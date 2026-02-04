science
04.02.2026
Δεμένα τα πλοία σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά λόγω των ισχυρών ανέμων
Οι πλαστικοί χειρουργοί στις ΗΠΑ τάσσονται κατά των επεμβάσεων φυλομετάβασης σε ανηλίκους 
Επιστήμες 04 Φεβρουαρίου 2026

Οι πλαστικοί χειρουργοί στις ΗΠΑ τάσσονται κατά των επεμβάσεων φυλομετάβασης σε ανηλίκους 

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι το όφελος των επεμβάσεων φυλομετάβασης δικαιολογεί το ρίσκο, λέει η Αμερικανική Ένωση Πλαστικών Χειρουργών.

Γαλακτοκομικά: Μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο άνοιας;

Γαλακτοκομικά: Μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο άνοιας;

Spotlight

Επικαλούμενη έλλειψη αξιόπιστων ενδείξεων για τα οφέλη της πρακτικής, η Αμερικανική Εταιρεία Πλαστικών Χειρουργών συνέστησε την αναβολή επεμβάσεων προσώπου, στήθους και γεννητικών οργάνων για τη φυλομετάβαση ατόμων κάτω των 19 ετών.

Η Εταιρεία, η οποία εκπροσωπεί περισσότερους από 1.000 γιατρούς κοσμητικής και επανορθωτικής πλαστικής χειρουργικής, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για μια ευνοϊκή αναλογία οφέλους-κινδύνου για τις επεμβάσεις φυλομετάβασης σε παιδιά και ανηλίκους.

Ακόμα, η Εταιρεία ανέφερε ότι υπάρχει αβεβαιότητα ως προς τις εκβάσεις ψυχικής υγείας, καθώς και ανησυχίες για τις δυνητικές μακροπρόθεσμες βλάβες και τη μη αναστρέψιμη φύση των επεμβάσεων σε έναν αναπτυξιακά ευάλωτο πληθυσμό.

Η Εταιρεία σημείωσε ότι η θέση της βρίσκεται σε συμφωνία με πρόσφατες αλλαγές πολιτικής σε χώρες όπως η Βρετανία, η Σουηδία και η Φινλανδία, οι οποίες επέβαλαν περιορισμούς στις επεμβάσεις σε ανηλίκους.

Σε ανακοίνωσή του, ο Αμερικανικός Ιατρικός Σύλλογος ανέφερε ότι οι διαθέσιμες ενδείξεις είναι περιορισμένες και ότι συμφωνεί με τη θέση των πλαστικών χειρουργών.

Οι θεραπείες φυλομετάβασης για ανηλίκους έχουν γίνει αντικείμενο πολιτικής διαμάχης στις ΗΠΑ.

Τον Δεκέμβριο, το αμερικανικό υπουργείο Υγείας περιόρισε την πρόσβαση των παιδιών σε θεραπείες επιβεβαίωσης φύλου, καθώς πρότεινε εξαίρεση των νοσοκομείων που παρέχουν τέτοιες θεραπείες από τα ασφαλιστικά προγράμματα Medicare και Medicaid. Απαγόρευσε επίσης στο Medicade και το Πρόγραμμα Ασφάλειας Υγείας Παίδων να καλύπτουν το κόστος.

Την αντίθεσή τους στους κανόνες αυτούς εξέφρασαν μεγάλοι οργανισμοί υγείας, ανάμεσά τους ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής και ο Αμερικανικός Ιατρικός Σύλλογος, υποστηρίζοντας ότι οι κινήσεις του υπουργείου παρεμβαίνουν στη σχέση γιατρού-θεραπευόμενου και αγνοεί αναγνωρισμένα κλινικά δεδομένα.

Λόγω των μη αναστρέψιμων αποτελεσμάτων και του κινδύνου επιπλοκών, πολλές κλινικές στις ΗΠΑ ήδη αρνούνται να πραγματοποιήσουν επεμβάσεις φυλομετάβασης σε ανηλίκους, οι οποίες παραμένουν σπάνιες στους κάτω των 18.

Ο αμερικανός υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, γνωστός για τις αντιεμβολιαστικές απόψεις του, χαιρέτισε την ανακοίνωση των παιδιάτρων, λέγοντας ότι η Ένωση «αντιστέκεται στο λόμπι της υπερϊατρικοποίησης και υπερασπίζεται την ορθή επιστήμη».

