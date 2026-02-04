Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
04.02.2026 | 09:00
Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα στην κίνηση
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Απροειδοποίητος έλεγχος σε κυνοκομεία του Δήμου Αλεξάνδρειας – Σοβαρές παραβάσεις και ποινικές διαδικασίες
Pet Stories 04 Φεβρουαρίου 2026, 10:00

Απροειδοποίητος έλεγχος σε κυνοκομεία του Δήμου Αλεξάνδρειας – Σοβαρές παραβάσεις και ποινικές διαδικασίες

Εικόνες που συγκλονίζουν από τα δύο καταφύγια του Δήμου Αλεξάνδρειας, όπου ζούσαν 58 σκυλάκια.

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
A
A
Vita.gr
Scrambled eggs: Πώς ο διάσημος σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ τα τελειοποίησε

Scrambled eggs: Πώς ο διάσημος σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ τα τελειοποίησε

Spotlight

Αλληλεγγύη στους εθελοντές που νυχθημερόν προσπαθούν να εξασφαλίσουν την ευζωία αυτών των ζώων, που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες.

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Απρόοπτο έλεγχο σε δύο άτυπους χώρους που χρησιμοποιούνται ως κυνοκομεία προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Αλεξάνδρειας πραγματοποίησε κλιμάκιο της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τα δύο καταφύγια βρίσκονται στον οικισμό Παλαιοχώρι και στην περιοχή «παλιά Σφαγεία».

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε, κατόπιν καταγγελίας της Νέμεσις – Πανελλήνια Ομοσπονδία για το περιβάλλον, τα ζώα, το κυνήγι.

Οι εθελοντές όλες αυτές τις ημέρες βρίσκονται μέσα στο κρύο, στη βροχή και στις λάσπες

Φιλοξενούμε ή ακόμα καλύτερα υιοθετούμε αυτές τις βασανισμένες ψυχούλες

Το in απευθύνθηκε στην κα Κατερίνα Παπαποστόλου, διευθύντρια του δημοτικού σχολείου Νησίου Ημαθίας – Ζωοθεραπεύτρια, Ιδρύτρια της ΑΜΚΕ Ζω.Ε.Σ (Ζωοφιλικές Ενημερώσεις Σχολείων) και συγγραφέας, η οποία βρίσκεται στο πλευρό αυτών των βασανισμένων ζώων.

Η υπόθεση αυτή, ενημερώνει, προστίθεται σε μια σειρά ελέγχων και καταγγελιών που αναδεικνύουν τις χρόνιες αδυναμίες στη διαχείριση των αδέσποτων ζώων στην Ελλάδα.

Παρά το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και τις προβλεπόμενες χρηματοδοτήσεις, σε αρκετές περιοχές της χώρας η ευζωία των ζώων εξακολουθεί να παραβιάζεται. Αποκαλύπτοντας το διαρκές χάσμα ανάμεσα στη νομοθεσία και την εφαρμογή της.

Η αυτοψία πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Συνήγορου του Πολίτη, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία. Αλλά και με την παρουσία κτηνιατρικών, υγειονομικών και περιβαλλοντικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βέροιας.

Ο έλεγχος αφορούσε στη συμμόρφωση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας καταφυγίων, τις συνθήκες ευζωίας των ζώων, καθώς και ζητήματα δημόσιας υγείας και περιβαλλοντικής προστασίας.

Τι διαπιστώθηκε κατά την αυτοψία στον χώρο Παλαιοχωρίου Δήμου Αλεξάνδρειας

Κατά την απροσδόκητη επίσκεψη τους, οι αρμόδιοι διαπίστωσαν εκτεταμένες και πολύ σοβαρές παραβάσεις.

Στον χώρο του Παλαιοχωρίου καταμετρήθηκαν 32 σκύλοι, από τους οποίους εκείνοι που είχαν ηλεκτρονική σήμανση και ήταν καταχωρημένοι στο Ε.Μ.Ζ.Σ, ο αριθμός τους ήταν μικρός. Επίσης, βρέθηκαν ζώα σε κατάσταση απίσχνασης και με δερματικά προβλήματα.

Τα ζώα διαβιούσαν σε αυτοσχέδια κλουβιά επιφάνειας, περίπου 1 έως 2 τετραγωνικών μέτρων, ακατάλληλα για σκύλους, περίπου 20 και 30 κιλών, χωρίς δυνατότητα κίνησης. Ή στοιχειώδους στάσης σώματος.

Επιπλέον, υπήρχαν κλουβιά με σκύλους τα οποία δεν είχαν κανένα σκέπαστρο και ήταν γεμάτα λάσπη. Αυτά τα ζώα υπολογίστηκε πως έζησαν σε αυτές τις συνθήκες, ένα, ίσως και δύο χρόνια.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε μουχλιασμένη τροφή, βρόμικο και ακατάλληλο νερό, καθώς και εκτεταμένη συσσώρευση ακαθαρσιών στους χώρους φιλοξενίας.


Αποτέλεσμα όλων αυτών, ήταν τα ζώα να μην διαθέτουν καθαρό ή ασφαλές σημείο για να σταθούν.

Οι διαπιστώσεις στον χώρο των «παλιών Σφαγείων»

Στον χώρο των «παλιών Σφαγείων» καταμετρήθηκαν 26 σκύλοι, από τους οποίους οι 13 ήταν κουτάβια και οι υπόλοιποι 13 ενήλικοι.


Διαπιστώθηκαν συμπτώματα διάρροιας στο σύνολο των κουταβιών και χωλότητα σε ενήλικο ζώο.

Τι άλλο καταγράφηκε

Και στους δύο χώρους δεν υπήρχε καμιά πρόνοια για τα λύματα τα οποία έπεφταν κατευθείαν μέσα στα κλουβιά. Κάνοντας τη ζωή των ζώων ακόμη πιο δύσκολη.

Μεταξύ άλλων, καταγράφηκαν: μη τήρηση των κανόνων ευζωίας και καλής μεταχείρισης, έλλειψη αδειοδότησης και εγγραφής των καταφυγίων στο Ε.Μ.Ζ.Σ, απουσία ορισμένου υπευθύνου λειτουργίας. Όπως και δεν υπήρχε ενεργή σύμβαση με κτηνίατρο και σημειώθηκαν σοβαρές ελλείψεις σε υγιεινή, αποχέτευση και ηλεκτροδότηση. Παράλληλα, δεν τηρούνταν οι υποχρεωτικές απολυμάνσεις και η διαχείριση νεκρών ζώων.

Επιπλέον, τα ζώα δεν αναρτιούνταν στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας.

Οι επόμενες κινήσεις μετά την αυτοψία

Άμεσα σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για παραβάσεις του Ν. 4830/2021. Συνελήφθησαν ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και ο οριζόμενος φροντιστής στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας οι οποίοι αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, κατόπιν προφορικής εντολής του εισαγγελέα.

Επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα, ενώ προτάθηκε η άμεση αφαίρεση 30 ζώων για λόγους προστασίας της ευζωίας τους.


Ζητήθηκε η διενέργεια κτηνιατρικής πραγματογνωμοσύνης και εργαστηριακών ελέγχων για το σύνολο των ζώων.

Παράλληλα, εκκίνησε συνολική αξιολόγηση των πεπραγμένων του Δήμου Αλεξάνδρειας ως προς τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.

Επισημαίνεται ότι για τον Δήμο έχει εγκριθεί χρηματοδότηση ύψους 372.000 ευρώ μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για έργα καταφυγίου, εξοπλισμό και όχημα. Όμως, οι εργασίες στον χώρο όπου θα δημιουργηθεί το νέο κυνοκομείο, προχωρούν πολύ αργά.

Αυτήν τη στιγμή ανακαινίζεται μονάχα ένα παλιό κτίριο που υπήρχε στον χώρο, ενώ δεν έχει γίνει καμιά εργασία στον χώρο ενδιαιτημάτων όλων των σκύλων που βρίσκονται ακόμα εκεί.

Να αναφέρουμε ότι ο χώρος του Παλαιοχωρίου δημιουργήθηκε πριν δύο χρόνια με σκοπό να μεταφερθούν εκεί όλοι οι σκύλοι που ήταν στον χώρο των «παλιών Σφαγείων». Έτσι, ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες στα κλουβιά για να επιστρέψουν στη συνέχεια. Όμως, δύο χρόνια μετά, οι σκύλοι παρέμειναν «φυλακισμένοι» στα αυτοσχέδια πολύ μικρά και ακατάλληλα κλουβιά.

Οι εθελοντές εν δράσει

Μετά την απόφαση αφαίρεσης των ζώων, τον συντονισμό της διαδικασίας ανέλαβαν η Νέμεσις – Πανελλήνια Ομοσπονδία για το περιβάλλον, τα ζώα, το κυνήγι και οι Ζω.Ε.Σ.
Σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου τα ζώα να απομακρυνθούν με ασφάλεια και να μεταφερθούν σε κατάλληλους χώρους φιλοξενίας και φροντίδας.

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας υποχρεούται με βάση τη νομοθεσία να καλύψει το συνολικό κόστος για ό, τι χρειαστούν όλα αυτά τα ζώα.

Η ιδρύτρια της ΑΜΚΕ Ζω.Ε.Σ, Κατερίνα Παπαποστόλου, αναφέρει ότι η κινητοποίηση ξεκίνησε έπειτα από επικοινωνία της κας Βούλας Τζεβελέκου, εκπροσώπου της Νέμεσις – Πανελλήνια Ομοσπονδία για το περιβάλλον, τα ζώα, το κυνήγι. Καθώς ήρθε στην περιοχή τους για αυτοψία των δύο κυνοκομείων. Και υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει χρόνος για δεύτερη σκέψη».

Αποφασίστηκε η από κοινού ανάληψη πρωτοβουλίας για την απομάκρυνση των ζώων. Στόχος να τούς εξασφαλίσουν το καλύτερο δυνατό παρόν και μέλλον.
«Η κατάσταση στον Δήμο Αλεξάνδρειας είναι γνωστή εδώ και πολλά χρόνια και είναι ντροπή, που βαραίνει όσους είχαν θεσμική ευθύνη και επέλεξαν την αδράνεια», υπογραμμίζει η κα Παπαποστόλου.

Συνεχίζει, τονίζοντας ότι πλέον έχουν φτάσει στο απροχώρητο.

Παράλληλα, κάνει λόγο για μια μακρόχρονη προσπάθεια χωρίς ουσιαστική στήριξη, με εθελοντές που, συχνά λοιδορήθηκαν. Και χαρακτηρίστηκαν «τρελοί και γραφικοί φιλόζωοι που δεν μπορούσαν να καταφέρουν τίποτα». Επισημαίνει ότι όσα αποκαλύπτονται σήμερα «είναι αποτέλεσμα πράξεων και παραλείψεων των αρμοδίων».

Οι εθελοντές δεν έχουν καμία βοήθεια από τον Δήμο

«Η λέξη κακοποιητική διαχείριση, η οποία αναφέρεται ρητά στη φωτογραφία που συνοδεύει το δελτίο τύπου της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς, είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Και εμάς μάς πονάει πάρα πολύ. Για τον Δήμο, έχω την αίσθηση πως δεν τον άγγιξε καν. Για όλους εμάς που βρισκόμαστε αυτές τις μέρες μέσα στο κρύο, στη βροχή και στις λάσπες, είναι η καθημερινότητά μας. Εθελοντές που κάνουμε μόνοι μας δουλειές, που θα έπρεπε να κάνει ο Δήμος. Χωρίς καμία βοήθεια. Ούτε καν ένα όχημα. Μεταφέρουμε ζώα με τα δικά μας αυτοκίνητα, με δικά μας έξοδα και έχουμε γονατίσει ψυχικά και σωματικά».

Η κα Κατερίνα Παπαποστόλου απομακρύνει από τον χώρο μια βασανισμένη ψυχή

Η κα Παπαποστόλου επισήμανε ότι, ακόμη και σήμερα, «η εικόνα παραμένει η ίδια: καμία συνεργασία από τον Δήμο, καμία βοήθεια, καμία μεταμέλεια, καμία πραγματική διάθεση να δοθεί λύση. Καμία εργασία στο κυνοκομείο το οποίο λόγω των συνεχόμενων βροχών δείχνει το χειρότερο «πρόσωπό» του».

Εκφράζει τις ευχαριστίες της προς τον Ειδικό Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς, κ. Χρυσάκη, τονίζοντας ότι η επίσκεψή του «άνοιξε μια τεράστια πληγή που αιμορραγούσε για χρόνια, ενώ οι φωνές μας δεν είχαν ακουστεί ποτέ».

Παράλληλα, ευχαριστεί την Νέμεσις – Πανελλήνια Ομοσπονδία για το περιβάλλον, τα ζώα, το κυνήγι, η οποία, όπως υπογραμμίζει, «δεν δίστασε να καταγγείλει επίσημα αυτό που και εμείς φωνάζαμε για χρόνια, όταν πια είχαμε αρχίσει να εξαντλούμαστε».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην Ελληνική Αστυνομία, καθώς είναι η μοναδική τοπική αρχή που στάθηκε ουσιαστικά δίπλα τους και στηρίζει έμπρακτα αυτόν τον αγώνα.

Στηρίζουμε τους εθελοντές

«Η ιστορία αυτή έχει πολύ δρόμο μπροστά της και χρειάζεται να έχουμε δύναμη και να μη τα παρατήσουμε σε εποχές τόσο σκοτεινές. Εποχές δίχως συναισθήματα και υπάρχει περίπτωση ακόμη και να απειληθούμε, για να μη μιλάμε», αναφέρει η κα Παπαποστόλου.

Κοιτάμε αυτά τα μάτια που ταλαιπωρήθηκαν τόσο πολύ, λέει η κα Παπαποστόλου και καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να σταθούν δίπλα μας, για να βοηθήσουμε τα ζώα.

Φιλοξενούμε ή ακόμα καλύτερα υιοθετούμε αυτά τα πλάσματα, που τόσο έχουν ταλαιπωρηθεί στη ζωή τους.

Και όσοι θέλουμε να συνδράμουμε στο αξιέπαινο έργο των εθελοντών μπορούμε με επισκεφτούμε τη σελίδα στο f.b της Ζω.Ε.Σ ή να καλέσουμε τον αριθμό: 697. 333. 9533.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Λιμάνια
Λιμάνι Ελευσίνας: Δόθηκε το σήμα για τον διαγωνισμό υποπαραχώρησης

Λιμάνι Ελευσίνας: Δόθηκε το σήμα για τον διαγωνισμό υποπαραχώρησης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Scrambled eggs: Πώς ο διάσημος σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ τα τελειοποίησε

Scrambled eggs: Πώς ο διάσημος σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ τα τελειοποίησε

Business
Metlen: Συμφωνία με Schroders Greencoat για τη πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών

Metlen: Συμφωνία με Schroders Greencoat για τη πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών

inWellness
inTown
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Pet Stories
Κακοκαιρία: Οι βόλτες με τον σκύλο μας συντομεύουν, ώρα για εκτόνωση στο σπίτι
Έξυπνα τεχνάσματα 26.01.26

Φαεινές ιδέες για να εκτονώσουμε τον σκύλο στο σπίτι όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Πώς μπορούμε, με ευχάριστους τρόπους και παιχνίδια, να απασχολήσουμε τον σκύλο μας μέσα στο σπίτι, ώστε να εκτονώνεται, αλλά και να περνάει φίνα!

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η ΕΕ εργάζεται για να ασφαλίσει τα αμυντικά δεδομένα της από τις ΗΠΑ
Σχέδιο DAIDS 04.02.26

Η ΕΕ εργάζεται για να ασφαλίσει τα αμυντικά δεδομένα της από τις ΗΠΑ

Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Euractiv, οι Βρυξέλλες διερευνούν τρόπους ώστε οι ένοπλες δυνάμεις των κρατών-μελών να μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα με ασφάλεια. Αλλά χωρίς εμπλοκή των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Νεκρός 17χρονος έπειτα από σύγκρουση Ι.Χ. με φορτηγό
Στη Θεσσαλονίκη 04.02.26

Νεκρός 17χρονος έπειτα από σύγκρουση Ι.Χ. με φορτηγό

Ο άτυχος 17χρονος καθόταν στο πίσω κάθισμα όταν σημειώθηκε η σύγκρουση, ενώ στο τιμόνι βρισκόταν ένας άλλος 17χρονος συνοδευόμενος από τη μητέρα του, όπως ορίζει ο νόμος γι' αυτή την ηλικία

Σύνταξη
O Γουίλ Άρνετ λέει ότι έδιωξε καλεσμένο από το podcast που συμπαρουσιάζει επειδή ήταν «μ@λ@κ@ς»
SmartLess 04.02.26

O Γουίλ Άρνετ λέει ότι έδιωξε καλεσμένο από το podcast που συμπαρουσιάζει επειδή ήταν «μ@λ@κ@ς»

«Τον ευχαριστήσαμε και τελειώσαμε εκεί», είπε ο Γουίλ Άρνετ χαρακτηριστικά, χωρίς να αποκαλύψει το όνομά του, λέγοντας πως αν γινόταν γνωστό ποιος ήταν, «θα μένατε άφωνοι».

Σύνταξη
Κατάθεση ψυχής από τον Γκραντ: Ήταν το πρωί στο νοσοκομείο και το βράδυ «ξέρανε» τη Ρεάλ
Euroleague 04.02.26

Κατάθεση ψυχής από τον Γκραντ: Ήταν το πρωί στο νοσοκομείο και το βράδυ «ξέρανε» τη Ρεάλ

Ο Τζέριαν Γκραντ έπαιξε αδιάθετος κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς το πρωί ήταν στο νοσοκομείο, όμως ήταν αυτός που χάρισε τη νίκη στον Παναθηναϊκό, χάρη στο σπουδαίο καλάθι που πέτυχε στο φινάλε.

Σύνταξη
Στην Ελλάδα μεταφέρεται ο τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ που είχε παραμείνει στη Ρουμανία για νοσηλεία
Πολύνεκρο τροχαίο 04.02.26

Στην Ελλάδα μεταφέρεται ο τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ που είχε παραμείνει στη Ρουμανία για νοσηλεία

Ο τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ παραμένει διασωληνωμένος και η αεροδιακομιδή θα γίνει υπό αυστηρές προϋποθέσεις, ώστε να μην καταπονηθεί κατά τη μεταφορά

Σύνταξη
Η δημοκρατική αντιπολίτευση δεν πρέπει να συναινέσει στην προσπάθεια του Μητσοτάκη να εργαλειοποιήσει το Σύνταγμα
Editorial 04.02.26

Η δημοκρατική αντιπολίτευση δεν πρέπει να συναινέσει στην προσπάθεια του Μητσοτάκη να εργαλειοποιήσει το Σύνταγμα

Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να αναθεωρήσει το Σύνταγμα. Θέλει απλώς να αξιοποιήσει την αναθεώρηση στην προεκλογική της εκστρατεία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η Μπενφίκα είχε προτάσεις πάνω από 100 εκατ. ευρώ για Παυλίδη και άλλους τρεις – Η απάντηση των «αετών»
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Η Μπενφίκα είχε προτάσεις πάνω από 100 εκατ. ευρώ για Παυλίδη και άλλους τρεις – Η απάντηση των «αετών»

Ο Βαγγέλης Παυλίδης βρέθηκε στην κορυφή της λίστας των παικτών της Μπενφίκα που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Μία νέα θεωρία αλλάζει όσα πιστεύαμε για το Τρίγωνο των Βερμούδων
Κόσμος 04.02.26

Μία νέα θεωρία αλλάζει όσα πιστεύαμε για το Τρίγωνο των Βερμούδων

Η θεωρία για το Τρίγωνο των Βερμούδων δεν περιλαμβάνει εξωγήινους, πύλες ή κατάρες, αλλά φυσικές δυνάμεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν επικίνδυνες συνθήκες για σύντομο χρονικό διάστημα

Σύνταξη
Ο Όλιβερ Λάξε και η κουλτούρα του rave στην ταινία που έχει προταθεί για δύο Όσκαρ – «Η techno είναι περιπέτεια»
Όλα είναι δρόμος 04.02.26

Ο Όλιβερ Λάξε και η κουλτούρα του rave στην ταινία που έχει προταθεί για δύο Όσκαρ - «Η techno είναι περιπέτεια»

Ο Όλιβερ Λάξε μίλησε πρόσφατα για τη γένεση της εκπληκτικής επιτυχίας του, της πνευματικής οδύσσειας Sirāt: «Ξέρετε, η λέξη sirat σημαίνει επίσης “ο δρόμος”».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ουκρανία: Νέος γύρος συνομιλιών Μόσχας, Κιέβου και Ουάσινγκτον στο Αμπού Ντάμπι για τον τερματισμό του πολέμου
Στο Αμπού Ντάμπι 04.02.26

Νέος γύρος συνομιλιών Μόσχας, Κιέβου και Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Συνεχίζονται οι τριμερείς συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποφέρει αποτέλεσμα - Τι ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ από τον Βλαντίμιρ Πούτιν

Σύνταξη
Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου εγκαταλείπει το Ουίνδσορ εν μέσω νέας έντασης στο σκάνδαλο Έπσταϊν και ισχυρισμών για το Παλάτι
Royal Lodge 04.02.26

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου εγκαταλείπει το Ουίνδσορ εν μέσω νέας έντασης στο σκάνδαλο Έπσταϊν και ισχυρισμών για το Παλάτι

Η αποχώρηση του πρώην πρίγκιπα Άντριου από το Royal Lodge στο Ουίνδσορ και η μετακόμισή του στο Σάντρινγκαμ συμπίπτουν με την αναζωπύρωση της υπόθεσης Έπσταϊν και νέους ισχυρισμούς που αγγίζουν το Παλάτι του Μπάκιγχαμ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κοντράρεται με τον Αστέρα στην Τρίπολη ο Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Κοντράρεται με τον Αστέρα στην Τρίπολη ο Ολυμπιακός

Τη νίκη που θα του επιτρέψει να πατήσει ξανά την κορυφή της βαθμολογίας θα κυνηγήσει ο Ολυμπιακός κόντρα στον Αστέρα στην Τρίπολη το απόγευμα της Τετάρτης, (4/2, 18:30) στο εξ αναβολής ματς της 17ης αγωνιστικής της Super League.

Σύνταξη
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
New START: H τελευταία συνθήκη μεταξύ ΗΠΑ-Ρωσίας λήγει, και ένας κόσμος χωρίς πυρηνικό έλεγχο επιστρέφει
New START 04.02.26

New START: H τελευταία συνθήκη μεταξύ ΗΠΑ-Ρωσίας λήγει, και ένας κόσμος χωρίς πυρηνικό έλεγχο επιστρέφει

Η new START, η μόνη εναπομείνασα πυρηνική συνθήκη μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, λήγει την Πέμπτη. Μπορεί να επιταχυνθεί σύντομα ένας νέος αγώνας εξοπλισμών;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕΡΓΑΝΗ: «Τρέχει» αλλά δεν φτάνει η Ελλάδα τους μισθούς της Ε.Ε. – Παραμένει το μισθολογικό χάσμα
Δύο «ταχύτητες» 04.02.26

«Τρέχει» αλλά δεν φτάνει η Ελλάδα τους μισθούς της Ε.Ε. - Παραμένει το μισθολογικό χάσμα

Τι δείχνουν οι εξελίξεις στην εγχώρια αγορά εργασίας από την ετήσια έκθεση του ΟΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Η «ψαλίδα» ανάμεσα στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση στους μισθούς πλήρους απασχόλησης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο