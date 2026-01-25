Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας ηλικιωμένος άνδρας, μετά από πτώση στο κενό από διαμέρισμα 3ου ορόφου στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης, για τη διαχείριση του περιστατικού εφαρμόστηκαν πρωτόκολλα αντιμετώπισης τραύματος και ακινητοποίησης, από τους Διασώστες του ΕΚΑΒ.

Σε κρίσιμη κατάσταση ο ηλικιωμένος

Ο τραυματίας, αφού διασωληνώθηκε και σταθεροποιήθηκε επί τόπου, διακομίσθηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον Νοσοκομείο, σε κρίσιμη κατάσταση για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Στο συμβάν επιχείρησαν, όπως αναφέρει το thestival, ένα συμβατικό ασθενοφόρο & μία Κινητή Ιατρική Μονάδα με τη συμμετοχή 4 Διασωστών και ενός Ιατρού ΕΚΑΒ.