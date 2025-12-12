Συναγερμό προκάλεσε στις αρχές της Λάρισας το πρωί της Παρασκευής ο εντοπισμός ενός ατόμου αιμόφυρτου σε πάρκινγκ πολυκατοικίας στην οδό 28ης Οκτωβρίου.

Περίοικοι ειδοποίησαν την αστυνομία που έσπευσε στο σημείο, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr ένας 54χρονος άνδρας κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες έπεσε από την ταράτσα με αποτέλεσμα δυστυχώς να καταλήξει.