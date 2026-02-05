Οφείλουμε ο ένας στον άλλον αξιοπρέπεια: Η Τζένιφερ Εσπόζιτο έχασε το σπίτι της για να γυρίσει την ταινία Fresh Kills

Δεν είναι μια από τις σταρ του Χόλιγουντ, ωστόσο βρίσκεται στον χώρο του θεάματος πάνω από δύο δεκαετίες. Η Τζένιφερ Εσπόζιτο «έχτισε» το όνομά της μέσα από φιλμ όπως Crash, Don’t Say a Word και Mob Town, ενώ στη μικρή οθόνη έγινε γνωστή για τους ρόλους της σε αστυνομικές σειρές, όπως τα Blue Blood και MCIS.

Ωστόσο, στις αρχές της δεκαετίας, θεώρησε ότι ήρθε η στιγμή να κάνει κάτι εντελώς δικό της: να γυρίσει την πρώτη της ταινία. Το Fresh Kills, όπου ανέλαβε τη σκηνοθεσία, το σενάριο, έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους και την παραγωγή. Μάλιστα, για να καταφέρει αυτό το τελευταίο αναγκάστηκε να βάλει υποθήκη το σπίτι της.

Η ταινία, ωστόσο, δεν ακολούθησε την πορεία που ονειρευόταν. Παρά τις εντυπωσιακές κριτικές (έχει 92% στο Rotten Tomatoes), στο box office δεν ξεπέρασε τα 70.000 δολάρια και τώρα ήρθε η στιγμή της πληρωμής.

Όπως αποκάλυψε η Τζένιφερ Εσπόζιτο με ένα βίντεο που ανέβασε στα social media, αναγκάζεται να εγκαταλείψει το σπίτι της το οποίο είχε υποθηκεύσει. «Φαίνομαι χάλια αυτή τη στιγμή γιατί έκλαιγα. Μετακομίζω από το σπίτι που υποθήκευσα για να γυρίσω την ταινία μου», δήλωσε η ηθοποιός σε βίντεο της ανάρτησης.

Η Εσποζίτο εξέφρασε την πικρία της για την έλλειψη αλληλεγγύης στον καλλιτεχνικό χώρο, αναφέροντας:

«Είναι σκληρό να βλέπεις ανθρώπους που βρίσκονται τώρα στα φώτα της δημοσιότητας να μην μπορούν να ρίξουν μια ματιά και απλά να πουν: ‘Δείτε αυτή την ταινία’. Σκέφτηκα αρχικά πως κανείς δεν χρωστάει τίποτα σε κανέναν. Μετά όμως αναρωτήθηκα: ‘Μήπως τελικά χρωστάμε;’. Ίσως αυτό να είναι το πρόβλημά μας σήμερα. Πιστεύω πως οφείλουμε κάτι ο ένας στον άλλον και αυτό δεν είναι άλλο από την αξιοπρέπεια».

Κατά τη διάρκεια της προωθητικής περιοδείας για το Fresh Kills το 2024 η Εσποζίτο εξήγησε στο δίκτυο KTLA πως το πάθος της για το συγκεκριμένο πρότζεκτ την οδήγησε στην απόφαση να υποθηκεύσει το σπίτι της.

«Αυτή η βιομηχανία σου επιβάλλει για χρόνια τι μπορείς και τι δεν μπορείς να είσαι. Είχα κουραστεί πια με αυτό και σκέφτηκα: «Γιατί ζητάω από τον κόσμο να πιστέψει σε μένα; Εγώ πρέπει να πιστέψω στον ευατό μου». Έτσι, αποφάσισα να επενδύσω τα δικά μου χρήματα», δήλωσε στη συνέντευξή της η Τζένιφερ Εσπόζιτο.

«Στο τέλος της ζωής μου, θα είμαι ευτυχισμένη που εξόφλησα το σπίτι μου; Ή θα είμαι ευτυχισμένη που έδωσα στον εαυτό μου την ευκαιρία που περίμενα τόσο καιρό; Έτσι σκέφτηκα, θα το κάνω».

Μιλώντας στο περιοδικό Variety τη χρονιά εκείνη, η Τζένιφερ Εσπόζιτο αποκάλυψε πως το σενάριο «σιγόβραζε και ωρίμαζε» μέσα της από την ηλικία των 16 ετών.

Μετά τη δημοσίευση του βίντεο, θαυμαστές αλλά και συνάδελφοι όπως οι Ντον Τσιντλ, Ντέμπρα Μέσινγκ και Τζέρι Ο’ Κόνελ, έσπευσαν να στηρίξουν την ηθοποιό στα σχόλια της ανάρτησης.

Με ένα νέο ποστ την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου η Εσποζίτο εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την συμπαράσταση που δέχτηκε.

«Το να ποντάρεις στον εαυτό σου δεν είναι ποτέ λάθος. Απλώς εύχομαι η τέχνη να μπορούσε να εκτιμηθεί για την αξία της και μόνο. Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό να στηρίζουμε τον ανεξάρτητο κινηματογράφο», είπε στο νέο της βίντεο ενώ αποκάλυψε ότι αυτή την περίοδο αναζητά χρηματοδότηση για τη νέα της ταινία, με τίτλο «Mary Rides the F Train».