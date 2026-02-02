Λούκμαν για Ατλέτικο, μοντέλο για… manual

Η Αταλάντα έκανε για ακόμη μία φορά μια «μεγάλη» πώληση. Ο Αντεμόλα Λούκμαν ολοκλήρωσε τη μετακίνησή του στην Ατλέτικο Μαδρίτης, σε μια συμφωνία που, με τα ποσά που συζητούνται, προσθέτει ακόμη ένα εντυπωσιακό κεφάλαιο στο πιο επιτυχημένο player-trading project του ιταλικού ποδοσφαίρου. Για την Αταλάντα, δεν πρόκειται απλώς για την πώληση ενός βασικού επιθετικού, αλλά για την επιβεβαίωση μιας στρατηγικής που εδώ και χρόνια συνδυάζει αγωνιστική υπέρβαση και οικονομική βιωσιμότητα.

Η διαδρομή του Λούκμαν στο Μπέργκαμο είναι χαρακτηριστική της φιλοσοφίας του συλλόγου. Αποκτήθηκε σε σχετικά χαμηλό κόστος, εντάχθηκε σε ένα περιβάλλον που μεγιστοποιεί την απόδοση των παικτών και εξελίχθηκε σε κομβικό στοιχείο της ομάδας, τόσο στην Ιταλία όσο και στην Ευρώπη. Σήμερα, με δύο χρόνια συμβολαίου να απομένουν, η Αταλάντα εμφανίζεται έτοιμη να κεφαλαιοποιήσει την αξία του στο απόγειό της.

Σε καθαρά οικονομικούς όρους, η υπόθεση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στο τέλος της σεζόν 2024-25, η λογιστική αξία του Λούκμαν στο ισοζύγιο της Αταλάντα ανερχόταν στα 5,3 εκατομμύρια ευρώ. Με τις συνήθεις αποσβέσεις, στα μέσα της φετινής σεζόν το ποσό υποχωρεί κοντά στα 4 εκατομμύρια. Αν το deal με την Ατλέτικο κλείσει στα 35 εκατομμύρια ευρώ, τότε η καθαρή υπεραξία για τον σύλλογο του Μπέργκαμο θα αγγίξει τα 31 εκατομμύρια. Ένα νούμερο που τοποθετεί τη συγκεκριμένη μεταγραφή ανάμεσα στις μεγαλύτερες της ιστορίας του κλαμπ.

Δεν θα είναι, ωστόσο, η κορυφαία. Στην κορυφή της σχετικής λίστας παραμένει η πώληση του Ράσμους Χόιλουντ στη Μάντσεστερ Γιουναϊτεντ, που απέφερε πάνω από 53 εκατομμύρια ευρώ σε καθαρό κέρδος. Ακολουθούν η μετακίνηση του Τεν Κούπμαϊνερς στη Γιουβέντους και εκείνη του Ρετέγκι προς την Αλ Καντσίγια, συμφωνίες που επιβεβαίωσαν ότι η Αταλάντα δεν πουλά απλώς παίκτες, αλλά πουλά την αξία που η ίδια δημιουργεί.

Το φετινό καλοκαίρι, μάλιστα, έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας ακόμη εξαιρετικά κερδοφόρας περιόδου. Οι αποχωρήσεις των Ρετέγκι, Ρουτζέρι και –εφόσον ολοκληρωθεί– του Λούκμαν μπορούν να οδηγήσουν σε συνολικές plusvalenze της τάξης των 88 εκατομμυρίων ευρώ. Αν επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, η τρέχουσα σεζόν θα καταγραφεί ως η δεύτερη καλύτερη όλων των εποχών για τον σύλλογο σε επίπεδο καθαρών κερδών από μεταγραφές.

Κέρδος σε υπεραξία

Το πραγματικό μέγεθος του επιτεύγματος φαίνεται όταν τοποθετηθεί στο ιστορικό πλαίσιο. Από την ανάληψη της διοίκησης από την οικογένεια Περκάσι μέχρι σήμερα, η Αταλάντα έχει συγκεντρώσει περίπου 697 εκατομμύρια ευρώ σε plusvalenze (υπεραξία). Πρόκειται για έναν αριθμό που την τοποθετεί δίπλα σε ευρωπαϊκά μεγαθήρια πολύ μεγαλύτερου μεγέθους και εμπορικής απήχησης. Και όμως, η διαφορά είναι θεμελιώδης: η Αταλάντα δεν στηρίχθηκε σε εξωγενή κεφάλαια ή σε ιδιοκτήτες-επενδυτές απεριόριστων πόρων, αλλά σε ένα συνεκτικό πλάνο ανάπτυξης.

Το μοντέλο είναι γνωστό αλλά όχι εύκολο να αντιγραφεί. Επένδυση στο scouting, εμπιστοσύνη σε προπονητές που δουλεύουν με ένταση και σαφή ταυτότητα, ανάδειξη παικτών και πώλησή τους την κατάλληλη στιγμή. Παράλληλα, συνεχής παρουσία σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, που αυξάνει τόσο τα έσοδα όσο και τη βιτρίνα. Το αποτέλεσμα είναι ένας κύκλος αυτοτροφοδοτούμενης ανάπτυξης, όπου οι πωλήσεις δεν αποδυναμώνουν απαραίτητα την ομάδα, αλλά χρηματοδοτούν την επόμενη φάση της.

Η υπόθεση Λούκμαν, λοιπόν, ξεπερνά τα στενά όρια μιας μεταγραφικής είδησης. Είναι ακόμη μία απόδειξη ότι η Αταλάντα έχει μετατρέψει την αγορά σε στρατηγικό εργαλείο και όχι σε αναγκαστικό κακό. Σε μια εποχή που το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο παλεύει ανάμεσα σε οικονομικούς κανόνες, ανισότητες και αβεβαιότητα, το παράδειγμα του Μπέργκαμο δείχνει ότι υπάρχει και άλλος δρόμος: λιγότερο θορυβώδης, αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικός.