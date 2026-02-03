Στη φυλακή οδηγείται ένας 24χρονος για τον ξυλοδαρμό της 22χρονης εγκυμονούσας συζύγου του στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη το περασμένο Σάββατο, 31 Ιανουαρίου.

Καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών χωρίς αναστολή, ενώ το δικαστήριο αποφάσισε η έφεσή του να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Όπως κατήγγειλε η νεαρή, σύμφωνα με το voria.gr, ο σύζυγός της την κλότσησε στο πόδι το περασμένο Σάββατο, ενώ τον Δεκέμβριο τη χτύπησε με γροθιά στον λαιμό. Ερωτηθείσα για το αν έχουν υπάρξει κι άλλα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της, η 22χρονη κατέθεσε ότι ο κατηγορούμενος «έχει βγάλει και μαχαίρι στο παρελθόν» και πρόσθεσε ότι δεν θέλει να χωρίσουν, ειδικά από τη στιγμή που είναι έγκυος, αλλά ζήτησε να βρεθεί ένας τρόπος να μην είναι βίαιος απέναντί της.

Μεγάλη ένταση κατά το άκουσμα της απόφασης

Απολογούμενος, ο 24χρονος είπε ότι την ακούμπησε απλά στο πόδι από τα νεύρα του «γιατί έχασε το πορτοφόλι της», ενώ για το περιστατικό με τη γροθιά στον λαιμό σημείωσε ότι «την έπιασε από τον γιακά».

«Την αγαπάω και δεν μπορώ μακριά της», υποστήριξε στο τέλος της απολογίας του ενώ στο άκουσμα της απόφασης του δικαστηρίου προκάλεσε μεγάλη ένταση, με αποτέλεσμα να χρειαστεί ενίσχυση αστυνομικών δυνάμεων για την απομάκρυνσή του.