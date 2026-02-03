«Δεν θέλω να με λυπάται ο κόσμος, θέλω να φύγω όρθιος»: Ο Μανώλης Μητσιάς είναι έτοιμος να «κρεμάσει» το μικρόφωνό του

magazin
Σημαντική είδηση:
03.02.2026 | 07:01
ΑΔΕΔΥ: Τρίωρη στάση εργασίας και συγκέντρωση στο ΣτΕ για τον 13ο και 14ο μισθό
Σημαντική είδηση:
03.02.2026 | 09:30
Φωτιά σε λεωφορείο εν κινήσει στη Σίνδο
03 Φεβρουαρίου 2026, 09:50

«Θέλω να φύγω όρθιος, περήφανος και όχι να με λυπάται ο κόσμος. Πιστεύω ότι φέτος θα είναι η τελευταία φορά που θα τραγουδήσω», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Μανώλης Μητσιάς

Ο Μανώλης Μητσιάς ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να ολοκληρώσει τη μουσική του πορεία μέσα στον επόμενο χρόνο, εξηγώντας πως θέλει να σταματήσει το τραγούδι όσο ακόμη βρίσκεται σε καλό επίπεδο. Όπως ανέφερε, βασικό κίνητρο της απόφασής του είναι να αποχωρήσει χωρίς να φτάσει σε σημείο να προκαλεί οίκτο, επιθυμώντας το κοινό να τον θυμάται από την περίοδο που μπορούσε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σκηνής.

Σε συνέντευξή του τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου στην εκπομπή EQ, αναφέρθηκε στο πώς σκέφτεται το κλείσιμο της καριέρας του, διευκρινίζοντας ότι στόχος του είναι να σταματήσει πριν νιώσει πως δεν μπορεί πλέον να υποστηρίξει το τραγούδι όπως θα ήθελε.

«Θέλω να με θυμάται ο κόσμος στα καλά μου»

Τι δήλωσε σχετικά ο Μανώλης Μητσιάς

«Τίποτα δεν θέλω να δημιουργήσω πια, θέλω να έχω ένα αίσιο τέλος, που λένε και αυτό θα έρθει και γρήγορα, το πολύ σε έναν χρόνο θα σταματήσω. Θέλω να φύγω όρθιος, περήφανος και όχι να με λυπάται ο κόσμος. Πιστεύω ότι φέτος θα είναι η τελευταία φορά που θα τραγουδήσω. Σε έναν χρόνο έχει τελειώσει η ιστορία», είπε χαρακτηριστικά ο Μανώλης Μητσιάς.

Στη συνέχεια, ο καλλιτέχνης μίλησε για τα σχέδιά του όταν σταματήσει το τραγούδι: «Νιώθω μια χαρά που θα σταματήσω, η ζωή έχει και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα, δεν είναι μόνο το τραγούδι. Το τραγούδι είναι μία μορφή τέχνης, η τέχνη έχει και άλλες μορφές, μέσα σε αυτές τις μορφές είναι και τα ταξίδια. Μου αρέσουν πολύ τα ταξίδια, έχω πάει σε πολλά μέρη, αλλά δεν είχα τον χρόνο να απολαύσω τα μέρη, πήγαινα και έφευγα».

Κλείνοντας, ανέφερε ότι η επιθυμία του είναι να αποχωρήσει όσο ακόμη μπορεί να τραγουδά όπως ο ίδιος θεωρεί σωστό, επισημαίνοντας πως δεν θέλει να φτάσει σε σημείο όπου η παρουσία του στη σκηνή θα προκαλεί οίκτο. Όπως είπε, προτιμά να σταματήσει νωρίτερα, ώστε το κοινό να τον θυμάται από την περίοδο που μπορούσε να σταθεί με συνέπεια απέναντι στο τραγούδι.

«Θα ήθελα πάντα να τραγουδάω, αλλά δεν θέλω να με λυπάται ο κόσμος, θέλω να φύγω όρθιος. Πολλοί τραγουδιστές έμειναν και δεν μπορούσαν να τραγουδήσουν και δεν ήταν ωραίο αυτό. Θέλω να με θυμάται ο κόσμος στα καλά μου», τόνισε.

Λόρα: «Έχει ταξιδέψει στη Γερμανία η 16χρονη – Η αεροπορική εταιρεία δεν απάντησε ποτέ στην ΕΛ.ΑΣ.»
Τι είπε η Δημογλίδου 03.02.26

Λόρα: «Έχει ταξιδέψει στη Γερμανία η 16χρονη – Η αεροπορική εταιρεία δεν απάντησε ποτέ στην ΕΛ.ΑΣ.»

Η άφιξη της 16χρονης στη Γερμανία έχει επιβεβαιωθεί - Θα ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας για τη στάση της αεροπορικής εταιρείας, δήλωσε η Δημογλίδου.

Σύνταξη
Πυρά ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη: Η κυβέρνηση αμφισβητεί τους μηχανισμούς ελέγχου που την ενοχλούν
Ανεξάρτητες Αρχές 03.02.26

Πυρά ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη: Η κυβέρνηση αμφισβητεί τους μηχανισμούς ελέγχου που την ενοχλούν

Βέλη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ με αφορμή τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση - «Η Κυβέρνηση δεν προσέρχεται σε αυτήν για να θεραπεύσει θεσμικές παθογένειες», υπογραμμίζει

Σύνταξη
«Ποιο είναι το κόστος ενός πιθανού… διαζυγίου του Αταμάν με τον Παναθηναϊκό»
Euroleague 03.02.26

«Ποιο είναι το κόστος ενός πιθανού… διαζυγίου του Αταμάν με τον Παναθηναϊκό»

Ο Εργκίν Αταμάν βρίσκεται σε μεγάλη πίεση στον πάγκο του Παναθηναϊκού και τα σενάρια δίνουν και παίρνουν – Τα δεδομένα για το συμβόλαιο του με το τριφύλλι και η αποζημίωση σε περίπτωση αποχώρησης

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Τι εξετάζουν οι Αρχές για τις δολοφονίες των δύο γυναικών στη Μενεμένη – Προφυλακιστέοι οι κατηγορούμενοι
Θεσσαλονίκη 03.02.26

Τι εξετάζουν οι Αρχές για τις δολοφονίες των δύο γυναικών στη Μενεμένη - Προφυλακιστέοι οι κατηγορούμενοι

Οι δύο γυναίκες που δολοφονήθηκαν στη Μενεμένη, στη Θεσσαλονίκη, είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενες, η πρώτη τον Σεπτέμβριο του 2024 και η δεύτερη το καλοκαίρι του 2025

Σύνταξη
Σύντομα θα μπορείτε να επισκεφθείτε το εφηβικό δωμάτιο του Ντέιβιντ Μπόουι – «Ολόκληρος ο κόσμος μου»
Ταξίδι στον χρόνο 03.02.26

Σύντομα θα μπορείτε να επισκεφθείτε το εφηβικό δωμάτιο του Ντέιβιντ Μπόουι – «Ολόκληρος ο κόσμος μου»

Ο πολιτιστικός οργανισμός Heritage of London Trust απέκτησε πρόσφατα το διώροφο σπίτι όπου μεγάλωσε ο Ντέιβιντ Μπόουι - Από το 2027 το κοινό θα έχει την ευκαιρία να το επισκεφτεί.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νέα Πέραμος: Έξι μέρες ήταν ζωντανός ο 27χρονος πριν τον εκτελέσουν – Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές
Νέα Πέραμος 03.02.26

Δολοφονία 27χρονου: Τον κράτησαν ζωντανό για 6 ημέρες και τον εκτέλεσαν πισώπλατα - Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Πυκνώνει το πέπλο μυστηρίου γύρω από την απαγωγή και τη δολοφονία του 27χρονου, το πτώμα του οποίου εντοπίστηκε σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Σύνταξη
Αρχεία Έπσταϊν: Κραυγή αγωνίας από τα θύματα – Στα έγγραφα καταγγελίες βασανιστηρίων που αφορούν τον πρίγκιπα Άντριου
«Σκλάβα για σεξ» 03.02.26

Αρχεία Έπσταϊν: Κραυγή αγωνίας από τα θύματα – Στα έγγραφα καταγγελίες βασανιστηρίων που αφορούν τον πρίγκιπα Άντριου

Δικηγόροι θυμάτων του Τζέφρι Έπσταϊν ζητούν κατεπείγουσα απόσυρση των αρχείων, ενώ στα έγγραφα περιλαμβάνονται και μη επιβεβαιωμένες καταγγελίες που φέρουν τον πρίγκιπα Άντριου ως φερόμενο «συνεργό» στον θάνατο γυναίκας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ιαπωνία: 30 νεκροί λόγω σφοδρών χιονοπτώσεων – Ανάμεσά τους γυναίκα που βρέθηκε θαμμένη στο χιόνι
Κόσμος 03.02.26

Ιαπωνία: 30 νεκροί λόγω σφοδρών χιονοπτώσεων – Ανάμεσά τους γυναίκα που βρέθηκε θαμμένη στο χιόνι

Η κυβέρνηση στην Ιαπωνία ανέπτυξε στρατιωτικούς για να βοηθήσουν τους κατοίκους στη νομαρχία Αομόρι, που πλήττεται περισσότερο - Σε απομονωμένες περιοχές έχουν συσσωρευτεί ως και 4,5 μέτρα χιονιού

Σύνταξη
Απεργία στον κλάδο Τροφίμων – Ποτών και συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα
«Φτάνει πια» 03.02.26

Απεργία στον κλάδο Τροφίμων – Ποτών και συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα

Η Ομοσπονδία των εργαζομένων στον κλάδο Τροφίμων - Ποτών απαντά στο «εργοδοτικό έγκλημα» στη Βιολάντα, απαιτώντας μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς

Σύνταξη
Επίσκεψη Δένδια στην Ουάσιγκτον: Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ
Πολιτική 03.02.26

Επίσκεψη Δένδια στην Ουάσιγκτον: Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ

Ο κ. Δένδιας αφίχθη στην αμερικανική πρωτεύουσα τη Δευτέρα το απόγευμα, όπου πραγματοποιεί σειρά πολιτικών επαφών, με αφορμή τη συμμετοχή του στις εργασίες του συνεδρίου

Σύνταξη
Δεν είναι όλες οι πατάτες ίδιες
Με μια ματιά 03.02.26

Δεν είναι όλες οι πατάτες ίδιες

Οι πατάτες έχουν πολλά να προσφέρουν: βιταμίνες, μέταλλα, υδατάνθρακες. Αλλά πως αναγνωρίζεις τις πιο θρεπτικές;

Σύνταξη
