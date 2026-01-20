newspaper
Σημαντική είδηση:
20.01.2026 | 09:47
Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα
Σημαντική είδηση:
20.01.2026 | 09:48
Σεισμός 4 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Λακωνίας
Θεσσαλονίκη: Γυναίκα έπεσε από μπαλκόνι και τραυματίστηκε σοβαρά
Ελλάδα 20 Ιανουαρίου 2026 | 11:22

Θεσσαλονίκη: Γυναίκα έπεσε από μπαλκόνι και τραυματίστηκε σοβαρά

Η γυναίκα βρέθηκε στο κενό από μπαλκόνι πολυκατοικίας επί της οδού Αισχύλου στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές μετά την πτώση γυναίκας από μπαλκόνι, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έγινε γύρω στις 10:15 όταν η γυναίκα βρέθηκε στο κενό από μπαλκόνι πολυκατοικίας επί της οδού Αισχύλου, στο κέντρο της πόλης.

Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αλλά και μηχανές ταχείας εξυπηρέτησης. Αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει το σημείο.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
World
Δασμοί Τραμπ: Ο αμερικανός πρόεδρος ανακατεύει ξανά την τράπουλα

Δασμοί Τραμπ: Ο αμερικανός πρόεδρος ανακατεύει ξανά την τράπουλα

Ασφαλιστικές
Ασφάλιστρα υγείας: Αυξήσεις 7% μεσοσταθμικά και φέτος

Ασφάλιστρα υγείας: Αυξήσεις 7% μεσοσταθμικά και φέτος

«Εκθεση ιδεών» και κατηγορίες για «διαστρέβλωση» από την Καρυστιανού μετά τις επικίνδυνες δηλώσεις της για τις αμβλώσεις
Ελλάδα 20.01.26

«Εκθεση ιδεών» και κατηγορίες για «διαστρέβλωση» από την Καρυστιανού μετά τις επικίνδυνες δηλώσεις της για τις αμβλώσεις

Να μαζέψει προσπαθεί -ανεπιτυχώς- τις αδιανόητες δηλώσεις για τις αμβλώσεις η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας για διαστρέβλωση και σχέδιο αποδόμησής της. Εκθεση ιδεών αλιεύοντας νέα επιχειρήματα ακροδεξιάς προέλευσης.

Σύνταξη
Σάμος: Εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης επιβλήθηκε στον 47χρονο εκπαιδευτικό για διακεκριμένη προσβολή ανηλίκων
Στο Εφετείο 20.01.26

Εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης επιβλήθηκε στον 47χρονο εκπαιδευτικό για διακεκριμένη προσβολή ανηλίκων στη Σάμο

Το θέμα είχαν φέρει στη δημοσιότητα δύο μητέρες 13χρονων μαθητών σχολείου της Σάμου οι οποίες προχώρησαν σε επώνυμες καταγγελίες στην τοπική διεύθυνση αστυνομίας

Σύνταξη
Μαρούσι: Τηλεφώνημα για βόμβα σε δημοσιογραφικό όμιλο
Συναγερμός 20.01.26

Τηλεφώνημα για βόμβα σε δημοσιογραφικό όμιλο

Συναγερμός μετά το τηλεφώνημα για βόμβα σε δημοσιογραφικό όμιλο στο Μαρούσι - Κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ έχει σπεύσει στο σημείο για να προχωρήσει στους απαραίτητους ελέγχους

Σύνταξη
Υποκλοπές: Το «ψέμα» της Intellexa στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, το ξερίζωμα μετά τις αποκαλύψεις και τα 395 μολυσμένα SMS
Υποκλοπές 20.01.26

Το «ψέμα» της Intellexa στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, το ξερίζωμα μετά τις αποκαλύψεις και τα 395 μολυσμένα SMS

Η αντίφαση της Intellexa που δεν γνώριζε για τον έλεγχο στην εταιρεία που φιλοξενούσε τους σέρβερ της. Τι εντόπισε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Πώς στάλθηκαν τα τουλάχιστον 395 SMS που ήταν μολυσμένα με Predator

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Καιρός: Νεφώσεις με χιονόνερο, χιόνια και θυελλώδεις ανέμους- Περαιτέρω επιδείνωση από Τετάρτη
Καιρός 20.01.26

Νεφώσεις με χιονόνερο, χιόνια και θυελλώδεις ανέμους- Περαιτέρω επιδείνωση από Τετάρτη, με ισχυρά φαινόμενα

Καμπανάκι της ΕΜΥ για τοπικά θυελλώδεις (8 με 10 μποφόρ) ανατολικούς νοτιοανατολικούς ανέμους στο Ιόνιο (από Κεφαλονιά και νοτιότερα), την Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά - Ο καιρός ανά περιοχή

Σύνταξη
Γρίπη: Καλπάζει η μεταδοτικότητα- ασθμαίνοντας ακολούθησε ο εμβολιασμός
Φουσκώνει το κύμα 20.01.26

Γρίπη: Καλπάζει η μεταδοτικότητα- ασθμαίνοντας ακολούθησε ο εμβολιασμός

Γιατί είναι φέτος τόσο μεγάλη η διεισδυτικότητα της γρίπης στην κοινότητα; Μιλούν στο in οι πνευμονολόγοι Μάτα Τσικρικά και Σοφία Πουρίκη και ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακοποιών, Απόστολος Βαλτάς

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ανέβασε στα social media την καταδίωξή του από αστυνομικούς – Διέλυσε σε ανταλλακτικά τη μηχανή για να μην εντοπιστεί
Ελλάδα 19.01.26

Ανέβασε στα social media την καταδίωξή του από αστυνομικούς – Διέλυσε σε ανταλλακτικά τη μηχανή για να μην εντοπιστεί

Ο νεαρός και ο συνεπιβάτης του ταυτοποιήθηκαν από το βίντεο που ανάρτησαν με την καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας - Προκειμένου να σβήσουν τα «ίχνη» τους αποσυναρμολόγησαν τη μηχανή και διέθεσαν τα εξαρτήματά του στην αγορά ως ανταλλακτικά

Σύνταξη
Με συνελεύσεις στα μπλόκα οι αγρότες αποφασίζουν τα επόμενα βήματα – «Απογοητευτική» η συνάντηση με Μητσοτάκη
Agro-in 20.01.26

Με συνελεύσεις στα μπλόκα οι αγρότες αποφασίζουν τα επόμενα βήματα – «Απογοητευτική» η συνάντηση με Μητσοτάκη

Οι αγρότες έφυγαν από το Μαξίμου δηλώνοντας ότι τα αποτελέσματα από τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό δεν τους ικανοποιούν - Σήμερα στα μπλόκα αποφασίζουν το πως θα συνεχίσουν - «Αυτά που δόθηκαν ήταν κάτω από την πίεση των μπλόκων» τονίζουν

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Η «Ιθάκη» ξυπνά τη «μνήμη χρυσόψαρου»: Στόχος της Καρυστιανού ο Τσίπρας – Χτυπά από… δεξιά (μόνο)
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26

Η «Ιθάκη» ξυπνά τη «μνήμη χρυσόψαρου»: Στόχος της Καρυστιανού ο Τσίπρας – Χτυπά από… δεξιά (μόνο)

Το μέτωπο πρόοδος – συντήρηση επανήλθε μέσω… αμβλώσεων και τα «όρια» των ΛΟΑΤΚΙ, στο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα η απάντηση για το 3ο μνημόνιο

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Μητσοτάκης: Να αποφύγουμε τα χειρότερα στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΗΠΑ
Συνάντηση με Τασούλα 20.01.26

Μητσοτάκης: Να αποφύγουμε τα χειρότερα στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΗΠΑ

«Σας φέρνω νέα ταραγμένων θαλασσών», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους

Σύνταξη
Ο Κωστούλας έχει σηκώσει στο… πόδι τα social media: «Η Ελλάδα αξίζει να πάρει πίσω τα Ελγίνεια Μάρμαρα»
Ποδόσφαιρο 20.01.26

Ο Κωστούλας έχει σηκώσει στο… πόδι τα social media: «Η Ελλάδα αξίζει να πάρει πίσω τα Ελγίνεια Μάρμαρα»

«Χαμός» επικρατεί στο X με το απίθανο ψαλιδάκι του Κωστούλα και μία σελίδα της Μπράιτον δημοσίευσε ένα επικό tweet για τα Ελγίνεια Μάρμαρα και το γκολ του Έλληνα φορ.

Σύνταξη
Κακομαθημένο πλούσιο μωρό – Το διαδίκτυο «σφάζει» τον Μπρούκλιν Μπέκαμ για την απίστευτη online επίθεση στους γονείς του
Free Brooklyn 20.01.26

Κακομαθημένο πλούσιο μωρό – Το διαδίκτυο «σφάζει» τον Μπρούκλιν Μπέκαμ για την απίστευτη online επίθεση στους γονείς του

Όσοι θεωρούσαν ότι το 2026 θα έφερνε την ειρήνη στην (δεύτερη) πιο αγαπημένη οικογένεια της Αγγλίας, διαψεύστηκαν. Ο πόλεμος ανάμεσα στους Μπέκαμ βρίσκεται στη χειρότερή του φάση, με τον Μπρούκλιν να απασφαλίζει και το διαδίκτυο να τον «σφάζει».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Παρακεταμόλη στην εγκυμοσύνη: Μεγάλη μελέτη καταρρίπτει τους ισχυρισμούς Τραμπ
Υγεία 20.01.26

Παρακεταμόλη στην εγκυμοσύνη: Μεγάλη μελέτη καταρρίπτει τους ισχυρισμούς Τραμπ

Η μετα-ανάλυση προηγούμενων ερευνών υψηλής ποιότητας που περιελάμβαναν εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά δεν έδειξε καμία συσχέτιση ανάμεσα στην παρακεταμόλη και τον αυτισμό.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Meteo: 294 νεκροί από ακραία καιρικά φαινόμενα σε 25 χρόνια – 633 επεισόδια με κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις
Σε 25 χρόνια 20.01.26

Στοιχεία σοκ: 294 νεκροί από ακραία καιρικά φαινόμενα - 633 επεισόδια με κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo, την περίοδο 2000-2025 καταγράφηκαν 633 καιρικά επεισόδια με κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις και 294 ανθρώπινες απώλειες, με έναν ετήσιο μέσο όρο περίπου 11 απωλειών

Σύνταξη
Τραμπ: «Φίλε δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία» – Ο αμερικανός φέρνει στο φως προσωπικά μηνύματα του Μακρόν
Κόσμος 20.01.26

«Φίλε δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία» – Ο Τραμπ φέρνει στο φως προσωπικά μηνύματα του Μακρόν

Ο Μακρόν λέει στον Τραμπ ότι «συμφωνούμε απόλυτα στο θέμα της Συρίας», «μπορούμε να κάνουμε σημαντικά πράγματα αναφορικά με τον Ιράν», αλλά προσθέτει ότι «δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία».

Σύνταξη
Αμαρτωλός πρόεδρος ο Τραμπ – Δεν εγκρίνουν την βίαιη εξωτερική πολιτική του οι… καθολικοί ιερείς
Πυρά 20.01.26

Αμαρτωλός πρόεδρος ο Τραμπ – Δεν εγκρίνουν την βίαιη εξωτερική πολιτική του οι… καθολικοί ιερείς

«Η εθνική μας συζήτηση για το ηθικό θεμέλιο της αμερικανικής πολιτικής ταλανίζεται από πόλωση, κομματισμό και στενά οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα» σημείωσαν οι καθολικοί ιερείς

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ταυτοποιήθηκε με τη βοήθεια ΑΙ ο ναζί μιας από τις πιο ανατριχιαστικές φωτογραφίες του Ολοκαυτώματος
Γιάκομπους Όνεν 20.01.26

Ταυτοποιήθηκε με τη βοήθεια ΑΙ ο ναζί μιας από τις πιο ανατριχιαστικές φωτογραφίες του Ολοκαυτώματος

Ύστερα από 80 χρόνια, ιστορικός ταυτοποίησε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης τον ναζί που απεικονίζεται να εκτελεί έναν Εβραίο στη φωτογραφία «The Last Jew in Vinnitsa». Το θύμα παραμένει άγνωστο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Κωστούλας έβαλε… φωτιά στο «X» με το «ψαλιδάκι»: «El Babinho, το αστέρι της Μπράιτον είναι εδώ» (vids)
Ποδόσφαιρο 20.01.26

Ο Κωστούλας έβαλε… φωτιά στο «X» με το «ψαλιδάκι»: «El Babinho, το αστέρι της Μπράιτον είναι εδώ» (vids)

Ο Μπάμπης Κωστούλας σκόραρε ένα απίθανο γκολ με ανάποδο ψαλίδι στο ματς της Μπράιτον κόντρα στην Μπόρνμουθ και οι χρήστες του «X» αποθέωσαν τον Έλληνα επιθετικό.

Σύνταξη
Ανεμοδαρμένα Ύψη – Ο Τζέικομπ Ελόρντι και η Μάργκο Ρόμπι απόλαυσαν την ερωτική ιστορία «στην πραγματικότητα»
Σπίθες 20.01.26

Ανεμοδαρμένα Ύψη – Ο Τζέικομπ Ελόρντι και η Μάργκο Ρόμπι απόλαυσαν την ερωτική ιστορία «στην πραγματικότητα»

Ο Τζέικομπ Ελόρντι αποκαλύπτει τη χημεία του με τη συμπρωταγωνίστριά του, Μάργκο Ρόμπι, στη νέα διασκευή της κλασικής πλέον ταινίας, Ανεμοδαρμένα Ύψη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το κίνημα για τα Τέμπη έγινε για περισσότερη δημοκρατία όχι για λιγότερα δικαιώματα
Editorial 20.01.26

Το κίνημα για τα Τέμπη έγινε για περισσότερη δημοκρατία όχι για λιγότερα δικαιώματα

Ο παλλαϊκός ξεσηκωμός για τα Τέμπη έγινε για να έχουμε περισσότερη δημοκρατία. Όχι ως εφαλτήριο για να τεθούν σε κίνδυνο βασικά δικαιώματα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Θέλει μεγάλη αυτοπεποίθηση να κάνει κάτι τέτοιο» – Ο Ανρί αποθέωσε τον Κωστούλα για το «ψαλιδάκι» (vids)
Ποδόσφαιρο 20.01.26

«Θέλει μεγάλη αυτοπεποίθηση να κάνει κάτι τέτοιο» – Ο Ανρί αποθέωσε τον Κωστούλα για το «ψαλιδάκι» (vids)

Ο Μπάμπης Κωστούλας πέτυχε ένα απίθανο γκολ με ανάποδο ψαλίδι στην ισοπαλία της Μπράιτον με την Μπόρνμουθ (1-1) και ο σπουδαίος Τιερί Ανρί τον αποθέωσε.

Σύνταξη
