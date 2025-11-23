Καβάλα: Νεκρός 85χρονος – Έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού του
Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε σήμερα το πρωί στον ακάλυπτο χώρο της οικοδομής από οικείους του
- Τρίχρονα παιδιά περπατούσαν μόνα τους σε κεντρικό δρόμο - Συνελήφθη ο πατέρας για παραμέληση
- Το Ισραήλ έχει παραβιάσει την εκεχειρία στη Γάζα σχεδόν 500 φορές, έχει σκοτώσει τουλάχιστον 342 Πλααιστίνιους
- Πότε πληρώνονται συντάξεις κι επιδόματα
- Κλιματική αλλαγή: Yπό πίεση άνευ προηγουμένου οι ωκεανοί - Η Μεσόγειος ένα από τα πιο ανησυχητικά σημεία
Ένας 85χρονος έχασε τη ζωή του, το βράδυ του Σαββάτου 22 Νοεμβρίου, στην προσπάθειά του να κατεβάσει από το μπαλκόνι του σπιτιού του στο δεύτερο όροφο, μια ηλεκτρική συσκευή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας βρέθηκε σήμερα το πρωί στον ακάλυπτο χώρο της οικοδομής από οικείους του.
Για το περιστατικό ενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Νέστου.
- Ο Άρης Betsson εξόφλησε τα χρέη του στο δημόσιο – Η ανακοίνωση της ΚΑΕ
- Θεσσαλονίκη: Δύο 14χρονες κατέρρευσαν λόγω μέθης – Στο νοσοκομείο η μία – Αναζητείται ο ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ
- Ουκρανία: Όλα τα μάτια στη Γενεύη – Ευρωπαίοι, Ουκρανοί και αξιωματούχοι των ΗΠΑ συζητούν για το σχέδιο Τραμπ
- Μεθυσμένος οδηγός «πιάνεται» από τα ραντάρ της τροχαίας να τρέχει με 230 χλμ στην Αθηνών – Λαμίας
- Ο Φλορεντίνο Πέρεθ άφησε αιχμές για την Μπαρτσελόνα και τον αντιπρόεδρο των διαιτητών
- Εμπόριο: Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις