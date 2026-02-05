Οι ΗΠΑ κάνουν ένα ακόμη βήμα προς τη δυστοπία – Πολιτεία απαγορεύρει στους φυλακισμένους την πρόσβαση σε βιβλία

Το Υπουργείο Σωφρονισμού του Αρκάνσας, πολιτεία των ΗΠΑ, πρόκειται να απαγορεύσει την αποστολή βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων απευθείας στους κρατούμενους — μια πολιτική που βαφτίστηκε «μέτρο καταπολέμησης των ναρκωτικών».

Η απαγόρευση επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ την Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου, αλλά έχει αναβληθεί καθώς το υπουργείο συνεχίζει να αναθεωρεί τον ισχύοντα κανόνα, ο οποίος επιτρέπει την αποστολή εκπαιδευτικού υλικού απευθείας στους κρατούμενους από «εκδοτικό οίκο, βιβλιοπωλείο, ίδρυμα ή αναγνωρισμένο εμπορικό ή φιλανθρωπικό κατάστημα».

«Δεν έχουν απτές αποδείξεις»

Ορισμένοι νομοθέτες ζητούν αναθεώρηση καθώς και δημόσια διαβούλευση, καθώς το μέτρο θα επηρεάσει περίπου 17.000 άνδρες και γυναίκες που βρίσκονται πίσω από τα κάγκελα σε 20 σωφρονιστικά ιδρύματα.

Η Νικόλ Κλάουνι, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων του Αρκάνσας, υποστήριξε ότι υπάρχουν άλλες λύσεις «που δεν στερούν από τους φυλακισμένους τα δικαιώματά τους και την δυνατότητα να προετοιμαστούν για να πετύχουν [τα όνειρα τους] μετά την αποφυλάκισή τους».

Είπε επίσης ότι οι νομοθέτες δεν έχουν απτές αποδείξεις ότι τα ναρκωτικά διεισδύουν στις φυλακές μέσω έντυπου υλικού.

Ο Ραντ Τσάμπιον, εκπρόσωπος του υπουργείου, δήλωσε ότι η απαγόρευση προτάθηκε λόγω περιπτώσεων όπου ανιχνεύθηκαν ναρκωτικά σε αποστολές βιβλίων και περιοδικών που στάλθηκαν στις φυλακές, όπως αναφέρει η εφημερίδα The Washington Post.

Οι κρατούμενοι εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στις βιβλιοθήκες των φυλακών, αν και οι συλλογές βασίζονται κυρίως σε δωρεές – πράγμα που σημαίνει περιορισμένη γκάμα και πολλές φορές λογοκριμένη.

Λογοκρισία

Όσοι αντιτίθενται στο νέο μέτρο, υποστηρίζουν ότι η απαγόρευση τις φυλακές του Αρκάνσας θα δυσχεράνει σημαντικά την πρόσβαση των κρατουμένων σε βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες και εκπαιδευτικό υλικό, δήλωσε ο Kaleem Nazeem, συνδιευθυντής της decARcerate, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που επιδιώκει την προάσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, καταπολεμώντας τις αδικίες του συστήματος.

«Καθώς εξετάζουμε αυτή την απαγόρευση των βιβλίων, πρέπει επίσης να εξετάσουμε τις υπάρχουσες πολιτικές που αφορούν τη λογοκρισία των πληροφοριών», δήλωσε ο Nazeem, επισημαίνοντας ότι οι ισχύοντες κανόνες περιορίζουν ήδη τα βιβλία που μπορούν να εισέλθουν στις φυλακές της πολιτείας.

Ενώ πολιτείες όπως η Φλόριντα και το Τέξας απαγορεύουν συγκεκριμένους τίτλους βιβλίων στις φυλακές, το Αρκάνσας επιτρέπει σε εγκαταστάσεις να αποφασίζουν αν ένα βιβλίο επιτρέπεται.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων είναι υπάλληλοι των φυλακών.

«Η πραγματική αλλαγή βρίσκεται στο βιβλίο»

Όπως αναφέρει η The Washington Post, ο Kaleem Nazeem εξέτισε 28 χρόνια σε φυλακές της πολιτείας του Αρκάνσας, αφού καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης για ένα φόνο που διέπραξε όταν ήταν 17 ετών.

Αφού η ποινή του μειώθηκε το 2018, έγινε μέντορας νέων σε κέντρα κράτησης ανηλίκων. Τα βιβλία και οι εφημερίδες ήταν η σύνδεσή του με τον έξω κόσμο ενώ εξέτιε την ποινή του, είπε.

«Η πραγματική αλλαγή βρίσκεται στο βιβλίο», υποστήριξε ο Nazeem, ο οποίος ανησυχεί ιδιαίτερα για τους κρατούμενους που είναι εγγεγραμμένοι σε μαθήματα κολεγίου και δεν έχουν πρόσβαση στα εκπαιδευτικά εγχειρίδια που χρειάζονται για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

«Αν τα άτομα δεν μπορούν να προμηθευτούν βιβλία, ουσιαστικά λέμε ότι δεν θέλουμε τα άτομα να γίνουν καλύτερα», κατέληξε.

*Με πληροφορίες από: The Washington Post