Νεκρός άντρας στη Λάρισα – Έπεσε από τον τέταρτο όροφο

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην περιοχή της Ηρώων Πολυτεχνείου, κοντά στην οδό Φαρσάλων στην Λάρισα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ένας άνδρας ηλικίας 70–75 ετών έχασε τη ζωή του όταν, υπό κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε από μπαλκόνι 4ου ορόφου πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ο άνδρας βρέθηκε στο κενό και τραυματίστηκε θανάσιμα από την πτώση.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες διερευνούν τα αίτια του συμβάντος.