεδίαζαν ολικό λίφτινγκ, σαν να… κατέβηκε ο διακόπτης.

Ίσως πολλοί παίκτες να κατάλαβαν πως είτε τον Ιανουάριο, είτε τον Ιούνιο θα φύγουν από το Κορωπί, όσο και να προσπαθήσουν. Άρα, δεν είχε νόημα να παίζουν για τον προπονητή τους και να προασπίζονται τα συμφέροντα του συλλόγου. Είχε χαθεί το κίνητρο, που ένιωθαν όλοι όταν ήρθε ο Ράφα.

Οι ποδοσφαιριστές κατάλαβαν ότι θα φύγουν και σταμάτησαν

Ο οργανισμός του Παναθηναϊκού αποπειράθηκε μεσούσης της σεζόν, αυτό που σε κανονικές συνθήκες συντελείται το καλοκαίρι: την ανακατασκευή του. Οι νέοι επικεφαλής με τον νέο προπονητή και με την ευλογία του ιδιοκτήτη, πήραν το ρίσκο και τώρα υφίστανται τις παρενέργειες. Πως τα πιο πολλά μέλη μιας ομάδας που αντιλαμβάνονται ότι έχουν ημερομηνία λήξης, να διεκδικήσουν στόχους; Δεν θα το κάνουν. Οι περισσότεροι από εμάς στη δουλειά μας, αν καταλαβαίναμε πως σύντομα θα μας απολύσουν, μάλλον θα χάναμε την όρεξη μας ή δεν μας ενδιαφέρε πλέον. Απλώς θα περιμέναμε την απόλυση για να σκεφτούμε το μέλλον μας…

Τι σημαίνει αυτό; Πως μέχρι το τέλος της σεζόν, ας οπλιστούμε για υπομονή και ας προετοιμαστούμε για πολύ δύσκολα βράδια. Βέβαια, ο κίνδυνος είναι άλλος: να ξενερώσουν όσοι ήρθαν τον Ιανουάριο ή όσοι υπολογίζονται για την επόμενη σεζόν. Κυρίως, ο Μπενίτεθ να απαξιωθεί στη συνείδηση των οπαδών και να κάψει το κεφάλαιο που έφερε με το κύρος και το βιογραφικό του…

Υ.Γ.: Οι αποδοκιμασίες των οπαδών, τα σφυρίγματα, τα έντονα παράπονα έξω από το γήπεδο είναι φυσιολογικά και αναμενόμενα σε μία τέτοια αγωνιστική κρίση. Αυτοί που πληρώνουν, έχουν το δικαίωμα να διαμαρτυρηθούν σε αυτούς που πληρώνονται.

Επιβάλλεται, όμως, να υπάρχει κοινή λογική. Ο Τάσος Μπακασέτας είναι αρχηγός, Έλληνας, από τους πιο ακριβοπληρωμένους και φυσικά δέχεται μεγάλο όγκο της δυσαρέσκειας. Από αυτό, μέχρι να πάμε στις θεωρίες συνομωσίας ότι φτιάχνει την ενδεκάδα, κανονίζει τις μεταγραφές και δίνει χαρτάκι στον Μπενίτεθ, μία θεωρία συνομωσίας που διακινείται ευρέως στο Διαδίκτυο και έχει απήχηση, η απόσταση είναι τεράστια. Όταν οι Έλληνες θα δέχονται αυτή τη συμπεριφορά, ας μην απορούμε γιατί το καλοκαίρι ο Γιαννούλης και ο κάθε Γιαννούλης θα επιλέγουν τον Πειραιά, την Τούμπα και τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Κατασκευές
ΒΟΑΚ: AKTOR και Metlen μπαίνουν στην παραχώρηση Χανιά – Ηράκλειο

ΒΟΑΚ: AKTOR και Metlen μπαίνουν στην παραχώρηση Χανιά – Ηράκλειο

Business
Bank of America: Καταλύτης για τη Metlen ο διαγωνισμός για τη Dunkerque

Bank of America: Καταλύτης για τη Metlen ο διαγωνισμός για τη Dunkerque

inWellness
inTown
Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Ο Ποντένσε είναι εδώ ξανά…
On Field 04.02.26

Ο Ποντένσε είναι εδώ ξανά...

Ο Ολυμπιακός, ο Ποντένσε που «επιστρέφει», ο Ταρέμι που δεν σταματάει και ένα ντέρμπι στην πιο δύσκολη μέρα του χρόνου

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Τα «είπε όλα» με μια κίνηση ο Ταρέμι
On Field 04.02.26

Τα «είπε όλα» με μια κίνηση ο Ταρέμι

Ο Ιρανός έκανε εξαιρετική εμφάνιση και στην Τρίπολη κι έχει ενδιαφέρον να σταθούμε σε μια κίνηση που είχε κάνει στην αρχή της σεζόν στο Ρέντη

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Λανουά στους διαιτητές: «Θέλουμε να μείνουμε στην ΚΕΔ αλλά δεν εξαρτάται από εμάς»
On Field 03.02.26

Λανουά στους διαιτητές: «Θέλουμε να μείνουμε στην ΚΕΔ αλλά δεν εξαρτάται από εμάς»

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά μίλησε στους διαιτητές της Super League, στο πλαίσιο του σεμιναρίου, εκφράζοντας την επιθυμία να παραμείνει αρχιδιαιτητής και μετά το καλοκαίρι

Βάιος Μπαλάφας
Είτε παικταράς για το «6», είτε βασικός ο Κοντούρης
Παναθηναϊκός 03.02.26

Είτε παικταράς για το «6», είτε βασικός ο Κοντούρης

O Παναθηναϊκός καθυστέρησε να καλύψει ένα κενό που διαπιστώθηκε από τον Νοέμβριο και τώρα ψάχνει...στα χασομέρια των μεταγραφών. Για αυτό θα ήταν προτιμότερο να στηρίξει τον Σωτήρη Κοντούρη.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Μουντιάλ 2026: Ο Ινφαντίνο «νομιμοποιεί» Ρωσία και Ισραήλ για να ικανοποιήσει το… μεγάλο αφεντικό
On Field 03.02.26

Μουντιάλ 2026: Ο Ινφαντίνο «νομιμοποιεί» Ρωσία και Ισραήλ για να ικανοποιήσει το… μεγάλο αφεντικό

Ο Τζιάνο Ινφαντίνο και η FIFA είναι έτοιμοι να ξεπλύνουν Ρωσία και Ισραήλ, προκειμένου να αποφύγουν τις άβολες συζητήσεις που εμπλέκουν τις ΗΠΑ και την ομαλή διεξαγωγή του Μουντιάλ.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ουκρανία: Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι – Σε ανταλλαγή αιχμαλώτων συμφώνησαν Κίεβο και Μόσχα
Η ανάρτηση Γουίτκοφ 05.02.26

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι - Σε ανταλλαγή αιχμαλώτων συμφώνησαν Κίεβο και Μόσχα

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν και ότι αναμένεται επιπρόσθετη πρόοδος τις ερχόμενες εβδομάδες

Σύνταξη
Μάικ Τζέιμς: «Θέλω πολύ να δω ελληνικό ντέρμπι στα playoffs – Δεν θα ήταν έκπληξη να το πάρει ο Παναθηναϊκός»
Euroleague 05.02.26

Μάικ Τζέιμς: «Θέλω πολύ να δω ελληνικό ντέρμπι στα playoffs – Δεν θα ήταν έκπληξη να το πάρει ο Παναθηναϊκός»

Ο Μάικ Τζέιμς τόνισε ότι θα ήθελε να δει το Ολυμπιακός- Παναθηναϊκός στα playoffs, ενώ υπογράμμισε ότι δεν θα τον εξέπληττε αν οι Πράσινοι κατακτούσαν φέτος τη Euroleague.

Σύνταξη
Συγκινητικός Γιλμάζ: Έσωσε συμπαίκτη στη Γαλατασαράι μετά από σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι (vid)
Ποδόσφαιρο 05.02.26

Συγκινητικός Γιλμάζ: Έσωσε συμπαίκτη στη Γαλατασαράι μετά από σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι (vid)

Παγωμάρα επικράτησε στο Γαλατασαράι – Ινσταμπούλσπορ, όταν ο Αχμέτ Κουτουτσού τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι μετά από σύγκρουση με τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων και ο Γιλμάζ με καθοριστική επέμβαση τον έσωσε.

Σύνταξη
Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους διαγνώστηκε με αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα – «Είχα έντονους πόνους»
Η καθημερινότητα 05.02.26

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους διαγνώστηκε με αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα – «Είχα έντονους πόνους»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους μίλησε για τα συμπτώματα της αγκυλοποιητικής σπονδυλοαρθρίτιδας, τα οποία δυσχέραιναν τη ζωή της για χρόνια.

Σύνταξη
Καταιγίδα Λεονάρντο: Σαρώνει την Ιβηρική – Ένας νεκρός και μια αγνοούμενη
Βίντεο και φωτογραφίες 05.02.26

Σαρώνει την Ιβηρική η καταιγίδα Λεονάρντο - Ένας νεκρός και μια αγνοούμενη

Ισπανία και Πορτογαλία επλήγησαν από την καταιγίδα - Στη Μάλαγα, ένα κορίτσι αγνοείται αφού παρασύρθηκε από τον ποταμό Τουρβίγια ενώ προσπαθούσε να σώσει τον σκύλο της

Σύνταξη
Ναυάγιο στη Χίο: «Το σκάφος του λιμενικού πέρασε από πάνω μας χωρίς προειδοποίηση» – Τι λένε επιζώντες
Σοβαρές καταγγελίες 05.02.26

«Το σκάφος του λιμενικού πέρασε από πάνω μας χωρίς προειδοποίηση» - Τι λένε επιζώντες από το ναυάγιο στη Χίο

Σοβαρές καταγγελίες έρχονται στο φως για τις συνθήκες που οδήγησαν στο πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο - Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης μετέφερε στο in μαρτυρίες επιζώντων προσφύγων

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μπαρτζώκας για Σκουρτόπουλο: «Ένα τέτοιο γεγονός μας προσγειώνει όλους στο τι είναι σημαντικό και τι ασήμαντο»
Euroleague 05.02.26

Μπαρτζώκας για Σκουρτόπουλο: «Ένα τέτοιο γεγονός μας προσγειώνει όλους στο τι είναι σημαντικό και τι ασήμαντο»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη Media Day ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Βίρτους (6/2) και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην απώλεια του Θανάση Σκουρτόπουλου.

Σύνταξη
Σύλληψη στρατιωτικού για κατασκοπεία
Ελλάδα 05.02.26

Σύλληψη στρατιωτικού για κατασκοπεία

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του στρατιωτικού «κατόπιν σαφών ενδείξεων συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους».

Σύνταξη
Το ΠΑΣΟΚ αναστέλλει την κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου
Ερευνάται από τις Αρχές 05.02.26

Το ΠΑΣΟΚ αναστέλλει την κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου

Ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιάννη Παναγόπουλου

Σύνταξη
Παναγόπουλος στη Βουλή για τη δέσμευση των λογαριασμών του: Δύσκολη κατάσταση, θα τη διαχειριστώ με εντιμότητα
Αιχμές 05.02.26

Παναγόπουλος στη Βουλή για τη δέσμευση των λογαριασμών του: Δύσκολη κατάσταση, θα τη διαχειριστώ με εντιμότητα

Μιλώντας στην επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων της Βουλής, ο Γιάννης Παναγόπουλος άφησε αιχμές για τους λόγους γιατί τους οποίους διώκεται

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κίνα: Το Πεκίνο δεν θα μετάσχει σε συνομιλίες για τον πυρηνικό αφοπλισμό «σε αυτό το στάδιο»
Η ανακοίνωση 05.02.26

Το Πεκίνο δεν θα μετάσχει σε συνομιλίες για τον πυρηνικό αφοπλισμό «σε αυτό το στάδιο»

Η συζήτηση γύρω από τα πυρηνικά έχει ανάψει μετά τη λήξη της συνθήκης New START - Η Κίνα λέει ότι οι πυρηνικές δυνατότητες της «είναι σε μια εντελώς διαφορετική κλίμακα από αυτές των ΗΠΑ και Ρωσίας»

Σύνταξη
Αποστολάκη: Δικαίωση για τους δανειολήπτες ΑμεΑ η ένταξή τους στην ευνοϊκή ρύθμιση δανείων σε ελβετικό φράγκο
Πολιτική 05.02.26

Αποστολάκη: Δικαίωση για τους δανειολήπτες ΑμεΑ η ένταξή τους στην ευνοϊκή ρύθμιση δανείων σε ελβετικό φράγκο

Η Μιλένα Αποστολάκη, σε επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε χθες υπογράμμιζε «την αδικία εις βάρος των συμπολιτών μας με αναπηρία εξαιτίας της πλήρους απουσίας οποιασδήποτε ειδικής πρόβλεψης» σχετικά με τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Σύνταξη
Μπραντ Πιτ και Τζένιφερ Άνιστον ξανά μαζί μετά από 20 χρόνια; Τελικά γίνονται θαύματα
Φιλαράκια 05.02.26

Μπραντ Πιτ και Τζένιφερ Άνιστον ξανά μαζί μετά από 20 χρόνια; Τελικά γίνονται θαύματα

Το αγαπημένο ζευγάρι του Χόλιγουντ στις αρχές των zeros, ο Μπραντ Πιτ και η Τζένιφερ Άνιστον, όχι απλά έχουν θάψει το «τσεκούρι του πολέμου» αλλά είναι έτοιμοι να βρεθούν ο ένας στο πλευρό του άλλου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μπαρτζώκας για το περιστατικό στο Ντουμπάι: «Δεν τιμάει την εικόνα μου, ο φίλαθλος μου ζήτησε συγνώμη και την αποδέχομαι»
Euroleague 05.02.26

Μπαρτζώκας για το περιστατικό στο Ντουμπάι: «Δεν τιμάει την εικόνα μου, ο φίλαθλος μου ζήτησε συγνώμη και την αποδέχομαι»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το φραστικό επεισόδιο που είχε στο Ντουμπάι και αποκάλυψε ότι του ζήτησε συγνώμη ο οπαδός που τον έβριζε – Τι είπε για την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού.

Σύνταξη
Άρειος Πάγος: Υπέρ όσων έχουν δάνεια που εντάσσονται στον νόμο «Κατσέλη» η απόφαση της Ολομέλειας
Ελλάδα 05.02.26

Υπέρ των δανειοληπτών που εντάσσονται στον νόμο «Κατσέλη» η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου

Η Ολομέλεια με ευρεία πλειοψηφία αποφάσισε ότι οι τόκοι στα δάνεια, όσων έχουν υπαχθεί στο νόμο «Κατσέλη», θα υπολογίζονται με βάση τη μηνιαία δόση

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πάνω από 1 εκατ. παιδιά «ξεγυμνώθηκαν» από την ΑΙ σε έναν χρόνο – Η UNICEF ζητά μέτρα για τα deepfakes
«Αλλάξτε τον νόμο» 05.02.26

Πάνω από 1 εκατ. παιδιά «ξεγυμνώθηκαν» από την ΑΙ σε έναν χρόνο – Η UNICEF ζητά μέτρα για τα deepfakes

Η υπηρεσία του ΟΗΕ ζητά από τις κυβερνήσεις επεκτείνουν τον νομικό ορισμό του υλικού παιδικής πορνογραφίας ώστε να καλύπτει το περιεχόμενο που παράγεται με ΑΙ.

Σύνταξη
Παύλος Μαρινάκης: Στις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα
Επίσημη επιβεβαίωση 05.02.26

Στις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στην Άγκυρα

Την ημερομηνία για τη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης

Σύνταξη
