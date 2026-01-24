Θεσσαλονίκη: Νεαρή γυναίκα έπεσε από γέφυρα της περιφερειακής οδού – Μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο

Σε σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μια νεαρή γυναίκα η οποία έπεσε από ανισόπεδο κόμβο (γέφυρα) της περιφερειακής οδού στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα του Σαββάτου, στο ύψος της οδού Διαγόρα.

Σοβαρά τραυματισμένη

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την πτώση η γυναίκα φέρει βαρύτατα τραύματα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί αν πρόκειται για ατύχημα ή απόπειρα αυτοχειρίας.

Την προανάκριση για περιστατικό έχει αναλάβει το ΑΤ Τούμπας – Τριανδρίας.