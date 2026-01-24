Θεσσαλονίκη: Νεαρή γυναίκα έπεσε από γέφυρα της περιφερειακής οδού – Μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 5 το απόγευμα του Σαββάτου στο ύψος της οδού Διαγόρα στη Θεσσαλονίκη
- Η στιγμή της έκρηξης βόμβας στη ντισκοτέκ «Jackie O» – Πώς εντοπίστηκαν οι δύο δράστες
- Πατήσια: «Μαϊμού» τεχνικός προσπάθησε να εξαπατήσει ηλικιωμένη – Την έσωσε η γειτόνισσά της
- Συνελήφθησαν 17 έγκλειστοι στις φυλακές Μαλανδρίνου - Κατασχέθηκαν μαχαίρια, ναρκωτικά και κινητά
- Παράσυρση υπαλλήλου ΕΛΤΑ στα Βριλλήσια – Τι περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας
Σε σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μια νεαρή γυναίκα η οποία έπεσε από ανισόπεδο κόμβο (γέφυρα) της περιφερειακής οδού στη Θεσσαλονίκη.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα του Σαββάτου, στο ύψος της οδού Διαγόρα.
Σοβαρά τραυματισμένη
Σύμφωνα με πληροφορίες, από την πτώση η γυναίκα φέρει βαρύτατα τραύματα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί αν πρόκειται για ατύχημα ή απόπειρα αυτοχειρίας.
Την προανάκριση για περιστατικό έχει αναλάβει το ΑΤ Τούμπας – Τριανδρίας.
- Θεσσαλονίκη: Νεαρή γυναίκα έπεσε από γέφυρα της περιφερειακής οδού – Μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο
- Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη στη Σουβάλα στην Αίγινα
- Σέρρες: «Η γυναίκα μου έχει ψυχικά προβλήματα, δεν αντέχω και μένω στο υπόγειο » – Ξεσπά ο σύζυγος της καθηγήτριας
- To brand των γυαλιών ηλίου του Μακρόν κατακλύστηκε από παραγγελίες, έπεσε η σελίδα του – Οι πολιτικοί ως ινφλουένσερ
- Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ: Το γκολ του Γιόβιτς για το 0-1 – Διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ οι Αρκάδες (vid)
- Άγιαξ – Φόλενταμ 2-0: Εύκολη νίκη για τον Αίαντα πριν τον «τελικό» με τον Ολυμπιακό
- Δούρου προς Μητσοτάκη: Κρείττον του λαλείν το σιγάν κ. πρωθυπουργέ
- Βορίζια: Το περιστατικό που οδήγησε στη μήνυση κατά των γονιών του Φανούρη Καργάκη και τη σύλληψή τους
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις