MVP Ιανουαρίου στην Ευρωλίγκα ο Βεζένκοφ

Ο Ιανουάριος που πέρασε ήταν εντυπωσιακός για τον Ολυμπιακό, ο οποίος κατέγραψε ρεκόρ 6-1 επιστρέφοντας στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας που δίνει και το πλεονέκτημα έδρας στη φάση των πλέι οφ της Ευρωλίγκας.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Ερυθρόλευκους ήταν χωρίς αμφιβολία ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος έμοιαζε ασταμάτητος μέσα στο παρκέ, σκοράροντας 20+ πόντους στα έξι από επτά ματς, με το μοναδικό που δεν τα κατάφερε να έχει 19!

«Αυτό που κάνω κάθε μήνα, κάθε μέρα, στις προπονήσεις και πίσω από τα φώτα, αυτό είναι η δουλειά μου, αυτό προσπαθώ να κάνω: να δουλεύω σκληρά για να βοηθάω την ομάδα μου να κερδίζει και, ελπίζω, να φτάσουμε μέχρι το τέλος του δρόμου», δήλωσε στο podcast EuroLeague & Friends: MVP Talk.

The January MVP honors go to Sasha Vezenkov! 🤩 What a month for @Olympiacos_BC star, read more about it here: https://t.co/g57DuGMag6 MVP Of The Month I @Moto pic.twitter.com/2n02SXURni — EuroLeague (@EuroLeague) February 5, 2026

«Δεν έκανα κάτι καινούργιο, τίποτα διαφορετικό. Απλώς πιστεύω στη δουλειά μου, πιστεύω στην ομάδα μου και συνεχίζω έτσι», κατέληξε ο Σάσα Βεζένκοφ.