Με πρόληψη τουλάχιστον το 40% των καρκίνων μπορεί να αποφευχθεί

Υγεία 05 Φεβρουαρίου 2026, 06:00

Σε διαβούλευση προληπτικός έλεγχος για καρκίνο πνεύμονα - Σε μικρότερες ηλικίες η έναρξη των προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου

Άννα Παπαδομαρκάκη
Το 40-50% των καρκίνων μπορούν να προληφθούν αρκεί να ενσωματώσουμε την πρόληψη στην καθημερινότητά μας.

Τα περιστατικά καρκίνου αυξάνονται, όμως ευτυχώς η θνησιμότητα δεν αυξάνεται, καθώς τα προγράμματα προληπτικού ελέγχου του πληθυσμού και η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπουν την έγκαιρη ανίχνευση και θεραπεία της νόσου.

Την ίδια στιγμή όμως και οι συνθήκες ζωής έχουν αλλάξει, με αποτέλεσμα οι συστάσεις των ειδικών για προληπτικές εξετάσεις να ξεκινούν νωρίτερα για την έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματικότερη θεραπεία.

Στη χώρα μας, μόνο από τρία προγράμματα προληπτικού ελέγχου για καρκίνους παχέως εντέρου, τραχήλου μήτρας και μαστού, πάνω από 100.000 άτομα οδηγήθηκαν σε έγκαιρη θεραπεία, ενώ για τον πληθυσμό που δεν χρειάστηκαν παραπομπή, αυτοί πρόλαβαν να «μην συναντηθούν με τη νόσο».

Η θετική έκβαση των προγραμμάτων πρόληψης θέτει τώρα σε διαβούλευση την επέκταση του προγράμματος πρόληψης και στον καρκίνο του πνεύμονα.

Θέλουμε 6 μικρά βήματα πρόληψης: μεσογειακή διατροφή ως απόλυτη σύσταση – να επιστρέψει η κατσαρόλα στο σπίτι, έλεγχος βάρους, διακοπή καπνίσματος, προστασία από τον ήλιο και εμβολιασμός

Από αριστερά: Καθηγητής Παθολογίας Ογκολογίας ΕΚΠΑ Αντιπρόεδρος ΕΟΠΕ Αριστοτέλης Μπάμιας, Επιμελητής Α΄της Α΄Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής Αγ. Σάββα και μέλος ΔΣ ΕΟΠΕ Μιχάλης Nικολάου, Επίκουρος Καθηγητής Θεραπευτικής Ογκολογίας ΕΚΠΑ και Γ.Γ. ΕΟΠΕ Μιχαήλ Λιόντος, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛ.Ο.Κ.) Παρασκευή Μιχαλοπούλου και Διευθυντής Ογκολογικού Τμήματος 417 ΝΙΜΤΣ Ειδ. Γραμματέας ΕΟΠΕ Νικόλαος Τσουκαλάς.

Τα παραπάνω τονίσθηκαν σε συνέντευξη Τύπου της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Καρκίνου, προκειμένου να αναδειχθεί η καθοριστική σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, η ανάγκη για ισότιμη πρόσβαση των ασθενών στις σύγχρονες θεραπείες, καθώς οι σημαντικές επιστημονικές εξελίξεις μεταμορφώνουν, πλέον, την πρόγνωση της νόσου.

Ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΟΠΕ, Καθηγητής Παθολογίας–Ογκολογίας Αριστοτέλης Μπάμιας, επεσήμανε την ανάγκη για έναν βιώσιμο και συνεκτικό εθνικό σχεδιασμό για την ογκολογική φροντίδα, με πρόληψη στον πληθυσμό, έγκαιρη διάγνωση, ισότιμη πρόσβαση στην καινοτομία και συστηματική υποστήριξη των επιζώντων. «Πλέον, δεν αρκεί να θεραπεύουμε καλύτερα, οφείλουμε να προλαμβάνουμε περισσότερο και να οργανώνουμε αποτελεσματικότερα το σύστημα υγείας. Η ΕΟΠΕ θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με την Πολιτεία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε η Ελλάδα να βρίσκεται σταθερά στην πρώτη γραμμή της σύγχρονης ογκολογίας, με τον ασθενή στο επίκεντρο κάθε απόφασης» είπε ο κ. Μπάμιας και ανέφερε ότι η πρόγνωση των περισσότερων καρκίνων έχει βελτιωθεί σημαντικά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, λόγω έγκαιρης διάγνωσης σε πρωιμότερα στάδια μέσω οργανωμένων στρατηγικών προσυμπτωματικού ελέγχου και προόδου σε όλες τις θεραπευτικές μεθόδους. Η συμβολή της μοριακής βιολογίας, της εξατομικευμένης ιατρικής, των στοχευμένων θεραπειών και της ανοσοθεραπείας έχει ήδη μετατρέψει πολλές μορφές μεταστατικού καρκίνου σε χρόνιες παθήσεις, ενώ σε επιλεγμένες περιπτώσεις επιτυγχάνεται ακόμη και ίαση.

Το «Προλαμβάνω»

Στο Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «Προλαμβάνω» αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ, Αντιπτέραρχος ε.α. Δημήτριος Χατζηγεωργίου, σημειώνοντας ότι η θετική έκβαση των προγραμμάτων έγκαιρης διάγνωσης καρκίνου παχέος εντέρου, μαστού και τραχήλου μήτρας, θέτει τώρα σε διαβούλευση την επέκτασή του και στην προληπτική εξέταση για καρκίνο πνεύμονα, λόγω της σοβαρότητας της νόσου.

Αντίστοιχα η συνέχιση του προγράμματος για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, διερευνά την αυτοδειγματοληψία κολπικού επιχρίσματος για HPV με την εισαγωγή ειδικών κιτ που θα επιτρέπουν στη γυναίκα να λαμβάνει δείγμα μόνη της στο σπίτι και πρόβλεψη για άμεση και αποτελεσματική παραπομπή των θετικών περιπτώσεων για κλινική διερεύνηση. Το τεστ έχει υψηλή διαγνωστική ακρίβεια, και ο στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στο πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου.

Δίνοντας τα αποτελέσματα των προληπτικών ελέγχων ως το τέλος του έτους, ο κ. Χατζηγεωργίου είπε:

  • Για τον καρκίνο παχέος εντέρου: Δικαιούχοι ήταν 3,2 εκατ. πολίτες ηλικίας 50-69 ετών. Διατέθηκαν περίπου 930 κίτ αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, από τους οποίους παραπέμφθηκαν για κολονοσκόπηση περίπου 38.000 άτομα. Βιοψία έγινε σε πάνω από 17.000 ασθενείς.
  • Για τον καρκίνο τραχήλου μήτρας: Δικαιούχοι ήταν πάνω από 2,5 εκατ. γυναίκες 21-65 ετών. Από αυτές, πάνω από 315.000 ελέγχθηκαν για HPV, οι 72.000 έκαναν τεστ Παπ, ενώ από τις 304.000 γυναικολογικές εξετάσεις, οι 10.000 παραπέμφθηκαν με κάποιο εύρημα για κολποσκόπηση και από αυτές πάνω από 6.770 για βιοψία.
  • Για τον καρκίνου μαστού, από τις 2,3 εκατ. γυναίκες ηλικίας 45-74 ετών που ήταν δικαιούχοι, ψηφιακή μαστογραφία εκτέλεσαν οι 946.000, ενώ σχεδόν 250.000 παραπέμφθηκαν για υπερηχογράφημα, με τις 58.000 να παραπέμπονται για επανάλεγχο και τακτική παρακολούθηση για επιβεβαίωση ότι πρόκειται για καλόηθες εύρημα.

6 βήματα πρόληψης

Ο Διευθυντής της Α΄ Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής του Αγ. Σάββα Μιχάλης Νικολάου, τόνισε ότι έως και το 40% των καρκίνων μπορούν να αποφευχθούν μέσω αλλαγών στον τρόπο ζωής και μείωσης τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου, όπως η αποφυγή και διακοπή του καπνίσματος, η διατήρηση υγιούς σωματικού βάρους, η τακτική σωματική άσκηση, ο περιορισμός της κατανάλωσης αλκοόλ, καθώς και η μείωση της έκθεσης σε περιβαλλοντικούς ρύπους και επιβλαβείς παράγοντες του περιβάλλοντος. Παράλληλα, η έγκαιρη διάγνωση αυξάνει σημαντικά τη δυνατότητα θεραπείας της νόσου, μετατρέποντας μεγάλο ποσοστό των περιστατικών σε ιάσιμα.

Εστίασε ιδιαίτερα στο κάπνισμα σε συνδυασμό με τον διαβήτη και την παχυσαρκία, που δημιουργούν προβλήματα στο καρδιαγγειακό σύστημα, ενώ αν προστεθεί και το αλκοόλ, «μόνο προβλήματα υγείας μπορεί να επιφέρει».

Επισημαίνοντας ότι με τον προληπτικό έλεγχο η διάγνωση μπορεί να είναι τόσο πρώιμη που οι πολίτες «να πρόλαβαν να μην συναντηθούν με τη νόσο», τόνισε ότι οι συνθήκες ζωής αλλάζουν, έχουμε βάλει τα συντηρητικά στη ζωή μας, γι΄ αυτό η προληπτική κολονοσκόπηση συνιστάται να ξεκινά από τα 45 αντί των 50 ετών.

Στο κομμάτι της πρόληψης πρόσθεσε και τον εμβολιασμό, σημειώνοντας ότι εξαιτίας του «θα ζούμε ακόμα καλύτερα και ακόμα περισσότερο» και πρόσθεσε: «Για τη μείωση των καρκίνων στο μισό, θέλουμε 6 μικρά βήματα: μεσογειακή διατροφή ως απόλυτη σύσταση – να επιστρέψει η κατσαρόλα στο σπίτι, έλεγχος βάρους, διακοπή καπνίσματος, προστασία από τον ήλιο και εμβολιασμός, για να ορθώσουμε τοίχο απέναντι στην επέκταση του καρκίνου».

Η καινοτομία

Η Γενική Γραμματέας του Pharma Innovation Forum (PiF) και Γενική Διευθύντρια της Bristol Myers Squibb Ελλάδας Ελισάβετ Προδρόμου, αναφέρθηκε στη συμβολή της βιοφαρμακευτικής καινοτομίας και της επένδυσης στην έρευνα και ανάπτυξη νέων θεραπειών, οι οποίες βελτιώνουν ουσιαστικά την επιβίωση και την ποιότητα ζωής των ασθενών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τη διαμόρφωση βιώσιμων πολιτικών υγείας. Παρόλα αυτά τόνισε την ανάγκη αλλαγών στην βιομηχανική και φαρμακευτική πολιτική της χώρας, δεδομένου ότι κάτω από τις μισές καινοτόμες θεραπείες είναι διαθέσιμες στην Ελλάδα, με το ποσοστό διαθεσιμότητας να βαίνει μειούμενο στην πορεία του χρόνου, καθώς το 2023 ήταν διαθέσιμο το 47% των νέων θεραπειών (έναντι 43% στην Ε.Ε.) και την επόμενη χρονιά να είναι μόνο το 43% (έναντι 46% στην Ε.Ε.). Για να φτάσουν όμως οι καινοτόμες θεραπείες στην Ελλάδα, το 2024 χρειάστηκε να περάσουν 654 ημέρες από την έγκρισή τους στην Ευρώπη, όταν στην Ε.Ε. χρειάστηκαν 578 ημέρες. Το 2023, ο μέσος χρόνος αναμονής ήταν 587 ημέρες, έναντι 531 ημερών στην Ε.Ε.

Ο Επίκουρος Καθηγητής Θεραπευτικής Ογκολογίας ΕΚΠΑ Μιχαήλ Λιόντος, επισήμανε ότι η αντιμετώπιση του καρκίνου απαιτεί ολιστική προσέγγιση που συνδυάζει πρόληψη, σύγχρονη θεραπεία, παρηγορική φροντίδα, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και ισότητα στην πρόσβαση. Παράλληλα, η αυξανόμενη επιβίωση δημιουργεί νέες ανάγκες για τη μακροχρόνια φροντίδα των επιζώντων και τη διατήρηση της ποιότητας ζωής τους.

Από την πλευρά των ασθενών, η αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) Παρασκευή Μιχαλοπούλου, ανέδειξε τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των ασθενών στη λήψη αποφάσεων και της εξασφάλισης ισότιμης πρόσβασης στις καινοτόμες θεραπείες και τόνισε την ανάγκη να ολοκληρωθεί η κατάρτιση του Μητρώου Νεοπλασιών.

Ο Διευθυντής του Ογκολογικού τμήματος του 417 ΝΙΜΤΣ Νικόλαος Τσουκαλάς, ανέφερε ότι ανεξάρτητα από τις σημαντικές εξελίξεις και καινοτομίες στην ογκολογία, η αξία της αγωγής υγείας, της πρόληψης (πρωτογενούς και δευτερογενούς) και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου παραμένει ανεκτίμητη. Επιπλέον, υπογράμμισε τη συμβολή των δεδομένων υγείας, της μοριακής βιολογίας και της βιοπληροφορικής στην εξατομίκευση της φροντίδας στους ογκολογικούς ασθενείς τονίζοντας τη μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου-ασθενή ως ψυχοσωματική προσωπικότητα. «Η ανθρώπινη ζωή είναι ανεκτίμητη και οι ασθενείς μας είναι μοναδικοί και αναντικατάστατοι», ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς.

Στο μήνυμά της για την Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου η ΕΟΠΕ  αναφέρει: «Μαθαίνουμε – Προλαμβάνουμε – Ζούμε. Επενδύουμε στη γνώση, ενισχύουμε την πρόληψη και διασφαλίζουμε σύγχρονη, ποιοτική και δίκαιη φροντίδα για όλους — γιατί σήμερα μπορούμε όχι μόνο να ζούμε περισσότερο, αλλά να ζούμε καλύτερα, με και μετά τον καρκίνο».

Μέγαρα: Σύλληψη 21χρονου για την υπόθεση της άγριας ληστείας με θύμα 72χρονο τον Ιούνιο
Μέγαρα: Σύλληψη 21χρονου για την υπόθεση της άγριας ληστείας με θύμα 72χρονο τον Ιούνιο

Ο κατηγορούμενος εισήλθε στην οικία του ηλικιωμένου στα Μέγαρα, όπου άσκησε ιδιαίτερα σκληρή σωματική βία στον 72χρονο - Το θύμα νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ωστόσο κατέληξε

Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις νοτιάδες και αφρικανική σκόνη – Καμπανάκι και για την Αττική
Ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις νοτιάδες και αφρικανική σκόνη - Καμπανάκι και για την Αττική

Επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, πολύ ενισχυμένους ανέμους νοτίων διευθύνσεων, καθώς και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα

Κακοκαιρίες στην Αθήνα: Αυτόνομα drones, πολυμορφικά οχήματα, ασκήσεις πεδίου, 3D χαρτογραφήσεις και 2 war rooms
Κακοκαιρίες στην Αθήνα: Αυτόνομα drones, πολυμορφικά οχήματα, ασκήσεις πεδίου, 3D χαρτογραφήσεις και 2 war rooms

Με ασκήσεις επί χάρτου -για αρχή- και στη συνέχεια και πεδίου, ο Δήμος της Αθήνας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας στην πρωτεύουσα, την ώρα που η κλιματική κρίση δείχνει ήδη τα δόντια της και οι έντονες κακοκαιρίες χαρακτηρίζουν τον φετινό χειμώνα

Παγκράτι: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο έξω από τράπεζα
Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο έξω από τράπεζα

Υποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε έξω από υποκατάστημα τράπεζας στο Παγκράτι σήμανε συναγερμό στην αστυνομία, δυνάμεις της οποίας απέκλεισαν τον δρόμο προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος.

Έρχονται ισχυρές καταιγίδες, λασποβροχές και θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ
Έρχονται ισχυρές καταιγίδες, λασποβροχές και θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ

Επιδείνωση θα παρουσιάσει εκ νέου ο καιρός από την Πέμπτη, με βροχές και καταιγίδες που τοπικά θα είναι ισχυρές, πολύ ενισχυμένους ανέμους και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στη χώρα.

Ηλικιωμένος οδηγός πήγαινε ανάποδα για 10 χιλιόμετρα στην Εγνατία Οδό
Ηλικιωμένος οδηγός πήγαινε ανάποδα για 10 χιλιόμετρα στην Εγνατία Οδό

Στην πορεία του 89χρονου οδηγού βρέθηκε μία 50χρονη η οποία στην προσπάθειά της να τον αποφύγει, προσέκρουσε με το αυτοκίνητό της στο διαχωριστικό στηθαίο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Βέροιας

Κέρκυρα: Σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας – Πτώσεις δέντρων και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος
Σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κέρκυρα - Πτώσεις δέντρων και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος

Δύσκολη νύχτα για την Κέρκυρα με την κακοκαιρία να δοκιμάζει τις αντοχές των υποδομών του νησιού. Πτώσεις δέντρων, διακοπές ρεύματος και δεμένα τα πλοία ανοιχτού τύπου.

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη δασκάλα γιόγκα που ανατίναζε αυτοκίνητα συγγενών και φίλων επειδή δεν της δάνειζαν χρήματα
Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη δασκάλα γιόγκα που ανατίναζε αυτοκίνητα συγγενών και φίλων επειδή δεν της δάνειζαν χρήματα

Η τελευταία επίθεση της 56χρονης δασκάλας γιόγκα έγινε την περασμένη Πέμπτη στην Κηφισιά έξω από το σπίτι μιας φίλη της. Το αυτοκίνητο της ανατινάχτηκε και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Τέμπη: «Υπήρχε φωτιά κοντά μας, αδιανόητα τυχερή που ζω» – Η ανατριχιαστική μαρτυρία της Ελευθερίας Δρίγκα
Τέμπη: «Υπήρχε φωτιά κοντά μας, αδιανόητα τυχερή που ζω» – Η ανατριχιαστική μαρτυρία της Ελευθερίας Δρίγκα

Η Ελευθερία Δρίγκα αναφέρθηκε ευθέως στον τότε υπουργό Μεταφορών, λέγοντας ότι «δικαίωση δεν θα έρθει αν δεν μπει αυτός ο άνθρωπος στη φυλακή»

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ: Ανάγκη για πλήρη διαφάνεια και διερεύνηση της τραγωδίας στη Χίο
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ: Ανάγκη για πλήρη διαφάνεια και διερεύνηση της τραγωδίας στη Χίο

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες βρίσκεται στο νοσοκομείο, παρέχοντας υποστήριξη στους επιζώντες, μεταξύ άλλων με πρόσβαση σε υπηρεσίες διερμηνείας και νομικής αρωγής, όπου χρειάζεται

Τραγωδία στη Χίο: «Πόλεμος, είδαμε ένα σκάφος χτυπημένο, μισοβουλιαγμένο και πτώματα» – Συγκλονίζει η μαρτυρία δύτη
Τραγωδία στη Χίο: «Πόλεμος, είδαμε ένα σκάφος χτυπημένο, μισοβουλιαγμένο και πτώματα» – Συγκλονίζει η μαρτυρία δύτη

Τις τραγικές στιγμές που έζησε ένας από τους δύο ιδιώτες δύτες που έσπευσαν στο σημείου του τραγικού δυστυχήματος ανοιχτά της Χίου όπου έχασαν τη ζωή τους 14 μετανάστες

Νέα Πέραμος: Ο πόλεμος μαφιόζικων ομάδων και η παρέμβαση του «αρχηγού» να αφήσουν ελεύθερο τον 27χρονο
Νέα Πέραμος: Ο πόλεμος μαφιόζικων ομάδων και η παρέμβαση του «αρχηγού» να αφήσουν ελεύθερο τον 27χρονο

Νέα στοιχεία εξετάζουν οι αστυνομικοί για την αρπαγή και δολοφονία του 27χρονου που βρέθηκε νεκρός στη Νέα Πέραμο - Η πληροφορία για μεγάλο όνομα της εγχώριας παρανομίας που ενδιαφέρθηκε να απελευθερωθεί ο 27χρονος αλλά δεν εισακούστηκε

