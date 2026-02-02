Το κατά τις δημοσκοπήσεις μεγάλο φαβορί των προεδρικών εκλογών στην Κόστα Ρίκα, η πρώην υπουργός και υποψήφια της δεξιάς Λάουρα Φερνάντες, 39 ετών, οδεύει να επικρατήσει με άνεση από τον πρώτο γύρο, σύμφωνα με τα πρώτα, ακόμη προκαταρκτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας που δόθηκαν στη δημοσιότητα (στη φωτογραφία του Reuters/Maynor Valenzuela, επάνω, υποστηρικτές της Λάουρα Φερνάντες πανηγυρίζουν στην πρωτεύουσα Σαν Χοσέ).

Η δεξιά Λάουρα Φερνάντες εξασφάλιζε το 53,01% των ψήφων, με καταμετρημένο το 31,4% των ψηφοδελτίων

Un país del que se habla poco pero también ha apoyado nuestra causa es Costa rica que también tuvo sus elecciones hoy. Seguimos teniendo aliados ahí, la izquierda no estuvo ni cerca. pic.twitter.com/RFkPBdRaal — Been (@Robeen301990) February 2, 2026

Με το 31,4% των ψηφοδελτίων να έχει καταμετρηθεί, η κ. Φερνάντες εξασφάλιζε το 53,01% των ψήφων, ο Aλβαρο Ράμος του κόμματος Εθνική Απελευθέρωση (σοσιαλδημοκρατικό) καταλάμβανε τη δεύτερη θέση με το 30,05% και η Κλαούδια Δόβλες βρισκόταν στην τρίτη θέση, αλλά σε πολύ μεγάλη απόσταση, εξασφάλιζε 3,9% των ψήφων, σύμφωνα με την εφορευτική επιτροπή.

Κατά της εγκληματικότητας

Η κ. Φερνάντες, υποσχόμενη κυρίως να ασκήσει εξαιρετικά σκληρή πολιτική για να παταχθεί η εγκληματικότητα, που γνωρίζει άνευ προηγουμένου έξαρση στη χώρα της κεντρικής Αμερικής, χρειαζόταν πάνω από το 40% για να επικρατήσει από τον πρώτο γύρο, κάτι που είχε γίνει για τελευταία φορά προ δωδεκαετίας, το 2014.