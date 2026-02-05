Συνεδριάζει σήμερα, Πέμπτη, κεκλεισμένων των θυρών η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου προκειμένου να εξετάσει την υπόθεση του υπολογισμού των τόκων για τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον «νόμο Κατσέλη».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, Σωτήρης Πλαστήρας, στην εισήγηση που θα διατυπώσει ενώπιον των ανώτατων συναδέλφων του τάσσεται υπέρ της πλευράς των δανειοληπτών. Kατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ίδιος εισηγείται ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα «κόκκινα» δάνεια να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού.

Υπενθυμίζεται ότι στη δίκη που διεξήχθη πριν από έναν χρόνο, τον Φεβρουάριο του 2025, η τότε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη είχε ταχθεί υπέρ των δανειοληπτών, εισηγούμενη οι τόκοι να υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο της οφειλής.

Funds μπορεί να προτείνουν μηνιαία καταβολή υπερπολλαπλάσια της δικαστικά προβλεπόμενης δόσης

Δάνεια: Ακραίοι υπολογισμοί από servicers

Σοβαρά ερωτήματα προκαλούν οι υπολογισμοί που εφαρμόζουν εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers) και funds σε υποθέσεις «κόκκινων» δανείων, όπως προκύπτει από πραγματικά παραδείγματα δανειοληπτών.

Σε χαρακτηριστική περίπτωση δανείου με κεφάλαιο 56.565 ευρώ, η μηνιαία δόση που έχει οριστεί με δικαστική απόφαση ανέρχεται σε 91,40 ευρώ. Ωστόσο, το fund προτείνει μηνιαία καταβολή ύψους 524,84 ευρώ, ποσό πολλαπλάσιο της δικαστικά προβλεπόμενης δόσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και παράδειγμα υπολογισμού τόκων σε «κόκκινο» δάνειο με άληκτο κεφάλαιο 94.000 ευρώ και επιτόκιο 3% ετησίως. Με βάση αυτό το επιτόκιο, ο μηνιαίος τόκος ανέρχεται σε περίπου 235 ευρώ. Εφόσον το κεφάλαιο αποπληρώνεται σε 240 δόσεις, η μηνιαία δόση κεφαλαίου διαμορφώνεται στα 391,67 ευρώ, με τη συνολική μηνιαία καταβολή να φτάνει τα 626,67 ευρώ.

Ωστόσο, εάν ο τόκος υπολογιστεί επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού άληκτου κεφαλαίου, τότε η επιβάρυνση περιορίζεται δραστικά. Στην περίπτωση αυτή, ο τόκος ανέρχεται μόλις σε 0,98 ευρώ τον μήνα και η συνολική μηνιαία καταβολή διαμορφώνεται στα 392,65 ευρώ.