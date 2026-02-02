Κόστα Ρίκα: Σε νίκη από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών οδεύει η υποψήφια της δεξιάς Λάουρα Φερνάντες
Προς επικράτηση από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Κόστα Ρίκα οδεύει η δεξιά Λάουρα Φερνάντες, η οποία εξασφάλιζε το 53,01% των ψήφων, με καταμετρημένο το 31,4% των ψηφοδελτίων.
Το κατά τις δημοσκοπήσεις μεγάλο φαβορί των προεδρικών εκλογών στην Κόστα Ρίκα, η πρώην υπουργός και υποψήφια της δεξιάς Λάουρα Φερνάντες, 39 ετών, οδεύει να επικρατήσει με άνεση από τον πρώτο γύρο, σύμφωνα με τα πρώτα, ακόμη προκαταρκτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας που δόθηκαν στη δημοσιότητα (στη φωτογραφία του Reuters/Maynor Valenzuela, επάνω, υποστηρικτές της Λάουρα Φερνάντες πανηγυρίζουν στην πρωτεύουσα Σαν Χοσέ).
Η δεξιά Λάουρα Φερνάντες εξασφάλιζε το 53,01% των ψήφων, με καταμετρημένο το 31,4% των ψηφοδελτίων
Με το 31,4% των ψηφοδελτίων να έχει καταμετρηθεί, η κ. Φερνάντες εξασφάλιζε το 53,01% των ψήφων, ο Aλβαρο Ράμος του κόμματος Εθνική Απελευθέρωση (σοσιαλδημοκρατικό) καταλάμβανε τη δεύτερη θέση με το 30,05% και η Κλαούδια Δόβλες βρισκόταν στην τρίτη θέση, αλλά σε πολύ μεγάλη απόσταση, εξασφάλιζε 3,9% των ψήφων, σύμφωνα με την εφορευτική επιτροπή.
Κατά της εγκληματικότητας
Η κ. Φερνάντες, υποσχόμενη κυρίως να ασκήσει εξαιρετικά σκληρή πολιτική για να παταχθεί η εγκληματικότητα, που γνωρίζει άνευ προηγουμένου έξαρση στη χώρα της κεντρικής Αμερικής, χρειαζόταν πάνω από το 40% για να επικρατήσει από τον πρώτο γύρο, κάτι που είχε γίνει για τελευταία φορά προ δωδεκαετίας, το 2014.
