Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Λιγότερες οι ογκολογικές θεραπείες από αυτές που χρειάζονται πραγματικά
Υγεία 04 Φεβρουαρίου 2026, 06:00

Λιγότερες οι ογκολογικές θεραπείες από αυτές που χρειάζονται πραγματικά

Φρένο στους ασθενείς βάζουν οι ελλείψεις και η αδυναμία συντονισμού στο σύστημα υγείας – Χάνεται πολύτιμος χρόνος, ενόσω οι ασθενείς εξαντλούνται οικονομικά

Άννα Παπαδομαρκάκη
ΡεπορτάζΆννα Παπαδομαρκάκη
A
A
Vita.gr
Σεξ: Τι λέει η επιστήμη για την οικειότητα & την ευτυχία

Σεξ: Τι λέει η επιστήμη για την οικειότητα & την ευτυχία

Spotlight

Η ογκολογική περίθαλψη στη χώρα υπολείπεται σε σχέση με την αντίστοιχη περίθαλψη που παρέχεται στα προηγμένα συστήματα υγείας, αφενός με τις καθυστερήσεις και την αδυναμία πρόσβασης των ασθενών σε όλες τις ειδικότητες λόγω γεωγραφικής ιδιομορφίας και αφετέρου γιατί οι αναλογίες προηγμένων θεραπειών σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό είναι λιγότερες των αναγκαίων.

Πολύ περισσότερο, όταν οι ασθενείς με καρκίνο σχεδόν διπλασιάστηκαν καθώς καταγράφηκαν το 2025 πάνω από 21.000 ΑΜΚΑ ογκολογικών περιστατικών, έναντι 12.000 ΑΜΚΑ ογκολογικών ασθενών το 2024.

Μάλιστα η υπολειπόμενη περίθαλψη μπορεί να φανεί και από το γεγονός ότι μόνο για τα ογκολογικά φάρμακα η φαρμακευτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 10% μεταξύ των ετών 2024 – 2025 και δεν αυξήθηκε καθόλου (0%) μεταξύ των ετών 2023-2024, κινήθηκε δηλαδή κάτω από τον μέσο ρυθμό αύξησης της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης που κινείται με ρυθμό λίγο πάνω από 11% κατ΄ έτος.

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από στοιχεία που παρατέθηκαν στο ετήσιο συνέδριο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου που πραγματοποιείται στην Αθήνα και ολοκληρώνεται σήμερα.

Με βάση τις ανακοινώσεις της πορείας της φαρμακευτικής δαπάνης για τα ογκολογικά φάρμακα, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης χαιρετίζοντας το συνέδριο, δήλωσε πως αναζητά πλαίσιο για την έναρξη παραγωγής καινοτόμων θεραπειών στις δημόσιες δομές γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το κόστος αυτών των θεραπειών στο εύρος των ασθενών που θα χρειαστούμε τα επόμενα χρόνια.

Για κάθε ευρώ που διατίθεται στην πρόληψη, το όφελος που επιστρέφει στο σύστημα υγείας είναι 12πλάσιο

Οι ασθενείς εξαντλούνται οικονομικά, πληρώνοντας φάρμακα, διαγνωστικές εξετάσεις και συμπληρωματικές υπηρεσίες

Εξήγγηλε επίσης, τη μετεξέλιξη του Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών σε εφαρμογή (app) για κινητό τηλέφωνο, την συμμετοχή της ΕΛΛΟΚ στην κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου δράσης για τον καρκίνο σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ και μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2026-2030, καθώς και την έναρξη διαπραγματεύσεων του ΕΟΠΥΥ με τις εταιρείες για την αποζημίωση των βιοδεικτών. Παράλληλα ανέφερε ότι το κέντρο ανοσοθεραπείας στο νοσοκομείο Παπανικολάου θα παραδοθεί μέχρι το Πάσχα, το ακτινοθεραπευτικό κέντρο στο νοσοκομείο Σωτηρία θα παραδοθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου και θα είναι το μεγαλύτερο ακτινοθεραπευτικό κέντρο με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Ελλάδα, ενώ η πρώτη ογκολογική κλινική της κεντρικής Ελλάδος στη Λαμία θα εγκαινιαστεί και αυτή μετά το Πάσχα.

Από την πλευρά ασθενών και ειδικών στα συστήματα υγείας, τονίσθηκε η ανάγκη για διαφάνεια και αποδοτικότητα του συστήματος υγείας.

«Πόρτα» στις υπηρεσίες υγείας

Στις καθυστερήσεις πρόσβασης των ογκολογικών ασθενών στις υπηρεσίες υγείας αναφέρθηκε ο Διευθυντής του Ογκολογικού τμήματος του 417 ΝΙΜΤΣ και μέλος της ΕΟΠΕ Ογκολόγος Παθολόγος Νίκος Τσουκαλάς, επισημαίνοντας ότι πρέπει να αναπτυχθεί ένα μονοπάτι για τον ασθενή στο σύστημα υγείας μέσα από τα ογκολογικά συμβούλια, την εκπαίδευση και την κουλτούρα συνεργασίας, γιατί μέχρι και ένα χρόνο πριν παρουσιάζονται συμπτώματα που χωρίς τη σωστή αντιμετώπιση οι ασθενείς θα φτάσουν τελικά στον ειδικό με μεταστατικό καρκίνο πνεύμονα ή ουροδόχου κύστεως.

«Οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες δεν επιτρέπουν πρόσβαση σε όλες τις ειδικότητες», είπε ο κ. Τσουκαλάς και τόνισε ότι χρειάζεται το «μονοπάτι», ώστε «να βοηθούμε τον ασθενή και να μην τον μεταφέρουμε από ειδικότητα σε ειδικότητα και καθυστερεί η σωστή διάγνωση, παρέχοντας έτσι αποτέλεσμα και βελτίωση δαπανών στο σύστημα υγείας. Η αξία της ζωής είναι ανεκτίμητη και ο κάθε ασθενής είναι αναντικατάστατος»

Λιγότερες προηγμένες θεραπείες

Στις ελλείψεις προηγμένων θεραπειών αναφέρθηκε ο Συντονιστής Διευθυντής της Αιματολογικής Κλινικής Λεμφωμάτων και της Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών του Ευαγγελισμού, αιματολόγος Γιάννης Μπαλταδάκης, λέγοντας πως μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών γίνονται στη χώρα εδώ και δεκαετίες και κυτταρικές θεραπείες τα τελευταία 6 χρόνια. Όμως αν κοιτάξουμε τις αναλογίες μεταμοσχεύσεων και κυτταρικών θεραπειών σε σχέση με το γενικό πληθυσμό, η Ελλάδα υπολείπεται σε σχέση με προηγμένα συστήματα υγείας.

«Υπάρχει ακάλυπτη ανάγκη, που το σύστημα υγείας πρέπει να ικανοποιήσει και μάλιστα έγκαιρα, ώστε οι αποδέκτες ασθενείς να προλαβαίνουν να έχουν το όφελος από αυτές τις πραγματικά σημαντικές θεραπείες».

Στην αύξηση του φόρτου εργασίας των ογκολόγων αναφέρθηκε ο κ. Μπαλταδάκης με αφορμή την εισαγωγή του νέου συστήματος κοστολόγησης με DRG, επισημαίνοντας ότι αφενός οι γιατροί πρέπει να βοηθηθούν κάπως και αφετέρου, ζήτησε ενημέρωση για την πορεία των κλινικών, δεδομένου ότι καταγράφονται όλες οι ιατρικές πράξεις για την αποζημίωση του συστήματος.

Οι ασθενείς πληρώνουν

Στην ανάγκη για πρόσβαση, συνέπεια και λογοδοσία στο σύστημα υγείας αναφέρθηκε η πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας Μέμη Τσεκούρα, η οποία τονισε πως οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και η απουσία συντονισμού των υπηρεσιών υγείας αναγκάζει τους ασθενείς να συντονίζουν μόνοι τους την αντιμετώπιση της ασθένειάς τους, ενώ η έλλειψη διασύνδεσης της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και των διαγνωστικών οδηγεί σε σπατάλη πόρων για τους πολίτες και για το σύστημα υγείας.

«Οι περισσότεροι ασθενείς κινούνται χωρίς να γνωρίζουν τα δικαιώματα και το πραγματικό κόστος, και υποβάλλονται σε υπέρμετρες χρεώσεις και υψηλές ιδιωτικές πληρωμές για φάρμακο, διαγνωστικές και συμπληρωματικές υπηρεσίες», και ζήτησε «χαρτογραφημένες διαδικασίες και συστηματική αξιολόγηση υπηρεσιών που να περιορίζουν την ιδιωτική δαπάνη», ενώ εστίασε στην ενημέρωση των ασθενών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

Τα νέα νοσήλια

Σε ότι αφορά τα δεδομένα των DRG, απάντηση έδωσε ο πρόεδρος του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕΤΕΚΝΥ) Παντελής Μεσσαρόπουλος, λέγοντας πως σύντομα τα σχετικά στοιχεία θα είναι διαθέσιμα στους διοικητές, οι οποίοι θα πρέπει κάθε μήνα να συζητούν με τους συντονιστές διευθυντές την πορεία των κλινικών. Παραδέχθηκε τον υπερβάλλοντα φόρτο εργασίας ιδίως για τους ογκολόγους και τους αιματολόγους, και πρόσθεσε ότι το ΚΕΤΕΚΝΥ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με 6 εταιρείες για εισαγωγή συστημάτων ΑΙ που θα διευκολύνουν, όμως δεν υπάρχει ακόμη κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα

Αναφερόμενος στο νέο σύστημα ο κ. Μεσσαρόπουλος υπογράμμισε ότι εδώ και ένα χρόνο τα νοσοκομεία αποζημιώνονται βάσει παραγόμενου έργου μόνο μέσω των DRG και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους μειώθηκαν από 1,2 δις ευρώ σε 550 εκατ. ευρώ, χωρίς κανένα νοσοκομείο να κλείσει. Αντίθετα αυξήθηκε η παραγωγικότητα, ενώ συνεχίζεται η εκπαίδευση, ώστε τα νοσήλια να αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του ασθενή, να υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία και να μπορέσει με τη βοήθεια του ΟΔΙΠΥ να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Προανήγγηλε μάλιστα την επέκταση της κωδικοποίησης των ιατρικών πράξεων και νέων νοσηλίων στα ψυχιατρικά περιστατικά και στην ανακουφιστική φροντίδα, ενώ για τη νοσηλεία κατ΄ οίκον του Αγ. Σάββα και του νοσοκομείου Μεταξά, επεσήμανε ότι αποζημιώνεται σαν να ήταν στο νοσοκομείο, για να στηριχθεί η προσπάθεια, γιατί στο σπίτι, ακόμη κι αν κοστίζει το ίδιο, υπάρχει καλύτερη παροχή υπηρεσιών.

Προμήθειες

Από την πλευρά της ΕΚΑΠΥ, ο Πρόεδρος της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) Άρης Αποστόλου έκανε λόγο για βελτίωση του χρόνου είσπραξης των υποχρεωτικών επιστροφών rebate  και clawback σε 2 μήνες, αλλά και σε εξοικονόμηση πόρων στα υλικά κατά 10% και στο φάρμακο περισσότερο, τονίζοντας ότι με τις συμβάσεις δεν υπάρχει πιθανότητα έλλειψης, ενώ περιορίζονται τα ληξιπρόθεσμα.

Πρόσθεσε ότι η πρόσβαση των νοσοκομείων είναι οριζόντια και όλοι παραγγέλνουν την ώρα που το χρειάζονται όταν η δημόσια σύμβαση είναι ενεργή, καταργώντας χρονοβόρες διαδικασίες. Με την ολοκλήρωση των μητρώων για υλικά και προμηθευτές, σταδιακά, από τα μέσα του έτους, θα υπάρχει όλη η εικόνα τι αγοράζει κάθε νοσοκομείο και το εύρος τιμών, θα υπάρχουν συγκρίσιμα δεδομένα και η ζήτηση για τις κατηγορίες υλικών που χρειάζεται για να λειτουργήσει το κάθε νοσοκομείο.

Αποδοτικότητα στον ΕΟΠΥΥ

Στον ελεγκτικό μηχανισμό του ΕΟΠΥΥ αναφέρθηκε ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων Νίκος Κικίλιας επισημαίνοντας ότι είναι απαραίτητος για τη βιωσιμότητα του συστήματος. Υπογράμμισε ότι η καθοδήγηση στο μονοπάτι τους ασθενούς πρέπει να γίνεται από επαγγελματία υγείας.

Ο έλεγχος απαιτείται για να μην καταναλώνουμε περισσότερες υπηρεσίες υγείας, γιατί έχει διαπιστωθεί ότι από κακές πρακτικές συμβεβλημένων παρόχων, μια καινοτόμα θεραπεία να αντιστοιχεί στο ίδιο ποσό. «Ο έλεγχος πρέπει να φέρει τα χρήματα που δεν περιλαμβάνονται στο πακέτο παροχών», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «σε σύντομο απολογισμό, βλέπουμε από πρόστιμα όντως να έχουμε επάρκεια πόρων».

Ανέφερε όμως, ότι ετοιμάζονται δείκτες ελέγχου, που θα λειτουργούν περισσότερο αποτρεπτικά, παρά παραβατικά.

Καταστροφικές δαπάνες

Στο σημείο αυτό, ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε τις καταστροφικές δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται οι ασθενείς, τονίζοντας ότι πρέπει να βελτιωθεί η θέση της χώρας στην Ευρώπη, και συμφωνώντας με τον π. πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπείας Γιώργο Πισσάκα, επεσήμανε ότι για την ακτινοθεραπεία «θα πρέπει να προστατεύσουμε τους ασθενείς από καταχρηστικές χρεώσεις. Μακάρι να μπορούσαμε να τις αποτρέψουμε σε πραγματικό χρόνο».

Νέο μοντέλο περίθαλψης

Στο νέο μοντέλο περίθαλψης που προτείνουν ο ΟΟΣΑ και η Ε.Ε. αναφέρθηκε ο καθηγητής Οικονομικών της Υγείας Ακαδημαϊκός Συντονιστής του MBA Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας του ΕΚΠΑ Γιάννης Υφαντόπουλος επισημαίνοντας ότι για να είναι διαφανές και βιώσιμο χρειάζεται να χαρακτηρίζεται από πέντε παραμέτρους: αποδοτικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη, βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα.

Στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να ενσωματώνεται η φωνή των ασθενών και οι δείκτες ποιότητας ζωής των ασθενών να αναφέρονται σε ένα σύστημα με τον ασθενή ενταγμένο κοινωνικά.

Οι καινοτομίες πρέπει να μετρώνται με τη χρησιμότητα του κόστους, ενώ οι εξοικονομήσεις πρέπει να συνδέονται με το μάνατζμεντ, ώστε να αξιοποιούνται οι εξοικονομούμενοι πόροι κατά το μέγιστο δυνατό.

Επισημαίνοντας την αξία της ψηφιοποίησης του συστήματος, υπογράμμισε την αξία της πρόληψης, λέγοντας πως για κάθε ευρώ που διατίθεται στην πρόληψη, το όφελος που επιστρέφει στο σύστημα υγείας είναι 12πλάσιο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Wall Street: Sell-off στην τεχνολογία, αντοχές σε Dow Jones και τράπεζες

Wall Street: Sell-off στην τεχνολογία, αντοχές σε Dow Jones και τράπεζες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σεξ: Τι λέει η επιστήμη για την οικειότητα & την ευτυχία

Σεξ: Τι λέει η επιστήμη για την οικειότητα & την ευτυχία

Economy
Ακρίβεια: Πώς «τρώει» τους καταναλωτές στην Ελλάδα

Ακρίβεια: Πώς «τρώει» τους καταναλωτές στην Ελλάδα

inWellness
Με μια ματιά 03.02.26

Δεν είναι όλες οι πατάτες ίδιες

Οι πατάτες έχουν πολλά να προσφέρουν: βιταμίνες, μέταλλα, υδατάνθρακες. Αλλά πως αναγνωρίζεις τις πιο θρεπτικές;

Σύνταξη
inTown
Ελλάδα
Υπόθεση θρίλερ – Η δολοφονία στην Μάνδρα, το τροχαίο στην Ελευσίνα και ο νεκρός 27χρονος στη Νέα Πέραμο
Ελλάδα 03.02.26

Υπόθεση θρίλερ – Η δολοφονία στην Μάνδρα, το τροχαίο στην Ελευσίνα και ο νεκρός 27χρονος στη Νέα Πέραμο

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της απαγωγής και δολοφονίας του 27χρονου που βρέθηκε νεκρός στη Νέα Πέραμο - Πώς συνδέεται με τη δολοφονία 47χρονου επιχειρηματία στη Μάνδρα το 2024

Σύνταξη
Τραγωδία στη Χίο – 15 νεκροί μετανάστες μετά το σοβαρό επεισόδιο Λιμενικού και ταχύπλοου διακινητών
Ελλάδα 03.02.26 Upd: 05:17

Τραγωδία στη Χίο – 15 νεκροί μετανάστες μετά το σοβαρό επεισόδιο Λιμενικού και ταχύπλοου διακινητών

Σκάφος του Λιμενικού συγκρούστηκε με ταχύπλοο που μετέφερε μετανάστες με συνέπεια οι 15 να χάσουν τη ζωή τους ενώ μέχρι τώρα έχουν διασωθεί 25 άτομα

Σύνταξη
Νέα Πέραμος: «Μακάρι να ήξερα» λέει η μητέρα του 27χρονου – Στο Ανθρωποκτονιών για κατάθεση η αρραβωνιαστικιά του
Ελλάδα 03.02.26

«Ούτε μαφιόζους δεν έχουν σκοτώσει έτσι» λέει η μητέρα του 27χρονου – Κρίσιμη η κατάθεση της μνηστής του

«Μακάρι να ήξερα, εγώ η ίδια να πήγαινα να τους έβρισκα» σημείωσε η μητέρα του 27χρονου, που ανέφερε ότι περίμενε κάποιο μήνυμα από τους απαγωγείς του γιου της.

Σύνταξη
«Συνεχίστε να την ψάχνετε, βοήθησα αρκετά» λέει ο πατέρας της Λόρας – Νέες μαρτυρίες για την οικογένεια της 16χρονης
Ελλάδα 03.02.26

«Συνεχίστε να την ψάχνετε, βοήθησα αρκετά» λέει ο πατέρας της Λόρας - Νέες μαρτυρίες για την οικογένεια της 16χρονης

Γειτόνισσα της οικογένειας κάνει λόγο για μία οικογένεια πολύ κλειστή, ενώ ο πατέρας της 16χρονης, Λόρας σύμφωνα με τη μαρτυρία, είχε πει σε γείτονες ότι «τον ακολουθούν» και ότι νιώθει απειλή, πριν η οικογένεια αποφασίσει αιφνιδιαστικά να μετακομίσει.

Σύνταξη
Ποιος είναι ο 54χρονος Έλληνας που συνελήφθη στη Ροδόπη για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία
Ελλάδα 03.02.26

Ποιος είναι ο 54χρονος Έλληνας που συνελήφθη στη Ροδόπη για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία

Ο 54χρονος από τη Ροδόπη εργαζόταν περιστασιακά στο λιμάνι του Αμβούργου και κατηγορείται πως μαζί με έναν Ρουμάνο προκάλεσαν δολιοφθορά σε πολεμικό πλοίο της Γερμανίας - 19 τραπεζικά βιβλιάρια βρέθηκαν στο σπίτι του

Σύνταξη
Βορίζια: Αυτά είναι τα όπλα που βρέθηκαν – Δεν σχετίζονται με την αιματηρή συμπλοκή
Ελλάδα 03.02.26

Βορίζια: Αυτά είναι τα όπλα που βρέθηκαν – Δεν σχετίζονται με την αιματηρή συμπλοκή

Ως πιο σημαντικό εύρημα αξιολογείται το φιτίλι που εντοπίστηκε - Θα εξεταστεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για πιθανά ευρήματα DNA που να συνδέονται με τη βόμβα που τοποθετήθηκε σε σπίτι στα Βορίζια και ακολούθησε η αιματηρή συμπλοκή

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι συνομιλίες Ιράν – ΗΠΑ μεταφέρονται στο Ομάν, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές
Δημοσιογραφικές πηγές 04.02.26

Στο Ομάν οι συνομιλίες Ιράν - ΗΠΑ

Στο Ομάν και όχι στην Τουρκία θα διεξαχθούν αύριο Πέμπτη οι συνομιλίες μεταξύ των απεσταλμένων των ΗΠΑ και του Ιράν, όπως μεταδίδει δημοσιογράφος του Axios και του CNN

Σύνταξη
Πραξικόπημα ή εκκαθαρίσεις στην Κίνα;
Στρατηγός Zhang Youxia 04.02.26

Πραξικόπημα ή εκκαθαρίσεις στην Κίνα;

Ο στρατηγός Zhang Youxia, που ήταν ένας από τους δύο αντιπροέδρους της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής ερευνάται από τις Αρχές στην Κίνα για «σοβαρές παραβάσεις της πειθαρχίας και του νόμου»

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Η κατάπαυση του πυρός εναντίον ενεργειακών υποδομών έληξε – Ο Ζελένσκι κατηγορεί την Ρωσία για μαζικές επιθέσεις
Ενεργειακές υποδομές 04.02.26

Η κατάπαυση του πυρός εναντίον ενεργειακών υποδομών έληξε – Ο Ζελένσκι κατηγορεί την Ρωσία για μαζικές επιθέσεις

Την ώρα που η Ρωσία συνεχίζει να σφυροκοπεί ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάνει λόγο για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Ο Τραμπ αναφέρει πως ο Πούτιν κράτησε τον λόγο του.

Σύνταξη
Ο Τζιάνι Ινφαντίνο της FIFA, μπήκε σε «λίστα θανάτου» στην Ουκρανία με προδότες και εχθρούς της χώρας
Κόσμος 04.02.26

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο της FIFA, μπήκε σε «λίστα θανάτου» στην Ουκρανία με προδότες και εχθρούς της χώρας

Ο πρόεδρος της ΦΙΦΑ, Τζιάνι Ινφαντίνο, τοποθετήθηκε σε «λίστα θανάτου» ή λίστα στόχων στην Ουκρανία όπου στοχοποιούνται οι «εχθροί της χώρας» και «προδότες».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Πέτρο και «αγάπησε την Κολομβία»
Κόσμος 04.02.26

ΗΠΑ: Ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Πέτρο και «αγάπησε την Κολομβία»

Παρά τους υψηλούς τόνους μετά τα πλήγματα σε ταχύπλοα στην Καραϊβική, οι Γκουστάβο Πέτρο και Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκαν με διάθεση να συναμώσει η συνεργασία ανάμεσα στην Κολομβία και τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Γαλλία: Η δικαιοσύνη καλεί δύο ακροδεξιές Γαλλοϊσραηλινές για «συνενοχή σε γενοκτονία» στη Γάζα
Κόσμος 04.02.26

Γαλλία: Η δικαιοσύνη καλεί δύο ακροδεξιές Γαλλοϊσραηλινές για «συνενοχή σε γενοκτονία» στη Γάζα

Η Γαλλία διερευνά αν οι δύο γαλλοϊσραηλινές που παρεμπόδιζαν τη βοήθεια προς στη Γάζα και καλούσαν περισσότερους προς αυτή την κατεύθυνση, είναι συνένοχες για «υποκίνηση και συνέργεια σε γενοκτονία»

Σύνταξη
Η Παλαιστινιακή Αρχή δεν θα μετάσχει «σε καμιά περίπτωση» στη διακυβέρνηση της Γάζας, λέει ο Νετανιάχου
Κόσμος 04.02.26

Η Παλαιστινιακή Αρχή δεν θα μετάσχει «σε καμιά περίπτωση» στη διακυβέρνηση της Γάζας, λέει ο Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έθεσε όρους στον Στιβ Γουίτκοφ για τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας. Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει η Παλαιστινιακή Αρχή να έχει ρόλο εκεί.

Σύνταξη
Στην τελική ευθεία η ελληνική απαγόρευση των social media για ανηλίκους – Οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί
Πολιτική 04.02.26

Στην τελική ευθεία η ελληνική απαγόρευση των social media για ανηλίκους – Οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί

H Ελλάδα εξετάζει σοβαρά την απαγόρευση σε social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Σύντομα οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί.

Σύνταξη
Λεβερκούζεν – Ζανκτ Πάουλι 3-0: Στα ημιτελικά του Κυπέλλου οι Ασπιρίνες (vid)
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Λεβερκούζεν – Ζανκτ Πάουλι 3-0: Στα ημιτελικά του Κυπέλλου οι Ασπιρίνες (vid)

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν νίκησε εύκολα με 3-0 την Ζανκτ Πάουλι και πέρασε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Γερμανίας μια εβδομάδα πριν από τη «μάχη» με τον Ολυμπιακό για τα playoffs του Champions League.

Σύνταξη
Ο Μάικ Ζαμπίδης επιστρέφει στο ρινγκ απέναντι στον Φλόιντ Μεϊγουέδερ – Πού και πότε θα γίνει η μεγάλη μάχη
Άλλα Αθλήματα 03.02.26

Ο αγώνας του αιώνα είναι γεγονός! Ο Ζαμπίδης επιστρέφει στο ρινγκ απέναντι στον Φλόιντ Μεϊγουέδερ - Πού και πότε θα γίνει η μεγάλη μάχη

Ο «Iron Mike» Ζαμπίδης επιστρέφει για τον «αγώνα του αιώνα», αφού θα αντιμετωπίσει τον αήττητο Φλόιντ Μέιγουεδερ σε μια ιστορική πυγμαχική αναμέτρηση που θα καθηλώσει την παγκόσμια μαχητική σκηνή

Σύνταξη
Κόντρα στην Ιταλία για το χάλκινο μετάλλιο η Εθνική πόλο γυναικών, Ολλανδία-Ουγγαρία ο τελικός
Αθλητισμός & Σπορ 03.02.26

Κόντρα στην Ιταλία για το χάλκινο μετάλλιο η Εθνική πόλο γυναικών, Ολλανδία-Ουγγαρία ο τελικός

Ραντεβού με την Ιταλία στον μικρό τελικό (5/2, 19:15) του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για την Εθνική πόλο, λίγες ημέρες μετά την αναμέτρησή τους στη Β΄ φάση της διοργάνωσης, όπου είχε επιβληθεί με 15-10.

Σύνταξη
Στα τέλη Φεβρουαρίου η κατάθεση στο Κογκρέσο του Μπιλ και της Χίλαρι Κλίντον για την υπόθεση Έπσταϊν
Κόσμος 03.02.26

Στα τέλη Φεβρουαρίου η κατάθεση στο Κογκρέσο του Μπιλ και της Χίλαρι Κλίντον για την υπόθεση Έπσταϊν

Η Επιτροπή επιδίωκε να ακούσει τον Μπιλ Κλίντον λόγω της στενής φιλικής σχέσης του με τον καταδικασμένο για σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών και ανηλίκων, Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Σάντσεθ λαμβάνει μέτρα κατά της ατιμωρησίας στα social media – Και προκαλεί την οργή του Μασκ
Προσωπική επίθεση 03.02.26

Η κυβέρνηση Σάντσεθ λαμβάνει μέτρα κατά της ατιμωρησίας στα social media – Και προκαλεί την οργή του Μασκ

Ο Σάντσεθ ανακοίνωσε 5 μέτρα ρύθμισης των social media και την προστασία των ανηλίκων. Όπως η απαγόρευση χειραγώγησης των αλγορίθμων και η λογοδοσία των στελεχών πλατφορμών για παράνομο περιεχόμενο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το ΝΑΤΟ άρχισε τον στρατηγικό σχεδιασμό για μια αποστολή στην Αρκτική, μεσούσης της διαμάχης για τη Γροιλανδία
«Αρκτικός Φρουρός» 03.02.26

Το ΝΑΤΟ άρχισε τον στρατηγικό σχεδιασμό για μια αποστολή στην Αρκτική, μεσούσης της διαμάχης για τη Γροιλανδία

Μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ στο Νταβός τον Ιανουάριο, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι συζήτησαν πώς οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα μπορούσαν να εργαστούν συλλογικά για να εγγυηθούν την ασφάλεια στην Αρκτική, συμπεριλαμβανομένης όχι μόνο της Γροιλανδίας αλλά και των επτά κρατών του ΝΑΤΟ με εδάφη στην Αρκτική

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: «Καθόλου ικανοποιημένοι» 6 στους 10 με την απόδοση της κυβέρνησης – Ακρίβεια και διαφθορά «γκρεμίζουν» την εικόνα της
Δημοσκόπηση 03.02.26

«Καθόλου ικανοποιημένοι» 6 στους 10 με την απόδοση της κυβέρνησης - Ακρίβεια και διαφθορά «γκρεμίζουν» την εικόνα της

Οι προσπάθειες της κυβέρνησης να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση, δεν αποδίδει καρπούς. Νέα δημοσκόπηση να καταγράφει τη συνεχιζόμενη δυσαρέσκεια των πολιτών.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο