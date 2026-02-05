newspaper
Δάνεια νόμου Κατσέλη: Σήμερα η κρίσιμη συνεδρίαση στον Άρειο Πάγο για τους τόκους
Ελλάδα 05 Φεβρουαρίου 2026, 10:21

Δάνεια νόμου Κατσέλη: Σήμερα η κρίσιμη συνεδρίαση στον Άρειο Πάγο για τους τόκους

Τι αναμένεται να εισηγηθεί ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου για τα «κόκκινα» δάνεια - Δείτε παραδείγματα πραγματικών περιπτώσεων ακραίων υπολογισμών που εφαρμόζουν servicers και funds

Σύνταξη
Συνεδριάζει σήμερα, Πέμπτη, κεκλεισμένων των θυρών η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου προκειμένου να εξετάσει την υπόθεση του υπολογισμού των τόκων για τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον «νόμο Κατσέλη».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, Σωτήρης Πλαστήρας, στην εισήγηση που θα διατυπώσει ενώπιον των ανώτατων συναδέλφων του τάσσεται υπέρ της πλευράς των δανειοληπτών. Kατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ίδιος εισηγείται ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα «κόκκινα» δάνεια να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού.

Υπενθυμίζεται ότι στη δίκη που διεξήχθη πριν από έναν χρόνο, τον Φεβρουάριο του 2025, η τότε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη είχε ταχθεί υπέρ των δανειοληπτών, εισηγούμενη οι τόκοι να υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο της οφειλής.

Funds μπορεί να προτείνουν μηνιαία καταβολή υπερπολλαπλάσια της δικαστικά προβλεπόμενης δόσης

Δάνεια: Ακραίοι υπολογισμοί από servicers

Σοβαρά ερωτήματα προκαλούν οι υπολογισμοί που εφαρμόζουν εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers) και funds σε υποθέσεις «κόκκινων» δανείων, όπως προκύπτει από πραγματικά παραδείγματα δανειοληπτών.

Σε χαρακτηριστική περίπτωση δανείου με κεφάλαιο 56.565 ευρώ, η μηνιαία δόση που έχει οριστεί με δικαστική απόφαση ανέρχεται σε 91,40 ευρώ. Ωστόσο, το fund προτείνει μηνιαία καταβολή ύψους 524,84 ευρώ, ποσό πολλαπλάσιο της δικαστικά προβλεπόμενης δόσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και παράδειγμα υπολογισμού τόκων σε «κόκκινο» δάνειο με άληκτο κεφάλαιο 94.000 ευρώ και επιτόκιο 3% ετησίως. Με βάση αυτό το επιτόκιο, ο μηνιαίος τόκος ανέρχεται σε περίπου 235 ευρώ. Εφόσον το κεφάλαιο αποπληρώνεται σε 240 δόσεις, η μηνιαία δόση κεφαλαίου διαμορφώνεται στα 391,67 ευρώ, με τη συνολική μηνιαία καταβολή να φτάνει τα 626,67 ευρώ.

Ωστόσο, εάν ο τόκος υπολογιστεί επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού άληκτου κεφαλαίου, τότε η επιβάρυνση περιορίζεται δραστικά. Στην περίπτωση αυτή, ο τόκος ανέρχεται μόλις σε 0,98 ευρώ τον μήνα και η συνολική μηνιαία καταβολή διαμορφώνεται στα 392,65 ευρώ.

ΕΛΤΑ: Νέα προσπάθεια εξαπάτησης με SMS και δήθεν αποστολέα – Συστάσεις προς τους πολίτες
«Μην απαντάτε» 05.02.26

Νέα προσπάθεια εξαπάτησης με SMS και δήθεν αποστολέα τα ΕΛΤΑ - Συστάσεις προς τους πολίτες

Με σχετική ανακοίνωσή τους, τα ΕΛΤΑ εφιστούν την προσοχή του κοινού όταν λαμβάνουν τέτοια μηνύματα καθώς πρόκειται για «προσπάθεια νέας απάτης με την παράνομη χρήση της επωνυμίας των ΕΛΤΑ»

Σύνταξη
Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Γιάννη Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ – Τι εντόπισαν οι Αρχές
Ελλάδα 05.02.26

Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Γιάννη Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ – Τι εντόπισαν οι Αρχές

Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αναφέρεται σε δύο κακουργήματα - υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος - σηματοδοτώντας και ποινικές εξελίξεις.

Σύνταξη
Ξεκίνησαν εκ νέου οι έρευνες στη «Βιολάντα» – Σε ασφαλή επίπεδα το προπάνιο
Στα Τρίκαλα 05.02.26

Ξεκίνησαν εκ νέου οι έρευνες στη «Βιολάντα» - Σε ασφαλή επίπεδα το προπάνιο

Πυροσβέστες και εμπειρογνώμονες επιχειρούν ξανά τα συντρίμμια της «Βιολάντα» προκειμένου να δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα για το αδιανόητο εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα

Σύνταξη
Ναυάγιο στη Χίο: Σε κάθε επιχείρηση οι κάμερες πρέπει να είναι ανοιχτές – Τι λέει εν αποστρατεία Ναύαρχος του Λιμενικού
Οδηγίες από το κέντρο 05.02.26

«Σε κάθε επιχείρηση οι κάμερες πρέπει να είναι ανοιχτές» - Τι λέει ε.α. Ναύαρχος του Λιμενικού για το ναυάγιο στη Χίο

Αναπάντητα μένουν τα ερωτήματα για τις συνθήκες που οδήγησαν στο πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο - Ναύαρχος ε.α. αποδημεί τους ισχυρισμούς για το «προαιρετικό της χρήσης των καμερών»

Σύνταξη
Αίγινα: Ακατάλληλο για κάθε χρήση το νερό εδώ για ενάμιση μήνα – Τι καταγγέλλουν οι κάτοικοι
«Δύσκολη συνθήκη» 05.02.26

Ακατάλληλο για κάθε χρήση το νερό στην Αίγινα εδώ για ενάμιση μήνα - Τι καταγγέλλουν οι κάτοικοι

Μετά τη βλάβη στον αγωγό και αφού εξαντλήθηκαν τα αποθέματα στις δεξαμενές, οι κάτοικοι στην Αίγινα χρησιμοποιούσαν το ακατάλληλο νερό που προέρχεται από τις γεωτρήσεις

Σύνταξη
Μέγαρα: Σύλληψη 21χρονου για την υπόθεση της άγριας ληστείας με θύμα 72χρονο τον Ιούνιο
Ελλάδα 05.02.26

Μέγαρα: Σύλληψη 21χρονου για την υπόθεση της άγριας ληστείας με θύμα 72χρονο τον Ιούνιο

Ο κατηγορούμενος εισήλθε στην οικία του ηλικιωμένου στα Μέγαρα, όπου άσκησε ιδιαίτερα σκληρή σωματική βία στον 72χρονο - Το θύμα νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ωστόσο κατέληξε

Σύνταξη
Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις νοτιάδες και αφρικανική σκόνη – Καμπανάκι και για την Αττική
Έκτακτο δελτίο 05.02.26

Ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις νοτιάδες και αφρικανική σκόνη - Καμπανάκι και για την Αττική

Επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, πολύ ενισχυμένους ανέμους νοτίων διευθύνσεων, καθώς και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: Νέα προσπάθεια εξαπάτησης με SMS και δήθεν αποστολέα – Συστάσεις προς τους πολίτες
«Μην απαντάτε» 05.02.26

Νέα προσπάθεια εξαπάτησης με SMS και δήθεν αποστολέα τα ΕΛΤΑ - Συστάσεις προς τους πολίτες

Με σχετική ανακοίνωσή τους, τα ΕΛΤΑ εφιστούν την προσοχή του κοινού όταν λαμβάνουν τέτοια μηνύματα καθώς πρόκειται για «προσπάθεια νέας απάτης με την παράνομη χρήση της επωνυμίας των ΕΛΤΑ»

Σύνταξη
Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Γιάννη Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ – Τι εντόπισαν οι Αρχές
Ελλάδα 05.02.26

Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Γιάννη Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ – Τι εντόπισαν οι Αρχές

Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αναφέρεται σε δύο κακουργήματα - υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος - σηματοδοτώντας και ποινικές εξελίξεις.

Σύνταξη
Τουρκία: Οι μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και απαράδεκτες
«Απαράδεκτες» 05.02.26

Τουρκία για τα 12 μίλια: Οι μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο

Η Τουρκία, μέσω ανακοίνωσης του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σχολίασε πρόσφατες δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη - Τι αναφέρει για τα 12 μίλια - Κάνει λόγο για στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας»

Σύνταξη
Χρυσός: Συνεχίζει για τρίτη ημέρα την ανοδική πορεία του – Προβλέψεις ότι θα φτάσει στα 6.000 δολάρια
Οικονομικές Ειδήσεις 05.02.26

Συνεχίζει για τρίτη ημέρα την ανοδική πορεία του ο χρυσός - Προβλέψεις ότι θα φτάσει στα 6.000 δολάρια

Ο χρυσός στην τιμή spot αυξήθηκε κατά 1,2% στα 5.022,61 δολάρια ανά ουγγιά και το ασήμι κατά 2,3% στα 90,20 δολάρια - Η πλατίνα και το παλλάδιο επίσης σημείωσαν άνοδο

Σύνταξη
Λαβρόφ: Η Αθήνα διέκοψε σχέσεις δεκαετιών – Οι αντιρωσικές ενέργειες τυγχάνουν της δέουσας αξιολόγησης
Σκληρή δήλωση 05.02.26

Λαβρόφ: Η Αθήνα διέκοψε σχέσεις δεκαετιών – Οι αντιρωσικές ενέργειες τυγχάνουν της δέουσας αξιολόγησης

Ο ρώσος ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ, εξαπολύει επίθεση στην Αθήνα την οποία κατηγορεί για αντιρωσικές ενέργειες και για υποταγή στις απατήσεις στην ΕΕ με την αγορά αμερικανικών όπλων για ενίσχυση της Ουκρανίας

Σύνταξη
Ιράν: Απεργία πείνας πραγματοποιεί η έγκλειστη ακτιβίστρια – κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί
Κόσμος 05.02.26

Ιράν: Απεργία πείνας πραγματοποιεί η έγκλειστη ακτιβίστρια – κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί

Η οικογένεια της Μοχαμαντί ενημερώθηκε για την απεργία πείνας της από έναν αποφυλακισμένο κρατούμενο - Η τελευταία επικοινωνία της φυλακισμένης ακτιβίστριας με συγγενείς της ήταν στις 14 Δεκεμβρίου

Σύνταξη
Ζελένσκι: 55.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο – Νέες ρωσικές επιθέσεις
Δείτε βίντεο 05.02.26

Ζελένσκι: 55.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο - Νέες ρωσικές επιθέσεις

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε μια σπάνια αναφορά στον αριθμό των Ουκρανών στρατιωτών που έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο που συμπληρώνει τα τέσσερα χρόνια του

Σύνταξη
Ξεκίνησαν εκ νέου οι έρευνες στη «Βιολάντα» – Σε ασφαλή επίπεδα το προπάνιο
Στα Τρίκαλα 05.02.26

Ξεκίνησαν εκ νέου οι έρευνες στη «Βιολάντα» - Σε ασφαλή επίπεδα το προπάνιο

Πυροσβέστες και εμπειρογνώμονες επιχειρούν ξανά τα συντρίμμια της «Βιολάντα» προκειμένου να δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα για το αδιανόητο εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα

Σύνταξη
Το αρνητικό σερί και οι σκέψεις της διοίκησης: Γιατί ο Ιτούδης είναι υπό πίεση στη Χάποελ
Euroleague 05.02.26

Το αρνητικό σερί και οι σκέψεις της διοίκησης: Γιατί ο Ιτούδης είναι υπό πίεση στη Χάποελ

Ο Δημήτρης Ιτούδης είναι σε καθεστώς πίεσης εδώ και ένα διάστημα, η Χάποελ Τελ Αβίβ χάνει συνέχεια και η διοίκηση και ο Όφερ Γιανάι κάνει σκέψεις για τον Έλληνα τεχνικό.

Σύνταξη
Δεν είχα λύσει κάποια θέματα, δεν είχα πει τα «σ’ αγαπώ»: Η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τη σχέση με τον πατέρα της
TV 05.02.26

Δεν είχα λύσει κάποια θέματα, δεν είχα πει τα «σ’ αγαπώ»: Η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τη σχέση με τον πατέρα της

Η γνωστή παρουσιάστρια Σταματίνα Τσιμτσιλή μίλησε για τη σχέση με τον πατέρα της, που «έφυγε» πρόωρα από τη ζωή και δεν πρόλαβε να λύσει κάποια ζητήματα μαζί του.

Σύνταξη
Βαδίζω, άρα υπάρχω: Περπατώντας στην πόλη με τον αρχιτέκτονα – πολεοδόμο Αλέξανδρο Παπαγεωργίου-Βενετά
Βηματισμοί 05.02.26

Βαδίζω, άρα υπάρχω: Περπατώντας στην πόλη με τον αρχιτέκτονα – πολεοδόμο Αλέξανδρο Παπαγεωργίου-Βενετά

Διαβάτης, περιπατητής, σουλατσαδόρος, περιηγητής, πλάνητας... Πόσοι τρόποι υπάρχουν να περπατάς στην πόλη; «Βαδίζω, και αισθανόμενος ότι βαδίζω, υπάρχω», μας λέει ο Αλέξανδρος Παπαγεωργίου-Βενετάς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σιάο: «Μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι – Θέλουμε να πετύχουμε όσα κάναμε στο παρελθόν»
Μπάσκετ 05.02.26

Σιάο: «Μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι – Θέλουμε να πετύχουμε όσα κάναμε στο παρελθόν»

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης Betsson, Ρίτσαρντ Σιάο παραχώρησε δηλώσεις και μίλησε για την πορεία μέχρι τώρα, αναφέρθηκε στους στόχους της ομάδας και για τις διαφορές ανάμεσα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και το NBA

Σύνταξη
Ναυάγιο στη Χίο: Σε κάθε επιχείρηση οι κάμερες πρέπει να είναι ανοιχτές – Τι λέει εν αποστρατεία Ναύαρχος του Λιμενικού
Οδηγίες από το κέντρο 05.02.26

«Σε κάθε επιχείρηση οι κάμερες πρέπει να είναι ανοιχτές» - Τι λέει ε.α. Ναύαρχος του Λιμενικού για το ναυάγιο στη Χίο

Αναπάντητα μένουν τα ερωτήματα για τις συνθήκες που οδήγησαν στο πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο - Ναύαρχος ε.α. αποδημεί τους ισχυρισμούς για το «προαιρετικό της χρήσης των καμερών»

Σύνταξη
Ουκρανία: Συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα οι τριμερείς συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι – «Έχει σημειωθεί πρόοδος»
Για δεύτερη ημέρα 05.02.26

«Έχει σημειωθεί πρόοδος» - Συνεχίζονται οι τριμερείς συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου, Κιρίλ Ντμιτρίεφ παρουσιάζεται αισιόδοξος για τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Τι είδε ο Νιλ Άρμστρονγκ κατά την προσελήνωσή του στο φεγγάρι το 1969; Η θεωρία συνωμοσίας που λάτρεψε το διαδίκτυο
X-Files 05.02.26

Τι είδε ο Νιλ Άρμστρονγκ κατά την προσελήνωσή του στο φεγγάρι το 1969; Η θεωρία συνωμοσίας που λάτρεψε το διαδίκτυο

Έχουν περάσει 57 χρόνια από τότε που ολοκληρώθηκε η αποστολή του Apollon 11 και ο Νιλ Άρμστρονγκ έγινε ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη σελήνη, ωστόσο οι θεωρίες για το τι πραγματικά συνέβη συνεχίζουν να ξεπετάγονται σαν τα μανιτάρια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΗΠΑ: Νέο «αντάρτικο» κατά Τραμπ – Και η Νέα Υόρκη στο δίκτυο του ΠΟΥ για την αντιμετώπιση επιδημικών κρίσεων
Η ανακοίνωση 05.02.26

Νέο «αντάρτικο» κατά Τραμπ - Και η Νέα Υόρκη στο δίκτυο του ΠΟΥ για την αντιμετώπιση επιδημικών κρίσεων

Πριν από την πόλη της Νέας Υόρκης, στο σχετικό δίκτυο του ΠΟΥ είχαν ενταχθεί οι πολιτείες Καλιφόρνια και Ιλινόι - Οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν από τον Οργανισμό τον Ιανουάριο

Σύνταξη
Πυρηνικά όπλα: Τέλος από σήμερα στη συνθήκη ΗΠΑ-Ρωσίας – Τι σημαίνει αυτό και γιατί ανησυχούν άπαντες
Κόσμος 05.02.26

Τέλος από σήμερα στη συνθήκη ΗΠΑ - Ρωσίας για τα πυρηνικά όπλα - Τι σημαίνει αυτό και γιατί ανησυχούν άπαντες

Για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από μισό αιώνα, δεν θα υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στους αμερικανικούς και ρωσικούς πυραύλους και τα πυρηνικά όπλα

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

