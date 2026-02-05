Στις φλόγες διαμέρισμα στη Λάρισα – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
Άμεση εκκένωση της πολυκατοικίας στη Λάρισα, λόγω των καπνών.
- Σαμοθράκη: Σοβαρά προβλήματα από την έντονη βροχόπτωση – Απροσπέλαστοι οι δρόμοι
- «Όχι» Φάμελλου στις προτάσεις Μητσοτάκη για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – «Θα γίνει από προοδευτική κυβέρνηση»
- Το σκοτεινό ταξίδι των γυναικών από τη Λατινική Αμερική στα χέρια διεθνούς κυκλώματος trafficking στην Αλβανία
- Η ΕΚΤ διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση
Συναγερμός σήμανε στη Λάρισα το βράδυ της Πέμπτης καθώς ο έκτος όροφος διαμερίσματος της οδού Σεφέρη πήρε –υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες– φωτιά.
Συναγερμός για πυρκαγιά σε διαμέρισμα
Στο σημείο βρέθηκαν εκτός από υδροφόρα οχήματα της Πυροσβεστικής και καλαθοφόρο για να ελέγξει αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι στο διαμέρισμα (κεντρική φωτογραφία: onlarissa.gr), αλλά και δυνάμεις της Αστυνομίας που απέκλεισαν τους γύρω δρόμους για να μπορέσουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής να κατασβέσουν την πυρκαγιά.
Άδειο το διαμέρισμα
Εντός του διαμερίσματος δεν υπήρχε κάποιος ένοικος, με τους πυροσβέστες να προχωρούν σε εκκένωση της πολυκατοικίας λόγω των καπνών και να εισέρχονται στο διαμέρισμα, σβήνοντας τη φωτιά.
Δείτε φωτογραφίες (onlarissa):
- Κι επίσημα στον ΠΑΟΚ ο Χόρχε Σάντσες (vid)
- Στις φλόγες διαμέρισμα στη Λάρισα – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
- Τραγωδία στην Κομοτηνή: Νεκρός ο οδηγός που παρασύρθηκε από χείμαρρο στην περιοχή Ήφαιστος
- Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκαρέ
- ΣΥΡΙΖΑ: Απαιτούμε πλήρη διερεύνηση της τραγωδίας στη Χίο
- Τζέφρι Έπσταϊν: Αποκαλύψεις «φωτιά» για την ενίσχυση ευρωπαϊκών ακροδεξιών κομμάτων
- Ο άνθρωπος που οραματίστηκε τη νύχτα και όρισε τη διασκέδαση για τέσσερις δεκαετίες: Ο «θρύλος» Λάκης Ραπτάκης δεν μένει πια εδώ
- Η σύλληψη Σμήναρχου για κατασκοπεία, το ΝΑΤΟ και οι υπαινιγμοί Δένδια στη Βουλή
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις