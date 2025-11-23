Καβάλα: Νεκρός 85χρονος – Έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού του

Ένας 85χρονος έχασε τη ζωή του, το βράδυ του Σαββάτου 22 Νοεμβρίου, στην προσπάθειά του να κατεβάσει από το μπαλκόνι του σπιτιού του στο δεύτερο όροφο, μια ηλεκτρική συσκευή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας βρέθηκε σήμερα το πρωί στον ακάλυπτο χώρο της οικοδομής από οικείους του.

Για το περιστατικό ενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Νέστου.