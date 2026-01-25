Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο 75χρονος που το μεσημέρι έπεσε από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας

Υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του ο 75χρονος που βρέθηκε στο κενό από μπαλκόνι 4ου ορόφου, στην Τούμπα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό συνέβη στη 1.15 το μεσημέρι, ενώ στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ που μετέφερε τον ηλικιωμένο στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Έρευνα για τις συνθήκες της πτώσης του

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 75χρονος κατέληξε, όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές.

Οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης ερευνώνται από τις Αρχές.

Οι πρώτες βοήθειες

Όπως αναφέρει το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης, οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο που έπεσε ο άτυχος άνδρας εφάρμοσαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα αντιμετώπισης τραυματισμών και ακινητοποίησης.

Ο ηλικιωμένος άνδρας διασωληνώθηκε και σταθεροποιήθηκε στο σημείο του περιστατικού, πριν μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, σε κρίσιμη κατάσταση.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ένα ασθενοφόρο και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, με τέσσερις διασώστες και έναν ιατρό του ΕΚΑΒ.