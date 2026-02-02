sports betsson
Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026
02.02.2026 | 10:46
Μεγάλη κατολίσθηση στην Ιόνια οδό – Έκλεισε και στα δύο ρεύματα [Βίντεο]
Λούκμαν για Ατλέτικο, μοντέλο για… manual
Ποδόσφαιρο 02 Φεβρουαρίου 2026, 11:15

Λούκμαν για Ατλέτικο, μοντέλο για… manual

Πώς η Αταλάντα έφτασε στα 700 εκατ. ευρώ σε υπεραξίες - Η εποχή Περκάσι, έχει μετατρέψει την ιταλική ομάδα σε ένα από τα πιο κερδοφόρα κλαμπ της Ευρώπης.

Γεώργιος Μαζιάς
A
A
Η Αταλάντα έκανε για ακόμη μία φορά μια «μεγάλη» πώληση. Ο Αντεμόλα Λούκμαν ολοκλήρωσε τη μετακίνησή του στην Ατλέτικο Μαδρίτης, σε μια συμφωνία που, με τα ποσά που συζητούνται, προσθέτει ακόμη ένα εντυπωσιακό κεφάλαιο στο πιο επιτυχημένο player-trading project του ιταλικού ποδοσφαίρου. Για την Αταλάντα, δεν πρόκειται απλώς για την πώληση ενός βασικού επιθετικού, αλλά για την επιβεβαίωση μιας στρατηγικής που εδώ και χρόνια συνδυάζει αγωνιστική υπέρβαση και οικονομική βιωσιμότητα.

Η διαδρομή του Λούκμαν στο Μπέργκαμο είναι χαρακτηριστική της φιλοσοφίας του συλλόγου. Αποκτήθηκε σε σχετικά χαμηλό κόστος, εντάχθηκε σε ένα περιβάλλον που μεγιστοποιεί την απόδοση των παικτών και εξελίχθηκε σε κομβικό στοιχείο της ομάδας, τόσο στην Ιταλία όσο και στην Ευρώπη. Σήμερα, με δύο χρόνια συμβολαίου να απομένουν, η Αταλάντα εμφανίζεται έτοιμη να κεφαλαιοποιήσει την αξία του στο απόγειό της.

Σε καθαρά οικονομικούς όρους, η υπόθεση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στο τέλος της σεζόν 2024-25, η λογιστική αξία του Λούκμαν στο ισοζύγιο της Αταλάντα ανερχόταν στα 5,3 εκατομμύρια ευρώ. Με τις συνήθεις αποσβέσεις, στα μέσα της φετινής σεζόν το ποσό υποχωρεί κοντά στα 4 εκατομμύρια. Αν το deal με την Ατλέτικο κλείσει στα 35 εκατομμύρια ευρώ, τότε η καθαρή υπεραξία για τον σύλλογο του Μπέργκαμο θα αγγίξει τα 31 εκατομμύρια. Ένα νούμερο που τοποθετεί τη συγκεκριμένη μεταγραφή ανάμεσα στις μεγαλύτερες της ιστορίας του κλαμπ.

Δεν θα είναι, ωστόσο, η κορυφαία. Στην κορυφή της σχετικής λίστας παραμένει η πώληση του Ράσμους Χόιλουντ στη Μάντσεστερ Γιουναϊτεντ, που απέφερε πάνω από 53 εκατομμύρια ευρώ σε καθαρό κέρδος. Ακολουθούν η μετακίνηση του Τεν Κούπμαϊνερς στη Γιουβέντους και εκείνη του Ρετέγκι προς την Αλ Καντσίγια, συμφωνίες που επιβεβαίωσαν ότι η Αταλάντα δεν πουλά απλώς παίκτες, αλλά πουλά την αξία που η ίδια δημιουργεί.

Το φετινό καλοκαίρι, μάλιστα, έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας ακόμη εξαιρετικά κερδοφόρας περιόδου. Οι αποχωρήσεις των Ρετέγκι, Ρουτζέρι και –εφόσον ολοκληρωθεί– του Λούκμαν μπορούν να οδηγήσουν σε συνολικές plusvalenze της τάξης των 88 εκατομμυρίων ευρώ. Αν επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, η τρέχουσα σεζόν θα καταγραφεί ως η δεύτερη καλύτερη όλων των εποχών για τον σύλλογο σε επίπεδο καθαρών κερδών από μεταγραφές.

Κέρδος σε υπεραξία

Το πραγματικό μέγεθος του επιτεύγματος φαίνεται όταν τοποθετηθεί στο ιστορικό πλαίσιο. Από την ανάληψη της διοίκησης από την οικογένεια Περκάσι μέχρι σήμερα, η Αταλάντα έχει συγκεντρώσει περίπου 697 εκατομμύρια ευρώ σε plusvalenze (υπεραξία). Πρόκειται για έναν αριθμό που την τοποθετεί δίπλα σε ευρωπαϊκά μεγαθήρια πολύ μεγαλύτερου μεγέθους και εμπορικής απήχησης. Και όμως, η διαφορά είναι θεμελιώδης: η Αταλάντα δεν στηρίχθηκε σε εξωγενή κεφάλαια ή σε ιδιοκτήτες-επενδυτές απεριόριστων πόρων, αλλά σε ένα συνεκτικό πλάνο ανάπτυξης.

Το μοντέλο είναι γνωστό αλλά όχι εύκολο να αντιγραφεί. Επένδυση στο scouting, εμπιστοσύνη σε προπονητές που δουλεύουν με ένταση και σαφή ταυτότητα, ανάδειξη παικτών και πώλησή τους την κατάλληλη στιγμή. Παράλληλα, συνεχής παρουσία σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, που αυξάνει τόσο τα έσοδα όσο και τη βιτρίνα. Το αποτέλεσμα είναι ένας κύκλος αυτοτροφοδοτούμενης ανάπτυξης, όπου οι πωλήσεις δεν αποδυναμώνουν απαραίτητα την ομάδα, αλλά χρηματοδοτούν την επόμενη φάση της.

Η υπόθεση Λούκμαν, λοιπόν, ξεπερνά τα στενά όρια μιας μεταγραφικής είδησης. Είναι ακόμη μία απόδειξη ότι η Αταλάντα έχει μετατρέψει την αγορά σε στρατηγικό εργαλείο και όχι σε αναγκαστικό κακό. Σε μια εποχή που το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο παλεύει ανάμεσα σε οικονομικούς κανόνες, ανισότητες και αβεβαιότητα, το παράδειγμα του Μπέργκαμο δείχνει ότι υπάρχει και άλλος δρόμος: λιγότερο θορυβώδης, αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικός.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στην πρώτη 10άδα παγκοσμίως το ΧΑ τον Ιανουάριο, λέει η Deutsche Bank

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στην πρώτη 10άδα παγκοσμίως το ΧΑ τον Ιανουάριο, λέει η Deutsche Bank

Business
Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

inWellness
Fitness 02.02.26

Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας

Μια προπόνηση που στοχεύει στη βελτίωση της κίνησης και της ευλυγισίας ώστε να ενισχυθεί η φυσική απόδοση, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και σε καθημερινές μας δραστηριότητες.

Σύνταξη
inTown
Μπάσκετ 02.02.26

Τα τουρκικά ΜΜΕ για το αν ο Αταμάν προτίθεται να παραιτηθεί

Το κλίμα για τον Εργκίν Αταμάν στον Παναθηναϊκό είναι «βαρύ» μετά την ήττα από τον Άρη Betsson, ωστόσο σύμφωνα με τους Τούρκους ο συμπατριώτης τους δεν έχει σκοπό να παραιτηθεί από την τεχνική ηγεσία των πράσινων.

Σύνταξη
Μπάσκετ 02.02.26

Σαράνια: «Οι Μπακς κάνουν αντιπροσφορές για την ανταλλαγή του Γιάννη – Οι ομάδες που έχουν προβάδισμα»

O γνωστός αναλυτής του NBA, οι Μπακς βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Οι τέσσερις «μνηστήρες» φέρονται να έχουν προβάδισμα για την απόκτησή του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ολυμπιακοί Αγώνες χωρίς πατρίδα: Οι Ρώσοι επιστρέφουν, αλλά ως «αόρατοι»
Περίεργες καταστάσεις ξανά 02.02.26

Ολυμπιακοί Αγώνες χωρίς πατρίδα: Οι Ρώσοι επιστρέφουν, αλλά ως «αόρατοι»

Από το Πεκίνο στο Μιλάνο-Κορτίνα, οι κορυφαίοι αθλητές μιας υπερδύναμης του χειμερινού αθλητισμού ζουν ξανά την Ολυμπιακή εμπειρία χωρίς σημαία, ύμνο και εθνική ταυτότητα

Γεώργιος Μαζιάς
Ευαγγέλου στη Λεωφόρο, Τσακαλίδης στo Παγκρήτιο – Κατσικογιάννης στο Αστέρας – Ολυμπιακός για τη Super League
Ποδόσφαιρο 02.02.26

Ευαγγέλου στη Λεωφόρο, Τσακαλίδης στo Παγκρήτιο – Κατσικογιάννης στο Αστέρας – Ολυμπιακός για τη Super League

Έγιναν γνωστοί οι διαιτητές των πρώτων ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson - Ο Κατσικογιάννης ορίστηκε στο εξ αναβολής Αστέρας - Ολυμπιακός για τη Super League

Σύνταξη
«Βόμβα»: Ο Ρονάλντο αρνείται να παίξει με την Αλ Νασρ λόγω διαφωνίας με τη διοίκηση!
Ποδόσφαιρο 02.02.26

«Βόμβα»: Ο Ρονάλντο αρνείται να παίξει με την Αλ Νασρ λόγω διαφωνίας με τη διοίκηση!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φέρεται να αποφάσισε να μποϊκοτάρει τουλάχιστον τον σημερινό αγώνα της Αλ Νασρ με την Αλ Ριάντ διαφωνώντας με τον τρόπο που διοικείται η ομάδα του.

Σύνταξη
«Ξεκάθαρο πέναλτι στον Αντρέ Λουίζ από τον Μουκουντί» – Όλοι οι τηλεκριτικοί διαιτησίας συμφωνούν (vid)
Ποδόσφαιρο 02.02.26

«Ξεκάθαρο πέναλτι στον Αντρέ Λουίζ από τον Μουκουντί» – Όλοι οι τηλεκριτικοί διαιτησίας συμφωνούν (vid)

Παναγιώτης Βαρούχας, Ηλίας Σπάθας, Ελένη Λαμπαδαρίου και Αριστομένης Κουτσιαύτης ήταν ξεκάθαροι για το πέναλτι που έκανε ο Μουκουντί στον Αντρέ Λουίζ – «Ήταν παράβαση, σωστά δόθηκε το πέναλτι από Μάκελι και VAR»

Σύνταξη
Τζον Λίθγκοου: «Ειρωνικές και ανεξήγητες» οι απόψεις της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ για τα τρανς δικαιώματα
Harry Potter 02.02.26

Τζον Λίθγκοου: «Ειρωνικές και ανεξήγητες» οι απόψεις της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ για τα τρανς δικαιώματα

Ο Τζον Λίθγκοου παραδέχτηκε ότι τον στενοχωρούν οι αντιδράσεις για τη συμμετοχή του στη νέα σειρά Harry Potter, τονίζοντας πως το σύμπαν του Πότερ μιλά για αποδοχή και καλοσύνη.

Σύνταξη
Celia Kritharioti SS26 – Όταν το παλιό Χόλιγουντ συνάντησε την υψηλή ραπτική έγινε το θαύμα
Diva 02.02.26

Celia Kritharioti SS26 - Όταν το παλιό Χόλιγουντ συνάντησε την υψηλή ραπτική έγινε το θαύμα

Η Σίλια Κριθαριώτη γιόρτασε ένα καθοριστικό κεφάλαιο στην ιστορία της ελληνικής μόδας: το ντεμπούτο της ως Προσκεκλημένο Μέλος (Invited Member) της Fédération de la Haute Couture et de la Mode κι εμείς βρεθήκαμε εκεί για να πούμε την ιστορία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρωσία: Επιβεβαίωσε τις νέες απευθείας διαπραγματεύσεις με ΗΠΑ και Ουκρανία στα ΗΑΕ
Τετάρτη και Πέμπτη 02.02.26

Η Ρωσία επιβεβαίωσε τις νέες απευθείας διαπραγματεύσεις με ΗΠΑ και Ουκρανία στα ΗΑΕ

Ρωσία, Ουκρανία και ΗΠΑ συνεχίζουν τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου - Το Κρεμλίνο λέει ότι επιδιώκει να να αποκλιμακώσει τις εντάσεις γύρω από το Ιράν

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι 7 λόγοι για τους οποίους οι έφηβοι λένε «όχι» και ο ρόλος των social media
AI 02.02.26

Οι 7 λόγοι για τους οποίους οι έφηβοι λένε «όχι» στην Τεχνητή Νοημοσύνη - Ο ρόλος των social media

Οι έφηβοι, που μεγάλωσαν βλέποντας τα προβλήματα που προκαλούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υιοθετούν μια προσεκτική προσέγγιση σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Δεν είναι αυτό που νομίζετε… λέει ο Μαρινάκης για Αλεξοπούλου – Σφοδρή αντίδραση από ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 02.02.26

Δεν είναι αυτό που νομίζετε… λέει ο Μαρινάκης για Αλεξοπούλου – Σφοδρή αντίδραση από ΠΑΣΟΚ

Ο Π. Μαρινάκης επιχείρησε να καλύψει την κ. Αλεξοπούλου, η δήλωση της οποίας προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων, υποστηρίζοντας ότι η βουλευτής της ΝΔ αναφερόταν στα κόμματα της αντιπολίτευσης και όχι στους πολίτες

Σύνταξη
Αναβαθμίζεται το Περιφερειακό Ιατρείο Παλαιόχωρας
Αυτοδιοίκηση 02.02.26

Αναβαθμίζεται το Περιφερειακό Ιατρείο Παλαιόχωρας

Με κοινή υπουργική απόφαση το Περιφερειακό Ιατρείο Παλαιόχωρας αναβαθμίζεται θεσμικά και λειτουργικά σε Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, όπως αναφέρει σε ανάρτηση του ο Δήμος Καντάνου – Σελίνου.

Σύνταξη
Από το Beetlejuice στο The Studio: H Κάθριν Ο'Χάρα έκανε την κωμωδία σοβαρή υπόθεση
«Deadpan» master 02.02.26

Από το Beetlejuice στο The Studio: H Κάθριν Ο’Χάρα έκανε την κωμωδία σοβαρή υπόθεση

Με απαράμιλλο timing και βαθιά κατανόηση του ρόλου, η Κάθριν Ο’Χάρα διέσχισε πέντε δεκαετίες τηλεόρασης και κινηματογράφου, αφήνοντας πίσω της χαρακτήρες που γελούσες μαζί τους — όχι εις βάρος τους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σαμαράς: Σε καιρούς κρίσης ο πατριωτισμός ενώνει – Μήνυμα από την Καλαμάτα παρουσία Καραμανλή
Εορτασμός της Υπαπαντής 02.02.26

«Σε καιρούς κρίσης ο πατριωτισμός ενώνει» - Μήνυμα Σαμαρά από την Καλαμάτα παρουσία Καραμανλή

Ο Αντώνης Σαμαράς καλωσόρισε στην Καλαμάτα τον Κώστα Καραμανλή με αφορμή την γιορτή της Υπαπαντής και την ανακήρυξη του πρώην πρωθυπουργού σε επίτιμο δημότη της πόλης

Σύνταξη
O περίφημος αστρικός χάρτης του Ίππαρχου είχε σβηστεί από την ιστορία – Τώρα ξανάρχεται στο φως
Επιστήμες 02.02.26

O περίφημος αστρικός χάρτης του Ίππαρχου είχε σβηστεί από την ιστορία – Τώρα ξανάρχεται στο φως

Αστρικές συντεταγμένες του Ίππαρχου περίμεναν κρυμμένες σε ένα παλίμψηστο από τη μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά. Το χαμένο κείμενο διαβάστηκε με ακτίνες Χ.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
