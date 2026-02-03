«Δεν θέλω να με λυπάται ο κόσμος, θέλω να φύγω όρθιος»: Ο Μανώλης Μητσιάς είναι έτοιμος να «κρεμάσει» το μικρόφωνό του

Ο Μανώλης Μητσιάς ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να ολοκληρώσει τη μουσική του πορεία μέσα στον επόμενο χρόνο, εξηγώντας πως θέλει να σταματήσει το τραγούδι όσο ακόμη βρίσκεται σε καλό επίπεδο. Όπως ανέφερε, βασικό κίνητρο της απόφασής του είναι να αποχωρήσει χωρίς να φτάσει σε σημείο να προκαλεί οίκτο, επιθυμώντας το κοινό να τον θυμάται από την περίοδο που μπορούσε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σκηνής.

Σε συνέντευξή του τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου στην εκπομπή EQ, αναφέρθηκε στο πώς σκέφτεται το κλείσιμο της καριέρας του, διευκρινίζοντας ότι στόχος του είναι να σταματήσει πριν νιώσει πως δεν μπορεί πλέον να υποστηρίξει το τραγούδι όπως θα ήθελε.

«Θέλω να με θυμάται ο κόσμος στα καλά μου»

Τι δήλωσε σχετικά ο Μανώλης Μητσιάς

«Τίποτα δεν θέλω να δημιουργήσω πια, θέλω να έχω ένα αίσιο τέλος, που λένε και αυτό θα έρθει και γρήγορα, το πολύ σε έναν χρόνο θα σταματήσω. Θέλω να φύγω όρθιος, περήφανος και όχι να με λυπάται ο κόσμος. Πιστεύω ότι φέτος θα είναι η τελευταία φορά που θα τραγουδήσω. Σε έναν χρόνο έχει τελειώσει η ιστορία», είπε χαρακτηριστικά ο Μανώλης Μητσιάς.

Στη συνέχεια, ο καλλιτέχνης μίλησε για τα σχέδιά του όταν σταματήσει το τραγούδι: «Νιώθω μια χαρά που θα σταματήσω, η ζωή έχει και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα, δεν είναι μόνο το τραγούδι. Το τραγούδι είναι μία μορφή τέχνης, η τέχνη έχει και άλλες μορφές, μέσα σε αυτές τις μορφές είναι και τα ταξίδια. Μου αρέσουν πολύ τα ταξίδια, έχω πάει σε πολλά μέρη, αλλά δεν είχα τον χρόνο να απολαύσω τα μέρη, πήγαινα και έφευγα».

Κλείνοντας, ανέφερε ότι η επιθυμία του είναι να αποχωρήσει όσο ακόμη μπορεί να τραγουδά όπως ο ίδιος θεωρεί σωστό, επισημαίνοντας πως δεν θέλει να φτάσει σε σημείο όπου η παρουσία του στη σκηνή θα προκαλεί οίκτο. Όπως είπε, προτιμά να σταματήσει νωρίτερα, ώστε το κοινό να τον θυμάται από την περίοδο που μπορούσε να σταθεί με συνέπεια απέναντι στο τραγούδι.

«Θα ήθελα πάντα να τραγουδάω, αλλά δεν θέλω να με λυπάται ο κόσμος, θέλω να φύγω όρθιος. Πολλοί τραγουδιστές έμειναν και δεν μπορούσαν να τραγουδήσουν και δεν ήταν ωραίο αυτό. Θέλω να με θυμάται ο κόσμος στα καλά μου», τόνισε.