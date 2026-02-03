newspaper
Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
03.02.2026 | 13:10
Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στη Βούλα – Έφερε τραύματα στο λαιμό
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αντιδράσεις για το υπό έγκριση καθηκοντολόγιο των μαιών – Τι απαντά ο Γεωργιάδης
Ελλάδα 03 Φεβρουαρίου 2026, 16:00

Αντιδράσεις για το υπό έγκριση καθηκοντολόγιο των μαιών – Τι απαντά ο Γεωργιάδης

Οι Σύλλογοι Επιστημόνων Μαιών Ελλάδος εκφράζουν ανησυχία για το υπό έγκριση καθηκοντολόγιο καθώς έχουν αφαιρεθεί βασικές αρμοδιότητες - «Κακώς υπάρχει ανησυχία, τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει», λέει ο Γεωργιάδης

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η απλή αλλαγή που θα μπορούσε να σώσει χιλιάδες ζωές

Η απλή αλλαγή που θα μπορούσε να σώσει χιλιάδες ζωές

Spotlight

Καθησυχαστικός εμφανίζεται ο υπουργός υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σχετικά με το καθηκοντολόγιο των μαιών, μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν για την υπό έγκριση Κοινή Υπουργική Απόφαση.

«Ως προς την ανησυχία που έχει δημιουργηθεί για το καθηκοντολόγιο των μαιών–μαιευτών, δηλώνω ότι τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει», αναφέρει σε ανακοίνωσή του. «Κακώς δημιουργείται αυτή η ανησυχία. Το ζητούμενο προέκυψε από την πρόταση μιας επιτροπής του Υπουργείου Υγείας – πρόταση που δεν έχω κάνει δεκτή», συμπληρώνει.

Οι ανησυχίες

Το θέμα ήρθε στο προσκήνιο με κοινή ανακοίνωση των Συλλόγων Επιστημόνων Μαιών (ΣΕΜ). Όπως ανέφεραν, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προτείνει ρητά την αξιοποίηση της μαίας ως βασικού επαγγελματία υγείας για τη βελτίωση των δεικτών μητρικής και νεογνικής υγείας. Ωστόσο το υπό έγκριση καθηκοντολόγιο που επεξεργάζεται το Υπουργείο Υγείας «κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση», τόνιζαν.

Υποστήριζαν ακόμα ότι το προτεινόμενο κείμενο παραβιάζει και την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τον ρόλο των μαιών και των μαιευτών.  Στην ΚΥΑ, δεν προβλέπεται η ανεξάρτητη διενέργεια φυσιολογικού τοκετού από μαίες στο πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ενώ στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ο τοκετός παρουσιάζεται να πραγματοποιείται αποκλειστικά υπό την επίβλεψη ιατρού.

Επισήμαναν, δε, ότι οι μαίες και οι μαιευτές αποτελούν τους βασικούς επαγγελματίες Υγείας για:

  • Την φυσιολογική κύηση
  • Τον τοκετό
  • Τη λοχεία
  • Τον θηλασμό
  • Τον οικογενειακό προγραμματισμό
  • Την σεξουαλική/αναπαραγωγική υγεία των γυναικών
  • Την πρόληψη και αγωγή υγείας σε όλες τις φάσεις της ζωής τους

Όπως ανέφεραν τα σοβαρά θεσμικά, νομικά και επιστημονικά ζητήματα που εγείρει το προσχέδιο έχουν ήδη τεθεί ενώπιον των αρμόδιων αρχών, διευκρινίζοντας ότι δεν μπορούν να αποδεχθούν ένα πλαίσιο το οποίο, κατά την εκτίμησή τους, «υποβαθμίζει τον ρόλο της μαίας και θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία».

«Δεν μπορούν να αφαιρέσουν τον τοκετό από τη μαία»

Η εκπρόσωπος Ένωσης Ανεξάρτητων Μαιών, Δήμητρα Κουτουμάνου και η Βικτώρια Βιβιλάκη, πρόεδρος του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών – Μαιευτών Αθήνας,  μίλησαν στην «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«Είναι ένα προσχέδιο υπουργικής Απόφασης. Η Υπουργική Απόφαση, δεν περνάει από διαβούλευση. Εμείς είχαμε καταθέσει πριν από δύο-τρία χρόνια το καθηκοντολόγιό μας και πήγαμε σε μία συνάντηση πριν από 15 μέρες στο υπουργείο, που ήταν έτοιμο αυτό το προσχέδιο της Υπουργικής Απόφασης, όπου διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε ο τοκετός στην πρωτοβάθμια δηλαδή το να μπορεί να εκτελέσει η μαία τον τοκετό στην πρωτοβάθμια. Αυτό στη δευτεροβάθμια είπαν υπό ιατρική εποπτεία. Μας είπαν ότι δεν μπορεί να γίνει προγραμματισμένος ο τοκετός στην πρωτοβάθμια και τους είπαμε ότι προγραμματισμένος είναι μόνο η καισαρική τομή. Ο τοκετός είναι αυτόματος. Είναι αυτόματος ο τοκετός. Δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει. Έχουμε προτείνει το καθηκοντολόγιό μας και να μην αφαιρέσουν αυτά που αφαίρεσαν. Μας έχουν κλείσει ένα ραντεβού τώρα με τον κύριο Θεμιστοκλέους, ο οποίος δεν ήξερε τίποτα. Υπάρχει Ευρωπαϊκή οδηγία, η μαία κάνει τον τοκετό και υπάρχει και Ελληνική νομοθεσία. Δεν μπορούν να αφαιρέσουν τον τοκετό από τη μαία», ανέφερε η κ. Κουτουμάνου.

Οι σύλλογοι ζητούν γραπτές διαβεβαιώσεις

Η κ. Βιβιλάκη υπογράμμισε με την σειρά της: «Είναι πολύ ξεκάθαρα διαχωρισμένοι οι ρόλοι. Με το νέο νομοσχέδιο αφαιρείται και από το νοσοκομείο το δικαίωμα των μαιών να υποστηρίζουν τον φυσιολογικό τοκετό και μπαίνει εποπτεία γιατρού. Δηλαδή οδηγούμαστε σε μία περαιτέρω ιατρικοποίηση που θα οδηγήσει σε ολοκληρωτικά ποσοστά καισαρικών τομών, μηδενικά ποσοστά θηλασμού, αυξάνεται η επιλόχειος κατάθλιψη κτλ. φοβόμαστε ότι θα προτρέπονται οι γυναίκες σε καισαρική. Και κινδυνεύει η υγεία των γυναικών και των νεογέννητων. Είμαστε περίπου 6.000 μαίες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα».

Η κ. Κουτουμάνου συμπλήρωσε: «Σε όλη την Ευρώπη τον τοκετό τον κάνει η μαία. Γι’ αυτό δεν έχουν τα ποσοστά καισαρικών που έχουμε εδώ. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, που ήρθε εδώ επειδή έχουμε υψηλά ποσοστά, είπε αξιοποιήστε τις μαίες! Γιατί η μαία είναι μαζί με τη γυναίκα καθ’ όλη τη διάρκεια του τοκετού. Δεν μπορεί η γυναίκα, μετά από μία καισαρική να μείνει ξανά έγκυος, είναι πιο δύσκολο. Έχει κάνει ένα χειρουργείο στη μήτρα της. Είναι μια χειρουργημένη μήτρα, είναι μια λαπαροτομία η καισαρική. Έχουν φτάσει οι γυναίκες να νομίζουν ότι είναι τίποτα. Προφορικά μας διαβεβαιώνουν ότι δεν πρόκειται να συμβεί αυτό, αλλά αν δεν το δούμε γραπτά ότι το άλλαξαν, δεν μπορούμε να εφησυχάσουμε».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ακρίβεια: Το εισόδημα των νοικοκυριών δεν φτάνει έως το τέλος του μήνα

Ακρίβεια: Το εισόδημα των νοικοκυριών δεν φτάνει έως το τέλος του μήνα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η απλή αλλαγή που θα μπορούσε να σώσει χιλιάδες ζωές

Η απλή αλλαγή που θα μπορούσε να σώσει χιλιάδες ζωές

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 45,7 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η Mediobanca

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 45,7 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η Mediobanca

inWellness
Με μια ματιά 03.02.26

Δεν είναι όλες οι πατάτες ίδιες

Οι πατάτες έχουν πολλά να προσφέρουν: βιταμίνες, μέταλλα, υδατάνθρακες. Αλλά πως αναγνωρίζεις τις πιο θρεπτικές;

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή χωρίς αναστολή 24χρονος για τον ξυλοδαρμό της εγκυμονούσας συντρόφου του
Θεσσαλονίκη 03.02.26

Στη φυλακή χωρίς αναστολή 24χρονος για τον ξυλοδαρμό της εγκυμονούσας συντρόφου του

Η 22χρονη κατέθεσε ότι ο κατηγορούμενος «έχει βγάλει και μαχαίρι στο παρελθόν» και πρόσθεσε ότι δεν θέλει να χωρίσουν, ειδικά από τη στιγμή που είναι έγκυος, αλλά ζήτησε να βρεθεί ένας τρόπος να μην είναι βίαιος απέναντί της

Σύνταξη
Αντίστροφη μέτρηση για τους τόκους στα δάνεια του νόμου Κατσέλη – Τι κρίνεται στον Άρειο Πάγο
Ελλάδα 03.02.26

Αντίστροφη μέτρηση για τους τόκους στα δάνεια του νόμου Κατσέλη – Τι κρίνεται στον Άρειο Πάγο

Αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από όλες τις πλευρές, τόσο των δανειοληπτών όσο και των τραπεζών η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τους τόκους των δανείων του νόμου Κατσέλη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Συγκέντρωση στο υπ. Εργασίας στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας για το «έγκλημα» στη Βιολάντα
«Να γυρίζουμε ζωντανοί» 03.02.26

Συγκέντρωση στο υπ. Εργασίας στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας για το «έγκλημα» στη Βιολάντα

Οι απεργοί καταγγέλλοντας το «εργοδοτικό έγκλημα» στη Βιολάντα, ζητούν το αυτονόητο, μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς «για να γυρίζουμε ζωντανοί και υγιείς στα σπίτια μας, στις οικογένειές μας»

Σύνταξη
Κεκλεισμένων των θυρών η δίκη του πρώην αστυνομικού της Βουλής και της συζύγου του
Σοκαριστική υπόθεση 03.02.26

Κεκλεισμένων των θυρών η δίκη του πρώην αστυνομικού της Βουλής και της συζύγου του

Η υπόθεση του πρώην αστυνομικού και της συζύγου του που κατηγορούνται μεταξύ άλλων για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους, είχε σοκάρει το πανελλήνιο

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πλημμύρες στον κάμπο του Κιλκίς: Πάνω από 10.000 στρέμματα κάτω από το νερό – Σε απόγνωση οι αγρότες
Φωτογραφίες - Βίντεο 03.02.26

Πλημμύρες στον κάμπο του Κιλκίς: Πάνω από 10.000 στρέμματα κάτω από το νερό – Σε απόγνωση οι αγρότες

«Το πρόβλημα επαναλαμβάνεται εδώ και χρόνια», επισημαίνει αγρότης από το Κιλκίς επισημαίνοντας ότι οι χείμαρροι, που φουσκώνουν και προκαλούν τις πλημμύρες δεν έχουν καθαριστεί εδώ και δεκαετίες

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
To τραγικό, ρομαντικό ειδύλλιο των Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και Καρολίν Μπεσέτ γίνεται σειρά δια χειρός Ράιαν Μέρφι
«Κατάρα των Κένεντι» 03.02.26

To τραγικό, ρομαντικό ειδύλλιο των Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και Καρολίν Μπεσέτ γίνεται σειρά δια χειρός Ράιαν Μέρφι

Η νέα σειρά του Ράιαν Μέρφι «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette» κινείται γύρω από έναν μεγάλο έρωτα και ένα άδοξο τέλος που συγκλόνισε την Αμερική.

Σύνταξη
Δική του πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση θα καταθέσει το ΠΑΣΟΚ – Υπερπλειοψηφίες στη δεύτερη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 03.02.26

Δική του πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση θα καταθέσει το ΠΑΣΟΚ – Υπερπλειοψηφίες στη δεύτερη Βουλή

Δική του πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση θα καταθέσει αρχικά το ΠΑΣΟΚ - Συναινέσεις στη δεύτερη (αναθεωρητική) Βουλή με στόχο υπερπλειοψηφίες λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη, ενώ «καρφώνουν» την κυβέρνηση για τη λειτουργία των θεσμών.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τίτλοι τέλους στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Στις 27 Φλεβάρη το πόρισμα για τις διαχρονικές πολιτικές ευθύνες
Πολιτική Γραμματεία 03.02.26

Τίτλοι τέλους στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Στις 27 Φλεβάρη το πόρισμα για τις διαχρονικές πολιτικές ευθύνες

Έπειτα από 5 μήνες εργασιών η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα που όλοι περίμεναν από την πρώτη κιόλας στιγμή: δεν υπήρξε σκάνδαλο με τις κοινοτικές επιδοτήσεις που να αφορά σε πολιτικά πρόσωπα.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ρωσική ανάλυση-καμπανάκι για Ιράν: «Ετοιμαστείτε για πόλεμο μέχρι τέλους, ο Τραμπ θα επιτεθεί σίγουρα»
«Μία οδός» 03.02.26

Ρωσική ανάλυση-καμπανάκι για Ιράν: «Ετοιμαστείτε για πόλεμο μέχρι τέλους, ο Τραμπ θα επιτεθεί σίγουρα»

Γνωστός Ρώσος αναλυτής εκτιμά πως παρά τις διαπραγματεύσεις, η Ουάσιγκτον θα εκτελέσει επίθεση στο Ιράν, το οποίο θα πρέπει να τα παίξει όλα για όλα, καθώς δεν έχει τίποτα να χάσει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Είτε παικταράς για το «6», είτε βασικός ο Κοντούρης
Παναθηναϊκός 03.02.26

Είτε παικταράς για το «6», είτε βασικός ο Κοντούρης

O Παναθηναϊκός καθυστέρησε να καλύψει ένα κενό που διαπιστώθηκε από τον Νοέμβριο και τώρα ψάχνει...στα χασομέρια των μεταγραφών. Για αυτό θα ήταν προτιμότερο να στηρίξει τον Σωτήρη Κοντούρη.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Το καλύτερο γκράφιτι του κόσμου βρίσκεται στην Καλαμάτα και απεικονίζει τη Μαρία Κάλλας
KLE 03.02.26

Το καλύτερο γκράφιτι του κόσμου βρίσκεται στην Καλαμάτα και απεικονίζει τη Μαρία Κάλλας

Η Καλαμάτα περνά στην παγκόσμια ιστορία της street art, καθώς η τοιχογραφία της Μαρίας Κάλλας στην Αριστομένους, έργο του Κλεομένη Κωστόπουλου (KLE), αναδείχθηκε καλύτερο γκράφιτι στον κόσμο για το 2025 από το Street Art Cities

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Σε επαφές με Γιαμπουσέλε η Χάποελ – Αν δεν τον πάρει, θα κινηθεί για τον Χέιζ-Ντέιβις»
Euroleague 03.02.26

«Σε επαφές με Γιαμπουσέλε η Χάποελ – Αν δεν τον πάρει, θα κινηθεί για τον Χέιζ-Ντέιβις»

Το ισραηλινό Sport5 μιλά για διαπραγματεύσεις της Χάποελ Τελ Αβίβ με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ενώ αν δεν έρθουν σε συμφωνία οι δύο πλευρές θα κινηθεί και για τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις

Σύνταξη
Άλλαξε η μέρα του Λεβαδειακός – Ολυμπιακός, ορίστηκαν τα εξ αναβολής ματς Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 03.02.26

Άλλαξε η μέρα του Λεβαδειακός – Ολυμπιακός, ορίστηκαν τα εξ αναβολής ματς Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ

Μια ημέρα νωρίτερα από ότι είχε αρχικά προγραμματιστεί θα διεξαχθεί το Λεβαδειακός - Ολυμπιακός της 21ης αγωνιστικής της Super League, ενώ για τον Μάρτιο ορίστηκαν τα εξ αναβολής ματς του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Πώς ο Ντόναλντ Τραμπ εκτόξευσε τις μετοχές των εταιρειών εξόρυξης
Σπάνιες γαίες 03.02.26

Πώς ο Ντόναλντ Τραμπ εκτόξευσε τις μετοχές των εταιρειών εξόρυξης

Οι σπάνιες γαίες έχουν έρθει στο προσκήνιο ως βασικό διαπραγματευτικό χαρτί στη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αντιπαλότητα μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου

Σύνταξη
Είδαμε τα δύο πρώτα επεισόδια του νέου σήριαλ «Οι Αθώοι» στο MEGA – Αγνή αγάπη, πόθος κι αδικία
Ερωτικό τρίγωνο 03.02.26

Είδαμε τα δύο πρώτα επεισόδια του νέου σήριαλ «Οι Αθώοι» στο MEGA – Αγνή αγάπη, πόθος κι αδικία

Η θέση της γυναίκας μέσα στα χρόνια, το στίγμα, η ανισότητες και μια κοινωνία έτοιμη να απορρίψει το αλλιώτικο – το σήριαλ «Οι Αθώοι», βασισμένο σε πεζογράφημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, κάνει πρεμιέρα στο MEGA την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 22:20.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το μήνυμα του Ζέλσον Μαρτίνς για την ανανέωση με τον Ολυμπιακό: «Χαίρομαι που μπορώ να συνεχίσω να βοηθάω» (vid)
Ποδόσφαιρο 03.02.26

Το μήνυμα του Ζέλσον Μαρτίνς για την ανανέωση με τον Ολυμπιακό: «Χαίρομαι που μπορώ να συνεχίσω να βοηθάω» (vid)

Ο Ζέλσον Μαρτίνς ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και αμέσως μετά δήλωσε χαρούμενος που θα μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει στους «ερυθρόλευκους».

Σύνταξη
Περιφερειάρχης Σ. Ελλάδας: «Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι η μόνη δίχως φερώνυμο Πανεπιστημιακό ίδρυμα»
Το αίτημα 03.02.26

Περιφερειάρχης Σ. Ελλάδας: «Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι η μόνη δίχως φερώνυμο Πανεπιστημιακό ίδρυμα»

Ο Φάνης Σπανός επέλεξε τη Σύνοδο Πρυτάνεων, προκειμένου να καταθέσει θεσμικά και να τεκμηριώσει ενώπιων της ακαδημαϊκής κοινότητας το αίτημα ίδρυσης Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο