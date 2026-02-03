Αντιδράσεις για το υπό έγκριση καθηκοντολόγιο των μαιών – Τι απαντά ο Γεωργιάδης

Καθησυχαστικός εμφανίζεται ο υπουργός υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σχετικά με το καθηκοντολόγιο των μαιών, μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν για την υπό έγκριση Κοινή Υπουργική Απόφαση.

«Ως προς την ανησυχία που έχει δημιουργηθεί για το καθηκοντολόγιο των μαιών–μαιευτών, δηλώνω ότι τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει», αναφέρει σε ανακοίνωσή του. «Κακώς δημιουργείται αυτή η ανησυχία. Το ζητούμενο προέκυψε από την πρόταση μιας επιτροπής του Υπουργείου Υγείας – πρόταση που δεν έχω κάνει δεκτή», συμπληρώνει.

Οι ανησυχίες

Το θέμα ήρθε στο προσκήνιο με κοινή ανακοίνωση των Συλλόγων Επιστημόνων Μαιών (ΣΕΜ). Όπως ανέφεραν, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προτείνει ρητά την αξιοποίηση της μαίας ως βασικού επαγγελματία υγείας για τη βελτίωση των δεικτών μητρικής και νεογνικής υγείας. Ωστόσο το υπό έγκριση καθηκοντολόγιο που επεξεργάζεται το Υπουργείο Υγείας «κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση», τόνιζαν.

Υποστήριζαν ακόμα ότι το προτεινόμενο κείμενο παραβιάζει και την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τον ρόλο των μαιών και των μαιευτών. Στην ΚΥΑ, δεν προβλέπεται η ανεξάρτητη διενέργεια φυσιολογικού τοκετού από μαίες στο πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ενώ στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ο τοκετός παρουσιάζεται να πραγματοποιείται αποκλειστικά υπό την επίβλεψη ιατρού.

Επισήμαναν, δε, ότι οι μαίες και οι μαιευτές αποτελούν τους βασικούς επαγγελματίες Υγείας για:

Την φυσιολογική κύηση

Τον τοκετό

Τη λοχεία

Τον θηλασμό

Τον οικογενειακό προγραμματισμό

Την σεξουαλική/αναπαραγωγική υγεία των γυναικών

Την πρόληψη και αγωγή υγείας σε όλες τις φάσεις της ζωής τους

Όπως ανέφεραν τα σοβαρά θεσμικά, νομικά και επιστημονικά ζητήματα που εγείρει το προσχέδιο έχουν ήδη τεθεί ενώπιον των αρμόδιων αρχών, διευκρινίζοντας ότι δεν μπορούν να αποδεχθούν ένα πλαίσιο το οποίο, κατά την εκτίμησή τους, «υποβαθμίζει τον ρόλο της μαίας και θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία».

«Δεν μπορούν να αφαιρέσουν τον τοκετό από τη μαία»

Η εκπρόσωπος Ένωσης Ανεξάρτητων Μαιών, Δήμητρα Κουτουμάνου και η Βικτώρια Βιβιλάκη, πρόεδρος του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών – Μαιευτών Αθήνας, μίλησαν στην «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«Είναι ένα προσχέδιο υπουργικής Απόφασης. Η Υπουργική Απόφαση, δεν περνάει από διαβούλευση. Εμείς είχαμε καταθέσει πριν από δύο-τρία χρόνια το καθηκοντολόγιό μας και πήγαμε σε μία συνάντηση πριν από 15 μέρες στο υπουργείο, που ήταν έτοιμο αυτό το προσχέδιο της Υπουργικής Απόφασης, όπου διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε ο τοκετός στην πρωτοβάθμια δηλαδή το να μπορεί να εκτελέσει η μαία τον τοκετό στην πρωτοβάθμια. Αυτό στη δευτεροβάθμια είπαν υπό ιατρική εποπτεία. Μας είπαν ότι δεν μπορεί να γίνει προγραμματισμένος ο τοκετός στην πρωτοβάθμια και τους είπαμε ότι προγραμματισμένος είναι μόνο η καισαρική τομή. Ο τοκετός είναι αυτόματος. Είναι αυτόματος ο τοκετός. Δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει. Έχουμε προτείνει το καθηκοντολόγιό μας και να μην αφαιρέσουν αυτά που αφαίρεσαν. Μας έχουν κλείσει ένα ραντεβού τώρα με τον κύριο Θεμιστοκλέους, ο οποίος δεν ήξερε τίποτα. Υπάρχει Ευρωπαϊκή οδηγία, η μαία κάνει τον τοκετό και υπάρχει και Ελληνική νομοθεσία. Δεν μπορούν να αφαιρέσουν τον τοκετό από τη μαία», ανέφερε η κ. Κουτουμάνου.

Οι σύλλογοι ζητούν γραπτές διαβεβαιώσεις

Η κ. Βιβιλάκη υπογράμμισε με την σειρά της: «Είναι πολύ ξεκάθαρα διαχωρισμένοι οι ρόλοι. Με το νέο νομοσχέδιο αφαιρείται και από το νοσοκομείο το δικαίωμα των μαιών να υποστηρίζουν τον φυσιολογικό τοκετό και μπαίνει εποπτεία γιατρού. Δηλαδή οδηγούμαστε σε μία περαιτέρω ιατρικοποίηση που θα οδηγήσει σε ολοκληρωτικά ποσοστά καισαρικών τομών, μηδενικά ποσοστά θηλασμού, αυξάνεται η επιλόχειος κατάθλιψη κτλ. φοβόμαστε ότι θα προτρέπονται οι γυναίκες σε καισαρική. Και κινδυνεύει η υγεία των γυναικών και των νεογέννητων. Είμαστε περίπου 6.000 μαίες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα».

Η κ. Κουτουμάνου συμπλήρωσε: «Σε όλη την Ευρώπη τον τοκετό τον κάνει η μαία. Γι’ αυτό δεν έχουν τα ποσοστά καισαρικών που έχουμε εδώ. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, που ήρθε εδώ επειδή έχουμε υψηλά ποσοστά, είπε αξιοποιήστε τις μαίες! Γιατί η μαία είναι μαζί με τη γυναίκα καθ’ όλη τη διάρκεια του τοκετού. Δεν μπορεί η γυναίκα, μετά από μία καισαρική να μείνει ξανά έγκυος, είναι πιο δύσκολο. Έχει κάνει ένα χειρουργείο στη μήτρα της. Είναι μια χειρουργημένη μήτρα, είναι μια λαπαροτομία η καισαρική. Έχουν φτάσει οι γυναίκες να νομίζουν ότι είναι τίποτα. Προφορικά μας διαβεβαιώνουν ότι δεν πρόκειται να συμβεί αυτό, αλλά αν δεν το δούμε γραπτά ότι το άλλαξαν, δεν μπορούμε να εφησυχάσουμε».