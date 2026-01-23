Παράταση προθεσμιών για τη διάσωση οικοδομικών αδειών με «μπόνους» δόμησης

«Ανάσα» σε οικοδομές που είχαν αξιοποιήσει τα «μπόνους δόμησης» τα οποία έδινε ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) προσφέρει με τροπολογία που κατέθεσε χθες στη Βουλή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Συγκεκριμένα, αναστέλλεται η επιβολή των κυρώσεων για τα κτίσματα των οποίων οι οικοδομικές άδειες έχουν ακυρωθεί με δικαστική απόφαση ή έχουν προσβληθεί με αίτηση ακύρωσης, κατά το μέρος που αφορά στη χρήση των κινήτρων και προσαυξήσεων του ΝΟΚ. Παράλληλα, προτείνεται να μην εφαρμόζονται σε αυτά οι διατάξεις περί απαγόρευσης δικαιοπραξιών, όπως μεταβιβάσεις ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο.

Η σχετική προθεσμία παρατείνεται έως την καταληκτική προθεσμία αίτησης για επανέκδοση της οικοδομικής άδειας – για κτίσματα στα οποία έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός – μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος e-adeies. Σε κάθε περίπτωση η ολοκλήρωση της διαδικασίες δεν μπορεί να παραταθεί πέραν της 31ης.12.2026.

Διετής προθεσμία για τακτοποίηση αυθαιρέτων

Το ΥΠΕΝ προωθεί επίσης διετή επέκταση της προθεσμίας τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών μικρής και μεσαίας κλίμακας (Κατηγορίες 1 έως 4). Η ρύθμιση μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία για τη νομιμοποίησή τους έως την 31η Μαρτίου 2028, καθώς η υφιστάμενη λήγει στις 31 Μαρτίου 2026.

Παράλληλα, παρατείνεται κατά δύο χρόνια και η προθεσμία για την έκδοση ταυτότητας κτιρίου για τα ιδιωτικά κτίρια «δημόσιας χρήσης». Η προθεσμία που έληγε στις 31 Ιανουαρίου 2026 μετατίθεται έως την 1η Φεβρουαρίου 2028.

Η υποχρέωση αυτή αφορά σχολεία, θέατρα, σινεμά, υγειονομικές δομές, τουριστικά καταλύματα άνω των 300 τ.μ. και άλλες υποδομές συνάθροισης κοινού, όπως προβλέπεται από το άρθρο 55 του Ν.4495/2017.

Κατεδαφίσεις και πάλι στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

Επιπλέον, με νέα ρύθμιση του ΥΠΕΝ, παραμένει στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις η ευθύνη για τις κατεδαφίσεις αυθαιρέτων έως τα τέλη Ιουνίου. Σημειώνεται ότι τον Μάιο του 2024 η κυβέρνηση είχε αφαιρέσει την αρμοδιότητα από αυτές, αναθέτοντάς την στους επιθεωρητές Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, θεωρώντας ότι θα επέφεραν ταχύτερα αποτελέσματα.

Ωστόσο, στις αρχές Ιουλίου 2025 η αρμοδιότητα επανήλθε στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις έως τις 31 Μαρτίου 2026 και πλέον επεκτείνεται έως τα μέσα καλοκαιριού.

Στις προτεινόμενες ρυθμίσεις προβλέπεται ακόμη ότι οι οριστικές εκθέσεις αυτοψίας και τα πρωτόκολλα κατεδάφισης αυθαιρέτων, που θα έχουν εκδοθεί έως την 30ή Ιουνίου 2026, θα εκτελούνται κατά προτεραιότητα με βάση τη χρονική εγγύτητα της αυθαιρεσίας.

Υπενθυμίζεται ότι με προηγούμενες ρυθμίσεις επί υπουργίας Θόδωρου Σκυλακάκη είχε καθιερωθεί προτεραιότητα στις κατεδαφίσεις νεότερων αυθαιρέτων, ώστε οι πιο πρόσφατες αυθαιρεσίες να αντιμετωπίζονται άμεσα, χωρίς χρόνο για νομιμοποιήσεις ή μακροχρόνιες δικαστικές διαδικασίες.

Παράταση για καταβολή τελών ταφής απορριμμάτων

Τέλος, παρατείνεται κατά τρεις μήνες, έως τις 31 Μαρτίου 2026, η προθεσμία καταβολής 35 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) για μέρος των τελών ταφής απορριμμάτων που καταβάλλεται για λογαριασμό των δήμων.

Η ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία, καθώς δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα η διαδικασία υποβολής αιτήματος ισόποσης ενίσχυσης του Υπουργείου Εσωτερικών από τον κρατικό προϋπολογισμό, προκειμένου η πληρωμή να πραγματοποιηθεί εντός της αρχικώς ορισθείσας προθεσμίας.

Πηγή: ΟΤ