newspaper
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
23.01.2026 | 08:52
Κίνηση στους δρόμους: «Κόκκινος» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Παράταση προθεσμιών για τη διάσωση οικοδομικών αδειών με «μπόνους» δόμησης
Οικονομία 23 Ιανουαρίου 2026 | 07:10

Παράταση προθεσμιών για τη διάσωση οικοδομικών αδειών με «μπόνους» δόμησης

«Βροχή» παρατάσεων για νομιμοποίηση αυθαίρετα, έκδοση ταυτότητας κτιρίου και κατεδαφίσεις έφερε με τροπολογία στη Βουλή το ΥΠΕΝ.

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ευτυχία: Την κατακτάμε με μια πιο στωική και αποστασιοποιημένη στάση ζωής

Ευτυχία: Την κατακτάμε με μια πιο στωική και αποστασιοποιημένη στάση ζωής

Spotlight

«Ανάσα» σε οικοδομές που είχαν αξιοποιήσει τα «μπόνους δόμησης» τα οποία έδινε ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) προσφέρει με τροπολογία που κατέθεσε χθες στη Βουλή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Συγκεκριμένα, αναστέλλεται η επιβολή των κυρώσεων για τα κτίσματα των οποίων οι οικοδομικές άδειες έχουν ακυρωθεί με δικαστική απόφαση ή έχουν προσβληθεί με αίτηση ακύρωσης, κατά το μέρος που αφορά στη χρήση των κινήτρων και προσαυξήσεων του ΝΟΚ. Παράλληλα, προτείνεται να μην εφαρμόζονται σε αυτά οι διατάξεις περί απαγόρευσης δικαιοπραξιών, όπως μεταβιβάσεις ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο.

Η σχετική προθεσμία παρατείνεται έως την καταληκτική προθεσμία αίτησης για επανέκδοση της οικοδομικής άδειας – για κτίσματα στα οποία έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός – μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος e-adeies. Σε κάθε περίπτωση η ολοκλήρωση της διαδικασίες δεν μπορεί να παραταθεί πέραν της 31ης.12.2026.

Διετής προθεσμία για τακτοποίηση αυθαιρέτων

Το ΥΠΕΝ προωθεί επίσης διετή επέκταση της προθεσμίας τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών μικρής και μεσαίας κλίμακας (Κατηγορίες 1 έως 4). Η ρύθμιση μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία για τη νομιμοποίησή τους έως την 31η Μαρτίου 2028, καθώς η υφιστάμενη λήγει στις 31 Μαρτίου 2026.

Παράλληλα, παρατείνεται κατά δύο χρόνια και η προθεσμία για την έκδοση ταυτότητας κτιρίου για τα ιδιωτικά κτίρια «δημόσιας χρήσης». Η προθεσμία που έληγε στις 31 Ιανουαρίου 2026 μετατίθεται έως την 1η Φεβρουαρίου 2028.

Η υποχρέωση αυτή αφορά σχολεία, θέατρα, σινεμά, υγειονομικές δομές, τουριστικά καταλύματα άνω των 300 τ.μ. και άλλες υποδομές συνάθροισης κοινού, όπως προβλέπεται από το άρθρο 55 του Ν.4495/2017.

Κατεδαφίσεις και πάλι στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

Επιπλέον, με νέα ρύθμιση του ΥΠΕΝ, παραμένει στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις η ευθύνη για τις κατεδαφίσεις αυθαιρέτων έως τα τέλη Ιουνίου. Σημειώνεται ότι τον Μάιο του 2024 η κυβέρνηση είχε αφαιρέσει την αρμοδιότητα από αυτές, αναθέτοντάς την στους επιθεωρητές Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, θεωρώντας ότι θα επέφεραν ταχύτερα αποτελέσματα.

Ωστόσο, στις αρχές Ιουλίου 2025 η αρμοδιότητα επανήλθε στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις έως τις 31 Μαρτίου 2026 και πλέον επεκτείνεται έως τα μέσα καλοκαιριού.

Στις προτεινόμενες ρυθμίσεις προβλέπεται ακόμη ότι οι οριστικές εκθέσεις αυτοψίας και τα πρωτόκολλα κατεδάφισης αυθαιρέτων, που θα έχουν εκδοθεί έως την 30ή Ιουνίου 2026, θα εκτελούνται κατά προτεραιότητα με βάση τη χρονική εγγύτητα της αυθαιρεσίας.

Υπενθυμίζεται ότι με προηγούμενες ρυθμίσεις επί υπουργίας Θόδωρου Σκυλακάκη είχε καθιερωθεί προτεραιότητα στις κατεδαφίσεις νεότερων αυθαιρέτων, ώστε οι πιο πρόσφατες αυθαιρεσίες να αντιμετωπίζονται άμεσα, χωρίς χρόνο για νομιμοποιήσεις ή μακροχρόνιες δικαστικές διαδικασίες.

Παράταση για καταβολή τελών ταφής απορριμμάτων

Τέλος, παρατείνεται κατά τρεις μήνες, έως τις 31 Μαρτίου 2026, η προθεσμία καταβολής 35 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) για μέρος των τελών ταφής απορριμμάτων που καταβάλλεται για λογαριασμό των δήμων.

Η ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία, καθώς δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα η διαδικασία υποβολής αιτήματος ισόποσης ενίσχυσης του Υπουργείου Εσωτερικών από τον κρατικό προϋπολογισμό, προκειμένου η πληρωμή να πραγματοποιηθεί εντός της αρχικώς ορισθείσας προθεσμίας.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ασφαλιστικές
Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές

Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευτυχία: Την κατακτάμε με μια πιο στωική και αποστασιοποιημένη στάση ζωής

Ευτυχία: Την κατακτάμε με μια πιο στωική και αποστασιοποιημένη στάση ζωής

Economy
Δημόσιο χρέος: Μειώνεται ή παραμένει στα ύψη το ελληνικό χρέος;

Δημόσιο χρέος: Μειώνεται ή παραμένει στα ύψη το ελληνικό χρέος;

inWellness
inTown
Stream newspaper
ΑΑΔΕ: Ποια εισοδήματα και παροχές δεν πιάνει το ραντάρ της Εφορίας
Μισθωτοί - Συνταξιούχοι 23.01.26

Ποια εισοδήματα και παροχές δεν πιάνει το ραντάρ της Εφορίας

Τι δεν περιλαμβάνεται στα εισοδήματα, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ - Η λίστα με τα αφορολόγητα ποσά που μπορούν να «σβήσουν» τα τεκμήρια διαβίωσης για τους φορολογουμένους μισθωτούς και συνταξιούχους

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
ΚΕΦΙΜ: Στην Ελλάδα η 2η υψηλότερη πραγματική φορολόγηση της εργασίας – Παραμένει σχεδόν ίδια με τα επίπεδα του 2019
Φόροι και εισφορές 23.01.26

Στην Ελλάδα η 2η υψηλότερη πραγματική φορολόγηση της εργασίας - Παραμένει σχεδόν ίδια με τα επίπεδα του 2019

Το φορολογικό βάρος για τους εργαζόμενους στην Ελλάδα παραμένει δυσανάλογα υψηλό. Σημαντικό μέρος της ονομαστικής αύξησης των μισθών δεν μεταφράστηκε σε αντίστοιχη αύξηση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης. Παρά τις μειώσεις των ονομαστικών φορολογικών συντελεστών και των ασφαλιστικών εισφορών, η συνολική επιβάρυνση της εργασίας εμφανίζεται υψηλή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Eurostat: Ένας στους τέσσερις νέους στην Ευρώπη εργάζεται ενώ σπουδάζει – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Στοιχεία Eurostat 22.01.26

Ένας στους τέσσερις νέους στην Ευρώπη εργάζεται κατά τη διάρκεια των σπουδών - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Η Ελλάδα καταγράφει από τα χαμηλότερα ποσοστά στην ΕΕ στις ηλικίες 15-29 ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, δεδομένου ότι στη χώρα μας η εργασία μαθητών και φοιτητών αποτελεί εξαίρεση

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Workmonitor 2026: Δεύτερη δουλειά για να βγει ο μήνας ψάχνει ο ένας στους δύο Έλληνες εργαζόμενους
Έρευνα Randstad 22.01.26

Workmonitor 2026: Δεύτερη δουλειά για να βγει ο μήνας ψάχνει ο ένας στους δύο Έλληνες εργαζόμενους

Η διεθνής έρευνα Workmonitor 2026 της Randstad, δείχνει μια αγορά εργασίας σε κρίσιμη καμπή. Μεγαλώνει η ψαλίδα των προσδοκιών μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Η Ελλάδα «τρέχει» αλλά «δεν φτάνει» – Το χάσμα ευημερίας με την ΕΕ
ΙΝΕ-ΓΣΕΕ 21.01.26

Η Ελλάδα «τρέχει» αλλά «δεν φτάνει» - Το χάσμα ευημερίας με την ΕΕ

«Θολό» παραμένει το «success story» της ελληνικής οικονομίας. Η χώρα μας αν και παρουσιάζει ταχύτερη οικονομική μεγέθυνση από τον μέσο όρο της ΕΕ, παραμένει πίσω σε μισθούς, απασχόληση και διαβίωσης των πολιτών. Αποκαλυπτική η τελευταία έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κακοκαιρία στην Αττική: Στο ίδιο έργο θεατές – Τα νότια προάστια μετρούν τις πληγές τους
Τι λένε ειδικοί 23.01.26

Στο ίδιο έργο θεατές: Υπάρχει τρόπος να οχυρωθεί η Αττική; - Ξεκινούν οι αυτοψίες για τις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές

Η κακοκαιρία που χτύπησε την Αττική ανέδειξε με τραγικό τρόπο πως η πρωτεύουσα είναι ανοχύρωτη απέναντι στις φυσικές καταστροφές - Τι μέρα μπορούν να ληφθούν

Σύνταξη
Κρίστι Νόεμ, η αδυσώπητη «ICE Barbie» του Ντόναλντ Τραμπ
Τοξική πόλωση 23.01.26

Κρίστι Νόεμ, η αδυσώπητη «ICE Barbie» του Ντόναλντ Τραμπ

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έχει γίνει το πρόσωπο της φονικής δράσης της υπηρεσίας μετανάστευσης ICE και του αυταρχισμού της δεύτερης προεδρίας Τραμπ. Οι πιέσεις για λογοδοσία εντείνονται

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τραμ: Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Πότε θα επαναλειτουργήσουν οι σταθμοί που κλείνουν
Γραμμή 6 23.01.26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Τραμ - Πότε θα επαναλειτουργήσουν οι σταθμοί που κλείνουν

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή από την έναρξη της κυκλοφορίας σήμερα το πρωί για τους συρμούς της Γραμμής 6 του Τραμ, λόγω έργων ανάπλασης στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας

Σύνταξη
Αυτό είναι το αμερικανικό The Crown – Η σειρά Kennedy μας βάζει στα άδυτα της πιο διάσημης οικογένειας των ΗΠΑ
Δυναστεία 23.01.26

Αυτό είναι το αμερικανικό The Crown – Η σειρά Kennedy μας βάζει στα άδυτα της πιο διάσημης οικογένειας των ΗΠΑ

Προτού μπουν στο Λευκό Οίκο, προτού οι «κατάρες» και τα σκάνδαλα γεμίσουν τον Τύπο, η νέα σειρά του Netflix Kennedy μας βάζει στα άδυτα της οικογένειας - εικόνα των ΗΠΑ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Bank of Greece Governor Calls for Shift in Growth Model
English edition 23.01.26

Bank of Greece Governor Calls for Shift in Growth Model

Speaking at the Hellenic Institute of Customer Service (HICS), the central banker covered a wide range of issues related to the domestic market and the Greek economy, stressing that investments are crucial for future growth.

Σύνταξη
Γλυφάδα: «Της είπαν ότι πλημμύριζε το σπίτι της» – Μαρτυρία γειτόνισσας για τον τραγικό θάνατο της 56χρονης
Στη Άνω Γλυφάδα 23.01.26

«Της είπαν ότι πλημμύριζε το σπίτι της» - Μαρτυρία γειτόνισσας για τον τραγικό θάνατο της 56χρονης

«Της φώναξε το αφεντικό μου 'μη!', δεν μας άκουσε, με το 'μη' την παίρνει το ρεύμα και την πετάει κάτω απ' το αυτοκίνητο», λέει η γυναίκα που είδε να εκτυλίσσεται μπροστά της η τραγωδία στη Γλυφάδα

Σύνταξη
Ιαπωνία: Διαλύθηκε επίσημα η κάτω Βουλή – Προς πρόωρες εκλογές η χώρα
Πρωτοβουλία πρωθυπουργού 23.01.26

Διαλύθηκε και επίσημα η κάτω Βουλή στην Ιαπωνία - Προς πρόωρες εκλογές η χώρα

Η Ιαπωνία θα διεξάγει εκλογές στις 8 Φεβρουαρίου σε μία προσπάθεια της πρωθυπουργού να εκμεταλλευτεί τη δημοτικότητά της για να αυξήσει τις έδρες του κόμματός της

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Ποια εισοδήματα και παροχές δεν πιάνει το ραντάρ της Εφορίας
Μισθωτοί - Συνταξιούχοι 23.01.26

Ποια εισοδήματα και παροχές δεν πιάνει το ραντάρ της Εφορίας

Τι δεν περιλαμβάνεται στα εισοδήματα, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ - Η λίστα με τα αφορολόγητα ποσά που μπορούν να «σβήσουν» τα τεκμήρια διαβίωσης για τους φορολογουμένους μισθωτούς και συνταξιούχους

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
ΚΕΦΙΜ: Στην Ελλάδα η 2η υψηλότερη πραγματική φορολόγηση της εργασίας – Παραμένει σχεδόν ίδια με τα επίπεδα του 2019
Φόροι και εισφορές 23.01.26

Στην Ελλάδα η 2η υψηλότερη πραγματική φορολόγηση της εργασίας - Παραμένει σχεδόν ίδια με τα επίπεδα του 2019

Το φορολογικό βάρος για τους εργαζόμενους στην Ελλάδα παραμένει δυσανάλογα υψηλό. Σημαντικό μέρος της ονομαστικής αύξησης των μισθών δεν μεταφράστηκε σε αντίστοιχη αύξηση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης. Παρά τις μειώσεις των ονομαστικών φορολογικών συντελεστών και των ασφαλιστικών εισφορών, η συνολική επιβάρυνση της εργασίας εμφανίζεται υψηλή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Kόντρα στα πρέπει των καιρών – Τι δίδαξε ο Γενάρης τον Τζορτζ Όργουελ για την εξουσία και την αντίσταση
Εκτός Ελέγχου 23.01.26

Kόντρα στα πρέπει των καιρών – Τι δίδαξε ο Γενάρης τον Τζορτζ Όργουελ για την εξουσία και την αντίσταση

Ο Ιανουάριος στον Όργουελ είναι πολιτικός. Το κρύο εξαντλεί, η σιωπή βαραίνει και η εξουσία μοιάζει πανίσχυρη – μέχρι τη στιγμή που η επαναληπτικότητα των εποχών θυμίζει ότι καμία κυριαρχία δεν είναι απόλυτη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο