Live εικόνα από τις εργασίες του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στα Ιωάννινα

Δείτε σε ζωντανή μετάδοση τις εργασίες του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, με τίτλο «Κοινωνικό κράτος για όλους – Νέες προοπτικές και ευκαιρίες», που διεξάγεται στα Ιωάννινα:

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση για την κοινωνική πολιτική. Θυμίζουμε πως το 16ο Τακτικό Συνέδριο της ΝΔ θα διεξαχθεί το τριήμερο 15-17 Μαΐου στην Αθήνα.