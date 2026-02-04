newspaper
Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
Κρήτη: Ένοχος 36χρονος για τον θάνατο 33χρονου πιλότου της ομάδας «Ζευς» σε τροχαίο
Ελλάδα 04 Φεβρουαρίου 2026, 08:32

Κρήτη: Ένοχος 36χρονος για τον θάνατο 33χρονου πιλότου της ομάδας «Ζευς» σε τροχαίο

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Χανίων έκρινε ένοχο τον 36χρονο οδηγό για το θανατηφόρο τροχαίο

Σύνταξη
Τέσσερα χρόνια μετά το τραγικό δυστύχημα με θύμα τον 33χρονο σμηναγό Μανώλη Γαρεφαλάκη εκδικάστηκε η υπόθεση στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Χανίων.

Στο εδώλιο κάθισε ο 36χρονος, σήμερα, άνδρας που ήταν ο οδηγός του δίκυκλου που φέρεται να προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Σούδας στα Χανιά όταν επιχείρησε να αλλάξει πορεία χωρίς όμως να ενεργοποιήσει το φλας, γεγονός που όπως εκτιμήθηκε συνέβαλε στην πρόκληση του θανατηφόρου.

Σύμφωνα με το patris.gr, κατά τη διάρκεια της εκδίκασης της υπόθεσης ο 36χρονος κατηγορούμενος ανέφερε πως είχε ανάψει το φλας και ότι ο 33χρονος σμηναγός έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα, κάτι το οποίο δεν απεδείχθη όπως έκρινε το δικαστήριο.

Αρκετές ώρες μετά την ακροαματική διαδικασία το δικαστήριο αποφάσισε την ενοχή του 36χρονου και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με αναστολή. Παράλληλα, του αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 33χρονος σμηναγός, Μανώλης Γαρεφαλάκης, ήταν ένας έμπειρος πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας και μέλος της ομάδος «Ζευς». Είχε καταγωγή από το Καστέλι και το 2018 ήταν ο αφηγητής των αεροπορικών επιδείξεων στον Καράβολα.

Λιμάνια
Λιμάνι Ελευσίνας: Δόθηκε το σήμα για τον διαγωνισμό υποπαραχώρησης

Λιμάνι Ελευσίνας: Δόθηκε το σήμα για τον διαγωνισμό υποπαραχώρησης

Τράπεζες
Δάνεια: Ποια ρεκόρ έσπασαν στον τομέα λιανικής  

Δάνεια: Ποια ρεκόρ έσπασαν στον τομέα λιανικής  

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Πώς θα γίνει η επιχείρηση των ειδικών στο εργοστάσιο «Βιολάντα» για τα αίτια της φονικής έκρηξης
Ελλάδα 04.02.26

Πώς θα γίνει η επιχείρηση των ειδικών στο εργοστάσιο «Βιολάντα» για τα αίτια της φονικής έκρηξης

Σε νομικές κινήσεις αναμένεται να προβούν το αμέσως προσεχές διάστημα και οι συγγενείς των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους από τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Σύνταξη
Οι δύο διατάξεις – ασπίδα για την προστασία των περιουσιών
Κληρονομιές 04.02.26

Οι δύο διατάξεις – ασπίδα για την προστασία των περιουσιών

Ισχυρό ανάχωμα για τις αποποιήσεις των κληρονομιών και την αποτροπή απαξίωσης χιλιάδων κληρονομιών, με στόχο να μπορέσει να καλύψει και τους κληρονόμους που δεν έχουν χάσει καθοριστικές ημερομηνίες για την αποποίηση

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Κόμβος» κρούσης για το κυκλοφοριακό
Νέα υπηρεσία 04.02.26

«Κόμβος» κρούσης για το κυκλοφοριακό

Η ΕΛ.ΑΣ. ιδρύει νέα υπηρεσία με 150 αστυνομικούς «άμεσης επέμβασης» που θα χρησιμοποιούν drones και συστήματα ΑΙ και θα σπεύδουν όπου υπάρχει μποτιλιάρισμα

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Υπόθεση θρίλερ – Η δολοφονία στην Μάνδρα, το τροχαίο στην Ελευσίνα και ο νεκρός 27χρονος στη Νέα Πέραμο
Ελλάδα 03.02.26

Υπόθεση θρίλερ – Η δολοφονία στην Μάνδρα, το τροχαίο στην Ελευσίνα και ο νεκρός 27χρονος στη Νέα Πέραμο

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της απαγωγής και δολοφονίας του 27χρονου που βρέθηκε νεκρός στη Νέα Πέραμο - Πώς συνδέεται με τη δολοφονία 47χρονου επιχειρηματία στη Μάνδρα το 2024

Σύνταξη
Τραγωδία στη Χίο – 15 νεκροί μετανάστες μετά το σοβαρό επεισόδιο Λιμενικού και ταχύπλοου διακινητών
Ελλάδα 03.02.26 Upd: 05:17

Τραγωδία στη Χίο – 15 νεκροί μετανάστες μετά το σοβαρό επεισόδιο Λιμενικού και ταχύπλοου διακινητών

Σκάφος του Λιμενικού συγκρούστηκε με ταχύπλοο που μετέφερε μετανάστες με συνέπεια οι 15 να χάσουν τη ζωή τους ενώ μέχρι τώρα έχουν διασωθεί 25 άτομα

Σύνταξη
Νέα Πέραμος: «Μακάρι να ήξερα» λέει η μητέρα του 27χρονου – Στο Ανθρωποκτονιών για κατάθεση η αρραβωνιαστικιά του
Ελλάδα 03.02.26

«Ούτε μαφιόζους δεν έχουν σκοτώσει έτσι» λέει η μητέρα του 27χρονου – Κρίσιμη η κατάθεση της μνηστής του

«Μακάρι να ήξερα, εγώ η ίδια να πήγαινα να τους έβρισκα» σημείωσε η μητέρα του 27χρονου, που ανέφερε ότι περίμενε κάποιο μήνυμα από τους απαγωγείς του γιου της.

Σύνταξη
Κοντράρεται με τον Αστέρα στην Τρίπολη ο Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Κοντράρεται με τον Αστέρα στην Τρίπολη ο Ολυμπιακός

Τη νίκη που θα του επιτρέψει να πατήσει ξανά την κορυφή της βαθμολογίας θα κυνηγήσει ο Ολυμπιακός κόντρα στον Αστέρα στην Τρίπολη το απόγευμα της Τετάρτης, (4/2, 18:30) στο εξ αναβολής ματς της 17ης αγωνιστικής της Super League.

Σύνταξη
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
New START: H τελευταία συνθήκη μεταξύ ΗΠΑ-Ρωσίας λήγει, και ένας κόσμος χωρίς πυρηνικό έλεγχο επιστρέφει
New START 04.02.26

New START: H τελευταία συνθήκη μεταξύ ΗΠΑ-Ρωσίας λήγει, και ένας κόσμος χωρίς πυρηνικό έλεγχο επιστρέφει

Η new START, η μόνη εναπομείνασα πυρηνική συνθήκη μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, λήγει την Πέμπτη. Μπορεί να επιταχυνθεί σύντομα ένας νέος αγώνας εξοπλισμών;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕΡΓΑΝΗ: «Τρέχει» αλλά δεν φτάνει η Ελλάδα τους μισθούς της Ε.Ε. – Παραμένει το μισθολογικό χάσμα
Δύο «ταχύτητες» 04.02.26

«Τρέχει» αλλά δεν φτάνει η Ελλάδα τους μισθούς της Ε.Ε. - Παραμένει το μισθολογικό χάσμα

Τι δείχνουν οι εξελίξεις στην εγχώρια αγορά εργασίας από την ετήσια έκθεση του ΟΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Η «ψαλίδα» ανάμεσα στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση στους μισθούς πλήρους απασχόλησης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ευρωβαρόμετρο: Απαισιοδοξία και ανασφάλεια κυριαρχούν στην ΕΕ – Κορυφαίο πρόβλημα το κόστος διαβίωσης για τους Έλληνες
Διεθνής Οικονομία 04.02.26

Ευρωβαρόμετρο: Απαισιοδοξία και ανασφάλεια κυριαρχούν στην ΕΕ – Κορυφαίο πρόβλημα το κόστος διαβίωσης για τους Έλληνες

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο ο πληθωρισμός και το κόστος διαβίωσης αναφέρονται ως "κορυφαία προτεραιότητα" που πρέπει να αντιμετωπιστεί, από το 41% των πολιτών στην ΕΕ και από το 53% στην Ελλάδα

Σύνταξη
Ενιαίο δίκτυο πυρήνων υπέρ Τσίπρα – Δύο δεξαμενές ψηφοφόρων για το νέο κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 04.02.26

Ενιαίο δίκτυο πυρήνων υπέρ Τσίπρα – Δύο δεξαμενές ψηφοφόρων για το νέο κόμμα

Ομάδες αυτοοργάνωσης σε 150 Δήμους μέχρι τα μέσα Μάρτη, κείμενο διακήρυξης μέσα Απριλίου και μετά… Τσίπρας οίδε για το νέο κόμμα, η αποχή η βασική δεξαμενή ψηφοφόρων για το νέο κόμμα.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Πώς το ΑΙ slop «μόλυνε» τις έρευνες για την τεχνητή νοημοσύνη
Ακαδημαϊκός ιός 04.02.26

Πώς το ΑΙ slop «μόλυνε» τις έρευνες για την τεχνητή νοημοσύνη

Το ΑΙ slop, το κακοφτιαγμένο περιεχόμενο που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι νέο φαινόμενο. Πλέον ομως στρέφεται κατά των δημιουργών του, μολύνοντας σαν ιός τις έρευνες για την ΤΝ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τα ΗΑΕ υπόσχονται 500 εκατ. δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια στο Σουδάν
Κόσμος 04.02.26

Τα ΗΑΕ υπόσχονται 500 εκατ. δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια στο Σουδάν

Ο πόλεμος στο Σουδάν, έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους κι έχει ξεριζώσει κάπου 11 εκατομμύρια κατοίκους, προκαλώντας «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο»

Σύνταξη
Υπόθεση Χάντερ Τόμσον: Οι αρχές επιβεβαιώνουν ξανά την αυτοκτονία του δημοσιογράφου 21 χρόνια μετά
Football Season Is Over 04.02.26

Υπόθεση Χάντερ Τόμσον: Οι αρχές επιβεβαιώνουν ξανά την αυτοκτονία του δημοσιογράφου 21 χρόνια μετά

Είκοσι χρόνια μετά τον θάνατο του Χάντερ Τόμσον, οι αρχές του Κολοράντο ολοκλήρωσαν νέα, ανεξάρτητη επανεξέταση της υπόθεσης, καταλήγοντας στο ίδιο συμπέρασμα: ο εμβληματικός «gonzo» δημοσιογράφος έβαλε τέλος στη ζωή του το 2005

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πώς θα γίνει η επιχείρηση των ειδικών στο εργοστάσιο «Βιολάντα» για τα αίτια της φονικής έκρηξης
Ελλάδα 04.02.26

Πώς θα γίνει η επιχείρηση των ειδικών στο εργοστάσιο «Βιολάντα» για τα αίτια της φονικής έκρηξης

Σε νομικές κινήσεις αναμένεται να προβούν το αμέσως προσεχές διάστημα και οι συγγενείς των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους από τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Σύνταξη
Οι New York Times αποκαλύπτουν τα σχέδια της Ουάσιγκτον για την Τεχεράνη – Οι στόχοι του Τραμπ εντός του Ιράν
Δύο βασικοί στόχοι 04.02.26

Οι New York Times αποκαλύπτουν τα σχέδια της Ουάσιγκτον για την Τεχεράνη – Οι στόχοι του Τραμπ εντός του Ιράν

Η στόχευση του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν έχει αλλάξει. Οι στρατιωτικές επιλογές που έχει ξεπερνούν τα σχέδια που εξέταζε όταν ήταν σε εξέλιξη οι κινητοποιήσεις κατά της κυβέρνησης στην Τεχεράνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι δύο διατάξεις – ασπίδα για την προστασία των περιουσιών
Κληρονομιές 04.02.26

Οι δύο διατάξεις – ασπίδα για την προστασία των περιουσιών

Ισχυρό ανάχωμα για τις αποποιήσεις των κληρονομιών και την αποτροπή απαξίωσης χιλιάδων κληρονομιών, με στόχο να μπορέσει να καλύψει και τους κληρονόμους που δεν έχουν χάσει καθοριστικές ημερομηνίες για την αποποίηση

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Κόμβος» κρούσης για το κυκλοφοριακό
Νέα υπηρεσία 04.02.26

«Κόμβος» κρούσης για το κυκλοφοριακό

Η ΕΛ.ΑΣ. ιδρύει νέα υπηρεσία με 150 αστυνομικούς «άμεσης επέμβασης» που θα χρησιμοποιούν drones και συστήματα ΑΙ και θα σπεύδουν όπου υπάρχει μποτιλιάρισμα

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

