Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές μετά την πτώση γυναίκας από μπαλκόνι, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έγινε γύρω στις 10:15 όταν η γυναίκα βρέθηκε στο κενό από μπαλκόνι πολυκατοικίας επί της οδού Αισχύλου, στο κέντρο της πόλης.

Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αλλά και μηχανές ταχείας εξυπηρέτησης. Αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει το σημείο.