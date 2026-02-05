Στις φλόγες διαμέρισμα στη Λάρισα – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε στη Λάρισα το βράδυ της Πέμπτης καθώς ο έκτος όροφος διαμερίσματος της οδού Σεφέρη πήρε –υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες– φωτιά.

Συναγερμός για πυρκαγιά σε διαμέρισμα

Στο σημείο βρέθηκαν εκτός από υδροφόρα οχήματα της Πυροσβεστικής και καλαθοφόρο για να ελέγξει αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι στο διαμέρισμα (κεντρική φωτογραφία: onlarissa.gr), αλλά και δυνάμεις της Αστυνομίας που απέκλεισαν τους γύρω δρόμους για να μπορέσουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής να κατασβέσουν την πυρκαγιά.

Άδειο το διαμέρισμα

Εντός του διαμερίσματος δεν υπήρχε κάποιος ένοικος, με τους πυροσβέστες να προχωρούν σε εκκένωση της πολυκατοικίας λόγω των καπνών και να εισέρχονται στο διαμέρισμα, σβήνοντας τη φωτιά.

