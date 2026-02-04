Αλληλεγγύη στους εθελοντές που νυχθημερόν προσπαθούν να εξασφαλίσουν την ευζωία αυτών των ζώων, που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες.

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Απρόοπτο έλεγχο σε δύο άτυπους χώρους που χρησιμοποιούνται ως κυνοκομεία προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Αλεξάνδρειας πραγματοποίησε κλιμάκιο της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τα δύο καταφύγια βρίσκονται στον οικισμό Παλαιοχώρι και στην περιοχή «παλιά Σφαγεία».

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε, κατόπιν καταγγελίας της Νέμεσις – Πανελλήνια Ομοσπονδία για το περιβάλλον, τα ζώα, το κυνήγι.

Οι εθελοντές όλες αυτές τις ημέρες βρίσκονται μέσα στο κρύο, στη βροχή και στις λάσπες

Το in απευθύνθηκε στην κα Κατερίνα Παπαποστόλου, διευθύντρια του δημοτικού σχολείου Νησίου Ημαθίας – Ζωοθεραπεύτρια, Ιδρύτρια της ΑΜΚΕ Ζω.Ε.Σ (Ζωοφιλικές Ενημερώσεις Σχολείων) και συγγραφέας, η οποία βρίσκεται στο πλευρό αυτών των βασανισμένων ζώων.

Η υπόθεση αυτή, ενημερώνει, προστίθεται σε μια σειρά ελέγχων και καταγγελιών που αναδεικνύουν τις χρόνιες αδυναμίες στη διαχείριση των αδέσποτων ζώων στην Ελλάδα.

Παρά το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και τις προβλεπόμενες χρηματοδοτήσεις, σε αρκετές περιοχές της χώρας η ευζωία των ζώων εξακολουθεί να παραβιάζεται. Αποκαλύπτοντας το διαρκές χάσμα ανάμεσα στη νομοθεσία και την εφαρμογή της.

Η αυτοψία πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Συνήγορου του Πολίτη, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία. Αλλά και με την παρουσία κτηνιατρικών, υγειονομικών και περιβαλλοντικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βέροιας.

Ο έλεγχος αφορούσε στη συμμόρφωση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας καταφυγίων, τις συνθήκες ευζωίας των ζώων, καθώς και ζητήματα δημόσιας υγείας και περιβαλλοντικής προστασίας.

Τι διαπιστώθηκε κατά την αυτοψία στον χώρο Παλαιοχωρίου Δήμου Αλεξάνδρειας

Κατά την απροσδόκητη επίσκεψη τους, οι αρμόδιοι διαπίστωσαν εκτεταμένες και πολύ σοβαρές παραβάσεις.

Στον χώρο του Παλαιοχωρίου καταμετρήθηκαν 32 σκύλοι, από τους οποίους εκείνοι που είχαν ηλεκτρονική σήμανση και ήταν καταχωρημένοι στο Ε.Μ.Ζ.Σ, ο αριθμός τους ήταν μικρός. Επίσης, βρέθηκαν ζώα σε κατάσταση απίσχνασης και με δερματικά προβλήματα.

Τα ζώα διαβιούσαν σε αυτοσχέδια κλουβιά επιφάνειας, περίπου 1 έως 2 τετραγωνικών μέτρων, ακατάλληλα για σκύλους, περίπου 20 και 30 κιλών, χωρίς δυνατότητα κίνησης. Ή στοιχειώδους στάσης σώματος.

Επιπλέον, υπήρχαν κλουβιά με σκύλους τα οποία δεν είχαν κανένα σκέπαστρο και ήταν γεμάτα λάσπη. Αυτά τα ζώα υπολογίστηκε πως έζησαν σε αυτές τις συνθήκες, ένα, ίσως και δύο χρόνια.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε μουχλιασμένη τροφή, βρόμικο και ακατάλληλο νερό, καθώς και εκτεταμένη συσσώρευση ακαθαρσιών στους χώρους φιλοξενίας.



Αποτέλεσμα όλων αυτών, ήταν τα ζώα να μην διαθέτουν καθαρό ή ασφαλές σημείο για να σταθούν.

Οι διαπιστώσεις στον χώρο των «παλιών Σφαγείων»

Στον χώρο των «παλιών Σφαγείων» καταμετρήθηκαν 26 σκύλοι, από τους οποίους οι 13 ήταν κουτάβια και οι υπόλοιποι 13 ενήλικοι.



Διαπιστώθηκαν συμπτώματα διάρροιας στο σύνολο των κουταβιών και χωλότητα σε ενήλικο ζώο.

Τι άλλο καταγράφηκε

Και στους δύο χώρους δεν υπήρχε καμιά πρόνοια για τα λύματα τα οποία έπεφταν κατευθείαν μέσα στα κλουβιά. Κάνοντας τη ζωή των ζώων ακόμη πιο δύσκολη.

Μεταξύ άλλων, καταγράφηκαν: μη τήρηση των κανόνων ευζωίας και καλής μεταχείρισης, έλλειψη αδειοδότησης και εγγραφής των καταφυγίων στο Ε.Μ.Ζ.Σ, απουσία ορισμένου υπευθύνου λειτουργίας. Όπως και δεν υπήρχε ενεργή σύμβαση με κτηνίατρο και σημειώθηκαν σοβαρές ελλείψεις σε υγιεινή, αποχέτευση και ηλεκτροδότηση. Παράλληλα, δεν τηρούνταν οι υποχρεωτικές απολυμάνσεις και η διαχείριση νεκρών ζώων.

Επιπλέον, τα ζώα δεν αναρτιούνταν στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας.

Οι επόμενες κινήσεις μετά την αυτοψία

Άμεσα σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για παραβάσεις του Ν. 4830/2021. Συνελήφθησαν ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και ο οριζόμενος φροντιστής στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας οι οποίοι αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, κατόπιν προφορικής εντολής του εισαγγελέα.

Επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα, ενώ προτάθηκε η άμεση αφαίρεση 30 ζώων για λόγους προστασίας της ευζωίας τους.



Ζητήθηκε η διενέργεια κτηνιατρικής πραγματογνωμοσύνης και εργαστηριακών ελέγχων για το σύνολο των ζώων.

Παράλληλα, εκκίνησε συνολική αξιολόγηση των πεπραγμένων του Δήμου Αλεξάνδρειας ως προς τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.

Επισημαίνεται ότι για τον Δήμο έχει εγκριθεί χρηματοδότηση ύψους 372.000 ευρώ μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για έργα καταφυγίου, εξοπλισμό και όχημα. Όμως, οι εργασίες στον χώρο όπου θα δημιουργηθεί το νέο κυνοκομείο, προχωρούν πολύ αργά.

Αυτήν τη στιγμή ανακαινίζεται μονάχα ένα παλιό κτίριο που υπήρχε στον χώρο, ενώ δεν έχει γίνει καμιά εργασία στον χώρο ενδιαιτημάτων όλων των σκύλων που βρίσκονται ακόμα εκεί.

Να αναφέρουμε ότι ο χώρος του Παλαιοχωρίου δημιουργήθηκε πριν δύο χρόνια με σκοπό να μεταφερθούν εκεί όλοι οι σκύλοι που ήταν στον χώρο των «παλιών Σφαγείων». Έτσι, ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες στα κλουβιά για να επιστρέψουν στη συνέχεια. Όμως, δύο χρόνια μετά, οι σκύλοι παρέμειναν «φυλακισμένοι» στα αυτοσχέδια πολύ μικρά και ακατάλληλα κλουβιά.

Οι εθελοντές εν δράσει

Μετά την απόφαση αφαίρεσης των ζώων, τον συντονισμό της διαδικασίας ανέλαβαν η Νέμεσις – Πανελλήνια Ομοσπονδία για το περιβάλλον, τα ζώα, το κυνήγι και οι Ζω.Ε.Σ.

Σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου τα ζώα να απομακρυνθούν με ασφάλεια και να μεταφερθούν σε κατάλληλους χώρους φιλοξενίας και φροντίδας.

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας υποχρεούται με βάση τη νομοθεσία να καλύψει το συνολικό κόστος για ό, τι χρειαστούν όλα αυτά τα ζώα.

Η ιδρύτρια της ΑΜΚΕ Ζω.Ε.Σ, Κατερίνα Παπαποστόλου, αναφέρει ότι η κινητοποίηση ξεκίνησε έπειτα από επικοινωνία της κας Βούλας Τζεβελέκου, εκπροσώπου της Νέμεσις – Πανελλήνια Ομοσπονδία για το περιβάλλον, τα ζώα, το κυνήγι. Καθώς ήρθε στην περιοχή τους για αυτοψία των δύο κυνοκομείων. Και υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει χρόνος για δεύτερη σκέψη».

Αποφασίστηκε η από κοινού ανάληψη πρωτοβουλίας για την απομάκρυνση των ζώων. Στόχος να τούς εξασφαλίσουν το καλύτερο δυνατό παρόν και μέλλον.

«Η κατάσταση στον Δήμο Αλεξάνδρειας είναι γνωστή εδώ και πολλά χρόνια και είναι ντροπή, που βαραίνει όσους είχαν θεσμική ευθύνη και επέλεξαν την αδράνεια», υπογραμμίζει η κα Παπαποστόλου.

Συνεχίζει, τονίζοντας ότι πλέον έχουν φτάσει στο απροχώρητο.

Παράλληλα, κάνει λόγο για μια μακρόχρονη προσπάθεια χωρίς ουσιαστική στήριξη, με εθελοντές που, συχνά λοιδορήθηκαν. Και χαρακτηρίστηκαν «τρελοί και γραφικοί φιλόζωοι που δεν μπορούσαν να καταφέρουν τίποτα». Επισημαίνει ότι όσα αποκαλύπτονται σήμερα «είναι αποτέλεσμα πράξεων και παραλείψεων των αρμοδίων».

Οι εθελοντές δεν έχουν καμία βοήθεια από τον Δήμο

«Η λέξη κακοποιητική διαχείριση, η οποία αναφέρεται ρητά στη φωτογραφία που συνοδεύει το δελτίο τύπου της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς, είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Και εμάς μάς πονάει πάρα πολύ. Για τον Δήμο, έχω την αίσθηση πως δεν τον άγγιξε καν. Για όλους εμάς που βρισκόμαστε αυτές τις μέρες μέσα στο κρύο, στη βροχή και στις λάσπες, είναι η καθημερινότητά μας. Εθελοντές που κάνουμε μόνοι μας δουλειές, που θα έπρεπε να κάνει ο Δήμος. Χωρίς καμία βοήθεια. Ούτε καν ένα όχημα. Μεταφέρουμε ζώα με τα δικά μας αυτοκίνητα, με δικά μας έξοδα και έχουμε γονατίσει ψυχικά και σωματικά».

Η κα Παπαποστόλου επισήμανε ότι, ακόμη και σήμερα, «η εικόνα παραμένει η ίδια: καμία συνεργασία από τον Δήμο, καμία βοήθεια, καμία μεταμέλεια, καμία πραγματική διάθεση να δοθεί λύση. Καμία εργασία στο κυνοκομείο το οποίο λόγω των συνεχόμενων βροχών δείχνει το χειρότερο «πρόσωπό» του».

Εκφράζει τις ευχαριστίες της προς τον Ειδικό Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς, κ. Χρυσάκη, τονίζοντας ότι η επίσκεψή του «άνοιξε μια τεράστια πληγή που αιμορραγούσε για χρόνια, ενώ οι φωνές μας δεν είχαν ακουστεί ποτέ».

Παράλληλα, ευχαριστεί την Νέμεσις – Πανελλήνια Ομοσπονδία για το περιβάλλον, τα ζώα, το κυνήγι, η οποία, όπως υπογραμμίζει, «δεν δίστασε να καταγγείλει επίσημα αυτό που και εμείς φωνάζαμε για χρόνια, όταν πια είχαμε αρχίσει να εξαντλούμαστε».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην Ελληνική Αστυνομία, καθώς είναι η μοναδική τοπική αρχή που στάθηκε ουσιαστικά δίπλα τους και στηρίζει έμπρακτα αυτόν τον αγώνα.

Στηρίζουμε τους εθελοντές

«Η ιστορία αυτή έχει πολύ δρόμο μπροστά της και χρειάζεται να έχουμε δύναμη και να μη τα παρατήσουμε σε εποχές τόσο σκοτεινές. Εποχές δίχως συναισθήματα και υπάρχει περίπτωση ακόμη και να απειληθούμε, για να μη μιλάμε», αναφέρει η κα Παπαποστόλου.

Κοιτάμε αυτά τα μάτια που ταλαιπωρήθηκαν τόσο πολύ, λέει η κα Παπαποστόλου και καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να σταθούν δίπλα μας, για να βοηθήσουμε τα ζώα.

Φιλοξενούμε ή ακόμα καλύτερα υιοθετούμε αυτά τα πλάσματα, που τόσο έχουν ταλαιπωρηθεί στη ζωή τους.

Και όσοι θέλουμε να συνδράμουμε στο αξιέπαινο έργο των εθελοντών μπορούμε με επισκεφτούμε τη σελίδα στο f.b της Ζω.Ε.Σ ή να καλέσουμε τον αριθμό: 697. 333. 9533.