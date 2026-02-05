MVP Ιανουαρίου στην Ευρωλίγκα ο Βεζένκοφ
Το βραβείο του MVP Ιανουαρίου στην Ευρωλίγκα πήρε ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος με τις εξαιρετικές του εμφανίσεις οδήγησε τον Ολυμπιακό σε συνεχόμενες νίκες στο διάστημα αυτό.
- Μαρινάκης προς Σαμαρά: Κανένας λογικός άνθρωπος δεν πιστεύει ότι η Ελλάδα επί Μητσοτάκη παραπέμπει σε χάος
- «Όχι» Φάμελλου στις προτάσεις Μητσοτάκη για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – «Θα γίνει από προοδευτική κυβέρνηση»
- Το σκοτεινό ταξίδι των γυναικών από τη Λατινική Αμερική στα χέρια διεθνούς κυκλώματος trafficking στην Αλβανία
- Η ΕΚΤ διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση
Ο Ιανουάριος που πέρασε ήταν εντυπωσιακός για τον Ολυμπιακό, ο οποίος κατέγραψε ρεκόρ 6-1 επιστρέφοντας στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας που δίνει και το πλεονέκτημα έδρας στη φάση των πλέι οφ της Ευρωλίγκας.
Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Ερυθρόλευκους ήταν χωρίς αμφιβολία ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος έμοιαζε ασταμάτητος μέσα στο παρκέ, σκοράροντας 20+ πόντους στα έξι από επτά ματς, με το μοναδικό που δεν τα κατάφερε να έχει 19!
«Αυτό που κάνω κάθε μήνα, κάθε μέρα, στις προπονήσεις και πίσω από τα φώτα, αυτό είναι η δουλειά μου, αυτό προσπαθώ να κάνω: να δουλεύω σκληρά για να βοηθάω την ομάδα μου να κερδίζει και, ελπίζω, να φτάσουμε μέχρι το τέλος του δρόμου», δήλωσε στο podcast EuroLeague & Friends: MVP Talk.
The January MVP honors go to Sasha Vezenkov! 🤩
What a month for @Olympiacos_BC star, read more about it here: https://t.co/g57DuGMag6
MVP Of The Month I @Moto pic.twitter.com/2n02SXURni
— EuroLeague (@EuroLeague) February 5, 2026
«Δεν έκανα κάτι καινούργιο, τίποτα διαφορετικό. Απλώς πιστεύω στη δουλειά μου, πιστεύω στην ομάδα μου και συνεχίζω έτσι», κατέληξε ο Σάσα Βεζένκοφ.
It’s official, Sasha Vezenkov is your January MVP! 🤩
📺 Catch the full interview on EL & Friends podcast now: https://t.co/2xS6RBG0bv#EveryGameMatters pic.twitter.com/K6dmPW884F
— EuroLeague (@EuroLeague) February 5, 2026
- Ολυμπιακός: Η ισχυρή Μιλάνο αντίπαλός του στα πλέι οφ του CEV Champions League
- Είναι οριστικό, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, παραμένει στους Μπακς!
- Η Λίβερπουλ έχει έτοιμο τον «διάδοχο» του Φαν Ντάικ και είναι Ολλανδός
- LIVE: Ελλάδα – Ιταλία
- «Οι Μαϊάμι Χιτ επιμένουν για την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο» – Ποιες άλλες ομάδες τον θέλουν
- Tσιτσιπάς για Αλκαράθ: «Αυτός είναι ο κόσμος σου και εμείς απλώς ζούμε σε αυτόν»
- MVP Ιανουαρίου στην Ευρωλίγκα ο Βεζένκοφ
- «Κρούση» του Άρη στον Κουαμέ, σύμφωνα με τους Ιταλούς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις