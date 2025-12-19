Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη μετά από πτώση ενός 19χρονου από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης, όταν λίγο μετά τις 10 και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένας 19χρονος με καταγωγή από την Αλβανία έπεσε από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου στο κέντρο της πόλης, σύμφωνα με το thestival.gr.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όμως ο 19χρονος είχε χάσει ήδη τη ζωή του.

Τα αίτια της πτώσης διερευνώνται από τις Αρχές.