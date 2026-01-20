newspaper
Θεσσαλονίκη: Νεκρή η 48χρονη που έπεσε από μπαλκόνι
Ελλάδα 20 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Νεκρή η 48χρονη που έπεσε από μπαλκόνι

Νεκρή είναι η γυναίκα που έπεσε στο κενό από μπαλκόνι 3ου ορόφου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Τραγωδία σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη, όπου μία γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από πτώση από μπαλκόνι στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έγινε γύρω στις 10:15 όταν η 48χρονη γυναίκα βρέθηκε στο κενό από μπαλκόνι πολυκατοικίας επί της οδού Αισχύλου, στο κέντρο της πόλης.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αλλά και μηχανές ταχείας επέμβασης. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του γιατρού και των διασωστών, η γυναίκα δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία της πνοή.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες έχουν αποκλείσει το σημείο. Η ΕΛΑΣ ερευνά τα αίτια της τραγωδίας.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
World
Δασμοί Τραμπ: Ο αμερικανός πρόεδρος ανακατεύει ξανά την τράπουλα

Δασμοί Τραμπ: Ο αμερικανός πρόεδρος ανακατεύει ξανά την τράπουλα

