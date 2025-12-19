Θεσσαλονίκη: Νεκρός 19χρονος – Έπεσε από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όμως ο 19χρονος είχε χάσει ήδη τη ζωή του.
Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη μετά από πτώση ενός 19χρονου από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου.
Το περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης, όταν λίγο μετά τις 10 και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένας 19χρονος με καταγωγή από την Αλβανία έπεσε από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου στο κέντρο της πόλης, σύμφωνα με το thestival.gr.
Τα αίτια της πτώσης διερευνώνται από τις Αρχές.
