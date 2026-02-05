newspaper
Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
04.02.2026 | 23:13
Απειλές Τραμπ εναντίον Χαμενεΐ: «Θα έλεγα ότι πρέπει να ανησυχεί πολύ»
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Μπόνους» δόμησης: Αυξάνονται οι δικαστικές αντιδράσεις για τον νέο ΝΟΚ – Νέος γύρος προσφυγών
Οικονομικές Ειδήσεις 05 Φεβρουαρίου 2026, 07:55

«Μπόνους» δόμησης: Αυξάνονται οι δικαστικές αντιδράσεις για τον νέο ΝΟΚ – Νέος γύρος προσφυγών

Το ζήτημα των «μπόνους» δόμησης στον νέο ΝΟΚ εξελίσσεται σε μια από τις σοβαρότερες θεσμικές δοκιμασίες της πολεοδομικής πολιτικής των τελευταίων ετών

Μάχη Τράτσα
ΡεπορτάζΜάχη Τράτσα
A
A
Vita.gr
Μήπως η σύγχρονη ζωή δεν μας ταιριάζει;

Μήπως η σύγχρονη ζωή δεν μας ταιριάζει;

Spotlight

Την ώρα που το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιχειρεί να κλείσει ανοιχτούς λογαριασμούς με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (NOK) και το «μπόνους» δόμησης, το μέτωπο των δικαστικών αντιδράσεων όχι μόνο παραμένει ανοιχτό αλλά συνεχώς διευρύνεται.

Η παράταση έως τις 22 Φεβρουαρίου για την ένταξη οικοδομικών αδειών στο καθεστώς του περιβαλλοντικού ισοδυνάμου συμπίπτει με έναν νέο γύρο προσφυγών στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), αναδεικνύοντας ότι το ζήτημα των «μπόνους» δόμησης εξελίσσεται σε μια από τις σοβαρότερες θεσμικές δοκιμασίες της πολεοδομικής πολιτικής των τελευταίων ετών.

ΝΟΚ: Σφοδρές αντιδράσεις από Δήμους και φορείς

Ειδικότερα, μετά τις προσφυγές των δήμων Αλίμου, Φιλοθέης–Ψυχικού, Κηφισιάς, Βάρης–Βούλας–Βουλιαγμένης και Αμαρουσίου, ακολούθησε κοινή προσφυγή της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), της Monumenta, δύο τοπικών σωματείων («Φιλοπρόοδος Σύλλογος Πολιτείας Αττικής» και «Εξωραϊστικός Σύλλογος Αλωνίων και Παραδοσιακού κέντρου Κηφισιάς») και επτά κατοίκων της Κηφισιάς.

Στο επίκεντρο και της νέας προσφυγής, όπως και των προηγούμενων, είναι να ακυρωθεί ως αντισυνταγματικό και να μην εφαρμοστεί το Προεδρικό Διάταγμα 95/2025 που είχε λάβει τη νομοτεχνική έγκριση του ΣτΕ και το οποίο «νομιμοποιεί» – κατ΄ εξαίρεση – οικοδομικές άδειες που κάνουν χρήση των ευεργετημάτων του ΝΟΚ. Οι προσφεύγοντες ζητούν να κηρυχθεί το ΠΔ αντισυνταγματικό και να μην εφαρμοστεί.

Οι φορείς και κάτοικοι της Κηφισιάς επισημαίνουν ότι έχουν υποστεί σοβαρή βλάβη από οικοδομικές άδειες που εκτελούνται µε βάση τα ευεργετήματα του ΝΟΚ

Το ΠΔ 95/2025 αφορά άδειες που είτε έχουν ακυρωθεί με δικαστική απόφαση είτε βρίσκονται υπό εκκρεμή εκδίκαση, με την προϋπόθεση ότι οι οικοδομικές εργασίες είχαν ξεκινήσει έως τις 11 Δεκεμβρίου 2024 καθώς και εκείνες για τις οποίες είχε υποβληθεί και εγκριθεί αίτημα ένταξης σε πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Οι ιδιοκτήτες τους ή οι εργολάβοι μπορούν να κάνουν χρήση του περίφημου περιβαλλονικού ισοδυνάμου που καθορίζεται στο διάταγμα και να προχωρήσουν με τις κατασκευές καταβάλλοντας ποσό ίσο με το 8% της αξίας των πρόσθετων τετραγωνικών μέτρων —ή έως και 15% εφόσον έχουν αιτηθεί ένταξη σε χρηματοδοτικά εργαλεία— για να διατηρήσουν τα επιπλέον τετραγωνικά που προβλέπονταν στις οικοδομικές άδειες που είχαν εκδοθεί βάσει των ευεργετημάτων του ΝΟΚ.

Συνταγματικές Παραβιάσεις

Οι προσφεύγοντες επικαλούνται διάφορους λόγους για την ακύρωση του ΠΔ 95/2025, όπως η μη συμμόρφωση της διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις και η κατάργηση των εκκρεμών δικών με την καταβολή περιβαλλοντικού τέλους.

Όπως σημειώνουν, αυτές οι συγκεκριμένες παραβιάζουν αρκετές συνταγματικές αρχές, όπως το δικαίωμα στη δικαστική προστασία (Άρθρο 20 του Συντάγματος), την αρχή της διάκρισης των εξουσιών (Άρθρο 26) και την αρχή του δεδικασμένου που εξασφαλίζει ότι οι δικαστικές αποφάσεις πρέπει να εφαρμόζονται από τη διοίκηση, την αρχή της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος), της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1, του Συντάγματος), του άρθρου 24 του Συντάγματος περί προστασίας του φυσικού, πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος,

Πιο συγκεκριμένα, ο νόμος 5197/2025 και το ΠΔ που καταγγέλλονται επιτρέπουν τη συνέχιση οικοδομικών αδειών, ακόμα και αν έχουν ακυρωθεί ή εκκρεμεί η εκδίκαση τους, με αντάλλαγμα την καταβολή ενός χρηματικού ποσού για περιβαλλοντική δράση σε άσχετο σημείο της πόλης. Αυτό, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση ακύρωσης, καταργεί τις αποφάσεις των δικαστηρίων και παραβιάζει το δικαίωμα των πολιτών να προσφεύγουν σε δικαστήριο για να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους.

Όπως υποστηρίζουν οι φορείς και οι κάτοικοι της Κηφισιάς, η πρόβλεψη για συνέχιση έργων με παραβίαση δικαστικών αποφάσεων προκαλεί ανασφάλεια δικαίου και πλήττει το δικαίωμα των πολιτών για δικαστική προστασία, χωρίς να εξετάζεται επαρκώς το δημόσιο συμφέρον. Επίσης, επισημαίνουν ότι η εφαρμογή αυτών των διατάξεων ενισχύει την αδικία, καθώς τα έργα που παραβιάζουν τον πολεοδομικό σχεδιασμό προκαλούν ζημιά στις κοινότητες και το περιβάλλον.

Εφόσον οι οικοδομικές άδειες κριθούν παράνομες από τα δικαστήρια αυτό ουδόλως συνεπάγεται τη δημιουργία και διατήρηση ημιτελών κτιρίων

Αντίθεση διαπιστώνεται επίσης ως προς τη νομιμότητα του ΠΔ και του νόμου 5197/2025, καθώς η εφαρμογή τους παραβιάζει εκτός από τις συνταγματικές αρχές της δικαστικής προστασίας και εκείνες του ορθολογικού πολεοδομικού σχεδιασμού.

Ο θεσμός του περιβαλλοντικού ισοδυνάμου έτσι όπως καθορίζεται στον νόμο και το προσβαλλόμενο ΠΔ, σύμφωνα με τους προσφεύγοντες αποτελεί µη νόμιμη τακτοποίηση αυθαιρέτου που ανεγέρθηκε μετά την «κόκκινη γραμμή ανοχής» δηλαδή μετά την 28η.7.2011 (άρθρο 86 Ν. 4495/2017), και επομένως είναι αντίθετος προς το άρθρο 24 παρ. 2 του Συντάγματος, καθόσον νοθεύει τον επιβαλλόμενο από αυτό ορθολογικό πολεοδομικό σχεδιασμό και επιφέρει αλλοίωση της λειτουργικότητας των οικισμών και επιδείνωση των όρων διαβίωσης.

Οι φορείς και κάτοικοι της Κηφισιάς επισημαίνουν ότι έχουν υποστεί σοβαρή βλάβη από οικοδομικές άδειες που εκτελούνται µε βάση τα ευεργετήματα του ΝΟΚ, λόγω δε της ανέγερσης κτιρίων κατά παράβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους και συντελεστή δόμησης που καθορίζονται στα ειδικά ΠΔ για τον δήμο Κηφισιάς έχουν απωλέσει τον ηλιασμό, τον αερισμό, τον φωτισμό και τη θέα.

Μάλιστα έχουν ήδη ασκηθεί αιτήσεις ακυρώσεως κατά των διατάξεων του ΝΟΚ, καταγγελία στην ΕΕ για οικοδομικές άδειες που εκτελούνται στον Δήμο Κηφισιάς, επί των οποίων έχει εκδοθεί μία απόφαση του ΣτΕ και εκκρεμεί η έκδοση απόφασης για τις υπόλοιπες αιτήσεις ακυρώσεως.

Αμφισβήτηση των επιχειρημάτων για ημιτελή κτίρια

Σχετικά με το επιχείρημα ότι εάν δεν διασωθούν θα γεμίσουν οι πόλεις με ημιτελή κτίρια οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι: Εφόσον οι οικοδομικές άδειες κριθούν παράνομες από τα δικαστήρια αυτό ουδόλως συνεπάγεται τη δημιουργία και διατήρηση ημιτελών κτιρίων, καθόσον µε την ακύρωση των οικοδομικών αδειών από τα δικαστήρια, τα κτίρια αυτά θα υπαχθούν στην κατηγορία των αυθαιρέτων και µε δεδομένο ότι αυτά δεν θα µμπορούν να τακτοποιηθούν καθόσον ανεγέρθηκαν μετά τις 28.7.2011 (άρθρο 86 του Ν.4495/2017), οι ιδιοκτήτες τους θα σπεύσουν άμεσα να αναθεωρήσουν τις οικοδομικές άδειες σύμφωνα µε τα κριθέντα στις δικαστικές αποφάσεις και να τα αποπερατώσουν, καθόσον η διατήρηση των αυθαιρέτων οικοδομών συνεπάγεται µμεγάλα πρόστιμα διατήρησης.

Επομένως, η αιτιολογία της δημιουργίας και διατήρησης των δήθεν ημιτελών κτιρίων που θα βλάψουν το περιβάλλον είναι προδήλως αβάσιμη. Όσον αφορά τους κατασκευαστές, αυτοί, κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου Σας, αναλαμβάνουν και τον επιχειρηματικό κίνδυνο των επιλογών τους.

Νέα παράταση για την υποβολή αιτήσεων

Σε κάθε περίπτωση, με απόφασή του ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νίκος Ταγαράς παρατείνει έως τις 22 Φεβρουαρίου την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο καθεστώς του περιβαλλοντικού ισοδυνάμου για οικοδομές μέσω της ψηφιακής πύλης planchora@ypen.gr. Αρκεί η υποβολή μιας γνωστοποίησης από οιοδήποτε ιδιοκτήτη ή εργολάβο ή νόμιμο εκπρόσωπο ή μηχανικό ανά κτίριο – οικοδομική άδεια.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Στην Ελλάδα η Chevron για την υπογραφή των συμβάσεων σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Υδρογονάνθρακες: Στην Ελλάδα η Chevron για την υπογραφή των συμβάσεων σε Κρήτη και Πελοπόννησο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μήπως η σύγχρονη ζωή δεν μας ταιριάζει;

Μήπως η σύγχρονη ζωή δεν μας ταιριάζει;

Economy
Πληθωρισμός: Υψηλές πτήσεις και το 2026

Πληθωρισμός: Υψηλές πτήσεις και το 2026

inWellness
inTown
Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Stream newspaper
Δάνεια νόμου Κατσέλη: Τι θα σήμαινε η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των τόκων
Οι κίνδυνοι 05.02.26

Τι θα σήμαινε η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των τόκων στα δάνεια του νόμου Κατσέλη

Η ανησυχία είναι ότι μια αλλαγή για μια κατηγορία δανειοληπτών θα δημιουργήσει νομική βάση ώστε όλοι οι οφειλέτες μη εξυπηρετούμενων δανείων που ρύθμισαν δάνειά τους να ζητήσουν αντίστοιχη μεταχείριση

Άρτεμις Σπηλιώτη
Οι φόβοι για αναταραχές στην Τεχνητή Νοημοσύνη σπέρνουν αστάθεια στις αγορές
AI 04.02.26

Οι φόβοι για αναταραχές στην Τεχνητή Νοημοσύνη σπέρνουν αστάθεια στις αγορές

Η στροφή προς τις μικρές κεφαλαιοποιήσεις και τις μετοχές με οικονομική μόχλευση κέρδισε δυναμική, καθώς οι ανανεωμένοι φόβοι για αναταραχές λόγω της τεχνητής νοημοσύνης εξαπλώθηκαν στις αγορές

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Έρχονται πρόστιμα έως 1.000 ευρώ για χιλιάδες κατόχους οχημάτων
Οικονομικές Ειδήσεις 04.02.26

Έρχονται πρόστιμα έως 1.000 ευρώ για χιλιάδες κατόχους οχημάτων - Σε ποιες περιπτώσεις αφορούν

Πώς θα ελέγξετε εάν το όχημά σας εντοπίζεται σε παράβαση - Οι περιπτώσεις που τα πρόστιμα διπλασιάζονται και επιβάλλονται περαιτέρω κυρώσεις, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ

Σύνταξη
ΕΡΓΑΝΗ: «Τρέχει» αλλά δεν φτάνει η Ελλάδα τους μισθούς της Ε.Ε. – Παραμένει το μισθολογικό χάσμα
Δύο «ταχύτητες» 04.02.26

«Τρέχει» αλλά δεν φτάνει η Ελλάδα τους μισθούς της Ε.Ε. - Παραμένει το μισθολογικό χάσμα

Τι δείχνουν οι εξελίξεις στην εγχώρια αγορά εργασίας από την ετήσια έκθεση του ΟΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Η «ψαλίδα» ανάμεσα στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση στους μισθούς πλήρους απασχόλησης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
Από την Χίο στην Ισπανία – Γιατί ανακοίνωσε τώρα ο Σάντσεθ το σχέδιο να νομιμοποιήσει 500.000 μετανάστες;
Πολιτική και πολιτικοί 05.02.26

Από την Χίο στην Ισπανία – Γιατί ανακοίνωσε τώρα ο Σάντσεθ το σχέδιο να νομιμοποιήσει 500.000 μετανάστες;

Καθώς οι αντιμεταναστευτικές πολιτικές σαρώνουν την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας, ο Πέδρο Σάντσεθ πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, αλλά έχει... λόγο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Μέγαρα: Σύλληψη 21χρονου για την υπόθεση της άγριας ληστείας με θύμα 72χρονο τον Ιούνιο
Ελλάδα 05.02.26

Μέγαρα: Σύλληψη 21χρονου για την υπόθεση της άγριας ληστείας με θύμα 72χρονο τον Ιούνιο

Ο κατηγορούμενος εισήλθε στην οικία του ηλικιωμένου στα Μέγαρα, όπου άσκησε ιδιαίτερα σκληρή σωματική βία στον 72χρονο - Το θύμα νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ωστόσο κατέληξε

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Έρχεται η επιτροπή συμπαράταξης και διεύρυνσης- Διεργασίες ενόψει συνεδρίου   
Πολιτική Γραμματεία 05.02.26

ΠΑΣΟΚ: Έρχεται η επιτροπή συμπαράταξης και διεύρυνσης- Διεργασίες ενόψει συνεδρίου   

Στην τελική ευθεία μπαίνει το ΠΑΣΟΚ για τη συγκρότηση της «Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης», ενόψει συνεδρίου, την ώρα που εντείνονται οι εσωκομματικές διεργασίες και οι διαφορετικές στρατηγικές καταγράφονται ανοιχτά από κορυφαία στελέχη του κόμματος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις νοτιάδες και αφρικανική σκόνη – Καμπανάκι και για την Αττική
Έκτακτο δελτίο 05.02.26

Ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις νοτιάδες και αφρικανική σκόνη - Καμπανάκι και για την Αττική

Επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, πολύ ενισχυμένους ανέμους νοτίων διευθύνσεων, καθώς και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα

Σύνταξη
Δεν είναι ένας πίνακας, αλλά μια πολιτισμική γέφυρα: Γιατί η τέχνη είναι η ήρεμη δύναμη στους τοίχους των πρεσβειών;
Συνειδητά «απολιτικά» 05.02.26

Δεν είναι ένας πίνακας, αλλά μια πολιτισμική γέφυρα: Γιατί η τέχνη είναι η ήρεμη δύναμη στους τοίχους των πρεσβειών;

Από κιτς πορτρέτα μονάρχων κρυμμένα σε σκάλες μέχρι έργα σύγχρονων καλλιτεχνών πρώτης γραμμής, η τέχνη στις πρεσβείες λειτουργεί ως αθόρυβο εργαλείο διπλωματίας — πάντα αποκαλύπτοντας πώς η αισθητική γίνεται μορφή εξουσίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Θα γινόταν πόλεμος για τη «μαύρη» Ελένη;
Το μήλον της Έριδος 05.02.26

Θα γινόταν πόλεμος για τη «μαύρη» Ελένη;

Προ των πυλών νέος πολιτισμικός πόλεμος με αφορμή την πληροφορία ότι η Λουπίτα Νιόνγκο θα μπορούσε να υποδυθεί την Ελένη στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν - Τρεις άνθρωποι του πολιτισμού σχολιάζουν

Μαίρη Αδαμοπούλου
Δάνεια νόμου Κατσέλη: Τι θα σήμαινε η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των τόκων
Οι κίνδυνοι 05.02.26

Τι θα σήμαινε η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των τόκων στα δάνεια του νόμου Κατσέλη

Η ανησυχία είναι ότι μια αλλαγή για μια κατηγορία δανειοληπτών θα δημιουργήσει νομική βάση ώστε όλοι οι οφειλέτες μη εξυπηρετούμενων δανείων που ρύθμισαν δάνειά τους να ζητήσουν αντίστοιχη μεταχείριση

Άρτεμις Σπηλιώτη
Κακοκαιρίες στην Αθήνα: Αυτόνομα drones, πολυμορφικά οχήματα, ασκήσεις πεδίου, 3D χαρτογραφήσεις και 2 war rooms
Πολιτική Προστασία 05.02.26

Κακοκαιρίες στην Αθήνα: Αυτόνομα drones, πολυμορφικά οχήματα, ασκήσεις πεδίου, 3D χαρτογραφήσεις και 2 war rooms

Με ασκήσεις επί χάρτου -για αρχή- και στη συνέχεια και πεδίου, ο Δήμος της Αθήνας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας στην πρωτεύουσα, την ώρα που η κλιματική κρίση δείχνει ήδη τα δόντια της και οι έντονες κακοκαιρίες χαρακτηρίζουν τον φετινό χειμώνα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Τι φοβούνται οι Ευρωπαίοι; Ο πόλεμος κοντά στα σύνορα κυριαρχεί στις ανησυχίες
Κόσμος 05.02.26

Τι φοβούνται οι Ευρωπαίοι; Ο πόλεμος κοντά στα σύνορα κυριαρχεί στις ανησυχίες

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, οι Ευρωπαίοι θέλουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει μέτρα για τον πληθωρισμό, την απασχόληση και την άμυνα.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιράν: ΝΟΤΑΜ των ΗΠΑ για το FIR Λευκωσίας και πολεμικά πλοία με το σύστημα Aegis σε ετοιμότητα
Πολεμικά πλοία 05.02.26

ΝΟΤΑΜ των ΗΠΑ για το FIR Λευκωσίας με τους πυραύλους στραμμένους στο Ιράν

Συνδυασμός NOTAM στο FIR της Λευκωσίας και παρουσίας αμερικανικών πολεμικών πλοίων διαμορφώνει ένα σκηνικό αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας με φόντο τις εξελίξεις στο Ιράν.

Σύνταξη
Ισλαμικό Κράτος: Ενισχυμένη και πιο σύνθετη η απειλή του σε Συρία, Ιράκ και Αφρική, σύμφωνα με το ΣΑ του ΟΗΕ
ΣΑ του ΟΗΕ 05.02.26

Ενισχυμένη και πιο σύνθετη η απειλή του Ισλαμικού Κράτους

Το Ισλαμικό Κράτος εκμεταλλεύεται τις πολιτικές μεταβάσεις και τα κενά ασφαλείας σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, ενισχύοντας τη δράση που καθίσταται ολοένα πιο σύνθετη.

Σύνταξη
Σικάγο: Συμμορία «γαζώνει» αυτοκίνητο με μωρό στο πίσω κάθισμα με πάνω 50 σφαίρες – Νεκρή η μητέρα [Βίντεο]
Κόσμος 05.02.26

Συμμορία στο Σικάγο «γαζώνει» αυτοκίνητο με μωρό στο πίσω κάθισμα με τουλάχιστον 50 σφαίρες - Νεκρή η μητέρα

Οι πρώτες σφαίρες μάλλον υπήρξαν μοιραίες για την οδηγό με το όχημα να χτυπά σε ένα φορτηγάκι, ύστερα η συμμορία ολοκλήρωσε το έργο της «γαζώνοντας» το όχημα με υποπολυβόλα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο