Παναθηναϊκός: Η 12άδα για το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Παναθηναϊκός σε λίγη ώρα (21:15) θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Εργκίν Αταμάν δεν θα έχει προφανώς στη διάθεσή του τον Κέντρικ Ναν που παραμένει στα… πιτς, ενώ προέκυψε ακόμα ένα πρόβλημα με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν να μένει εκτός λόγω ενοχλήσεων που είχε στον προσαγωγό. Ματίας Λεσόρ και Μάριους Γκριγκόνις είναι επίσης έξω.

Aπό την πλευρά της Ρεάλ Μαδρίτης, εκτός 12άδας είναι οι Τέο Μαλεντόν και Γκάμπριελ Ντεκ. Αντίθετα, οι Αντρές Φελίζ και Γκαμπριέλε Προσίντα είναι κανονικά στην αποστολή της ισπανικής ομάδας.

Αναλυτικά οι 12άδες των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Οσμάν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Σαμοντούροβ, Χουάντσο, Μήτογλου

Ρεάλ (Σκαριόλο): Λάιλς, Κράμερ, Αμπάλντε, Καμπάτσο, Οκέκε, Προσίντα, Χεζόνια, Γκαρούμπα, Ταβάρες, Γιουλ, Φελίζ, Λεν