Τραγωδία στη Χαλκίδα: Νεκρός 44χρονος που έπεσε από την Υψηλή Γέφυρα
Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού
Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη Χαλκίδα όπου άνδρας εντοπίστηκε νεκρός κάτω από την Υψηλή Γέφυρα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να έπεσε από το ύψος της γέφυρας, καταλήγοντας στο χερσαίο κομμάτι και όχι στη θάλασσα.
Το σημείο της τραγωδίας
Στο σημείο βρέθηκαν σύμφωνα με το evima.gr ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Χαλκίδας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.
Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της πτώσης, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει προανάκριση για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.
