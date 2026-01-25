Θεσσαλονίκη: Πτώση ηλικιωμένου άνδρα από διαμέρισμα τρίτου ορόφου – Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο
Ο ηλικιωμένος, αφού διασωληνώθηκε και σταθεροποιήθηκε επί τόπου, διακομίσθηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον Νοσοκομείο
Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας ηλικιωμένος άνδρας, μετά από πτώση στο κενό από διαμέρισμα 3ου ορόφου στην ανατολική Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης, για τη διαχείριση του περιστατικού εφαρμόστηκαν πρωτόκολλα αντιμετώπισης τραύματος και ακινητοποίησης, από τους Διασώστες του ΕΚΑΒ.
Σε κρίσιμη κατάσταση ο ηλικιωμένος
Ο τραυματίας, αφού διασωληνώθηκε και σταθεροποιήθηκε επί τόπου, διακομίσθηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον Νοσοκομείο, σε κρίσιμη κατάσταση για περαιτέρω αντιμετώπιση.
Στο συμβάν επιχείρησαν, όπως αναφέρει το thestival, ένα συμβατικό ασθενοφόρο & μία Κινητή Ιατρική Μονάδα με τη συμμετοχή 4 Διασωστών και ενός Ιατρού ΕΚΑΒ.
Σήμερα 25/01/2026 οι Διασώστες και ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό πτώσης από ύψος 3ου ορόφου ηλικιωμένου άνδρα, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.
Για τη διαχείριση του περιστατικού… pic.twitter.com/77pLr9OB4K
— Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης (@SomateioEKAB2) January 25, 2026
