Αντίστροφη μέτρηση για τους τόκους στα δάνεια του νόμου Κατσέλη – Τι κρίνεται στον Άρειο Πάγο

Αντίστροφα μετρά και επισήμως πλέον ο χρόνος για την ιδιαίτερα σημαντική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που συνεδριάζει την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, κεκλεισμένων των θυρών προκειμένου να εξετάσει την υπόθεση του υπολογισμού των τόκων για τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον «νόμο Κατσέλη».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Σωτήρης Πλαστήρας στην εισήγηση που θα διατυπώσει ενώπιον των ανώτατων συναδέλφων του τάσσεται υπέρ της πλευράς των δανειοληπτών, όπως είχε προτείνει η πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη στη διάρκεια της Ολομέλειας που είχε διεξαχθεί πριν από ένα χρόνο.

Ο ανώτατος δικαστικός λειτουργός κατά τις ίδιες πληροφορίες εισηγείται ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού.

Ως εκ τούτου αυτό που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από όλες τις πλευρές, τόσο των δανειοληπτών όσο και των τραπεζών είναι η απόφαση της Ολομέλειας που παραμένει άγνωστο αν θα εκδοθεί με το τέλος της συνεδρίασης της Πέμπτης, ή αν λόγω και της σοβαρότητας της υπόθεσης απαιτηθεί και άλλη συνεδρίαση.

Υπενθυμίζεται ότι η κρίσιμη αυτή υπόθεση έφθασε στο ανώτατο δικαστήριο από το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων, ενώ δεκάδες δικαστήρια σε όλη την επικράτεια αποφάσιζαν διαφορετικά για τον υπολογισμό των τόκων.

Τι είχε συμβεί στη δίκη

Στη δίκη που διεξήχθη πριν ένα χρόνο, τον Φεβρουάριο του 2025, η τότε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη είχε ταχθεί υπέρ των δανειοληπτών, εισηγούμενη οι τόκοι να υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο της οφειλής.

Ειδικότερα κατά την εκδίκαση της υπόθεσης η κυρία Αδειλίνη μεταξύ άλλων είχε σημειώσει πως «βασικό κριτήριο συνιστά η διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του, ο συνδυασμός της μεγαλύτερης κατά το δυνατόν ικανοποίησης των πιστωτών με τη βασική προστασία της προσωπικής αξιοπρέπειας και, συνακόλουθα, την εξασφάλιση και διατήρηση ενός στοιχειώδους επιπέδου διαβίωσης του οφειλέτη και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του».

Αξίζει εδώ να επισημανθεί, ότι πρόεδρος της διάσκεψης δεν θα είναι η σημερινή πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου, καθώς δεν είχε λάβει μέρος πριν ένα χρόνο στη δίκη που έγινε, και ως εκ τούτου θα προεδρεύσει η αρχαιότερη αντιπρόεδρος Αγάπη Τζουλιαδάκη.

Σε κάθε περίπτωση πάντως η απόφαση της Ολομέλειας που παράγει, εκ των πραγμάτων σημαντικά αποτελέσματα και θα έχει έντονο οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα.