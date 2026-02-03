Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε λεωφορείο εν κινήσει στη Σίνδο – Τι συνέβη

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν φωτιά εκδηλώθηκε σε αστικό λεωφορείο που κινούνταν στη Σίνδο (εικόνα πάνω από ΕΡΤ), χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 06:00, ενώ το λεωφορείο εκτελούσε δρομολόγιο αστικής γραμμής του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης από τη Θεσσαλονίκη προς τον Δήμο Δέλτα. Τη στιγμή της φωτιάς το όχημα βρισκόταν εν κινήσει και μέσα σε αυτό επέβαιναν τρεις επιβάτες, καθώς και ο οδηγός.

Η καθοριστική παρέμβαση οδηγού Ι.Χ

Καθοριστική ήταν η παρέμβαση οδηγού άλλου Ι.Χ., ο οποίος ειδοποίησε τον οδηγό ότι υπήρχε φωτιά στο πίσω μέρος του οχήματος. Άμεσα το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε και οι επιβάτες αποβιβάστηκαν έγκαιρα και με ασφάλεια.

Ο οδηγός επιχείρησε αρχικά να περιορίσει τη φωτιά χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρα, μέχρι την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με πέντε πυροσβέστες, οι οποίοι έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο. Επί τόπου μετέβη και ειδικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.

Από το περιστατικό προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές, με το λεωφορείο να καταστρέφεται σχεδόν ολοσχερώς. Όπως μεταδίδει το MEGA, είναι το δεύτερο περιστατικό με λεωφορείο που καίγεται μέσα σε 3 μέρες.